All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 19
Port Adelaide Power vs. Fremantle Dockers — FS2/Fox One, 11 p.m.
North Melbourne Kangaroos vs. Melbourne Demons — FS2/Fox One, 2 a.m. (Saturday)
Collingwood Magpies vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Saturday)
West Coast Eagles vs. Brisbane Lions — FS2/Fox One, 6 a.m. (Saturday)
CFL
Week 7
BC Lions at Edmonton Elks — TSN1/TSN3/CFL+, 9 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1, 8;30 p.m.
College Football
ACC Football Kickoff
Day 3, Hilton Charlotte Uptown, Charlotte, NC
Cal, Duke, North Carolina, Pittsburgh, SMU, Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 a.m.
Head Coaches and Student-Athlete Press Conferences — ACC Network Extra, 10 a.m.
Ohio Valley Conference Media Day — ESPN+, 9 a.m.
BYU Sports Nation: Best of Big 12 Media Days, Part 2 — BYUtv, noon
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Always College Football — ESPNews, 6:30 p.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 14: Mulhouse to Le Markstein Fellering — NBCSN/Peacock, 6:30 a.m. (Saturday)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, Belgium
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), 7 a.m.
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 7:10 a.m.
Practice 2 — Apple TV (Sky Sports UK), 10:35 a.m.
Practice 2 — Apple TV (F1 TV), 10:40 a.m.
Practice 3 — Apple TV (F1 TV), 6:10 a.m. (Saturday)
Practice 3 — Apple TV (Sky Sports UK), 6:15 a.m. (Saturday)
Golf
The R&A
The 154th Open Championship, Royal Birkdale, Southport, England, United Kingdom
2nd Round
All Access — Peacock, 8 a.m.
Player Focus: Bryson DeChambeau — NBCSN/Peacock, 9:54 a.m.
Featured Group 1: Bryson DeChambeau/Tyrell Hatton/Scottie Scheffler — NBCSN/Peacock, 10:04 a.m.
Featured Group 2: Tommy Fleetwood/Jon Rahm/Jordan Spieth — NBCSN/Peacock, 10:15 a.m.
Live At the Range — Peacock, 7:30 a.m.
Announcers: (hosts) Anna Jackson/Rich Lerner/(analysts) Brandel Chamblee/Paul McGinley/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Arron Oberholser//(reporters) Rex Hoggard/Todd Lewis//Emma Carpenter
Live From The Open — Golf Channel, 3:30 p.m.
PGA Tour
Corales Puntacana Championship, Puntacana Resort & Club, Punta Cana, Dominican Republic
Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet//Tripp Isenhour//James Nittles//Emma Carpenter
2nd Round — Golf Channel, 12:30 p.m.
United States Golf Association
U.S. Girl’s Jr. Championship, Old Chatham Golf Club, Durham, NC
Semifinals — Golf Channel app/GolfChannel.com, 3 p.m.
Semifinals — Golf Channel, 6 p.m. (same day coverage)
The R&A
The 154th Open Championship, Royal Birkdale, Southport, England, United Kingdom
3rd Round
Announcers: Terry Gannon/Tom Abbott/Steve Sands//Curt Byrum/Jim Furyk/Karen Stupples//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser
Main Feed — USA Network, 5 a.m. (Saturday)
Featured Group 1 — NBCSN/Peacock, 5:25 a.m. (Saturday)
Featured Group 2 — NBCSN/Peacock, 6:25 a.m. (Saturday)
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 162, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.
UFC Fight Night
Du Plessis vs. Usman, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Weigh-In — Paramount+, 5 p.m.
ONE Fight Night 45
Lessei vs. Rabah, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — Prime Video, 9 p.m.
2026 Fighters Only World MMA Awards — CBS Sports Network, 8 p.m.
UFC-The Walk: UFC 246 – Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC-The Walk: UFC 257 – Dustin Poirier vs. Conor McGregor 2 — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 229 – Khabib vs. McGregor — CBS Sports Network, 7 p.m.
