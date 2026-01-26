Shane Lowry, left, Wyndham Clark, center, and Ludvig Aberg of The Bay Golf Club line up a putt during match against Atlanta Drive GC at SoFi Center at SoFi Center on January 6, 2026, in Palm Beach Gardens, Florida.
By Ken Fang on

All Times Eastern

Basketball
Unrivaled
Lunar Owls vs. Hive — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Lace vs. Breeze — TNT/truTV/HBO Max, 8:45  p.m.

Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.

College Basketball
Men’s
Louisville at Duke — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Penn State at Ohio State — FS1/Fox One, 7 p.m.
Central Connecticut at Stonehill — NESNplus, 7 p.m.
Alcorn State at Bethune-Cookman — SWAC TV, 7 p.m.
Jackson State at Florida A&M — SWAC TV, 7 p.m.
Abilene Christian at Tarleton — ESPN+, 7 p.m.
Morgan State at Norfolk State — ESPN+, 7 p.m.
Delaware State at South Carolina State — ESPN+, 7:30 p.m.
New Orleans at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Incarnate Word at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8 p.m.
Arizona at BYU — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
Big Time Hoops — FS1, 6:30 p.m.
Home Court: Mark Pope — CBS Sports Network, 7 p.m.

Women’s
Elon at Hampton — FloSports, noon
William & Mary at Hofstra — MSG SportsNet/FloSports, 3 p.m.
North Carolina-Wilmington at Campbell — FloSports, 3 p.m.
Tennessee at Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Florida at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.

College Football
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.f
Inside the College Football Playoff: Episode 5 — ESPN2/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
ACC Huddle: Football Schedule Release Preview — ACC Network/ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
ACC Football Schedule Release Show — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
B1G Live: Indiana Football National Championship Celebration — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
The Journey: Big Ten Football: Indiana — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.

EFL Championship
Matchday 29
Norwich City vs. Coventry City — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

English Premier League
Matchweek 23
Announcers: Joe Speight/Stephen Warnock
Everton vs. Leeds United — USA Network, 3 p.m.

Golf
TGL Golf
Week 5, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Announcer: Matt Barrie
Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club — ESPN2, 7 p.m.

5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.

LaLiga
Matchday 21
Girona FC vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC Main Event: UFC 249-Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, midnight

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.

NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: John Michael/Brad Daugherty//Jordan Cornette
Orlando Magic at Cleveland Cavaliers — Peacock/NBCSN//FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.

Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Ashley ShahAhmadi
Portland Trail Blazers at Boston Celtics — Peacock/NBCSN//NBC Sports Boston, 8 p.m.

Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers
Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves — Peacock/NBCSN, 9:30 p.m.

Announcers: Ahmed Fareed/Isiah Thomas/Kelenna Azubuike
NBA Showtime — Peacock/NBCSN, 6:30 p.m.
NBA Showtime — Peacock/NBCSN, midnight

Indiana at Atlanta — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Southeast, 1:30 p.m.
Philadelphia at Charlotte — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Southeast, 3 p.m.
Los Angeles Lakers at Chicago — Spectrum SportsNet/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Memphis at Houston — FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Tuesday)

NBA G League
Motor City Cruise at Long Island Nets — YES, 7 p.m.
Raptors 905 at Osceola Magic — Prime Video/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Santa Cruz Warriors at Salt Lake City Stars — NBC Sports Bay Area Plus/Jazz+, 9 p.m.
Texas Legends at Rip City Remix — Prime Video/KFAA/Urban Edge Network/KUNP, 9:30 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.

NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Anaheim Ducks at Edmonton Oilers — Prime Video (Canada)/Victory+/KCOP, 8:30 p.m.

Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pre-Game — Prime Video, 8:15 p.m.

Boston at New York Rangers — NHL Network/NESN/MSG Network, 7 p.m.
Los Angeles Kings at Columbus — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
New York Islanders at Philadelphia — MSG SportsNet/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Utah at Tampa Bay — KUPX/WXPX, 7 p.m.

On the Fly — NHL Network, 10 p.m.

Serie A
Matchday 22
Hellas Verona FC vs. Udinese Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 [p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Tuesday)

Tennis
Tennis Australia
Australian Open
Day 10, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia
Men’s and Women’s Quarterfinals: Day Session — ESPN Unlimited, 7 p.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals: Day Session — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals: Day Session — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals: Night Session — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 3 a.m. (Tuesday)

Tennis Channel Live at the Australian Open — Tennis Channel, 5 p.m.

UEFA Champions League
Matchday 7 Goals — CBS Sports Golazo Network, 11:30 p.m.

