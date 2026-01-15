All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 17
FC Augsburg vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 2:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 6:40 p.m.
College Basketball
Men’s
New Mexico State at Liberty — CBS Sports Network, 6 p.m.
Maryland-Baltimore County at Bryant — ESPN+, 6 p.m.
Mercer at Virginia Military Institute — ESPN+, 6 p.m.
New Jersey Institute of Technology at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Binghamton at Albany — ESPN+, 6:30 p.m.
James Madison at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
Oakland at Wisconsin-Milwaukee — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
North Carolina A&T at William & Mary — MASN/FloSports, 7 p.m.
Elon at Northeastern — NESNplus/FloSports, 7 p.m.
Hofstra at Stony Brook — SNY/FloSports, 7 p.m.
Detroit Mercy at Northern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
Maine at Vermont — ESPN+, 7 p.m.
North Florida at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
Old Dominion at Georgia Southern — ESPN+, 7 p.m.
Queens at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Texas-El Paso at Delaware — ESPN+, 7 p.m.
The Citadel at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Youngstown State at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Drexel at Monmouth — FloSports, 7 p.m.
Jacksonville at Central Arkansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Robert Morris at IU Indianapolis — ESPN+, 7:30 p.m.
College of Charleston at Towson — CBS Sports Network, 8 p.m.
St. Thomas at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Missouri-Kansas City at South Dakota — Midco Sports Tow/Summit League Network, 8 p.m.
Arkansas State at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Bellarmine at Lipscomb — ESPN+, 8 p.m.
California Baptist at Abilene Christian — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Illinois at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Kentucky at Austin Peay — ESPN+, 8 p.m.
Morehead State at Tennessee State — ESPN+, 8:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Tennessee-Martin — ESPN+, 8:30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee Tech — ESPN+, 8:30 p.m.
Tarleton at Southern Utah — ESPN+, 8;30 p.m.
Wichita State at Florida Atlantic — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Lindenwood at Southeast Missouri — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Eastern Washington at Weber State — ESPN+, 9 p.m.
Idaho at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
Texas-Arlintgton at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Gonzaga at Washington State — CBS Sports Network, 10 p.m.
Cal-Riverside at Long Beach State — ESPN+, 10 p.m.
Cal State-Northridge at Cal-San Diego — ESPN+, 10 p.m.
Hawai’i at Cal Poly — ESPN+, 10 p.m.
Northern Arizona at Sacramento State — ESPN+, 10 p.m.
Northern Colorado at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
San Diego at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
College Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
Women’s
Albany at Binghamton — ESPN+, 11 a.m.
UMass-Lowell at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 11 a.m.
Bryant at Maryland-Baltimore County — ESPN+, noon
Abilene Christian at California Baptist — ESPN+, 2 p.m.
Arkansas at Missouri — SEC Network Plus, 5:30 p.m.
Louisville at Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Cal at Syracuse — ACC Network Extra, 6 p.m.
Florida State at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
North Carolina State at Wake Forest — ACC Network Extra, 6 p.m
Stanford at Boston College — ACC Network Extra, 6 p.m.
Eastern Illinois at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 6 p.m.
IU Indianapolis at Robert Morris — ESPN+, 6 p.m.
Marshall at James Madison — ESPN+, 6 p.m.
Morehead State at Tennessee State — ESPN+, 6 p.m.
Vermont at Maine — ESPN+, 6 p.m.
Western Carolina at Wofford — ESPN+, 6 p.m.
Austin Peay at Bellarmine — ESPN+, 6:30 p.m.
Central Arkansas at Jacksonville — ESPN+, 6:30 p.m.
Lipscomb at Eastern Kentucky — ESPN+, 6:30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee Tech — ESPN+, 6:30 p.m.
Nebraska at Michigan State — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Texas at South Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Villanova at UConn — FS1/Fox One, 7 p.m.
Illinois at Michigan — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Miami (FL) at North Carolina — ACC Network Extra, 7 p.m.
Belmont at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
East Texas A&M at Incarnate Word — ESPN+, 7 p.m.
Florida Gulf Coast at West Georgia — ESPN+, 7 p.m.
Murray State at Southern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
North Alabama at North Florida — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Furman — ESPN+, 7 p.m.