UFC Fight Flashback 26: McGregor vs. Holloway — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Reloaded: UFC 205 – McGregor vs. Alvarez — CBS Sports Network, midnight
UFC Reloaded: 194 – McGregor vs. Aldo — CBS Sports Network, 3 a.m. (Saturday)
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Eric Hosmer//Tricia Whitaker
Chicago White Sox at Toronto Blue Jays — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Yonder Alonso/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pre-Game Show — Apple TV, 6:30 p.m.
Tampa Bay at Boston — MLB Network//Rays.TV/NESN, 1:30 p.m.
Tampa Bay at Boston — Rays.TV/NESN, 7 p.m.
Baltimore at Houston — MASN/Space City Home Network, 8 p.m.
Detroit at Anaheim — Detroit SportsNet/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Miami at Milwaukee — Marlins.TV/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Cincinnati at Colorado — Reds.TV/Rockies.TV, 8:30 p.m.
St. Louis at Arizona — Cardinals.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.//MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)
Interleague
Los Angeles Dodgers at New York Yankees — MLB Network (main)//Spectrum SportsNet/YES, 7 p.m.
Pittsburgh at Cleveland — MLB Network (backup//SportsNet Pittsburgh/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Texas at Atlanta — KDAF/BravesVision, 7:15 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs — Twins.TV/Marquee Sports Network, 8 p.m.
San Diego at Kansas City — Padres.TV/Royals.TV, 8 p.m.
Washington at Sacramento — Nationals.TV/NBC Sports California, 9:30 p.m.//MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
San Francisco at Seattle — NBC Sports Bay Area/Mariners.TV, 10 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central live at Fanatics Fest, Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY — MLB Network, 10 a.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 4:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)
MLS
Matchday 16
Announcers — Apple TV English: Tony Husband/Ross Smith//Andrew Wiebe//Apple TV Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla//Moises Linares//Fox: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Katie Witham
Nashville SC vs. Atlanta United — Apple TV/Fox, 8:15 p.m.
Announcers — Apple TV English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Apple TV Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Michele Giannone//Fox: Keith Costigan/Maurice Edu//Francisco X. Rivera
LA Galaxy vs. LAFC — Apple TV/Fox, 10:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Announcers: Brent Stover/Michael Waltrip/Todd Bodine//Josh Sims
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 2 p.m.
NBA Summer League
Las Vegas Summer League — Consolation Games
Day 9, Cox Pavilion, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Sacramento vs. Charlotte — Prime Video, 6:30 p.m.
Dallas vs. New York — Prime Video, 8:30 p.m.
Portland vs. Utah — Prime Video, 10:30 p.m.
Day 9, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Chicago vs. Cleveland — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Detroit vs. Miami — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Minnesota vs. Los Angeles Clippers — ESPN/ESPN Unlimited, 11 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NWSL
Matchday 13
Kansas City Current vs. San Diego Wave — Prime Video, 8 p.m.
Soccer
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 3 p.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5;30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Texas Volts at Portland Cascade — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noonsd
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Cold as Balls: Tyreek Hill & Malcolm Jenkins — Scripps Sports Network, 1 p.m.
Cold as Balls: Marshawn Lynch & D.K. Metcalf — Scripps Sports Network, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPNews, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Best of The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Tech Now: WWE Tech — BBC News, 8:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside Live: Croatia Open Finals (ATP Tour)/Nordea Open Semifinals (ATP Tour)/Swiss Open Semifinals (ATP Tour)/Athens Open Semifinals (WTA Tour)/Isai Open Semifinals (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Saturday)
WNBA
WNBA on Ion
Seattle Storm at Indiana Fever (main) — Ion, 7:30 p.m.
Atlanta Dream at Toronto Tempo — Ion/TSN4/TSN5, 7:30 p.m.
Los Angeles Sparks at Chicago Sky — Ion, 7:30 p.m.
Connecticut Sun at Phoenix Mercury — Ion, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN4/TSN5, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.