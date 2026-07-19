All Times Eastern
Basketball
Big3
Week 5, Wintrust Arena, Chicago, IL
Miami 305 vs. Dallas Power/Chicago Triplets vs. LA Riot — CBS/Paramount+, 2 p.m.
Boston Ball Hogs vs. DMV Trilogy/Houston Rig Hands vs. Detroit Amps — Fubo Sports Network/YouTube, 4:30 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 6, Wollman Rink, New York, NY
Women: Palm Beach Passion vs. San Diego Smash — YouTube, 8 a.m.
Women: Austin Aces vs. New York Nitro — YouTube, 9 a.m.
Men: Austin Aces vs. New York Nitro — YouTube, 10 a.m.
Men: Palm Beach Passion vs. San Diego Smash — YouTube, 11 a.m.
Women: Austin Aces vs. Palm Beach Passion — CBS/Paramount+, noon
Men: Austin Aces vs. Palm Beach Passion/Women: San Diego Smash vs. New York Nitro/Men: San Diego Smash vs. New York Nitro — CBS Sports Network, 2 p.m.
CFL
Week 7
Winnipeg Blue Bombers at Ottawa Redblacks — TSN1/TSN3/RDS/CBS Sports Network, 7 p.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 15: Champagnole to Plateau de Solaison — NBC, 2 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Sonoma Nationals, Sonoma Raceway, Sonoma, CA
Qualifying Show 1 — FS1/Fox One, 10 a.m.
Finals — FS1/Fox One, 10 p.m.
FIFA World Cup
Championship Round
Final, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Jenny Taft//Telemundo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón//José Pékerman//Maxi Rodriguez
Spain vs. Argentina — Fox/Fox One//Telemundo/Universo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Clovis Nienow/Lindsay Casinelli/Lourdes Stephen
Celebrando el Mundial: La Final — Telemundo/Universo/Peacock, 9 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas/Rob Stone/Landon Donovan/Stu Holden/Carli Lloyd/Jules Breach/Javier Hernández/Peter Schmeichel//Natalie Gedra//Tom Rinaldi//Katie Shanahan//Geoff Shreeves//Jenny Taft
FIFA World Cup Live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — Fox/Fox One, 11 a.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Luis Omar Tapia/José Luis López Salido/Adiana Monsalve/Verónica Rodriguez/Copán Álvarez/Diego Balado/Jorge Calvo/Carmen Boquin/Jaime Macias/Alejandro Berry/Lindsay Casinelli/Jessica Carrillo/Andrea Meza/Carlos Adyan/Julio Vaqueiro/Pablo Mariño/Diego Arrioja/Isabella Echeverri/Andrés Guardado/Guti/Nuno Gomes/Dunga/Jozy Altidore/Iván Ramiro Córdoba/Gabriel Batista/Iván Zamorano/Roque Santa Cruz/Carlos Yustis/Manu Sánchez/Juan Ballesteros/Antonella González
Camino a la Final — Telemundo/Universo/Peacock, 11 a.m.
Hoy en el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 1 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 2 p.m.
Spain vs. Argentina World Cup Final Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Copa Mundial de la FIFA 2026: Homenaje al campeón — Telemundo/Universo/Peacock, 5 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas/Rob Stone/Landon Donovan/Stu Holden/Carli Lloyd/Jules Breach/Javier Hernández/Peter Schmeichel//Natalie Gedra//Tom Rinaldi//Katie Shanahan//Geoff Shreeves//Jenny Taft
FIFA World Cup Postgame live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — FS1/Fox One, 5:15 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 6:30 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden (series finale) — Fox/Fox One, 11 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, Belgium
Race — Apple TV (F1 TV), 7:50 a.m.
Race — Apple TV (Sky Sports UK), 8:55 a.m.
Grand Prix Sunday — Apple TV (Sky Sports UK), 7:30 a.m.
Golf
The R&A
The 154th Open Championship, Royal Birkdale, Southport, England, United Kingdom
Final Round
Announcers: Dan Hicks/Terry Gannon/Mike Tirico/Steve Sands/Curt Byrum/Brad Faxon/Kevin Kisner/Paul McGinley//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//John Wood//Cara Banks
Main Feed — NBCSN/Peacock, 7 a.m.
Main Feed (Sky Sports UK) — Peacock, 7 a.m.
Featured Group 1 — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Featured Group 2 — NBCSN/Peacock, 9:30 a.m.
Player Focus — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Announcers: (hosts) Anna Jackson/Rich Lerner/(analysts) Brandel Chamblee/Paul McGinley/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Arron Oberholser
Live From The Open — Golf Channel, 3 p.m.
