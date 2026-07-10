All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 18
St. Kilda Saints vs. Port Adelaide Power — FS2/Fox One, 11 p.m.
Greater Western Sydney Giants vs. Geelong Cats — FS2/Fox One, 2 a.m. (Saturday)
Carlton Blues vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Saturday)
Adelaide Crows vs. Gold Coast Suns — FS2/Fox One, 6 a.m. (Saturday)
CFL
Week 6
Toronto Argonauts at Winnipeg Blue Bombers — TSN3/TSN4/CFL+, 8:30 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN3/TSN4, 8 p.m.
College Baseball
HBCU Swingman Classic
HBCU All-Stars, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA
Announcers: Dave Sims/Harold Reynolds//Emily Haydel
National League vs. American League — MLB Network, 7 p.m.
College Basketball
The Season-Ole Miss Women’s Basketball — SEC Network, 1:30 p.m.
College Football
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Always College Football — ESPNews, 6 p.m.
Cycling
Tour de France
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Stage 8: Périgeuex to Bergerac — NBCSN/Peacock, 6:30 a.m. (Saturday)
FIFA World Cup
Knockout Stage
Quarterfinal, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Katie Shanaha //Telemundo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado
Spain vs. Belgium — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Guti/Nuno Gomes/Iván Zamorano/Carlota Vizmanos/Carmen Boquin/Diana Rincón/Manuel Sanchez/Cindy Imperial/Eugeni Karolyi/Jaime Herrera
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 1:30 p.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, 2 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Rob Stone/Owen Hargreaves/Javier Hernández/John Obi Mikel/Peter Schmeichel//Katie Shanahan//Geoff Shreeves (from Los Angeles)//Natalie Gedra (from Miami)
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, 2 p.m.
Spain vs. Belgium World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Announcers: Rob Stone/Javier Hernández/John Obi Mikel/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Postgame — Fox/Fox One, 5 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, 11 p.m.
Golf
LPGA Tour
The Amundi Evian Championship, Evian Resort Golf Club, Evian-Les-Bains, France
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Karen Stupples/Tom Abbott
2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 11 a.m.
3rd Round — Golf Channel, 4 a.m. (Saturday)
PGA Tour/DP World Tour
Scottish Open, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland, United Kingdom
2nd Round — Golf Channel, 11 a.m.
PGA Tour Champions
Kaulig Companies Championship, Firestone Country Club (South Course), Akron, OH
2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 1 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 2 p.m.
PGA Tour
Isco Championship, Hurstbourne Country Club (Championship Course), Louisville, KY
Announcers: George Savaricas/Brendon de Jonge//Graham DeLaet//Tripp Isenhour//Emma Carpenter
2nd Round — Golf Channel, 4 p.m.
Announcers: Hailey Hunter/Mark Rolfing//Todd Lewis//Emma Carpenter
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 161, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.
Professional Fighters League
PFL MENA 10, Global Theater, Riyadh, Saudi Arabia
Main Card — VICE, 9 p.m. (same day coverage)
UFC Reloaded: UFC 205-McGregor vs. Alvarez — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC The Walk: UFC 244-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
Kansas City at Baltimore — Royals.TV/MASN, 7 p.m.
Seattle at Tampa Bay — Mariners.TV/Rays.TV, 7 p.m.
Sacramento at Chicago White Sox — NBC Sports California/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Anaheim at Minnesota — Angels Broadcast Television/Twins.TV, 8 p.m.
Houston at Texas — Space City Home Network/KDAF, 8 a.m.
National League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Atlanta Braves at St. Louis Cardinals — Apple TV, 8:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Cliff Floyd/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 7:30 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh — Brewers.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati — Marquee Sports Network/Reds.TV, 7 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Colorado at San Francisco — MLB Network (backup)//Rockies.TV/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Interleague
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Boston Red Sox at New York Mets — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Cliff Floyd/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 6:30 p.m.
Philadelphia at Detroit — NBC Sports Philadelphia/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
New York Yankees at Washington — YES/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Cleveland at Miami — CleGuardians.TV/Marlins.TV, 7 p.m.
Toronto at San Diego — Sportsnet/Padres.TV, 9:30 p.m.//MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 9 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NBA Summer League
2026 Summer League
Day 2, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Milwaukee vs. Miami — Prime Video, 4 p.m.
Brooklyn vs. New York — Prime Video, 6 p.m.
Chicago vs. Memphis — Prime Video, 8 p.m.
Oklahoma City vs. Los Angeles Lakers — Prime Video, 10 p.m.
Day 2, Cox Pavilion, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Cleveland vs. Indiana — ESPN2/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Houston vs. Denver — ESPN2/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Boston vs. Toronto — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Portland vs. Phoenix — ESPNU/ESPN Unlimited, 11 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 11 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Schrager Hour — ESPN2, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — NFL Network, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NWSL
Matchday 12
Boston Legacy vs. Chicago Stars — NWSL+//NBC Sports Boston, 8 p.m.
Orlando Pride vs. Kansas City Current — Prime Video, 8 p.m.
Racing Louisville vs. Bay FC — NWSL+//Victory+ (Bay FC), 8 p.m.
Utah Royals vs. Gotham FC — Victory+, 10 p.m.
Soccer
Football Report — Fubo Sports Network, 9;30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
ESPN FC — ESPN2, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 2 p.m.
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Coast to Coast — CBS Sports Golazo Network, 8:30 p.m.
Es Así y Punto — ESPN Deportes, 9 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 11 p.m.
Messi: The Forgotten Tape — ESPN2, midnight
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Carolina Blaze at Texas Volts — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Chicago Bandits at Portland Cascade — CBS Sports Network, 9;30 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPNews, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Best of The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The Media Show: The Murray Brothers’ Media Game — BBC News, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 1 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
All England Lawn Tennis and Croquet Club
The Championships, Wimbledon, All England Club, London, England, United Kingdom
Gentlemen’s Singles Semifinals: Arthur Fery vs. Alexander Zverev/Jannik Sinner vs. Novak Djokovic — ESPN/ESPN Unlimited, 8 a.m.
Breakfast at Wimbledon — ESPN/ESPN Unlimited, 7 a.m.
Wimbledon Highlight Show — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
WNBA
WNBA on Ion
Dallas Wings at Toronto Tempo — Ion, 7:30 p.m.
Golden State Valkyries at Connecticut Sun — Ion, 7:30 p.m.
Chicago Sky at Los Angeles Sparks — Ion, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.