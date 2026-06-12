All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 14
Melbourne Demons vs. Essendon Bombers — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
North Melbourne Demons vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Sydney Swans — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Saturday)
Beach Volleyball
AVP League
Week 3, Sephora Arena, Medley, FL
Men’s: Austin Aces vs. Miami Mayhem — YouTube, 5 p.m.
Women’s: Austin Aces vs. Miami Mayhem/Dallas Dream vs. Palm Beach Passion — CBS Sports Network, 6 p.m.
Men’s: Dallas Dream vs. Palm Beach Passion — YouTube, 8 p.m.
CFL
Week 2
Toronto Argonauts at Montréal Alouettes — TSN3/TSN5/RDS2/CFL+, 7:30 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN3, 8 p.m.
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
Bracket 1, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Announcers: Mike Monaco/Eduardo Pérez/Ben McDonald//Taylor McGregor
Troy vs. West Virginia — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Mississippi vs. North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Alyssa Lang/Jack DeLongchamps/Mike Rooney/Todd Walker
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN2/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
College Football
The Joe & Ruffino Show — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Track & Field
Men’s
2026 NCAA Division I Men’s and Women’s Outdoor Track and Field Championships
Men’s Day 2, Hayward Field, University of Oregon, Eugene, OR
Women’s Heptathlon: Day 2 — ESPN+, 2:45 p.m.
Men’s Field Finals — ESPN+, 5:15 p.m.
Men’s Track Finals, Women’s Heptathlon 200 Meters Final/4×400 Relay Finals — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Men’s Team Trophy Presentation — ESPN+, 11 p.m.
Cycling
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Stage 6: Saint-Vulbas to Crest-Voland — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Thunder Valley Nationals, Bristol, TN
Qualifying Show 1 — FS1/Fox One, 8 p.m.
FIFA World Cup 2026
Group Stage — Matchday 1
Group B, BMO Field, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — FS1/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargraves//Telemundo/Universo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado/Carlos Pavón
Canada vs. Bosnia and Herzegovina — Fox/Fox One/tubi//Telemundo//Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, 12:30 p.m.
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, 1 p.m.
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony live from BMO Field, Toronto, Ontario, Canada — Telemundo/Peacock, 1:30 p.m.
Canada vs. Bosnia & Herzegovina World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 5:30 p.m.
Group D, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Jenny Taft//Telemundo/Universo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón/Alejandro Berry
United States vs. Paraguay — Fox/Fox One/tubi//Telemundo/Universo/Peacock, 9:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — FS1/Fox One/tubi, 6 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Verónica Rodriguez/Jessica Carrillo/Julio Vaqueiro
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — Telemundo, 7:30 p.m.
USA vs. Paraguay World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 9 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Postgame live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — FS1/Fox One, 11 p.m.
Announcers: Sirey Morán/Diana Rincón
Todo el Mundial — Telemundo, midnight
FIFA World Cup After Hours With James Corden — Fox/Fox One, midnight
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), 7 a.m.
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 7:10 a.m.
Practice 2 — Apple TV (Sky Sports UK), 10:35 a.m.
Practice 2 — Apple TV (F1 TV), 10:40 a.m.
Practice 3 — Apple TV (F1 TV), 6:10 a.m. (Saturday)
Practice 3 — Apple TV( Sky Sports UK), 6:15 a.m. (Saturday)
Golf
PGA Tour
Canadian Open, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario, Canada
2nd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7 a.m.
Featured Holes: 4, 7, 11, 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 7:15 a.m.
Featured Groups: Sam Burns/Wyndham Clark/Kristoffer Reitan & Alex Fitzpatrick/Robert MacIntyre/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Marquee Group: Ryan Fox/Brooks Koepka/Nick Taylor — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Group 1: Collin Morikawa/Aaron Rai/Justin Rose –ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Corey Connors/Tommy Fleetwood/Sahith Theegala — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 7 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Announcers: Steve Sands/Graham DeLaet/Mike Weir//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Rex Hoggard
Main Feed — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2 p.m.
Asian Tour
International Series Morocco, Royal Golf Dar es Salam (Red Course), Rabat, Morocco
2nd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 9 a.m.
LPGA Tour
Dow Championship, Midland Country Club, Midland, MI
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Julia Johnson//Mel Reid
2nd Round: Team Play — Golf Channel, 11 a.m.
United States Golf Association
The Curtis Cup, Bel-Air Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Steve Burkowski/Paige Mackenzie//Kay Cockerill//Emilia Doran
Day 1: United States vs. Great Britain & Ireland — GolfChannel.com/Golf Channel app, 12:30 p.m.
Day 1: United States vs. Great Britain & Ireland — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour Champions
Principal Charity Classic, Wakanda Club, Des Moines, IA
1st Round — Golf Channel.com/Golf Channel app, 3 p.m.
1st Round — Golf Channel, 10 ap.m. (same day coverage)
Announcers: Matt Adams/Tripp Isenhour/Rox Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Countdown: UFC Freedom 250 — CBS Sports Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 .m.
UFC Reloaded: UFC 292-Sterling vs.O’Malley — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
UFC The Walk: UFC 244-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)
MLB
American League
Detroit at Cleveland — Detroit SportsNet/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Texas at Boston — KDAF/NESN, 7 p.m
New York Yankees at Toronto — MLB Network (main)//YES/Sportsnet/Sportsnet One, 7:30 p.m.
Houston at Kansas City — Space City Home Network/Royals.TV, 8 p.m.
Tampa Bay at Anaheim — Rays.TV/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.//MLB Network (backup), 10:30 p.m. (joined in progress)
National League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Arizona Diamondbacks at Cincinnati Reds — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Wayne Randazzo/Dontelle Willis//Heidi Watney
Atlanta Braves at New York Mets — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 6:30 p.m.
Miami at Pittsburgh — Marlins.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — NBC Sports Philadelphia/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco — Marquee Sports Network/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.//MLB Network (main), 10:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
Seattle at Washington — Mariners.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
San Diego at Baltimore — Padres.TV/MASN, 7 p.m.
Los Angeles Dodgers at Chicago White Sox — MLB Network (backup)//SportsNet LA/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
St. Louis at Minnesota — Cardinals.TV/Twins.TV, 8 p.m.
Colorado vs. Sacramento (at Las Vegas Ballpark, Summerlin, NV) — Rockies.TV/NBC Sports California, 10 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet/Sportsnet One, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
The Association: NBA Finals Media Day — NBA TV, 1:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 5 p.m.
Football America — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
This Is Football — ESPNews, 8 p.m.
NHL
NHL Tonight: Stanley Cup Final Edition — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m..
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
Tricolor al día — TUDN, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Fútbol Americas: USMNT Preview — ESPN2, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, 11:30 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation: Deep Blue Special — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Racing on the Edge: The Art of Risk — BBC News, 10:30 p.m.
E60: Pictures: Life as Matt — ESPN2, 10:30 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The Media Show: Reporting the World Cup — BBC News, 11:30 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside Live: Boss Open (ATP Tour)/HSBC Championships (WTA Tour)/Libema Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 2 p.m.
Courtside Live: Boss Open (ATP Tour)/HSBC Championships (WTA Tour)/Libema Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Saturday)
WNBA
Commissioners Cup
Toronto Tempo at Washington Mystics — Ion/TSN2, 7:30 p.m.
Golden State Valkyries at Seattle Storm — Ion, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.