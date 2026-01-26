All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Lunar Owls vs. Hive — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Lace vs. Breeze — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
College Basketball
Men’s
Louisville at Duke — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Penn State at Ohio State — FS1/Fox One, 7 p.m.
Central Connecticut at Stonehill — NESNplus, 7 p.m.
Alcorn State at Bethune-Cookman — SWAC TV, 7 p.m.
Jackson State at Florida A&M — SWAC TV, 7 p.m.
Abilene Christian at Tarleton — ESPN+, 7 p.m.
Morgan State at Norfolk State — ESPN+, 7 p.m.
Delaware State at South Carolina State — ESPN+, 7:30 p.m.
New Orleans at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Incarnate Word at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8 p.m.
Arizona at BYU — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
Big Time Hoops — FS1, 6:30 p.m.
Home Court: Mark Pope — CBS Sports Network, 7 p.m.
Women’s
Elon at Hampton — FloSports, noon
William & Mary at Hofstra — MSG SportsNet/FloSports, 3 p.m.
North Carolina-Wilmington at Campbell — FloSports, 3 p.m.
Tennessee at Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Florida at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Football
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.f
Inside the College Football Playoff: Episode 5 — ESPN2/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
ACC Huddle: Football Schedule Release Preview — ACC Network/ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
ACC Football Schedule Release Show — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
B1G Live: Indiana Football National Championship Celebration — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
The Journey: Big Ten Football: Indiana — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
EFL Championship
Matchday 29
Norwich City vs. Coventry City — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 23
Announcers: Joe Speight/Stephen Warnock
Everton vs. Leeds United — USA Network, 3 p.m.
Golf
TGL Golf
Week 5, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Announcer: Matt Barrie
Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club — ESPN2, 7 p.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
Matchday 21
Girona FC vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: UFC 249-Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: John Michael/Brad Daugherty//Jordan Cornette
Orlando Magic at Cleveland Cavaliers — Peacock/NBCSN//FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Ashley ShahAhmadi
Portland Trail Blazers at Boston Celtics — Peacock/NBCSN//NBC Sports Boston, 8 p.m.
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers
Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves — Peacock/NBCSN, 9:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Isiah Thomas/Kelenna Azubuike
NBA Showtime — Peacock/NBCSN, 6:30 p.m.
NBA Showtime — Peacock/NBCSN, midnight
Indiana at Atlanta — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Southeast, 1:30 p.m.
Philadelphia at Charlotte — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Southeast, 3 p.m.
Los Angeles Lakers at Chicago — Spectrum SportsNet/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Memphis at Houston — FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Motor City Cruise at Long Island Nets — YES, 7 p.m.
Raptors 905 at Osceola Magic — Prime Video/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Santa Cruz Warriors at Salt Lake City Stars — NBC Sports Bay Area Plus/Jazz+, 9 p.m.
Texas Legends at Rip City Remix — Prime Video/KFAA/Urban Edge Network/KUNP, 9:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Anaheim Ducks at Edmonton Oilers — Prime Video (Canada)/Victory+/KCOP, 8:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pre-Game — Prime Video, 8:15 p.m.
Boston at New York Rangers — NHL Network/NESN/MSG Network, 7 p.m.
Los Angeles Kings at Columbus — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
New York Islanders at Philadelphia — MSG SportsNet/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Utah at Tampa Bay — KUPX/WXPX, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
Serie A
Matchday 22
Hellas Verona FC vs. Udinese Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 [p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Tuesday)
Tennis
Tennis Australia
Australian Open
Day 10, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia
Men’s and Women’s Quarterfinals: Day Session — ESPN Unlimited, 7 p.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals: Day Session — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals: Day Session — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals: Night Session — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 3 a.m. (Tuesday)
Tennis Channel Live at the Australian Open — Tennis Channel, 5 p.m.
UEFA Champions League
Matchday 7 Goals — CBS Sports Golazo Network, 11:30 p.m.
