All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 21
Collingwood Magpies vs. Geelong Cats — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m.
Basketball
The Basketball Tournament
Semifinal
Alumni Championship, Memorial Coliseum, University of Kentucky, Lexington, KY
JHX Hoops at La Familia — FS1/Fox One, 7 p.m.
College Football
B1G Live: B1G Football Media Day Press Conferences: Michigan State, Minnesota, Ohio State, Oregon, Purdue, UCLA — Big Ten Network, 11:30 a.m.
B1G Live: B1G Football Media Day Press Conferences: Michigan State, Minnesota, Ohio State, Oregon, Purdue, UCLA — Big Ten Network, 2:30 p.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Always College Football — ESPNews, 6 p.m.
Commonwealth Games
XXIII Commonwealth Games
Day 6, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Bowls and Para Bowls, Weightlifting: Men’s and Women’s Finals, Athletics and Para Athletics: Men’s and Women’s Finals, Swimming and Para Swimming: Men’s and Women’s Finals, 3×3 Basketball and 3×3 Wheelchair Basketball, Boxing, Netball — beIN Sports, 8 a.m.
Golf
The R&A
The Women’s Open, Royal Lytham & St. Annes Golf Course, Lytham St Annes, Lancashire, England, United Kingdom
1st Round — Golf Channel, 3 a.m. (Thursday)
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 9 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 10 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Golf’s Greatest Holes: Scotland-Wind, Waves & History — Golf Channel, 7 p.m.
Golf’s Greatest Holes: Scotland-Hidden Gems of Scotland — Golf Channel, 7:30 p.m.
MLB
American League
Baltimore at Detroit — MASN/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Texas at Tampa Bay — Rangers Sports Network/Rays.TV, 6:30 p.m.
Kansas City at Minnesota — MLB Network (backup)//Royals.TV/Twins.TV, 7:30 p.m.
New York Yankees at Chicago White Sox — MLB Network (main)//Prime Video (NY, NJ, CT)/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Boston at Sacramento — NESN/NBC Sports California, 9:30 p.m.//MLB Network (backup), 10:30 p.m. (joined in progress)
Houston at Anaheim — Space City Home Network/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Philadelphia at Miami — NBC Sports Philadelphia/Marlins.TV, noon
Arizona at Pittsburgh — Dbacks.TV/SportsNet Pittsburgh, 12:30 p.m.
Atlanta at New York Mets — MLB Network (main)//BravesVision/SNY, 1 p.m.
Milwaukee at San Francisco — Brewers.TV/NBC Sports Bay Area, 3:45 p.m.//MLB Network (main), 4 p.m. (joined in progress)
Colorado at San Diego — MLB Network (backup)//Rockies.TV/Padres.TV, 4 p.m.
Atlanta at New York Mets — BravesVision/SNY, 7 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis — Marquee Sports Network/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Interleague
Toronto at Washington — MLB Network (backup)//Sportsnet/Nationals.TV, 1 p.m.
Cleveland at Cincinnati — CleGuardians.TV/Reds.TV, 7 p.m.
Seattle at Los Angeles Dodgers — Mariners.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.//MLB Network (main), 10:30 p.m. (joined in progress)
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 12:30 p.m.
Sources Tell Jeff Passan — ESPN2, 2 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m
New York Yankees vs. Chicago White Sox MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7:30 p.m.
Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Thursday)
MLS
Exhibition
MLS All-Star Game, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
MLS All-Stars vs. Liga MX All-Stars — Apple TV, 8 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown live from Bank of America Stadium, Charlotte, NC — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Marcelo Balboa/Miguel Gallardo
MLS La Previa live from Bank of America Stadium, Charlotte, NC — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Wrap-Up live from Bank of America Stadium, Charlotte, NC — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Marcelo Balboa/Miguel Gallardo
MLS El Resume live from Bank of America Stadium, Charlotte, NC — Apple TV, 7 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Indianapolis Recap — FS1, 6 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime (The Final Days) — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 10 p.m.
NWSL
Matchweek 15
Kansas City Current vs. Racing Louisville — CBS Sports Network, 6 p.m.
Utah Royals vs. Washington Spirit — NWSL+//KMYU, 9 p.m.
Bay FC vs. Gotham FC — CBS Sports Network, 10 p.m.
Soccer
Men’s
Club International Friendly, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Liverpool vs. Wrexham — ESPN, 7:30 p.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9;30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network,10 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportseCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN2/ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
Cold as Balls: Vernon Davis & Tyrese Haliburton — Scripps Sports Network, 1 p.m.
Cold as Balls: Rhea Ripley & Kayvon Thibodeaux — Scripps Sports Network, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Makeshift Project: Who Is Better Tha USA Or Europe? — Scripps Sports Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebuam Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10;45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Swimming
USA Swimming National Championships
Day 2, William Woollett Jr. Aquatics Center, Irvine, CA
Announcers: Jason Knapp/Rowdy Gaines//Nicole Auerbach
Men’s and Women’s: 200m Butterfly and 100m Freestyle, Women’s 800m Freestyle, Men’s 1500 Freestyle — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
DC Open, William H.G. FitzGerald Tennis Center, Washington, D.C.
Men’s and Women’s Round of 16– Tennis Channel, 11 a.m.
Men’s and Women’s Round of 16 — Tennis Channel, 7 p.m.
ATP Tour
Mifel Tennis Open, Cabo Sports Complex, Los Cabos, Baja California Sur, México
2nd Round — Tennis Channel, 10 p.m.
WNBA
WNBA on USA Network
Announcers: Meghan McPeak/Amy Audibert//Terrika Foster-Brasby
Dallas Wings at Atlanta Dream — USA Network/WANF/Peachtree Sports Network/KFAA, 8 p.m.
Announcers: Carlan Gray/Lea B. OLsen//Edona Thaqi
Golden State Valkyries at Phoenix Mercury — USA Network/CNBC//KPYX/KMAX/KPHE, 10 p.m.
Announcers: Paris Lawson/Sophie Cunningham/Chamique Holdsclaw/Renee Montgomery
WNBA on USA Pregame Show — USA Network, 7:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.