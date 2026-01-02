All Times Eastern
College Basketball
Men’s
New Mexico State at Florida International — ESPN+, noon
Alfred State at Cornell — ESPN+, 2 p.m.
Mount St. Mary’s at Merrimack — NESN/ESPN+, 3 p.m.
Fairfield at Canisius — ESPN+, 4 p.m.
Sacred Heart at Niagara — ESPN+, 4 p.m.
Sam Houston at Western Kentucky — ESPN+, 5 p.m.
Lamar at McNeese — CBS Sports Network, 7 p.m.
Kennesaw State at Liberty — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
New Haven at Stonehill — NESNplus, 7 p.m.
USC at Michigan — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Central Connecticut State at Long Island University — Ryz Sports Network, 7 p.m.
Jacksonville State at Delaware — ESPN+, 7 p.m.
Marist at Saint Peter’s — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Robert Morris at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Siena at Iona — ESPN+, 7 p.m.
Oregon at Maryland — Peacock, 7:30 p.m.
Louisiana Tech at Middle Tennessee — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisville at Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Ohio State at Rutgers — Peacock, 8 p.m.
Texas-El Paso at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
West Virginia at Iowa State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Seattle at Gonzaga — KHQ/KZJO/ESPN+, 9 p.m.
Michigan State at Nebraska — NBCSN/Peacock 9 p.m.
Loyola Marymount at Washington State — ESPN+, 9:30 p.m.
Oregon State at Pacific — ESPN+, 10 p.m.
Pepperdine at Santa Clara — ESPN+, 10 p.m.
Portland at Saint Mary’s — ESPN+, 10 p.m.
San Diego at San Francisco — ESPN+, 10 p.m.
Notre Dame at Cal — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Women’s
Bradley at Belmont — ESPN+, 3 p.m.
Campbell at Towson — FloSports, 4 p.m.
IU Indianapolis at Northern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Purdue Fort Wayne at Oakland — ESPN+, 6:30 p.m.
Auburn-Montgomery at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
Cleveland State at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 7 p.m.
Detroit Mercy at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
King University at East Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
Middle Tennessee at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Robert Morris at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 7 p.m.
Monmouth at Elon — FloSports, 7 p.m.
Northeastern at North Caorlina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
Stony Brook at Hampton — FloSports, 7 p.m.
William & Mary at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Sam Houston at Louisiana Tech — ESPN+, 7:30 p.m.
Southern Illinois at Drake — ESPN+, 7:30 p.m.
Western Kentucky at Jacksonville State — ESPN+, 7:30 p.m.
Illinois State at Murray State — ESPN+, 8 p.m.
Liberty at New Mexico State — ESPN+, 8 p.m.
Delaware at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Gonzaga at Seattle — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at Oregon State — ESPN+, 9 p.m.
Saint Mary’s at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
San Francisco at San Diego — ESPN+, 9 p.m.
Santa Clara at Loyola Marymount — ESPN+, 9 p.m.
Washington State at Portland — ESPN+, 9 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, noon
College Football
Armed Forces Bowl
American Athletic Conference vs. Sun Belt, Amon G. Carter Stadium, Texas Christian University, Fort Worth, TX
Announcers: Lowell Galindo/Aaron Murray//Lauren Sisler
Rice vs. Texas State — ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Liberty Bowl
American Athletic Conference vs. Big XII, Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis, TN
Announcers: Mike Monaco/Kirk Morrison//Dawn Davenport
Navy at Cincinnati — ESPN/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Duke’s Mayo Bowl
ACC vs. SEC, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers: Anish Shroff/Andre Ware//Paul Carcaterra
Wake Forest vs. Mississippi State — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Holiday Bowl
Big XII vs. ACC, Snapdragon Stadium, San Diego State University, Sna Diego, CA
Announcers: Gus Johnson/Joel Klatt//Jenny Taft
Arizona vs. SMU — Fox/Fox One, 8 p.m.
College Football Live — ESPN2, noon
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Arizona vs. SMU College Football In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
College Hockey
Men’s
Stonehill at St. Lawrence — ESPN+, 6:58 p.m.
Western Michigan at Notre Dame — Peacock, 7 p.m.
Alaska-Fairbanks at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Dartmouth at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
Colorado College at Augustana — KXRM 21.2/Midco Sports Plus, 8 p.m.
Mercyhurst at North Dakota — Midco Sports, 8 p.m.
