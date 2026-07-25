All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 19
Brisbane Lions vs. Port Adelaide Power — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
North Melbourne Kangaroos vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 1 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Wrigley Field, Chicago, IL
Savannah Bananas vs. Firefighters — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 7, EHP Resort & Marina, East Hampton, NY
Women: Austin Aces vs. Brooklyn Blaze/Men’s: Miami Mayhem vs. San Diego Smash — The CW, 1 p.m.
Men’s: Austin Aces vs. Brooklyn Blaze/Women’s: Miami Mayhem vs. San Diego Smash — YouTube, 3 p.m.
CFL
Week 8
Toronto Argonauts at BC Lions — TSN1/TSN4/CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football
Sun Belt Conference Football Media Days — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 a.m.
Commonwealth Games
XXIII Commonwealth Games
Day 2, Glascow, Scotland, United Kingdom
Netball, 3×3 Basketball & 3×3 Wheelchair Basketball, Artistic Gymnastics, Swimming and Para Swimming, Boxing — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:01 a.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 20: Le Bourg d’Oisans to Alpe d’Huez — NBC/Peacock, 8 a.m.
Flag Football
NFL Flag Championships
Day 1, Grand Park Sports Campus, Westfield, IN
Boys 14U — Quarterfinals
Game 1 — NFL Network, 11 a.m.
Game 2 — NFL Network, noon
Game 3 — NFL Network, 1 p.m.
Game 4 — ESPN/Disney XD, 4 p.m.
Girls HS — Quarterfinals
Game 1 — NFL Network, 10 a.m.
Game 2 — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Game 3 — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Game 4 — ABC/Disney XD/NFL Network. 5 p.m.
International
Semifinal 1 — NFL Network, 2 p.m.
Semifinal 2 — NFL Network, 3 p.m.
Girls Championship — NFL Network, 4 p.m.
Co-Ed Championship — NFL Network, 6 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Hungarian Grand Prix, Hungaroring, Budapest, Hungary
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 9:15 a.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 9:25 a.m.
Golf
LPGA/Ladies European Tour
Women’s Scottish Open, Dundonald Links, Ayrshire, Scotland, United Kingdom
3rd Round — CNBC, 8 a.m.
The R&A
The Senior Open, The Gleneagles Hotel (King’s Course), Perthshire, Scotland, United Kingdom
3rd Round — Golf Channel, 8:30 a.m.
3rd Round — NBC/Peacock, noon
PGA Tour
3M Open, TPC Twin Cities, Blaine, MN
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Holes: 4, 8, 13, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Groups: Ricky Castillo/Joel Dahmen & Jake Knapp/Carmilio Villegas — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Marquee Group: Tom Kim/Maverick McNealy — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m.
Featured Group 1 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2– ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 8 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Announcers: Steve Sands/Graham DeLaet/Arron Oberholser//Jim Gallagher, Jr.//Tripp Isenhour//Amy Rogers
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendon de Jonge//Amy Rogers
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
United States Golf Association
U.S. Junior Amateur, Saucon Valley Country Club (Old Course), Bethlehem, PA
Announcers: Steve Burkowski/Emilia Doran//Olin Browne, Jr.
Championship Match — Golf Channel, 3 p.m.
Korn Ferry Presents: All Access-OccuNet Classic — CBS, 2:30 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendon de Jonge//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night: Abu Dhabi
Ankalaev vs. Guskov, Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Prelims — Paramount+, 9 a.m.
Main Card — Paramount+, noon
Professional Fighters League
PFL Washington, D.C., CareFirst Arena, Washington, D.C.
Main Card — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America
Seattle Mariners at Texas Rangers — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Kansas City at Detroit — Royals.TV/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Toronto at Boston — Sportsnet/NESN, 4 p.m.
Cleveland at Tampa Bay — CleGuardians.TV/Rays.TV, 6 p.m.
Houston at Chicago White Sox — Space City Home Network/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Sacramento at Minnesota — NBC Sports California/Twins.TV, 7 p.m.
National League
Baseball Night in America
Los Angeles Dodgers at New York Mets — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Arizona at Washington — Dbacks.TV/Natiionals.TV, 4 p.m.
San Diego at Miami — Padres.TV/Marlins.TV, 4 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh — Marquee Sports Network/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Colorado at Milwaukee — Rockies.TV/Brewers.TV, 7 p.m.
Cincinnati at St. Louis — Reds.TV/Cardinals.TV, 7:15 p.m.
Interleague
Anaheim at San Francisco — Angels Broadcast Television/NBC Sports Bay Area, 4 p.m.
