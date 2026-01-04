All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Richmond at Fordham — USA Network, noon
Creighton at Seton Hall — Peacock, noon
Manhattan at Merrimack — ESPN+, noon
Sacred Heart at Canisius — ESPN+, noon
Florida Atlantic at Tulane — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
UAB at South Florida — ESPNU/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Denver at St. Thomas — Summit League Network, 1 p.m.
Marquette at UConn — NBC/Peacock, 2 p.m.
Mount St. Mary’s at Quinnipiac — NESN/ESPN+, 2 p.m.
Cleveland State at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 2 p.m.
Fairfield at Niagara — ESPN+, 2 p.m.
Iona at Marist — ESPN+, 2 p.m.
Jacksonville State at Liberty — ESPN+, 2 p.m.
Kennesaw State at Delaware — ESPN+, 2 p.m.
Sam Houston at Middle Tennessee — ESPN+., 2 p.m.
Siena at Rider — ESPN+, 2 p.m.
Wright State at IU Indianapolis — ESPN+, 2 p.m.
Illinois-Chicago at Valparaiso — ESPN+, 3 p.m.
Indiana State at Drake — ESPN+, 3 p.m.
Louisiana Tech at Western Kentucky — ESPN+, 3 p.m.
New Mexico State at Missouri State — ESPN+, 3 p.m.
Robert Morris at Oakland — ESPN+, 3 p.m.
Northern Iowa at Evansville — ESPN+, 4 p.m.
Texas-El Paso at Florida International — ESPN+, 4 p.m.
Tulsa at North Texas — ESPN+, 4 p.m.
Youngstown State at Northern Kentucky — ESPN+, 4 p.m.
Bradley at Murray State — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Southern Illinois at Belmont — ESPN+, 5 p.m.
Pepperdine at Pacific — ESPN+, 7 p.m.
Portland at San Francisco — ESPN+, 7 p.m.
San Diego at Santa Clara — ESPN+, 7 p.m.
Oregon State at Washington State — ESPN+, 7:30 p.m.
Washington at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Seattle at Saint Mary’s — ESPN+, 9 p.m.
Loyola Marymount at Gonzaga — KAYU/SWX Local Sports/KZJO/ESPN+, 9 p.m.
College Basketball Today Podcast — SportsGrid, 8 a.m.
Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 10 p.m.
Women’s
Notre Dame at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Illinois at Michigan State — Big Ten Network/Fox One, noon
Missouri at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Stanford at North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Detroit Mercy at Northern Kentucky — ESPN+, 1 p.m.
George Mason at Virginia Commonwealth — ESPN+, 1 p.m.
Missouri State at Florida International — ESPN+, 1 p.m.
Hampton at Elon — FloSports, 1 p.m.
Hofstra at North Carolina-Wilmington — ESPN+, 1 p.m.
Northeastern at College of Charleston — ESPN+, 1 p.m.
Stony Brook at William & Mary — ESPN+, 1 p.m.
Virginia at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Rutgers at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
South Carolina at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Cal at North Carolina State — The CW, 2 p.m.
Clemson at Miami (FL) — ACC Network Extra, 2 p.m.
Syracuse at Wake Forest — ACC Network Extra, 2 p.m.
Butler at Creighton — ESPN+, 2 p.m.
Illinois State at Belmont — ESPN+, 2 p.m.
Kansas at Central Florida — ESPN+, 2 p.m.
Liberty at Texas-El Paso — ESPN+, 2 p.m.
Robert Morris at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 2 p.m.
West Virginia at Kansas State — ESPN+, 2 p.m.
Western Kentucky at Kennesaw State — ESPN+, 2 p.m.
Xavier at Georgetown — ESPN+, 2 p.m.
Campbell at Drexel — FloSports, 2 p.m.
Monmouth at North Carolina A&T — FloSports, 2 p.m.
Texas A&M at Georgia — SEC Network Plus, 2 p.m.
Baylor at Iowa State — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Mississippi at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Purdue at Nebraska — B1G+, 3 p.m.
Cleveland State at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 3 p.m.
Gonzaga at Santa Clara — ESPN+, 3 p.m.
Indiana State at Illinois-Chicago — ESPN+, 3 p.m.
Providence at DePaul — ESPN+, 3 p.m.
Southern Illinois at Northern Iowa — ESPN+, 3 p.m.
Arkansas at Alabama — SEC Network Plus, 3 p.m.
Mississippi at Texas — SEC Network Plus, 3 p.m.
Mississippi State at Oklahoma — SEC Network Plus, 3 p.m.
Middle Tennessee at Jacksonville State — ESPN+, 3:30 p.m.
Virginia Tech at Louisville — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Penn State at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Villanova at Marquette — NBCSN/Peacock, 4 p.m.
Tennessee at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Georgia Tech at SMU — ACC Network Extra, 4 p.m.
Delaware at New Mexico State — ESPN+, 4 p.m.
Washington State at Seattle — ESPN+, 4 p.m.
LSU at Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Pacific at Portland — ESPN+, 5 p.m.
Saint Mary’s at San Diego — ESPN+, 5 p.m.
Pittsburgh at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Indiana at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Bradley at Murray State — ESPN+, 7:30 p.m.
College Football
NCAA Division III Football Championship
2026 Amos Alonzo Stagg Bowl, Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton, OH
Wisconsin-River Falls vs. North Central — ESPN, 8 p.m.
ACC Huddle — ACC Network, 9;30 p.m.
EFL Championship
Matchday 26
Birmingham City vs. Coventry City — CBS Sports Network, 7 a.m.
Derby County vs. Wrexham — CBS Sports Network, 10 a.m.
Middlesbrough vs. Southampton — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 20
Leeds United vs. Manchester United — USA Network, 7:25 a.m.