Darts
Professional Darts Corporation
World Darts Championship
Day 18, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom
Semifinals — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 2 p.m.
Golf
TGL Golf
Week 2, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club — ESPN2, 7 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Junior Championships
Quarterfinals, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Sweden vs. Latvia — TSN1/TSN4/TSN5/NHL Network, 2 p.m.
United States vs. Finland — TSN1/TSN5/NHL Network, 6 p.m.
Quarterfinals, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Czechia vs. Switzerland — TSN1/TSN4/ESPN+, 4:30 p.m.
Canada vs. Slovakia — CTV/TSN1/TSN4/TSN5/NHL Network, 11 p.m.
2026 IIHF World Junior Pre-Game — TSN3/TSN4, 8 p.m.
LaLiga
Matchday 18
Rayo Vallecano vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 17
Toulouse FC vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Reloaded: UFC 291-Poirier vs. Gaethje 2 — CBS Sports Network, 9 p.m.
UFC Reloaded: UFC 249-Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, midnight
NBA
NBA on Prime
Denver Nuggets at Cleveland Cavaliers — Prime Video/Altitude/FanDuel Sports Network Ohio, 7:30 p.m.
Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors — Prime Video/FanDuel Sports Network Oklahoma/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Saturday)
Brooklyn at Washington — YES/Monumental Sports Network, 7 p.m.
San Antonio at Indiana — FanDuel Sports Network Southwest/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Atlanta at New York — FanDuel Sports Network Southeast/MSG Network, 7:30 p.m.
Charlotte at Milwaukee — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Orlando at Chicago — FanDuel Sports Network Florida/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Portland at New Orleans — KUNP/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Sacramento at Phoenix — NBC Sports California/KPHE/KTVK, 9 p.m.
Memphis at Los Angeles Lakers — FanDuel Sports Network Southeast/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — NBA TV, 5 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 10:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Month: December — NBA TV, 11:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)
NBA G League
Long Island Nets at Cleveland Charge — Rock Entertainment Sports Network, 7 p.m.
Noblesville Boom at Maine Celtics — NBC Sports Boston, 7 p.m.
Osceola Magic at Windy City Bulls — Chicago Sports Network Plsu, 8 p.m.
Rip City Remix at Salt Lake City Stars — KJZZ+, 8 p.m.
Santa Cruz Warriors at Austin Spurs — The Roku Sports Channel/NBC Sports Bay Area Plus, 8 p.m.
Texas Legends at Oklahoma City Blue — KFAA/Urban Edge Network, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Hard Knocks: In Season With the NFC East: Episode 5 — HBO, 7:15 p.m.
NHL
2026 NHL Winter Classic
Outdoors, loanDepot park, Miami, FL
Announcers: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Darren Pang//Jackie Redmond
New York Rangers vs. Florida Panthers — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet (East/Ontario./West)/TVA Sports, 8 p.m.
Announcers: Jason Altman/Noah Blankenship
NHL in ASL — HBO Max, 8 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Wayne Gretzky/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off live from loanDepot park, Miami, FL — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame live from loanDepot park, Miami, FL — TNT/truTV/HBO Max, 10:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet (East/Ontario/West), 7:30 p.m.
Vegas at St. Louis — Sportsnet West/Sportsnet One/TVA Sports/FanDuel Sports Network Midwest/KMOV/Matrix Midwest/Scripps Sports, 3 p.m.
Minnesota at Anaheim — FanDuel Sports Network North/Victory+/KCOP, 10:30 p.m.
Seattle at Vancouver — Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Prime Video (Seattle)/Sportsnet Pacific, 10:30 p.m.
NHL Tonight: Winter Classic Pre-Game — NHL Network, 4:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
PWHL
Montréal Victoires at New York Sirens — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/RDS/YouTube/MSG Network, 1 p.m.
Serie A
Matchday 18
Cagliari Calcio vs. AC Milan — Paramount+, 2:45 p.m./CBS Sports Golazo Network, 8 p.m. (same day coverage)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
TMZ Sports — FS1, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
TMZ Sports — FS1, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Tnn Network noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 a.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
United Cup
Group Stage
Group B, Ken Rosewall Arena, Sydney, Sydney Olympic Park Tennis Centre, New South Wales, Australia
Belgium vs. Communist China — Tennis Channel, 6:30 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6 p.m.
Center Court Live: United Cup: United States vs. Argentina/Australia vs. Norway — Tennis Channel, 1:30 a.m. (Saturday)
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.