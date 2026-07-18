All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 19
Richmond Tigers vs. Hawthorn Hawks — FS2/Fox One, 11 p.m.
Gold Coast Suns vs. Western Bulldogs — Fox Soccer Plus, 1:01 a.m. (Sunday)
Essendon Bombers vs. Greater Western Sydney Giants — FS2/Fox One, 2:30 a.m. (Sunday)
Basketball
The Basketball Tournament
Round One, Memorial Coliseum, University of Kentucky, Lexington, KY
The Ville at La Familia — Fox, noon
Beach Volleyball
AVP League
Week 6, Wollman Rink, New York, NY
Women’s: Palm Beach Passion vs. San Diego Smash/Austin Aces vs. New York Nitro — The CW, 2 p.m.
Men’s: Austin Aces vs. New York Nitro/Palm Beach Passion vs. San Diego Smash — YouTube, 4 p.m.
CFL
Week 7
Montréal Alouettes at Calgary Stampeders — TSN5/RDS/CBS Sports Network, 4 p.m.
Toronto Argonauts at Hamilton Tiger-Cats — TSN5/CFL+, 7:30 p.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 14: Mulhouse to Le Markstein Fellering — NBC, 3 p.m. (same day coverage)
Stage 15: Champagnole to Plateau de Solaison — NBCSN/Peacock, 6:30 a.m. (Sunday)
Dogs
AKC Diving Dogs Team Challenge — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Sonoma Nationals, Sonoma Raceway, Sonoma, CA
All-Star Callout — FS1/Fox One, 8 p.m.
FIFA World Cup
Knockout Stage
Third Place Match, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Telemundo/Universo/Peacock
France vs. England — Fox/Fox One//Telemundo/Universo/Peacock, 5 p.m.
El Mundial: Tributo a los hinchas — Telemundo/Universo/Peacock, 2 p.m.
Hoy en el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 3 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 3:30 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 4 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — Fox/Fox One, 4 p.m.
France vs. England World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Javier Hernández/Alexi Lalas/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Postgame live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — Fox/Fox One, 7 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 7 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, midnight
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, Belgium
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 9:15 a.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 9:25 a.m.
Golf
The R&A
The 154th Open Championship, Royal Birkdale, Southport, England, United Kingdom
3rd Round
Announcers: Dan Hicks/Terry Gannon/Mike Tirico/Steve Sands/Curt Byrum/Brad Faxon/Kevin Kisner/Paul McGinley//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//John Wood//Cara Banks
Main Feed — NBCSN/Peacock, 7 a.m.
Main Feed (Sky Sports UK) — Peacock, 7 a.m.
Featured Group 1 — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Featured Group 2 — NBCSN/Peacock, 9:30 a.m.
Player Focus — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Announcers: (hosts) Anna Jackson/Rich Lerner/(analysts) Brandel Chamblee/Paul McGinley/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Arron Oberholser
Live From The Open — Golf Channel, 3 p.m.
PGA Tour
Corales Puntacana Championship, Puntacana Resort & Club, Punta Cana, Dominican Republic
Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet//Tripp Isenhour//James Nittles//Emma Carpenter
3rd Round — Golf Channel, noon
United States Golf Association
U.S. Girl’s Jr. Championship, Old Chatham Golf Club, Durham, NC
Championship Match — Golf Channel app/GolfChannel.com, 3 p.m.
Championship Match — Golf Channel, 6 p.m. (same day coverage)
The R&A
The 154th Open Championship, Royal Birkdale, Southport, England, United Kingdom
Final Round
Announcers: Terry Gannon/Tom Abbott/Steve Sands//Curt Byrum/Jim Furyk/Karen Stupples//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser
Main Feed — USA Network, 4 a.m. (Sunday)
Featured Group 1 — NBCSN/Peacock, 4:30 a.m. (Saturday)
Featured Group 2 — NBCSN/Peacock, 6:10 a.m. (Saturday)
Gymnastics
USA Gymnastics
U.S. Gymnastics Classic, Hartford Civic Center, Hartford, CT
Announcers: John Roethlisberger/Laurie Hernandez/Samantha Peszek//Britney Eurton
Women’s Competition — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice 1 — FS1/Fox One, 10 a.m.
Qualifying — Fox/Fox One, 3 p.m.
Practice 2 — FS1/Fox One, 6 p.m.
Final Practice — FS1/Fox One, 7 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice 1 — FS1/Fox One, 11:30 a.m.
Qualifying — FS2/Fox One, 4:30 p.m.
Minor League Baseball
Texas League
Amarillo Sod Poodles at Springfield Cardinals — MLB Network, 7:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Du Plessis vs. Usman, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
UFC Fight Night Pre-Show — Paramount+, 4 p.m.
Professional Fighters League
PFL Summer Series — PFL Austin
Interim Middleweight World Title, Moody Center, University of Texas, Austin, TX
Eblen vs. Kasanganay 2 — ESPN, 8 p.m.
