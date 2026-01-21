All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Lafayette at Boston University — ESPN+, 6 p.m.
North Carolina-Asheville at South Carolina Upstate — ESPN+, 6 p.m.
North Carolina-Greensboro at Virginia Military Institute — ESPN+, 6 p.m.
Samford at Wofford — ESPN+, 6 p.m.
Dayton at La Salle — ESPN+, 6:30 p.m.
Radford at Winthrop — ESPN+, 6:30 p.m.
Pittsburgh at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Maryland at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Murray State at Drake — CBS Sports Network, 7 p.m.
Notre Dame at North Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
East Tennessee State at Tennessee-Chattanooga — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Fordham at Davidson — FanDuel Sports Network Midwest/ESPN+, 7 p.m.
Xavier at Creighton — FS1/Fox One, 7 p.m.
URI at Richmond — Monumental Sports Network/ESPN+, 7 p.m.
Georgetown at Villanova — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Texas at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Army at Bucknell — ESPN+, 7 p.m.
Charleston Southern at Presbyterian — ESPN+, 7 p.m.
Cleveland State at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Colgate at American — ESPN+, 7 p.m.
Furman at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Longwood — ESPN+, 7 p.m.
Holy Cross at Navy — ESPN+, 7 p.m.
Indiana State at Bradley — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Oakland — ESPN+, 7 p.m.
North Alabama at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Purdue Fort Wayne at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Troy at Old Dominion — ESPN+, 7 p.m.
Tulane at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
Western Carolina at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
East Carolina at Wichita State — ESPN+, 7:30 p.m.
Kennesaw State at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Liberty at Western Kentucky — ESPN+, 7:30 p.m.
South Dakota at Nebraska-Omaha — Summit League Network, 8 p.m.
Memphis at Tulsa — ESPN+, 8 p.m.
Southern Illinois at Valparaiso — ESPN+, 8 p.m.
Tarleton at Texas-Arlington — ESPN+, 8 p.m.
Temple at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Texas-San Antonio at North Texas — ESPN+, 8 p.m.
Utah Valley at Southern Utah — ESPN+, 8:30 p.m.
Virginia Tech at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Washington at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Fresno State at New Mexico — CBS Sports Network, 9 p.m.
Northern Iowa at Illinois State — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cincinnati at Arizona — FS1/Fox One, 9 p.m.
Pepperdine at Gonzaga — KHQ/KJZO/ESPN+, 9 p.m.
West Virginia at Arizona State — Peacock, 9 p.m.
Mississippi State at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Washington State at San Diego — ESPN+, 9:30 p.m.
Loyola Marymount at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
Utah Tech at California Baptist — ESPN+, 10 p.m.
Northwestern at USC — Big Ten Network/Fox One, 11 p.m.
Oregon State at Saint Mary’s — CBS Sports Network, 11 p.m.
San Diego State at Grand Canyon — FS1/Fox One, 11 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 6 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 11 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 a.m. (Thursday)
Women’s
Boston University at Lafayette — ESPN+, 11 a.m.
Saint Louis at Fordham — ESPN+, 11 a.m.
Old Dominion at Arkansas State — ESPN+, noon
Bucknell at Army — ESPN+, 6 p.m.
Central Michigan at Akron — ESPN+, 6 p.m.
Davidson at Duquesne — ESPN+, 6 p.m.
Dayton at URI — ESPN+, 6 p.m.
George Mason at St. Bonaventure — ESPN+, 6 p.m.
George Washington Virginia Commonwealth — ESPN+, 6 p.m.
Loyola Marymount at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Navy at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
Youngstown State at Robert Morris — ESPN+, 6 p.m.
Northern Kentucky at IU Indianapolis — ESPN+, 6:30 p.m.
South Carolina Upstate at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
UMass at Ball State — ESPN+, 6:30 p.m.
West Georgia at Central Arkansas — ESPN+, 6:30 p.m.
Arizona State at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Buffalo at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
Cleveland State at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
DePaul at Butler — ESPN+, 7 p.m.
La Salle at Loyola Chicago — ESPN+, 7 p.m.
Lehigh at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Longwood at Radford — ESPN+, 7 p.m.
Ohio at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
Presbyterian at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Texas Tech at BYU — ESPN+, 7 p.m.
Western Michigan at Northern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Winthrop at High Point — ESPN+, 7 p.m.
Nebraska at Wisconsin — B1G+, 7:30 p.m.
Cincinnati at Iowa State — ESPN+, 7:30 p.m.
Houston at Kansas State — ESPN+, 7:30 p.m.
Marquette at St. John’s — Peacock, 8 p.m.
South Dakota State at North Dakota — Midco Sports, 8 p.m.
Appalachian State at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Central Florida at Baylor — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Arlington at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Fresno State at Boise State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Grand Canyon at Colorado State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Utah State at Wyoming — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Minnesota at Oregon — B1G+, 9 p.m.
Penn State at Washington — B1G+, 9 p.m.
Texas Tech at BYU — ESPN+, 9 p.m.
Air Force at UNLV — Mountain West Network, 9:30 p.m.
