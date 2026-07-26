All Times Eastern
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 3, Wrigley Field, Chicago, IL
Savannah Bananas vs. Firefighters — ESPN/ESPN Unlimited/Disney+, 4 p.m.
Basketball
Big3
Week 6, Toyota Center, Houston, TX
DMV Trilogy vs. Miami 305/Houston Rig Hands vs. Dallas Power — CBS, 1 p.m.
The Basketball Tournament
Quarterfinals
Alumni Semifinal, Memorial Coliseum, University of Kentucky, Lexington, KY
Boeheim’s Army at La Familia — Fox/Fox One, 2 p.m.
Vegas Knockout Round 1, M Resort Spa Casino, Henderson, NV
The Mecca at Knueppel Crew — FS1/Fox One, 4 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 7, EHP Resort & Marina, East Hampton, NY
Women’s: Miami Mayhem vs. Brooklyn Blaze/Austin Aces vs. San Diego Smash — CBS Sports Network, 1 p.m.
Men’s: Austin Aces vs. San Diego Smash/Miami Mayhem vs. Brooklyn Blaze — YouTube, 3 p.m.
CFL
Week 8
Hamilton Tiger-Cats at Montréal Alouettes — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/CBS Sports Network, 7 p.m.
Commonwealth Games
XXIII Commonwealth Games
Day 3, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Bowls and Para Bowls, Netball, Weightlifting, Swimming and Para Swimming, Boxing, 3×3 Basketball and 3×3 Wheelchair Basketball, Artistic Gymnastics-Men’s and Women’s All-Around Finals — beIN Sports, 8 a.m.
Cycling
Tour de France
Conclusion
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 20: Thoiry to Paris Champs-Élysées — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
Stage 20: Thoiry to Paris Champs-Élysées — NBC, 2 p.m. (same day coverage)
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Northwest Nationals, Pacific Raceways, Kent, WA
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Amanda Busick//Bruno Massel
Qualifying Show 2 — FS1/Fox One, 2:30 p.m.
Finals — Fox/Fox One, 4 p.m.
Flag Football
NFL Flag Championships
Day 3, Grand Park Sports Campus, Westfield, IN
Boys 14U — Quarterfinals
Semifinal 1 — ESPN/ESPN Deportes/Disney XD/NFL Network/NFL+, 10 a.m.
Semifinal 2 — ESPN/ESPN Deportes/Disney XD/NFL Network/NFL+, 11 a.m.
Championship Game — ABC/ESPN Deportes/Disney Channel/Disney XD/Disney+/NFL Network/NFL+, 4 p.m.
Girls HS — Quarterfinals
Semifinal 1 — ESPN/ESPN Deportes/Disney XD/NFL Network/NFL+, noon
Semifinal 2 — ESPN/ESPN Deportes/Disney XD/NFL Network/NFL+, 1 p.m.
Championship Game — ABC/ESPN Deportes/Disney Channel/Disney XD/Disney+/NFL Network.NFL+, 6 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Hungarian Grand Prix, Hungaroring, Budapest, Hungary
Race — Apple TV (F1 TV), 7:50 a.m.
Race — Apple TV (Sky Sports UK), 8:55 a.m.
Grand Prix Sunday — Apple TV (Sky Sports UK), 7:30 a.m.
Golf
LPGA/Ladies European Tour
Women’s Scottish Open, Dundonald Links, Ayrshire, Scotland, United Kingdom
Final Round — CNBC, 7 a.m.
PGA Tour
3M Open, TPC Twin Cities, Blaine, MN
Final Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Holes: 4, 8, 13, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Groups: Lucas Glover/Max Greyserman & Joel Dahmen/Neal Shipley — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m.
Marquee Group: Jake Knapp/Mackenzie Hughes — ESPN+/PGA Tour Live, 9:30 a.m.
Featured Group 1: Lee Hodges/Hideki Matsuyama — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Brian Harman/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 13 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Announcers: Steve Sands/Graham DeLaet/Arron Oberholser//Jim Gallagher, Jr.//Tripp Isenhour//Amy Rogers
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendon de Jonge//Amy Rogers
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
The R&A
The Senior Open, The Gleneagles Hotel (King’s Course), Perthshire, Scotland, United Kingdom
Final Round — Golf Channel, 8:30 a.m.
