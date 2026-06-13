All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 14
Richmond Tigers vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
St. Kilda Saints vs. Greater Western Sydney Giants — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)
Auto Racing
Automobile Club de l’Ouest
24 Hours of Le Mans, Circuit de la Sarthe, Le Mans, France
Race — truTV/HBO Max, 10 a.m.
24 Hours of Le Mans Prerace — truTV/HBO Max, 9 a.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 3, Sephora Arena, Medley, FL
Men’s and Women’s: Austin Aces vs. Dallas Dream — YouTube, 5 p.m.
Men’s and Women’s: Miami Mayhem vs. Palm Beach Passion — The CW, 7 p.m.
CFL
Week 2
BC Lions at Saskatchewan Roughriders — TSN3/CBS Sports Network, 7 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN3, 6:30 p.m.
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
Bracket 2, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Announcers: Mike Monaco/Eduardo Pérez/Ben McDonald//Taylor McGregor
Alabama vs. Oklahoma — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Georgia vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Alyssa Lang/Jack DeLongchamps/Mike Rooney/Todd Walker
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
College Track & Field
Men’s
2026 NCAA Division I Men’s and Women’s Outdoor Track and Field Championships
Women’s Day 2, Hayward Field, University of Oregon, Eugene, OR
Women’s Field Finals — ESPN+, 2:30 p.m.
Women’s Heptathlon — ESPN+, 5:30 p.m.
Women’s Track Finals, Women’s Heptathlon 800 Meters Final/4×400 Relay Finals — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Women’s Team Trophy Presentation — ESPN+, 11 p.m.
Cycling
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Stage 7: La Bridoire to Grand Colombier — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 1
Group B, Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Rob Green//Telemundo/Peacock: Jose Hernandez/Darío Daicz
Qatar vs. Switzerland — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, 1:30 p.m.
FIFA World Cup Live — Fox, 2 p.m.
FIFA World Cup Today — Fox, 5 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Group C, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Announcers — Fox: John Strong/Stu Holden//Natalie Gedra//Telemundo/Peacock: José Luis López Salido/Jorge Calvo
Brazil vs. Morocco — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 5:55 p.m.
Brazil vs. Morocco World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
FIFA World Cup Today — Fox, 8 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 8 p.m.
Group C, Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — Fox: Ian Crocker/Danny Higginbotham//Alex Aljoe//Telemundo/Peacock: Copán Álvarez/José “Pepe” del Bosque
Haiti vs. Scotland — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 8:55 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 11 p.m.
Group D, BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada
Announcers — FS1/Fox One: Jacqui Oatley/Warren Barton//Telemundo/Peacock:Rames Sandoval/Walter Roque
Australia vs. Türkiye — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, midnight
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 11:30 p.m.
Announcers: Sirey Morán/Diana Rincón
Todo el Mundial — Telemundo, 2 a.m. (Sunday)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 9:15 a.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 9:25 a.m.
Golf
Asian Tour
International Series Morocco, Royal Golf Dar es Salam (Red Course), Rabat, Morocco
3rd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 7 a.m.
PGA Tour
Canadian Open, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario, Canada
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:15 a.m.
Marquee Group: Tony Finau/Joe Highsmith — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Groups: Nick Taylor/Vince Whaley & Wyndham Clark/Tom Kim– ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Holes: 4, 7, 11, 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Group 1: Taylor Pendrith/Sahith Theegala –ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Wyndham Clark/Tom Kim — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 11 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Announcers: Steve Sands/Graham DeLaet/Mike Weir//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Rex Hoggard
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
United States Golf Association
The Curtis Cup, Bel-Air Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Steve Burkowski/Paige Mackenzie//Kay Cockerill//Emilia Doran
Day 2: Foursomes and Four-ball — GolfChannel.com/Golf Channel app, 1:30 p.m.
Day 2: Foursomes and Four-ball — Golf Channel, 7 p.m.
LPGA Tour
Dow Championship, Midland Country Club, Midland, MI
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Julia Johnson//Mel Reid
3rd Round: Team Play — GolfChannel.com/Golf Channel app, 2 p.m.
3rd Round: Team Play — Golf Channel, 3 p.m.