Fulham vs. Liverpool — USA Network/Telemundo, 9:55 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Sunderland — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Everton vs. Brentford — Peacock, 10 a.m.
Newcastle United vs. Crystal Palace — Peacock, 10 a.m.
Announcers: Jon Champion/Graeme Le Saux
Manchester City vs. Chelsea — Peacock, 12:25 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Lee Dixon/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — Peacock, noon
Goal Zone — Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 9 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier 3er tiempo — Telemundo, noon
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Junior Championship
Semifinals, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Sweden vs. Finland — TSN1/TSN4/TSN5/NHL Network, 4:30 p.m.
Canada vs. Czechia — TSN1/TSN4/TSN5/NHL Network, 8:30 p.m.
2026 IIHF World Junior Pre-Game — TSN1/TSN4/TSN5, 8 p.m.
LaLiga
Matchday 18
Sevilla FC vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Real Madrid vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Deportivo Alavés vs. Real Oviedo — ESPN+, 12:20 p.m.
RCD Mallorca vs. Girona FC — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Real Sociedad vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
Ligue 1
Round 17
FC Lorient vs. FC Metz — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11:05 a.m.
Olympique de Marseille vs. FC Nantes — beIN Sports, 4 p.m. (same day coverage)
Paris Saint-Germain vs. FC Paris — beIN Sports, 6 p.m. (same day coverage)
Stade Brestois 29 vs. AJ Auxerre — beIN Sports, 8 p.m. (same day coverage)
MLB
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
NBA
Detroit at Cleveland — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Ohio, 2 p.m.
Indiana at Orlando — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Florida, 3 p.m.
Denver at Brooklyn — Altitude 2/YES, 3:30 p.m.
Minnesota at Washington — FanDuel Sports Network North/Monumental Sports Network, 6 p.m.
New Orleans at Miami — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Sun, 6 p.m.
Oklahoma City at Phoenix — FanDuel Sports Network Oklahoma/KPHE/KTVK, 8 p.m.
Milwaukee at Sacramento — FanDuel Sports Network Wisconsin/NBC Sports California, 9 p.m.
Memphis at Los Angeles Lakers — FanDuel Sports Network Southeast/Spectrum SportsNet, 9:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 1 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Monday)
NBA G League
Santa Cruz Warriors at Oklahoma City Blue — NBA TV/NBC Sports Bay Area Plus, 3 p.m.
Texas Legends at Mexico City Capitanes — KFAA/Urban Edge Network, 5 p.m.
Westchester Knicks at Motor City Cruise — MSG Network/FanDuel Sports Network Detroit, 6 p.m.
NFL
Week 18
NFL on CBS — 1 p.m.
Cleveland Browns at Cincinnati Bengals — Tom McCarthy/Logan Ryan//Amanda Balionis
Green Bay Packers at Minnesota Vikings — Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala
Indianapolis Colts at Houston Texans — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
NFL on Fox — 1 p.m.,
Dallas Cowboys at New York Giants — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Williams
New Orleans Saints at Atlanta Falcons — Chris Myers/Mark Schlereth//Jen Hale
Tennessee Titans at Jacksonville Jaguars — Adam Amin/Drew Brees//Kristina Pink
Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson
Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, noon
NFL on CBS — 4:25 p.m.
Kansas City Chiefs at Las Vegas Raiders — Chris Lewis/Kyle Long//Tiffany Blackmon
Los Angeles Chargers at Denver Broncos — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
New York Jets at Buffalo Bills — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
Washington Commanders at Philadelphia Eagles — Kevin Harlan/Ross Tucker//Melanie Collins
NFL on Fox — 4:25 p.m.
Arizona Cardinals at Los Angeles Rams — Kenny Albert/Jonathan Vilma//Megan Olivi
Detroit Lions at Chicago Bears — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Miami Dolphins at New England Patriots — Joe Davis/Greg Olsen//Pam Oliver
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.
Sunday Night Football
AFC North Championship, Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers — NBC/Peacock//Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America live from Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA– NBC, 7 p.m.
Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA — Peacock, 11:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPNews, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
Dallas Cowboys vs. New York Giants NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Detroit Lions vs. Chicago Bears NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL
Montréal at Dallas — TSN2/RDS/Victory+, 2 p.m.
Pittsburgh at Columbus — Sportsnet West/Sportsnet One/SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network Ohio, 3 p.m.
Colorado at Florida — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Altitude/Scripps Sports, 5 p.m.
Carolina at New Jersey — FanDuel Sports Network South/MSG SportsNet, 7 p.m.
Vegas at Chicago — Sportsnet One/TVA Sports/Scripps Sports/Chicago Sports Network, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
PWHL
Minnesota Frost at Montréal Victoire — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/YouTube/FanDuel Sports Network North, 2 p.m.
Serie A
Matchday 18
ACF Fiorentina vs. US Cremonese — Paramount+, 9 a.m.
Hellas Verona FC vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Faitelson sin censura — TUDN, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Speed Skating
US Speedskating
U.S. Olympic Speed Skating Trials
Day 3, Pettit National ice Center, Milwaukee, WI
Announcers: Bill Spaulding/Joey Cheek//Lewis Johnson
Men’s and Women’s 500m (Part 1) — USA Network/Peacock, 2 p.m.
Men’s and Women’s 1500m — NBC/Peacock, 4 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
BBC Sports — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 3 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Center Court Live: ASB Classic (WTA)/Brisbane International (ATP/WTA)/Hong Kong Tennis Open (ATP)/United Cup — Tennis Channel, 6:30 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6 p.m.
Center Court Live: ASB Classic (WTA)/Brisbane International (ATP/WTA)/Hong Kong Tennis Open (ATP)/United Cup — Tennis Channel, 2:30 a.m. (Monday)
