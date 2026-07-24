All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 20
Carlton Blues vs. Gold Coast Suns — FS2/Fox One, 11 p.m.
Hawthorn Hawks vs. Essendon Bombers — FS2/Fox One, 2 a.m. (Saturday)
Greater Western Sydney Giants vs. Sydney Swans — FS1/Fox One, 2:30 a.m. (Saturday)
Western Bulldogs vs. Richmond Tigers — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Saturday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, Wrigley Field, Chicago, IL
Savannah Bananas vs. Firefighters — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Banana Ball Live — ESPN2, 7:30p .m.
Basketball
The Basketball Tournament
Round One
Game 3, The Oncenter, Syracuse, NY
Hall In at Boeheim’s Army — FS2/Fox One, 7 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, Charles Koch Arena, Wichita State University, Wichita, KS
The Enchantment at Aftershocks — FS2/Fox One, 9 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, Bramlage Coliseum, Kansas State University, Manhattan, KS
JHX Hoops at Purple Reign — Fox/Fox One, 9 p.m. (series tied 1-1)
CFL
Week 8
Calgary Stampeders at Winnipeg Blue Bombers — TSN1/TSN3/CFL+, 8:30 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN3, 8 p.m.
College Football
American Conference Football Kickoff
Day 2, Hilton St. Petersburg Bayfront, St. Petersburg, FL
Main Feed — ESPN+, 7:50 a.m.
Podium Feed — ESPN+, 8 a.m.
College Football Live — ESPN2, 5:30 p.m.
Commonwealth Games
XXIII Commonwealth Games
Day 1, Glascow, Scotland, United Kingdom
3×3 Basketball, 3×3 Wheelchair Basketball, Artistic Gymnastics, Swimming and Para Swimming, Boxing, and Para Powerlifting — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:01 a.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 19: Gap to Alpe d’Huez — NBCSN/Peacock, 7 a.m.
Stage 20: Le Bourg d’Oisans to Alpe d’Huez — NBCSN/Peacock, 5 a.m. (Saturday)
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Northwest Nationals, Pacific Raceways, Kent, WA
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Bruno Massel
Qualifying Show — FS1/Fox One, 10 p.m.
Flag Football
NFL Flag Championships
Day 1, Grand Park Sports Campus, Westfield, IN
Boys 14U — Round of 16
Game 1 — NFL Network, 10 a.m.
Game 2 — NFL Network, 11 a.m.
Game 3 — YouTube/ESPN+, 1 p.m.
Game 4 — YouTube/ESPN+, 2 p.m.
Game 5 — NFL Network, 2 p.m.
Game 6 — NFL Network, 3 p.m.
Game 7 — ESPN/Disney XD, 7 p.m.
Game 8 — ESPN2/NFL Network, 8 p.m.
Girls HS — Round of 16
Game 1 — YouTube/ESPN+, 11 a.m.
Game 2 — YouTube/ESPN+, noon
Game 3 — NFL Network, noon
Game 4 — NFL Network, 1 p.m.
Game 5 — ESPN2, 3 p.m.
Game 6 — ESPN2/Disney XD, 4 p.m.
Game 7 — NFL Network, 4 p.m.
Game 8 — NFL Network, 5 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Hungarian Grand Prix, Hungaroring, Budapest, Hungary
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), 7 a.m.
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 7:10 a.m.
Practice 2 — Apple TV (Sky Sports UK), 10:45 a.m.
Practice 2 — Apple TV (F1 TV), 10:40 a.m.
Practice 3 — Apple TV (F1 TV), 6:10 a.m. (Saturday)
Practice 3 — Apple TV (Sky Sports UK), 6:16 a.m. (Saturday)
Golf
The R&A
The Senior Open, The Gleneagles Hotel (King’s Course), Perthshire, Scotland, United Kingdom
2nd Round — Golf Channel, 8:30 a.m.
PGA Tour
3M Open, TPC Twin Cities, Blaine, MN
2nd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.
Featured Groups: Billy Horschel/Kurt Kitayama/Jackson Koivun & Tony Finau/Maverick McNealy/Gary Woodland — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Holes: 4, 8, 13, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Marquee Group: Charley Hoffman/Casey Jarvis/Tom Kim — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Group 1: Corey Connors/Max Homa/Jake Knapp — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Group 2: Sungjae Im/Hideki Matsuyama/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Hole: 8 — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Announcers: Steve Sands/Graham DeLaet/Arron Oberholser//Jim Gallagher, Jr.//Tripp Isenhour//Amy Rogers
Main Feed — Golf Channel, 4 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendon de Jonge//Amy Rogers
Golf Central Pregame — Golf Channel, 3:30 p.m.