PGA Tour
Corales Puntacana Championship, Puntacana Resort & Club, Punta Cana, Dominican Republic
Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet//Tripp Isenhour//James Nittles//Emma Carpenter
Final Round — Golf Channel, noon
IndyCar
NTT IndyCar Series
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race — Fox/Fox One, 5:30 p.m.
NTT IndyCar Series Pre-Race Show — FS1/Fox One, 4:30 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race — FS1/Fox One, 1 p.m.
Miscellaneous
World’s Strongest Man Competition: Part 3 — CBS, noon
MLB
American League
MLB Sunday Leadoff
Announcers: Dave Flemming/Caleb Joseph/Dan Plesac//John Fanta
Chicago White Sox at Toronto Blue Jays — NBCSN/Peacock/Sportsnet, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 11:30 a.m.
Tampa Bay at Boston — Rays.TV/NESN, 1:30 p.m.
Baltimore at Houston — MASN/Space City Home Network, 2 p.m.
Detroit at Anaheim — MLB Network (backup)//Detroit SportsNet/Angels Broadcast Network, 4 p.m.
National League
New York Mets at Philadelphia — SNY/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
Miami at Milwaukee — Marlins.TV/Brewers.TV, 2 p.m.
Cincinnati at Colorado — Reds.TV/Rockies.TV, 3 p.m.
St. Louis at Arizona — MLB Network (main)//Cardinals.TV/Dbacks.TV, 4 p.m.
Interleague
Sunday Night Baseball
Announcers: Jason Benetti/Roger Clemens/Orel Hershiser//CC Sabathia
Los Angeles Dodgers at New York Yankees — NBC/Peacock, 7:20 p.m.
Announcers: Bob Costas/CC Sabathia
Sunday Night Baseball Pregame — NBC/Peacock, 7 p.m.
Pittsburgh at Cleveland — SportsNet Pittsburgh/CleGuardians.TV, 1:30 p.m.
Texas at Atlanta — Rangers Sports Network/BravesVision, 1:30 p.m.
San Diego at Kansas City — Padres.TV/Royals.TV, 2 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs — Twins.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
San Francisco at Seattle — NBC Sports Bay Area/Mariners.TV, 4 p.m.
Washington at Sacramento — Peacock//Nationals.TV/NBC Sports California, 4 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Plays of the 1st Half — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 2 p.m.
Sunday Stretch — Peacock, 3 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series — NASCAR In-Season Challenge, Round Four
Window World 450, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, NC
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte//Marty Smith//Shannon Spake//Danielle Trotta//Mamba Smith
Race — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Announcers: Marty Smith/Jamie McMurray/Dale Earnhardt, Jr./Jimmie Johnson/Steve Letarte
NASCAR Nation Pre-Race — TNT/truTV/HBO Max, 6 p.m.
NASCAR Nation Post-Race — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
NBA Summer League
Las Vegas Summer League
Consolation Games, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Brooklyn vs. Oklahoma City — ESPN/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Denver vs. Toronto — ESPN2/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Championship, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Golden State vs. Memphis — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
Peyton’s Places: The Harbaugh Files — ESPN2, 1 p.m.
Peyton’s Places :The Bills Mafia — ESPN2, 11 p.m.
NWSL
Matchday 13
Boston Legacy vs. Washington Spirit — Victory+, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 1 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
ESPN FC — ESPN, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6:30 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Fûtbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Oklahoma City Spark at Carolina Blaze — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Utah Talons at Chicago Blaze — MLB.TV, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Tech Now: WWE: The Tech Behind the Show — BBC News, 9:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 2 p.m.
30 for 30: Winning Time: Reggie Miller vs. The New York Knicks — ESPN, 3 p.m.
The Spirit of Yachting: Rolex TP52 World Championship — BBC News, 3:30 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
SEC Nation — SEC Network, 7 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night – ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 3 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Generali Open (ATP Tour)/Estoril Open (ATP Tour)/Hamburg Ladies Open (WTA Tour)/Prague Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Monday)
WNBA
WNBA on ABC
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Los Angeles Sparks at Dallas Wings — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Andraya Carter/Monica McNutt/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
WNBA on CBS
Chicago Sky at Atlanta Dream –CBS/Paramount+, 4 p.m.
WNBA Tip-Off Show — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
WNBA on ESPN
Announcers: Kevin Fitzgerald/Debbie Antonelli//Brooke Weisbrod
Connecticut Sun at Phoenix Mercury — ESPN/ESPN Unlimited/Disney+, 7 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Andraya Carter/Monica McNutt/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Wrestling
WWE
SummerSlam 2026 Kickoff — ESPN2, 1:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.