MLB
American League
Chicago White Sox at Toronto — Chicago Sports Network/Sportsnet, 3 p.m.
Baltimore at Houston — MASN/Space City Home Network, 4 p.m.
Tampa Bay at Boston — Rays.TV/NESN, 4 p.m.
Detroit at Anaheim — Detroit SportsNet/Angels Broadcast Television, 10 p.m.
National League
Cincinnati at Colorado — Reds.TV/Rockies.TV, 3 p.m.
New York Mets at Philadelphia — SNY/NBC Sports Philadelphia, 4 p.m.
St. Louis at Arizona — Cardinals.TV/Dbacks.TV, 4 p.m.
Miami at Milwaukee — Marlins.TV/Brewers.TV, 4 p.m.
Interleague
Baseball Night in America
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci
Los Angeles Dodgers at New York Yankees — Fox/Fox One, 8:08 p.m.
Baseball Night in America
San Francisco Giants at Seattle Mariners — Fox/Fox One, 8:08 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs — Twins.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Pittsburgh at Cleveland — SportsNet Pittsburgh/CleGuardians.TV, 4 p.m.
San Diego at Kansas City — Padres.TV/Royals.TV, 4 p.m.
Texas at Atlanta — Rangers Sports Network/BravesVision, 4 p.m.
Washington at Sacramento — Nationals.TV/NBC Sports California, 10 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 4:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 10:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Faith Fest 250, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, NC
Announcers: Brent Stover/Michael Waltrip/Todd Bodine//Josh Sims
Race — FS1/Fox One, 12:30 p.m.
NASCAR Cup Series
Window World 450, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, NC
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte
Practice and Qualifying — truTV/HBO Max, 5 p.m.
NBA Summer League
Las Vegas Summer League — Consolation Games
Day 10, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Boston vs. Orlando — Prime Video, 4:30 p.m.
San Antonio vs. Phoenix– Prime Video, 10:30 p.m.
Day 10, Cox Pavilion, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Philadelphia vs. Milwaukee — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Atlanta vs. Washington — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Indiana vs. New Orleans — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Semifinals, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Houston vs. Memphis — Prime Video, 6:30 p.m.
Golden State vs. Los Angeles Lakers — Prime Video, 8:30 p.m.
NWSL
Matchday 13
NWSL on ABC
Gotham FC vs. Seattle Reign — ABC/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, noon
NWSL on CBS
Announcers: Kate Scott/Lori Lindsey
Denver Summit vs. Portland Thorns — CBS/Paramount+, 2 p.m.
Announcers: Jacqui Oatley/McCall Zerboni
Bay FC vs. North Carolina Courage — CBS/Paramount+, 4 p.m.
NWSL on Ion
Chicago Stars vs. Angel City — Ion, 6:30 p.m.
Utah Royals vs. Orlando Pride — Ion, 8:45 p.m.
NWSL on Ion Pre-Match Show — Ion, 6 p.m.
NWSL on Ion Match Break Show — Ion, 8:30 p.m.
NWSL on Ion Post Match Show — Ion, 10:45 p.m.
Racing Louisville vs. Houston Dash — NWSL+, 8 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
ESPN FC — ESPN2, 11 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 10 p.m.
Last Train to North America: Los Angeles & San Francisco — ESPN2, 11 p.m.
Last Train to North America: Seattle & Vancouver — ESPN2, 11:30 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 12:30 a.m. (Sunday)
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Utah Talons at Chicago Bandits — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Oklahoma City Spark at Carolina Blaze — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Texas Volts at Portland Cascade — CBS Sports Network, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
The Spirit of Yachting: Rolex TP52 World Championship– BBC News, 8:30 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
TrueSouth: Ocean Springs, MS — ESPN2, 1:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
E60: Fear and Doping in Las Vegas — ESPN, 4 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Courtside Live: Generali Open 1st Round (ATP Tour) /Nordea Open Finals (ATP Tour)/Swiss Open Finals (ATP Tour)/Athens Open Finals (WTA Tour)/Isai Open Finals (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Sunday)
WNBA
WNBA on CBS
Announcers: Jordan Kent/Ice Young//Tiffany Blackmon
New York Liberty at Indiana Fever — CBS/Paramount+, 8 p.m.
Announcers: Jenny Dell/Lisa Leslie/Renee Montgomery
WNBA Tip-Off Show — CBS/Paramount+, 7:30 p.m.
Portland Fire at Minnesota Lynx — KPDX/Victory+/KARE, 8 p.m.
Washington Mystics at Golden State Valkyries — Monumental Sports Network/KPYX/KMAX, 8;30 p.m.
Wrestling
AEW
AEW Collision, MGM Music Hall, Boston, MA
Main Card — TNT/HBO Max, 8 p.m. (taped 07/15/2026)
WWE
Saturday Night Main Event, Madison Square Garden, New York, NY
Main Card — Peacock, 8 p.m.
Main Event Countdown — YouTube, 7:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.