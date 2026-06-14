All Times Eastern
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
Bracket 1, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Elimination Game
Announcers: Mike Monaco/Eduardo Pérez/Ben McDonald//Taylor McGregor
Troy vs. Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Winners Bracket
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
West Virginia vs. North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Alyssa Lang/Jack DeLongchamps/Mike Rooney/Todd Walker
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Cycling
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Stage 8: Beaufort to Plateau de Solaison-Brison– NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Thunder Valley Nationals, Bristol, TN
Qualifying Show 2 — FS1/Fox One, 2 p.m.
Finals — FS1/Fox One, 3 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 1
Group E, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — Fox/Fox One: Ian Darke/Landon Donovan//Katie Shanahan//Telemundo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón
Germany vs. Curaçao — Fox/Fox One//Telemundo Peacock, 12:55 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 11 a.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, 11:30 a.m.
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, noon
Announcers: Rebecca Lowe/Thiago Alcântara/Javier Hernandez/Alexi Lalas
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, noon
Group F, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Geoff Shreeves//Telemundo./Peacock: José Bauz/Pablo Mariño
Netherlands vs. Japan — Netherlands vs. Japan — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 3:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thiago Alcântara/Javier Hernandez/Alexi Lalas (Los Angeles)//Rob Stone/Clarence Seedorf/Peter Schmeichel (Arlington)
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 3 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Netherlands vs. Japan World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Group E, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers — FS1/Fox One: JP Dellacamera/Lori Lindsey//Telemundo/Peacock: Alejandro Figueredo/Jaime Macías
Côte d’Ivoire vs. Ecuador — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 6:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thiago Alcântara/Clint Dempsey/Javier Hernandez/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 6 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 6 p.m.
Ivory Coast vs. Ecuador World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
Group F, Estadio BBVA, Monterrey, Guadalupe, Nuevo León, Mexico
Announcers — FS1/Fox One: Tyler Terens/Maurice Edu//Telemundo/Peacock: Ramses Sandoval/Walter Roque
Sweden vs. Tunisia — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 9:55 p.m.
Announcers: Pien Meulensteen/Juan Pablo Angel/Clint Dempsey/Carli Lloyd/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 9 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 9 p.m.
FIFA World Cup After Hours With James Corden — Fox/Fox One, midnight
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
Race — Apple TV (F1 TV), 8:55 a.m.
Race — Apple TV (Sky Sports UK), 8:55 a.m.
Pre-Race Coverage — Apple TV (F1 TV), 7:10 a.m.
Grand Prix Sunday — Apple TV (Sky Sports US), 7:30 a.m.
Golf
Asian Tour
International Series Morocco, Royal Golf Dar es Salam (Red Course), Rabat, Morocco
Final Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 7 a.m.
PGA Tour
Canadian Open, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario, Canada
Final Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
Featured Groups: Brooks Koepka/Rasmus Neergaard-Petersen/Matthieu Pavon & Matt Fitzpatrick/Viktor Hovland/David Skinns — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
Featured Holes: 4, 7, 11, 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
Marquee Group: Shane Lowry/Robert MacIntyre/Sahith Theegala — ESPN+/PGA Tour Live, 11:45 a.m.
Featured Group 1: Shane Lowry/Robert MacIntyre/Sahith Theegala –ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Matt Fitzpatrick/Viktor Hovland/David Skinn — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 11 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Announcers: Steve Sands/Graham DeLaet/Mike Weir//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Rex Hoggard
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
LPGA Tour
Dow Championship, Midland Country Club, Midland, MI
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Julia Johnson//Mel Reid
Final Round: Team Play — Golf Channel, noon
Announcers: Kelly Tilghman/Morgan Pressel//Julia Johnson//Mel Reid
Final Round: Team Play — Golf Channel, 1 p.m.
PGA Tour Champions
Principal Charity Classic, Wakanda Club, Des Moines, IA
Final Round — Golf Channel, 3 p.m.
United States Golf Association
The Curtis Cup, Bel-Air Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Steve Burkowski/Paige Mackenzie//Kay Cockerill//Emilia Doran
Day 3: Singles Matches — Golf Channel, 6 p.m.