Final Round — NBC/Peacock, noon
Announcers: Damon Hack/Brendon de Jonge//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
MLB
American League
MLB Sunday Leadoff
Announcers: Matt Vasgersian/Brian Anderson/Rick Manning//Ashley ShahAhmadi
Cleveland Guardians at Tampa Bay Rays — NBCSN/Peacock, 12:15 p.m.
Kansas City at Detroit — Royals.TV/Detroit SportsNet, 1:30 p.m.
Toronto at Boston — Sportsnet/NESN, 1:30 p.m.
Houston at Chicago White Sox — Space City Home Network/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Sacramento at Minnesota — NBC Sports California/Twins.TV, 2 p.m.
Seattle at Texas — Mariners.TV/Rangers Sports Network, 2:30 p.m.
National League
Arizona at Washington — Dbacks.TV/Nationals.TV, 1:30 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh — Marquee Sports Network/SportsNet Pittsburgh, 1:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at New York Mets — Spectrum SportsNet LA/SNY, 1:30 p.m.
San Diego at Miami — Padres.TV/Marlins.TV, 1:30 p.m.
Colorado at Milwaukee — Rockies.TV/Brewers.TV, 2 p.m.
Cincinnati at St. Louis — Reds.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Interleague
Sunday Night Baseball
Announcers: Jason Benetti/Joe Girardi/John Kruk//Joey Votto
New York Yankees at Philadelphia Phillies — NBC/Peacock, 7:20 p.m.
Announcers: Bob Costas/Joey Votto
Sunday Night Baseball Pregame — NBC/Peacock, 7 p.m.
Atlanta at Baltimore — BravesVision/MASN, 1:30 p.m.
Anaheim at San Francisco — MLB Network//Angels Broadcast Television/NBC Sports Bay Area, 4 p.m.
2025 Hall of Fame Preview — MLB Network, 11 a.m.
2026 Hall of Fame Induction Ceremony — MLB Network, 1:30 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, 10 a.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
Seattle Mariners vs. Texas Rangers MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Anaheim Angels vs. San Francisco Giants MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
In-Season Challenge — Championship Round
Brickyard 400, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte//Marty Snider//Shannon Spake//Danielle Trotta//Mamba Smith
Race — TNT/truTV/HBO Max, 2 p.m.
Announcers: Marty Smith/Dale Earnhardt, Jr./Jimmie Johnson/Steve Letarte/Jamie McMurray
NASCAR Nation Pre-Race live from Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN — TNT/truTV/HBO Max, 1 p.m.
NASCAR Nation Post-Race live from Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN — TNT/truTV/HBO Max, 5:30 p.m.
NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NWSL
Matchweek 14
San Diego Wave vs. Seattle Reign — CBS/Paramount+, 5 p.m.
Washington Spirit vs. Denver Summit — Victory+, 7 p.m.
Angel City vs. Racing Louisville — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Scottish League Cup
Group Stage
St. Mirren vs. Dunfermline Athletic — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Championship Series — Best of Three
Game 2, Davis Diamond, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Beth Mowins/Amanda Scarborough//Danielle Lawrie
Utah Talons vs. Chicago Bandits — ABC/ESPN Unlimited, 2 p.m.(Utah leads series 1-0)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Tech Now: WWE: Inside the Esports World Cup — BBC News, 9:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Clive Myrie’s Caribbean Adveneure: Series 1: Santo Domingo-Dominican Republic Baseball — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
What Do You Wanna Talk About With Cody Rhodes: Tom Brady — ESPN2, 1 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 2 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
SEC Nation — SEC Network, 7 p.m.
Women’s Sports Sundays Live — ESPN2, 8 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night – ESPN, midnight
La jugada– Univision/TUDN midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 3 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Hamburg Ladies Open Finals (WTA Tour)/Prague Open Finals (WTA Tour) — Tennis Channel, 8 a.m.
Courtside Live: Estoril Open Finals (ATP Tour)– Tennis Channel, 12:30 p.m.
WNBA
WNBA Playback: WNBA All-Star Game — NBA TV, 11 a.m.
Life in the W: Now We’re Here — ESPN2, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.