All Times Eastern
College Baseball
NCAA Division I Baseball Championship
Regionals — Double Elimination
Tallahassee Region, Mike Martin Field at Dick Howser Stadium, Florida State University, Tallahassee, FL
Announcers: Daron Vaught/Devon Travis
St. John’s vs. Florida State — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Florida State vs. St. John’s — ESPN+, TBD (if St. John’s loses)
Atlanta Region, Mac Nease Baseball Park at Russ Chandler Stadium, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
Announcers: Mike Ferrin/Gaby Sanchez
Oklahoma vs. Georgia Tech — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Morgantown Region, Wagener Field at Kendrick Family Ballpark, Granville, WV
Announcers: Tom Hart/Jensen Lewis
West Virginia vs. Kentucky — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Gainesville Region, Condron Family Ballpark at Alfred A. McKethan Field, University of Florida, Gainesville, FL
Announcers: Eric Frede/Lance Cormier
Troy vs. Florida — ESPN+, 6 p.m.
College Station Region, Olsen Field at Blue Bell Park, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Richard Cross/Todd Walker
USC vs. Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Auburn Region, Samford Stadium – Hitchcock Field at Plainsman Park, Auburn University, Auburn, AL
Announcers: Mark Neely/Gregg Olson
Wisconsin-Milwaukee vs. Auburn — ESPN+, TBD
College Basketball
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
College Golf
Men’s
NCAA Division I Men’s Golf Championship
Day 4, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, CA
Announcers: Steve Burkowski/John Cook//Billy Ray Brown//Emilia Doran//Jim Gallagher, Jr.//
Individual Championship — Golf Channel.com/GolfChannel.com, 1:30 p.m.
Individual Championship — Golf Channel, 5:30 p.m.
College Softball
Women’s College World Series
National Semifinals, OG&E Energy Field at Devon Park, USA Softball Hall of Fame Complex, Oklahoma City, OK
Announcers: Beth Mowins/Jessica Mendoza/Michele Smith//Holly Rowe
Tennessee vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Texas vs. Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m. (if Tennessee loses)
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie/Madison Shipman
NCAA Softball Championship Update live from OG&E Energy Field, Oklahoma City, OK — ESPN/ESPN Unlimited, 2;30 p.m.
Announcers: Kevin Brown/Amanda Scarborough//Alyssa Lang
Alabama vs. Texas Tech/UCLA — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Texas Tech/UCLA vs. Alabama — ESPN/ESPN Unlimited, 9:30 p.m. (if Alabama loses)
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie/Madison Shipman
NCAA Softball Championship Predgame live from OG&E Energy Field, Oklahoma City, OK — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
NCAA Softball Championship Update live from OG&E Energy Field, Oklahoma City, OK — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9:30 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 10:30 p.m.
Korn Ferry Presents — Golf Channel, 11 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Reloaded: UFC 298-Volkanovski vs. Topuria — CBS Sports Network, 10 p.m.
UFC Reloaded: UFC 308-Topuria vs. Holloway — CBS Sports Network, 1 a.m. (Tuesday)
MLB
American League
Detroit at Tampa Bay — Detroit SportsNet/Rays.TV, 6:30 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota — Chicago Sports Network/Twins.TV, 7:30 p.m.
National League
Miami at Washington — Marlins.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
San Francisco at Milwaukee — FS1/Fox One//NBC Sports Bay Area/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Arizona — Spectrum SportsNet LA/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Kansas City at Cincinnati — Royals.TV/Reds.TV, 7 p.m.
Texas at St. Louis — Rangers Sports Network/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Colorado at Anaheim — Rockies.TV/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
New York Mets at Seattle — SNY/Mariners.TV, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 11:30 p.m.
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 11 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
Enjoy the NBA Trivia Show: Finals Edition — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: Stanley Cup Final Media Day — NHL Network, 1 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Ullevaal Stadion, Oslo, Norway
Norway vs. Sweden — FS2/Fox One, 12:50 p.m.
International Friendly, Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, Canada
Canada vs. Uzbekistan — FS2/Fox One, 9:04 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
US Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team: You Have to Fight — HBO, 8:50 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Destination World Cup 2026: Camp, Country, and Club — FS1, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.,m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Trending Now — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 3:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
French Tennis Federation
French Open, Stade Roland Garros, Paris, France
Women’s Round of 16 Night Match: Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka — TNT/truTV/HBO Max, 2:15 p.m.
Live at Roland Garros: Day 9, Postmatch — TNT/truTV/HBO Max, 5 p.m.
Men’s and Women’s Singles and Mixed Doubles Quarterfinals — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
Men’s and Women’s Singles Quarterfinals — TNT/HBO Max, 5 a.m. (Tuesday)
Men’s and Women’s Doubles Quarterfinals — truTV/HBO Max, 5 a.m. (Tuesday)
WNBA
Commissioner’s Cup
Seattle Storm at Dallas Wings — USA Network/KUNS/KFAA
Announcers — NBCSN/Peacock: Michael Grady/Sarah Kustok//Caroline Piñeda
Minnesota Lynx at Phoenix Mercury — NBCSN/Peacock//Victory+/KPHE/KTVK
