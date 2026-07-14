All Times Eastern
College Baseball
USA Baseball
World Collegiate Baseball Championship
Finals, Taichung City Intercontinental Baseball Stadium, Taichung City, Taiwan
Third Place Game — MLB.com, 12:30 a.m. (Wednesday)
Final — MLB Network, 6:30 a.m. (Wednesday)
College Basketball
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
College Football
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
FIFA World Cup
Knockout Stage
Semifinal, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Natalie Gedra//Jenny Taft//Telemundo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado/Iván Zamorano
France vs. Spain — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: (from Arlington) Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz//Manuel Sánchez//(from Telemundo Center) Diana Rincón/Tony Cherchi/Andrés Guardado/Guti
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 1:30 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, 2 p.m.
Announcers: (from Arlington) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas/Rob Stone/Landon Donovan/Javier Hernández//Natalie Gedra//Jenny Taft//(from Atlanta) Katie Shanahan/Geoff Shreeves
FIFA World Cup Live from AT&T Stadium, Arlington, TX — Fox/Fox One, 1 p.m.
France vs. Spain World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Announcers: (from Arlington) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas/Rob Stone/Landon Donovan/Javier Hernández
FIFA World Cup Postgame live from AT&T Stadium, Arlington, TX — Fox/Fox One, 5 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, midnight
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 7 a.m.
Live From The Open — Golf Channel, 8 a.m.
Live From The Open — Golf Channel, 11 a.m.
Scorecard — CBS Sports Network, 1 p.m.
R&A Highlights: Last-Chance Qualifier — Golf Channel, 1 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 2 p.m.
R&A-Live at the Range — Golf Channel, 4 a.m. (Wednesday)
Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
2026 All-Star Game
Exhibition, Citizens Bank Park. Philadelphia, PA
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci
American League vs. National League — Fox/Fox One, 8 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez
MLB on Fox Pregame live from Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — Fox/Fox One, 6:30 p.m.
MLB All-Star Tuesday
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DeRosa
MLB Central live from Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Lauren Shehadi//Robert Flores//Chris Young
MLB All-Star Red-Carpet Show — MLB Network, 2 p.m.
Announcers: Karl Ravech/Eduardo Pérez/David Ross//Tim Kurkjian
Baseball Tonight live from MLB All-Star Game, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — ESPN2, 4 p.m.
Baseball Tonight live from MLB All-Star Game, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — ESPN2, 6 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Dan Plesac/Albert Pujols/Harold Reynolds/Chris Young
MLB Tonight: National Pregame Show live from MLB All-Star Game, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — MLB Network, 6 p.m.
MLB All-Star Game In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Mark DeRosa/Kevin Millar/Dan Plesac
MLB Tonight: MLB All-Star Postgame Show live from Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — MLB Network, midnight
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: EchoPark Recap — FS1, 6 p.m.
NBA Summer League
Las Vegas Summer League
Day 6, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Philadelphia vs. Houston — Prime Video, 4 p.m.
Sacramento vs. Brooklyn — Prime Video, 6 p.m.
Washington vs. Chicago — Prime Video, 8 p.m.
Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers — Prime Video, 10 p.m.
Day 6, Cox Pavilion, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Memphis vs. Golden State — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Denver vs. Oklahoma City — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
Top Plays of the 2025-26 Season — NBA TV, 6:30 p.m.
NBA Commissioner Adam Silver Media Availability — NBA TV, 10 p.m.
The Association — NBA TV, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 2 p.m.
The Hall of Fame Knocks — NFL Network, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Team Highlights: 2025 Carolina Panthers — NFL Network, 5:30 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 9 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Oklahoma City Spark at Texas Volts — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 p.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN/ESPN Unlimited, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
Cold as Balls: Ryan Garcia & Lindsey Vonn — Scripps Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
30 for 30: The ’85 Bears — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS2, 3 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Courtside Live: Croatia Open (ATP Tour)/Nordea Open (ATP Tour)/Swiss Open (ATP Tour)/Athens Open (WTA Tour)/Isai Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 3:30 a.m. (Wednesday)
WNBA
Portland Fire at Connecticut Sun — KPDX/NBC Sports Boston, 11 a.m.
Washington Mystics at Toronto Tempo — NBA TV//Monumental Sports Network/TSN1/TSN3/TSN4/TSN5, 7 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
Wrestling
WWE
WWE NXT, WWE Performance Center, Orlando, FL
Main Card — The CW, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.