New York Yankees at Philadelphia — YES/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
Atlanta at Baltimore — BravesVision/MASN, 7 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
MLB Network Special: Joe Buck — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 3:30 p.m.
Toronto Blue Jays vs. Boston Red Sox MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
MLB Network Special: Bob Costas with Joe Buck — MLB Network, 5 p.m.
San Diego Padres vs. Miami Marlins MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 6 p.m.
New York Yankees vs. Philadelphia Phillies In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 11 p.m.
MLS
Matchday 18
Announcers — English: Neil Sika/Kydra de St. Aubin//Spanish: Nacho Garcia
New York Red Bulls vs. Charlotte FC — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Fox: Josh Eastern/Lloyd Sam
Columbus Crew vs. FC Cincinnati — Apple TV//FS1/Fox One, 7:15 p.m.
Announcers — English: Jonathan Yardley/Phil Neville//Spanish: Moises Linares
D.C. United vs. Toronto FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Montréal Impact vs. Inter Miami — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Jesùs Acosta
New England Revolution vs. Atlanta United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York City FC vs. Chicago Fire — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Dax McCarty//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Antonella Gonzalez
Orlando City SC vs. Nashville SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Francisco X. Rivera
Philadelphia Union vs. Seattle Sounders — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Houston Dynamo vs. Atlanta United — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez
Minnesota United vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Carlos Suarez
St. Louis City SC vs. Colorado Rapids — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
San Diego FC vs. FC Dallas — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
LAFC vs. Sporting Kansas City — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Raul Guzmán
Portland Timbers vs. Real Salt Lake — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Andrew Wiebe//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
San José Earthquakes vs. LA Galaxy — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Antonella González
La Previa live from Inter&Co Stadium, Orlando, FL — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Philips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan
MLS Wrap-Up — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)
Host: Michele Giannone
MLS El Resumen — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Pennzoil 250 Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Qualifying — The CW, noon
Race — The CW, 4 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 3 p.m.
NASCAR Cup Series
In-Season Challenge — Championship Round
Brickyard 400, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte
Practice — truTV/HBO Max, 1:30 p.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NWSL
Matchweek 14
NWSL on Ion
Boston Legacy vs. Kansas City Current — Ion, 5 p.m.
North Carolina Courage vs. Utah Royals — Ion, 7:45 p.m.
NWSL on Ion Match Break Show — Ion, 7 p.m.
NWSL on Ion Post Match Show — Ion, 9:45 p.m.
Soccer
Men’s
Club International Friendly, GEODIS Park, Nashville, TN
Liverpool vs. Sunderland — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Club International Friendly, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Wrexham vs. Leeds United — ESPN Unlimited, 7:30 p.m.//ESPN Deportes, 8 p.m. (joined in progress)
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Linea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Sunday)
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 1 a.m. (Sunday)
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Championship Series
Game 1, Davis Diamond, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Beth Mowins/Amanda Scarborough//Danielle Lawrie
Chicago Bandits vs. Utah Talons — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9;30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
The Champion’s Edge with Bonnie Bernstein: Vanessa Wallace: The Mindset to Lead — ABC, 10;30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Tech Now: Inside the Esports World Cup — BBC News, 2:30 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Courtside Live: Generali Open Final (ATP Tour)/Estoril Open Semifinals (ATP Tour)/Hamburg Ladies Open Semifinals (WTA Tour)/Prague Open Semifinals (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Track & Field
USA Track & Field
USATF Outdoor & Para National Championships
Announcers: Leigh Diffey/Paul Swangard/Bil Spaulding/Ato Boldon/Sanya Richards-Ross/Kara Goucher/Trey Hardee/April Holmes/Amanda McGrory//Andrea Joyce//Lewis Johnson
Day 3, Icahn Stadium, New York, NY
Para National Championships — Peacock, 11 a.m.
Outdoor National Championships — NBC/Peacock, 2 p.m.
WNBA
WNBA All-Star 2026
Night 2, United Center, Chicago, IL
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Team Spoon vs. Team Coop — ABC/Disney+/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Andraya Carter/Monica McNutt/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from the United Center, Chicago, IL — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
WNBA Postgame Show live from the United Center, Chicago, IL — ABC/ESPN Unlimited, 10:30 p.m.
Life in the W: Most Valuable Pressure — ESPN2, 6 p.m.
Life in the W: Taking Charge — ESPN2, 6:30 p.m.
The Association: WNBA All-Star Pregame — NBA TV, 6:30 p.m.
WNBA All-Star Game In-Game Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
WNBA Commissioner Cathy Engelbert Press Conference — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: WNBA All-Star Postgame — NBA TV, 10:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.