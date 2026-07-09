All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 18
Collingwood Magpies vs. North Melbourne Kangaroos — FS2/Fox One, 5:26 a.m. (Friday)
College Football
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
Cycling
Tour de France
Stage 7
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Hagetmau to Bordeaux — NBCSN/Peacock, 6:30 a.m. (Friday)
FIFA World Cup
Knockout Stage
Quarterfinal, Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Jenny Taft//Telemundo/Peacock: Jose Luis Lopez Salido/Jorge Calvo
France vs. Morocco — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 4 p.m.
Announcers: Andres Guardado/Roque Santa Cruz/Miguel Gurwitz/Lindsay Casinelli/Diana Rincon/Enzo Olivera/Stephanie Chaverri/Martin Vazquez
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 2:30 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Stu Holden/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//Jenny Taft//(from Kansas City) Natalie Gedra//(from Los Angeles) Katie Shanahan//(from Miami) Geoff Shreeves
FIFA World Cup Live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — Fox/Fox One, 2 p.m.
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Postgame live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — Fox/Fox One, 6 p.m.
Toto el Mundial — Telemundo/Peacock, 6 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, 11 p.m.
Golf
LPGA Tour
The Amundi Evian Championship, Evian Resort Golf Club, Evian-Les-Bains, France
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Karen Stupples/Tom Abbott
1st Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 11 a.m.
2nd Round — Golf Channel, 6 a.m. (Friday)
PGA Tour/DP World Tour
Scottish Open, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland, United Kingdom
1st Round — Golf Channel, 11 a.m.
PGA Tour Champions
Kaulig Companies Championship, Firestone Country Club (South Course), Akron, OH
1st Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 1 p.m.
1st Round — Golf Channel, 2 p.m.
PGA Tour
Isco Championship, Hurstbourne Country Club (Championship Course), Louisville, KY
Announcers: George Savaricas/Brendon de Jonge//Graham DeLaet//Tripp Isenhour//Emma Carpenter
1st Round — Golf Channel, 4 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3 p.m.
Announcers: Hailey Hunter/Mark Rolfing//Todd Lewis//Emma Carpenter
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Countdown: UFC 329-McGregor vs. Holloway 2 — CBS Sports Network, 10 p.m.
UFC Fight Flashback: McGregor vs. Holloway — CBS Sports Network, 11 p.m.
UFC The Walk: UFC 246-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
UFC Reloaded: UFC 202-McGregor vs. Dias 2 — CBS Sports Network, midnight
MLB
American League
New York Yankees at Tampa Bay — MLB Network (main)//YES/Rays.TV, 1 p.m.
Cleveland at Minnesota — CleGuardians.TV/Twins.TV, 1:30 p.m.
Boston at Chicago White Sox — NESN/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Sacramento at Detroit — NBC Sports California/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Anaheim at Texas — Angels Broadcast Television/Rangers Sports Network, 9 p.m.
National League
Atlanta at Pittsburgh — MLB Network (backup)//BravesVision/SportsNet Pittsburgh, 12:30 p.m.
Philadelphia at Cincinnati — MLB Network (main)//NBC Sports Philadelphia/Reds.TV, 7 p.m.
Milwaukee at St. Louis — Brewers.TV/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Arizona at San Diego — Dbacks.TV/Padres.TV, 9:30 p.m.//MLB Network, 10 p.m. (joined in progress)
Colorado at San Francisco — Rockies.TV/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m.
Interleague
Kansas City at New York Mets — Royals.TV/SNY< 1 p.m.
Chicago Cubs at Baltimore — Marquee Sports Network/MASN, 1:30 p.m.
Seattle at Miami — MLB Network (backup)//Mariners.TV/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Big Inning — ESPN2/MLB.TV, 7 p.m.
MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Friday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour — FS1, 6 p.m.
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 6:30 p.m.
NBA Summer League
2026 Summer League
Day 1, Cox Pavilion, University of Nevada, Las Vegas, Las Vegas, NV
Minnesota vs. New Orleans — Prime Video, 3:30 p.m.
Detroit vs. Philadelphia — Prime Video, 5:30 p.m.
Charlotte vs. Orlando — Prime Video, 7:30 p.m
Day 1, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, NV
San Antonio vs. Atlanta — ESPN2/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Golden State vs. Dallas — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Utah vs. Washington — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Sacramento vs. Los Angeles Clippers — ESPN/ESPN Unimited, 11 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 11 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 7 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Simms Complete — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
This Is Football — ESPN2, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Soccer
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
ESPN FC — ESPN2, noon
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 1 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 10 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Utah Talons at Oklahoma City Spark — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 2 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
The Media Show: The Murray Brothers’ Media Game — BBC News, 8:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Tennis
All England Lawn Tennis and Croquet Club
The Championships, Wimbledon, All England Club, London, England, United Kingdom
Ladies’ Singles Semifinals: Karolina Muchova vs. Coco Gauff/Maria Kostyuk vs. Linda Noskova — ESPN/ESPN Unlimited, 8 a.m.
Mixed Doubles Championship: Marc Polmans/Storm Hunter vs. Marcelo Arevalo/Jelena Ostapenko — ESPN/EPN Unlimited, 1 p.m.
Breakfast at Wimbledon — ESPN/ESPN Unlimited, 7 a.m.
Wimbledon Highlight Show — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
WNBA
Seattle Storm at Atlanta Dream — Prime Video, 8 p.m.
Indiana Fever at Phoenix Mercury — Prime Video/WTHR, 10 p.m.
Las Vegas Aces at Portland Fire — KMCC/KPDX, 10 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.