PGA Tour Champions
Principal Charity Classic, Wakanda Club, Des Moines, IA
2nd Round — Golf Channel.com/Golf Channel app, 4 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 5 p.m. (same day coverage)
Announcers: Matt Adams/Tripp Isenhour/Rox Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
MLB
American League
New York Yankees at Toronto — YES/Sportsnet, 3 p.m.
Detroit at Cleveland — Detroit SportsNet/CleGuardians.TV, 4 p.m.
Texas at Boston — Rangers Sports Network/NESN, 4 p.m.
Houston at Kansas City — Space City Home Network/Royals.TV, 7 p.m.
Tampa Bay at Anaheim — MLB Network (main)//Rays.TV/Angels Broadcast Television, 10 p.m.
National League
Arizona at Cincinnati — Dbacks.TV/Reds.TV, 4 p.m.
Atlanta at New York Mets — MLB Network (backup)//BravesVision/SNY, 4 p.m.
Miami at Pittsburgh — Marlines.TV/SportsNet Pittsburgh, 4 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — FS1/Fox One//NBC Sports Philadelphia/Brewers.TV, 7 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco — MLB Network (backup)//Marquee Sports Network/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Interleague
St. Louis at Minnesota — MLB Network (main)//Cardinals.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Los Angeles Dodgers at Chicago White Sox — MLB Network (main)//Spectrum SportsNet LA/Chicago Sports Network, 4 p.m.
San Diego at Baltimore — Padres.TV/MASN, 4 p.m.
Seattle at Washington — Mariners.TV/Nationals.TV, 4 p.m.
Colorado vs. Sacramento (at Las Vegas Ballpark, Summerlin, NV) — Rockies.TV/NBC Sports California, 10 p.m.
Play Ball — MLB Network, 12:30 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1:30 p.m.
Blue Jays Center — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 4 p.m.
MLB Epic Moments: An Ace Arrives — FS1, 6:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Miller Tech Battery 250, Pocono Raceway, Long Pond, PA
Practice and Qualifying — The CW App, 10:30 a.m.
Race — The CW, 4 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Cup Series
Great American Getaway 400, Pocono Raceway, Long Pond, PA
Practice and Qualifying — Prime Video, 1 p.m.
NBA Playoffs
NBA Finals
Game 5, Frost Bank Center, San Antonio, TX
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Lisa Salters
New York Knicks at San Antonio Spurs — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m. (New York leads series 3-1)
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — ESPN, 7 p.m.
NBA Tip-Off live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — ABC, 8 p.m.
Inside the NBA live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — ABC, 11 p.m.
Inside the NBA live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — ESPN, 11:30 p.m.
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
The Association: Finals Pregame — NBA TV, 6:30 p.m.
New York Knicks vs. San Antonio Spurs NBA Finals In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: NBA Finals Game 5 Postgame — NBA TV, 11 p.m.
NHL
NHL Tonight: Stanley Cup Final Edition — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
ESPN FC — ESPN+, 11 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 2 p.m
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Oklahoma City Spark at Chicago Blaze — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Portland Cascade at Utah Talons — CBS Sports Network, 4 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
The Media Show: Reporting the World Cup — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SEC Storied: Thunder and Lightning — ESPN2, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
SEC Storied: Lolo Jones — ESPN2, 10:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SEC Storied: The Walk-Off — SEC Network, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
El pelotazo — Telemundo, 2:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Courtside Live: Finals: Boss Open (ATP Tour)/HSBC Championships (WTA Tour)/Libema Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Sunday)
UFL Playoffs
United Bowl
Championship, Audi Field, Washington, D.C.
Announcers: Joe Tessitore/Sam Acho/Jordan Rodgers//Tom Luginbill
DC Defenders vs. Louisville Kings — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
WNBA
Commissioners Cup
WNBA on Peacock
Announcers: Zora Stephenson/Sarah Kustok//Caroline Piñeda
Indiana Fever at Connecticut Sun — NBCSN/Peacock//NBA TV Canada//WTHR, 6 p.m.
WNBA on CBS
Minnesota Lynx at Las Vegas Aces — CBS/Paramount+, 8 p.m.
WNBA Tip-Off Show — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
Dallas Wings at Portland Fire — KFAA/KPDX, 8:30 p.m.
Los Angeles Sparks at Phoenix Mercury — NBA TV Canada//Spectrum SportsNet/KTVK, 10 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.