Purdue at UCLA — B1G+, 10 p.m.
Nevada at San José State — Mountain West Network, 10 p.m.
College Football
Inside the 12: 2026 Big 12 Football Schedule Reveal — ESPNU/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Paul “Bear” Bryant Coach of the Year Award — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Thursday)
Golf
PGA Korn Ferry Tour
The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club, The Abaco Club on Winding Bay, Great Abaco, Bahamas
1st Round — Golf Channel, 1 p.m.
DP World Tour
Dubai Desert Classic, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
1st Round — Golf Channel, 2:30 a.m. (Thursday)
5 Clubs With Gary Williams — Gofl Channel, 7 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 8 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today: PGA Show — Golf Channel, 10 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 2:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour Champions Season Preview — Golf Channel, 5 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, 2 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Alyssa Lang
Cleveland Cavaliers at Charlotte Hornets — ESPN/FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Jorge Sedano
Oklahoma City Thunder at Milwaukee Bucks — ESPN/FanDuel Sports Network Oklahoma/FanDuel Sports Network Wisconsin, 9:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins/Brian Windhorst
NBA Countdown — ESPN, 6:30 p.m.
Brooklyn at New York — YES/MSG Network, 7:30 p.m.
Indiana at Boston — FanDuel Sports Network Indiana/WHTR/NBC Sports Boston, 7;30 p.m.
Atlanta at Memphis — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Detroit at New Orleans — FanDuel Sports Network Detroit/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Toronto at Sacramento — TSN4/NBC Sports California, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Brooklyn Nets vs. New York Knicks NBA Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Thursday)
NBA G League
Maine Celtics at College Park Skyhawks — ESPN+/Peachtree Sports Network, 7 p.m.
Long Island Nets at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Memphis Hustle at Salt Lake City Stars — ESPN+/Jazz+, 8 p.m.
Stockton Kings at Valley Suns — ESPN+/KPHE, 9 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Up to the Minute — NFL Network, noon
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 20 — Nickelodeon, 5 p.m.
First Draft — ESPN2, 6:30 p.m.
NFL Films Presents: Riding High — FS1, 6:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on TNT
Detroit Red Wings at Toronto Maple Leafs — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
New York Islanders at Seattle Kraken — TNT/truTV/HBO Max, 9:30 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Thursday)
Wednesday Night Hockey
Detroit Red Wings at Toronto Maple Leafs — Sportsnet/TVA Sports, 7 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Anaheim at Colorado — Victory+/KCOP/Altitude, 9 p.m.
Philadelphia at Utah — NBC Sports Philadelphia/KUPX, 9 p.m.
Pittsburgh at Calgary — Sportsnet West/Sportsnet One/SportsNet Pittsburgh, 9:30 p.m.
Washington at Vancouver — Monumental Sports Network/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL My World — NHL Network, 7 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m
NHL Tonight — NHL Network, 9 p.m.
NHL Tonight: Anaheim at Colorado/Philadelphia at Utah/Pittsburgh at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Washington at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Thursday)
PWHL
Montréal Victoire at Minnesota Frost — TSN5/RDS/FanDuel Sports Network North/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 3 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 pm
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Linea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line — SportsGrid, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN/ESPN Unlimited, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:05 a.m. (Thursday)
The B1G Show — Big Ten Network, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Thursday)
Tennis
Tennis Australia
Australian Open
Day 5, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia
Men’s and Women’s 2nd Round: Day Session — ESPN Unlimited, 7 p.m.
Men’s and Women’s 2nd Round: Day Session — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Men’s and Women’s 2nd Round: Day Session — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, midnight
Men’s and Women’s 2nd Round: Night Session: James Duckworth vs. Jannik Sinner/Elena Rybakina vs. Varvara Gracheva — ESPN2/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 3 a.m. (Thursday)
Tennis Channel Live at the Australian Open — Tennis Channel, 5 p.m.
UEFA Champions League
Matchday 7
League Phase, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul, Türkiye
Galatasaray vs. Atlético de Madrid — CBS Sports Network/UniMás/TUDN, 12:40 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan
Qarabağ vs. Eintracht Frankfurt — Paramount+, 12:45 p.m.
League Phase, Orange Vélodrome, Marseille, France
Olympique de Marseille vs. Liverpool — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, St James Park, Newcastle, England, United Kingdom
Newcastle United vs. PSV Eindhoven — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
League Phase, New Balance Arena, Bergamo, Italy
Atalanta vs. Athletic Club Bilbao — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Allianz Arena, Munich, Germany
Bayern München vs. Union Saint-Gilloise — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Stamford Bridge, London, England, United Kingdom
Chelsea vs. Pafos FC — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Allianz Stadium, Turin, Italy
Juventus vs. Benfica — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Fortuna Arena, Prague, Czechia
SK Slavia Prague vs. Barcelona — Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today — CBS Sports Golazo Network 2 p.m.
Volleyball
LOVB — Week 3
Announcers: Shelby Coppedge/Courtney Thompson
LOVB Austin at LOVB Madison — USA Network, 8 p.m.
