All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Special Show #11-Analysis I — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
UMass at Ohio — CBS Sports Network, 6 p.m.
Syracuse at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Duke at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cincinnati at West Virginia — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
South Carolina at LSU — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Michigan at Penn State — FS1/Fox One, 7 p.m.
St. John’s at Butler — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Georgia at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Bowling Green at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at Akron — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Michigan at Ball State — ESPN+, 7 p.m.
Western Michigan at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
Iowa at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
George Washington at Dayton — CBS Sports Network, 8 p.m.
Georgetown at DePaul — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Central Florida at Oklahoma State — ESPN+, 8 p.m.
Lindenwood at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 8 p.m.
Toledo at Northern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
North Carolina State at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Utah State at Air Force — Altitude/Mountain West Network, 9 p.m.
TCU at Kansas — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Texas at Tennessee — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Texas Tech at Houston — FS1/Fox One, 9 p.m.
New Mexico at Colorado State — Mountain West Network, 9 p.m.
UCLA at Wisconsin — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Texas A&M at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
UNLV at Wyoming — CBS Sports Network, 10 p.m.
Fresno State at San José State — NBC Bay Area/Mountain West Network, 10 p.m.
San Diego State at Nevada — FS1/Fox One, 11 p.m.
Eye on College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Journey: Big Ten Basketball — Big Ten Network, 7 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 7:30 p.m.
Duke vs. Louisville College Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
College Basketball Live — ESPN2, 11 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
Women’s
Lindenwood at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 6 p.m.
East Carolina at North Texas — ESPN+, 7 p.m.
South Florida at UAB — ESPN+, 7 p.m.
Temple at Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
Tulsa at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
BYU at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Charlotte at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Oregon at USC — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Inside the College Football Playoff — ESPN2, 6:30 p.m.
Always College Football — ESPNews, 8 p.m.
The Joel KLatt Show: A College Football Podcast: CFP Semifinals — FS1, 1 a.m. (Wednesday)
Copa del Rey
Round of 32
Granada vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 12:50 p.m.
English Premier League
Matchweek 21
West Ham United vs. Nottingham Forest — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Danny Higginbotham/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Golf
TGL Golf
Season 2, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
The Bay Golf Club vs. Atlanta Golf Club — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
The Big Break IV: USA vs. Europe: Shots on Demand — Golf Channel, 6 p.m.
The Big Break IV: USA vs. Europe: Every Man for Himself — Golf Channel, 7 p.m.
The Big Break IV: USA vs. Europe: Bunker Down — Golf Channel, 8 p.m.
The Big Break IV: USA vs. Europe: Pressure Points — Golf Channel, 9 p.m.
The Big Break IV: USA vs. Europe: Now or Never — Golf Channel, 10 p.m.
The Big Break IV: USA vs. Europe: Who Will Be Champion — Golf Channel, 11 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 5 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Noah Eagle/Jamal Crawford//Zora Stephenson
Miami Heat at Minnesota Timberwolves — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 8 p.m.
Announcers: Michael Grady/Derek Fisher//Jordan Cornette
Dallas Mavericks at Sacramento Kings — NBC (Mountain/Pacific/Dallas)/Peacock (nationwide), 11 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
NBA Showtime — NBC (Mountain/Pacific/Dallas)/Peacock (nationwide), 1:30 a.m. (Wednesday)
Cleveland at Indiana — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Orlando at Washington — FanDuel Sports Network Florida/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Los Angeles Lakers at New Orleans — Spectrum SportsNet/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
San Antonio at Memphis — FanDuel Sports Network Southwest/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
San Diego Clippers at Long Island Nets — ESPN+/YES, 7 p.m.
Noblesville Boom at Raptors 905 — ESPN+/NBA TV Canada, 7:30 p.m.
Oklahoma City Blue at Valley Suns — ESPN+/KPHE, 9 p.m.
Texas Legends at Mexico City Capitanes — ESPN+/Urban Edge Network, 9 p.m.
Memphis Hustle at South Bay Lakers — ESPN+/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life Show on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Hard Knocks: In Season With the NFC East: Episode 6 — HBO, 9 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: Steve Levy/P.K. Subban
New Jersey Devils at New York Islanders — ESPN+/Disney+/Hulu, 7:30 p.m.
Announcers: John Buccigross/AJ Mleczko
The Point — ESPN2, 4;30 p.m.
NHL on TNT
Florida Panthers at Toronto Maple Leafs — TNT/HBO Max/Sportsnet Ontario, 7:30 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/HBO Max, 10;30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — Sportsnet Ontario, 7 p.m.
Anaheim at Philadelphia — Victory+/KCOP/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Colorado at Taampa Bay — Altitude/WXPX, 7 p.m.
Dallas at Carolina — Victory+/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Vancouver at Buffalo — Sportsnet Pacific/MSG Western New York, 7 p.m.
Vegas at Winnipeg — Scripps Sports/TSN3, 8 p.m.
Nashville at Edmonton — FanDuel Sports Network South/Sportsnet West, 9 p.m.
Boston at Seattle — NESN/Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle), 10 p.m.
Columbus at San José — FanDuel Sports Network Ohio/NBC Sports California, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet (East/Ontario/Pacific), 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Vegas at Winnipeg Bonus Coverage — NHL Network,10 p.m.
On the Fly: Nashville at Edmonton Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Boston at Seattle/Columbus at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
PWHL
New York Sirens at Toronto Sceptres — Prime Video (Canada)/YouTube/MSG Network, 7 p.m.
Scottish Premiership
Group Stage — Matchday 11
Group A
Rangers vs. Aberdeen — CBS Sports Network, 3 p.m.
Serie A
Matchday 18
Pisa SC vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
U.S. Lecce vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, noon
U.S. Sassuolo Calcio vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Clinton & Friends — ESPN2, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
CBS Sports Spotlight HQ — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court Live: ASB Classic (WTA)/Brisbane International (ATP/WTA)/Hong Kong Tennis Open (ATP)/United Cup — Tennis Channel, 6:30 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6 p.m.
Center Court Live: ASB Classic (WTA)/Brisbane International (ATP/WTA)/Hong Kong Tennis Open (ATP)/United Cup — Tennis Channel, 6 a.m. (Wednesday)