Announcers: Matt Adams/Tripp Isenhour/Rox Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
MLB
American League
Sunday Night Baseball
Announcers: Jason Benetti/Mike Bacsik/Lou Merloni//Anthony Rizzo
Texas Rangers at Boston Red Sox — NBC/Peacock, 7:20 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Anthony Rizzo
Sunday Night Baseball Pregame — NBC/Peacock, 7 p.m.
Detroit at Cleveland — Detroit SportsNet/CleGuardians.TV, 1:30 p.m.
New York Yankees at Toronto — YES/Sportsnet/Sportsnet, 1:30 p.m.
Houston at Kansas City — Space City Home Network/Royals.TV, 2 p.m.
Tampa Bay at Anaheim — Rays.TV/Angels Broadcast Television, 4 p.m.
National League
MLB Sunday Leadoff
Announcers: Matt Vasgersian/Gaby Sanchez/Bob Walk//Ashley ShahAhmadi
Miami Marlins at Pittsburgh Pirates — NBCSN/Peacock, 12:15 p.m.
MLB on ABC
Announcers: Jon Sciambi/David Ross//Buster Olney
Chicago Cubs at San Francisco Giants — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Tim Kurkjian
Baseball Tonight — ABC/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Arizona at Cincinnati — Dbacks.TV/Reds.TV, 1:30 p.m.
Atlanta at New York Mets — BravesVision/WPIX, 1:30 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — NBC Sports Philadelphia/Brewers.TV, 2 p.m.
Interleague
San Diego at Baltimore — Padres.TV/MASN, 1:30 p.m.
Seattle at Washington — Mariners.TV/Nationals.TV, 1:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Chicago White Sox — Spectrum SportsNet LA/Chicago Sports Network, 2 p.m.
St. Louis at Minnesota — Cardinals.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Colorado vs. Sacramento (at Las Vegas Ballpark, Summerlin, NV) — Rockies.TV/NBC Sports California,, 3 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Grass Routes: Rochester — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
Sunday Stretch — Peacock, 3:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 4:30 p.m.
Sunday Stretch — MLB Network/Peacock, 5 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Great American Getaway 400, Pocono Raceway, Long Pond, PA
Race — Prime Video, 1 p.m.
NASCAR Live From Pocono Raceway — Prime Video, noon
NASCAR Live From Victory Lane — Prime Video, 4:30 p.m.
NBA
NBA Shot Clock: Finals Game 5 — NBA TV, 2 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Stanley Cup Final
Game 6, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers — ABC/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights — ABC/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Carolina leads series 3-2)
NHL Tonight: First Shift — NHL Network, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight: Stanley Cup Final Pregame — NHL Network, 6 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Ron MacLean/David Amber/Kevin Bieksa/Jennifer Botterill/Kelly Hrudey//Elliotte Friedman
Hockey Central live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — Sportsnet, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Stanley Cup Final Post-Game — NHL Network, 11 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning América — ESPN Deportes, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 3 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 9 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Texas Volts at Carolina Blaze — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Oklahoma City Spark at Chicago Bandits — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Portland Cascade at Utah Talons — MLB Network, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Media Show: Inside Rafa Nadal’s Netflix Show — BBC News, 7:30 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
In the Arena: Serena Williams: Point of No Return — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 2 p.m.
TechXplore: World Cup, The Set Up — BBC News, 3:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
All ACC — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night – ESPN, midniught
Contacto deportivo — Univision/TUDN midnight
El pelotazo — Telemundo, 12:30 a.m. (Monday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Finals: Boss Open (ATP Tour)/HSBC Championships (WTA Tour)/Libema Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 2 p.m.
Center Court: HSBC Championships (ATP Tour)/Berlin Open (WTA Tour)/Nottingham Open (WTA Tour)/Terra Wortmann Open (ATP Tour), 6 a.m. (Monday)
WNBA
Commissioners Cup
Atlanta Dream at Toronto Tempo — WPCH/TSN2, 3 p.m.
Washington Mystics at New York Liberty — NBA TV/NBA TV Canada/Monumental Sports Network/WWOR, 3 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN2, 2:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.