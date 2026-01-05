All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Opening Day/Night
Mist vs. Hive — truTV/HBO Max, 1 p.m.
Vinyl vs. Laces — truTV/HBO Max, 2:15 p.m.
Lunar Owls vs. Rose Basketball Club — TNT/truTV/HBO Max, 9 p.m.
Phantom vs. Breeze — TNT/truTV/HBO Max, 9:15 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Columbia at Cornell — ESPN+, 5 p.m.
Nebraska at Ohio State — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
William & Mary at College of Charleston — CBS Sports Network, 7 p.m.
Penn at Princeton — NBC Sports Philadelphia/ESPN+, 7 p.m.
Yale at Brown — NESN/ESPN+, 7 p.m.
Oregon at Rutgers — Peacock, 7 p.m.
Dartmouth at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Lamar at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 7 p.m.
Texas Southern at Grambling State — SWAC TV, 7:30 p.m.
Incarnate Word at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Northwestern State at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Stephen F. Austin at McNeese — ESPN+, 7:30 p.m.
Alabama A&M at Mississippi Valley State — SWAC TV, 8 p.m.
East Texas A&M at New Orleans — ESPN+, 8 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
USC at Michigan State — FS1/Fox One3, 8:30 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
FS1 College Hoops Extra — FS1, 10:30 p.m.
Women’s
Brown at Yale — ESPN+, 5 p.m.
Minnesota at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Oakland at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
IU Indianapolis at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
Iowa at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
B1G Live: Women’s Basketball Pregame — Big Ten Network, 6 p.m.
On the Court — Big Ten Network, 11 p.m.
College Football
NCAA Division I Football Tournament
National Championship, FirstBank Stadium, Vanderbilt University, Nashville, TN
Illinois State vs. Montana State — ESPN, 7:30 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
Dogs
AKC Agility Dogs Invitational — ESPN2, 7 p.m.
EFL Championship
Matchday 26
Leicester City vs. West Bromwich Albion — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Golf
The Big Break II: Las Vegas: Walk a Fine Line — Golf Channel, 6 p.m.
The Big Break II: Las Vegas: Lights Out! — Golf Channel, 7 p.m.
The Big Break II: Las Vegas: Grip it, Rip It! — Golf Channel, 8 p.m.
The Big Break II: Las Vegas: Stroke of Genius — Golf Channel, 9 p.m.
The Big Break II: Las Vegas: Anything Can Happen — Golf Channel, 10 p.m.
The Big Break II: Las Vegas: Winner Takes All — Golf Channel, 11 p.m.
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Junior Championship
Medal Round, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Bronze Medal Game: Canada vs. Finland — TSN1/TSN4/NHL Network, 4:30 p.m.
Gold Medal Game: Sweden vs. Czechia — TSN1/TSN3/TSN4/NHL Network, 8:30 p.m.
2026 IIHF World Junior Pre-Game — TSN1/TSN3/TSN4, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: UFC 249: Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, 9 p.m.
UFC-The Walk: Cyborg vs. Nunes — CBS Sports Network, 10 p.m.
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 11 p.m.
UFC Ultimate Knockouts: Contender Series — CBS Sports Network, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Kate Scott/Grant Hill//Ashley ShahAhmadi
New York Knicks at Detroit Pistons — Peacock/NBCSN, 7 p.m.
Announcers: Noah Eagle/Robbie Hummel/Austin Rivers
Denver Nuggets at Philadelphia 76ers — Peacock, 8:30 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Reggie Miller//Grant Liffmann
Golden State Warriors at Los Angeles Clippers — Peacock/NBCSN//NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Brad Daugherty/Isiah Thomas
NBA Showtime — Peacock/NBCSN, 6 p.m.
NBA Showtime — Peacock/NBCSN, 12:30 a.m. (Tuesday)
Atlanta at Toronto — FanDuel Sports Network Southeast/TSN5, 7:30 p.m.
Chicago at Boston — Chicago Sports Network/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Charlotte at Oklahoma City — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Phoenix at Houston — KPHE/KTVK/Space City Home Network, 8 p.m.
Utah at Portland — KJZZ/KUNP, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
Raptors GameDay — TSN5, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Denver Nuggets vs. Philadelphia 76ers NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
College Park Skyhawks at Wisconsin Herd — WACY, 7 p.m.
Greensboro Swarm at Grand Rapids Gold — Prime Video, 7:30 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Stockton Kings — Prime Video/KGBT 4.1, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 10 a.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 11 a.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, noon
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 1 p.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 2 p.m.
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 4 p.m.
NFL Up to the Minute: Season End Special — NFL Network, 5 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Detroit Red Wings at Ottawa Senators — Prime Video (Canada)/TVA Sports/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Holden/Shane Hnidy
Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
Anaheim at Washington — Victory+/KCOP/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Utah at New York Rangers — KUPX/MSG Network, 7 p.m.
Seattle at Calgary — Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Prime Video (Seattle)/Sportsnet West, 9:30 p.m.
Minnesota at Los Angeles — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network West, 10:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 8:45 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 [p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
E60: Second Wind: The Boomer and Gunnar Esiason Story — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
30 for 30: The New York Sack Exchange — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Center Court Live: ASB Classic (WTA)/Brisbane International (ATP/WTA)/Hong Kong Tennis Open (ATP)/United Cup — Tennis Channel, 6:30 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6 p.m.
Center Court Live: ASB Classic (WTA)/Brisbane International (ATP/WTA)/Hong Kong Tennis Open (ATP)/United Cup — Tennis Channel, 6 a.m. (Tuesday)
