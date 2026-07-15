All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 19
Geelong Cats vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Thursday)
Baseball
American Association of Professional Baseball
All-Star Game, Haymarket Park, Lincoln, NE
East Division vs. West Division — MLB Network, 8:30 p.m.
College Football
ACC Football Kickoff
Day 1, Hilton Charlotte Uptown, Charlotte, NC
Commissioner’s Forum — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 a.m.
Florida State, Miami (FL), North Carolina State, Stanford, Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 a.m.
Head Coaches and Student-Athlete Press Conferences — ACC Network Extra, 11 a.m.
ACC Huddle: Kickoff Special — ESPN2/ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Sun Belt Conference Media Days
Day 1, New Orleans Marriott Warehouse Arts District, New Orleans, LA
Morning Session — ESPN+, 10:30 a.m.
Podium Feed — ESPN+, 11 a.m.
Afternoon Session — ESPN+, 2:30 p.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
The Juice: Inside Tennessee Football — SEC Network, 7:30 p.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 11: Vichy to Nevers — NBCSN/Peacock, 7 a.m.
FIFA World Cup
Knockout Stage
Semifinal, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Katie Shanahan//Geoff Shreeves//Telemundo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón/Jose Pékerman/Maxi Rodriguez
England vs. Argentina — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas/Jules Breach/Landon Donovan/Carli Lloyd
FIFA World Cup Live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — Fox/Fox One, 1 p.m.
Announcers: (from Atlanta) Carlota Vizmanos/Adriana Monsalve//Juan Ballesteros//(from Telemundo Center) Diana Rincón/Tony Cherchi
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 1:30 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, 2 p.m.
England vs. Argentina World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas/Jules Breach/Landon Donovan/Carli Lloyd
FIFA World Cup Postgame live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — Fox/Fox One, 5 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, 11 p.m.
Golf
The R&A
The 154th Open Championship, Royal Birkdale, Southport, England, United Kingdom
1st Round
Announcers: Dan Hicks/Terry Gannon/Mike Tirico/Steve Sands/Curt Byrum/Brad Faxon/Kevin Kisner/Paul McGinley//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//John Wood//Cara Banks
Main Feed — NBCSN/Peacock, 1:30 a.m. (Thursday)
Announcers: Terry Gannon/Tom Abbott/Steve Sands//Curt Byrum/Jim Furyk/Karen Stupples//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser
Main Feed — USA Network, 4 a.m. (Thursday)
Announcers: (hosts) Anna Jackson/Rich Lerner/(analysts) Brandel Chamblee/Paul McGinley/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Arron Oberholser
Live From The Open — Golf Channel, 3:30 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 5 p.m.
Miscellaneous
2026 World’s Strongest Man: Part 5 — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC-The Walk: UFC 257-Dustin Poirer vs. Conor McGregor 2 — CBS Sports Network, 6 p.m.
MLB
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Sources Tell Jeff Passan — ESPN2/ESPNews, 4 p.m.
Plays of the 1st Half 2026 — MLB Network, 5:30 p.m.
Batting Practice-2026 All-Star Game — MLB Network, 7:30 p.m.
NBA Summer League
Las Vegas Summer League
Day 7, Cox Pavilion, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Indiana vs. Minnesota — Prime Video, 3:30 p.m.
New Orleans vs. Cleveland — Prime Video, 5:30 p.m.
Milwaukee vs. Charlotte — Prime Video, 7:30 p.m.
Utah vs. San Antonio — Prime Video, 9:30 p.m.
Day 7, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Orlando vs. Philadelphia — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Phoenix vs. Detroit — ESPNU/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Boston vs. Sacramento — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Washington at Los Angeles Clippers — ESPN/ESPN Unlimited, 10:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime (The Final Days) — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Biggest Game — ESPNews, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 10 p.m.
NWSL
Matchday 13
Orlando Pride vs. Boston Legacy — NWSL+/Victory+/NBC Sports Boston, 7 p.m.
NWSL on ESPN
Announcers — ESPN: Jenn Hildreth/Lianne Sanderson//ESPN Deportes: Cristina Alexander/Natalia Astrain
Gotham FC vs. Washington Spirit (at Citi Field, New York, NY) — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 8:15 p.m.
Announcers: Kelsey Riggs/Ali Krieger
NWSL on ESPN Pregame — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Soccer
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
ESPN FC — ESPN2. 11 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m
ESPN FC — ESPN2, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Chicago Bandits at Carolina Blaze — MLB.TV/Scripps Sports Network, 6 p.m.
Oklahoma City Spark at Texas Volts — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Utah Talons at Portland Cascade — CBS Sports Network, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN2/ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
Cold as Balls: Chris Bosh & Jemele Hill — Scripps Sports Network, 1 p.m.
Cold as Balls: Demarcus Cousins & Tony Hawk — Scripps Sports Network, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 7 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SC Featured: The Speech — ESPN2, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Thursday)
Sports Gone Wrong: Product Hall of Shame — Scripps Sports Network, 12:30 a.m. (Thursday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Thursday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Courtside Live: Croatia Open (ATP Tour)/Nordea Open (ATP Tour)/Swiss Open (ATP Tour)/Athens Open (WTA Tour)/Isai Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 3:30 a.m. (Thursday)
WNBA
WNBA on USA Network
Announcers: Meghan McPeak/Tamika Catchings//Edona Thaqi
Golden State Valkyries at Indiana Fever — USA Network//KPYX/KMAX/WTHR, 8 p.m.
Seattle Storm at Chicago Sky — KUNS/WCIU, noon
Los Angeles Sparks at Minnesota Lynx — Spectrum SportsNet/Victory+, 1 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Cynthia Cooper/Teresa Weatherspoon
WNBA All-Star Draft — ESPN, 3:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.