United States Golf Association
U.S. Junior Amateur, Saucon Valley Country Club (Old Course), Bethlehem, PA
Announcers: Steve Burkowski/Emilia Doran//Olin Browne, Jr.
Semifinal Matches — Golf Channel app/GolfChannel.com, 4 p.m.
Semifinal Matches — Golf Channel, 8 p.m. (same day coverage)
Announcers: Damon Hack/Brendon de Jonge//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night: Abu Dhabi
Ankalaev vs. Guskov, Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Ceremonial Weigh-In — Paramount+, 10 a.m.
Legacy Fighting Alliance
LFA 237: Lee vs. Tardio, La Crosse Center, La Crosse, WI
Main Card — VICE, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Toronto Blue Jays at Boston Red Sox — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Siera Santos/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV, 6:30 p.m.
Kansas City at Detroit — Royals.TV/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Cleveland at Tampa Bay — MLB Network (main)//CleGuardians.TV/Rays.TV, 7 p.m.
Houston at Chicago White Sox — Space City Home Network/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Sacramento at Minnesota — NBC Sports California/Twins.TV, 8 p.m.
Seattle at Texas — Mariners.TV/KDAF, 8 p.m.
National League
Colorado at Milwaukee — MLB Network//Rockies.TV/Brewers.TV, 4 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh — Marquee Sports Network/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Arizona at Washington — MLB Network (backup)//Dbacks.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Los Angeles Dodgers at New York Mets — SportsNet LA/WPIX, 7 p.m.
San Diego at Miami — Padres.TV/Marlins.TV, 7 p.m.
Cincinnati at St. Louis — Reds.TV/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Interleague
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
New York Yankees at Philadelphia Phillies — Apple TV, 6:45 p.m.
Announcers: Siera Santos/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV, 6 p.m.
Atlanta at Baltimore — BravesVision/MASN, 7 p.m.
Anaheim at San Francisco — Angels Broadcast Television/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 10 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 11:30 p.m.
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Pennzoil 250, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Practice — The CW app, noon
NASCAR Cup Series
In-Season Challenge — Championship Round
Brickyard 400, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte
Practice — truTV/HBO Max, 1 p.m.
NASCAR Craftsman Truck Series
TSport 200, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis, IN
Announcers: Jamie Little/Michael Waltrip//Amanda Busick//Regan Smith
Practice and Qualifying — FS1/Fox One, 3 p.m.
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 5 p.m.
Kevin Harvick’s Happy Hour — FS1, 7:30 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 11 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NWSL
Matchweek 14
Houston Dash vs. Bay FC — Victory+, 8 p.m.
Orlando Pride vs. Chicago Stars — Victory+, 8 p.m.
Portland Thorns vs. Gotham FC — Prime Video, 10 p.m.
Soccer
Es Así y Punto — ESPN Deportes, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
The Story of FIFA World Cup 2026 — FS1, 11:30 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 1 a.m. (Saturday)
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Cold as Balls: Jayson Tatum & Rey Mysterio — Scripps Sports Network, 1 p.m.
Cold as Balls: Victor Cruz & D’Andre Swift — Scripps Sports Network, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Women’s Sports Now — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPNews, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Best of The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 6 p.m.
SC Featured: The 900 Turns 25 — ESPNews, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Tech Now: WWE Tech — BBC News, 8:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside Live: Generali Open Semifinals (ATP Tour)/Estoril Open Quarterfinals (ATP Tour)/Hamburg Ladies Open Quarterfinals (WTA Tour)/Prague Open Quarterfinals (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 p.m.
Track & Field
USA Track & Field
USATF Outdoor & Para National Championships
Announcers: Leigh Diffey/Paul Swangard/Bil Spaulding/Ato Boldon/Sanya Richards-Ross/Kara Goucher/Trey Hardee/April Holmes/Amanda McGrory//Andrea Joyce//Lewis Johnson
Day 2, Icahn Stadium, New York, NY
Para National Championships — Peacock, 1:30 p.m.
Outdoor National Championships — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
WNBA
WNBA All-Star 2026
Night 1, United Center, Chicago, IL
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Shooting Stars/3-Point Shooting Contest — ESPN/Disney+/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Andraya Carter/Monica McNutt/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live at United Center, Chicago, IL — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Life in the W: More Than a Game — ESPN2, 10 p.m.
Life in the W: Life, Love & Ball — ESPN2, 10:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.