Northwestern State at Houston Christian — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Florida at Kentucky — SEC Network Plus, 7 p.m.
Lamar at New Orleans — ESPN+, 7:30 p.m.
Middle Tennessee at Louisiana Tech — ESPN+, 7:30 p.m.
Southeastern Louisiana at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Stephen F. Austin at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Utah Tech at Texas-Arlington — ESPN+, 7:30 p.m.
Valparaiso at Illinois State — ESPN+, 7:30 p.m.
Western Kentucky at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Virginia at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Wisconsin at Northwestern — B1G+, 8 p.m.
Florida International at New Mexico State –ESPN+, 8 p.m.
Louisiana at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
McNeese at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8 p.m.
Portland State at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Sacramento State at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Southern Utah at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Virginia Tech at SMU — ACC Network Extra, 8:30 p.m.
Oregon at Iowa — FS1/Fox One, 9 p.m.
Maryland at USC — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Alabama at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cal-San Diego at Cal State-Northridge — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Idaho State at Idaho — ESPN+, 9 p.m.
Long Beach State at Cal-Riverside — ESPN+, 9 p.m.
Missouri State at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Oregon State at Loyola Marymount — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
Portland at Santa Clara — ESPN+, 9 p.m.
San Francisco at Gonzaga — ESPN+, 9 p.m.
Washington State at Saint Mary’s — ESPN+, 9 p.m.
Weber State at Eastern Washington — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Davis at Cal State-Fullerton — ESPN+, 10 p.m.
Cal Poly at Hawai’i — ESPN+, midnight
On the Court — Big Ten Network, 6;30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
ACC Huddle Special: Carson Beck — ESPN2, 5:30 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: CFP National Championship — FS1, 6:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFP Championship — FS1, 11 p.m.
College Hockey
Men’s
Michigan State at Wisconsin — Big Ten Network, 9 p.m.
On the Ice — Big Ten Network, 11:30 p.m.
Copa del Rey
Round of 16
Burgos CF vs. Valencia CF — ESPN+, 2:50 p.m.
Racing de Santander vs. Barcelona — ESPN+, 2;50 p.m.
Figure Skating
International Skating Union
ISU Figure Skating European Championships
Day 2, Utilia Arena, Sheffield, England, United Kingdom
Announcers — E!/Peacock: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir
Men’s Short Program — Peacock, 8:15 a.m.
Men’s Short Program — E!/Peacock, noon
Pairs’ Free Skate — Peacock, 2 p.m.
Pairs’ Free Skate — E!?Peacock, 3 p.m.
Golf
PGA Tour
The Sony Open in Hawai’i, Waialae Country Club, East Honolulu, HI
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Brendon de Jonge//Smylie Kaufman//Arron Oberholser//Mark Rolfing
1st Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Group 1 (morning): Collin Morikawa/Adam Scott/J.J. Spaun — ESPN+/PGA Tour Live, 12:43 p.m.
Featured Group 2 (morning): Robert MacIntyre/Aaron Rai/Nick Taylor — ESPN+/PGA Tour Live, 1:05 p.m.
Featured Group 1 (afternoon): Keegan Bradley/Hideki Matsuyama/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 5:13 p.m.
Featured Group 2 (afternoon): Brian Harman/Si Woo Kim/Maverick McNealy — ESPN+/PGA Tour Live, 5:35 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 7 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee//George Savaricas
Golf Central Pregame — Golf Channel, 6 p.m.
R&A Championships/Augusta National/USGA
Latin America Amateur Championship, Lima Golf Club, Lima, Peru
1st Round — ESPN2, 2 p.m.
DP World Tour
Dubai International, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates
2nd Round — Golf Channel, 2:30 a.m. (Friday)
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 9 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 10 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 11 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Hockey
Men’s
USA Hockey
2026 All-American Prospects Game, USA Hockey Arena, Plymouth, MI
Team Blue vs. Team White — NHL Network, 7 p.m.
Women’s
IIHF U18 Women’s World Championship
Quarterfinals, Sport and Wellness Centre, Sydney, Nova Scotia, Canada
United States vs. Hungary — TSN1/TSN5/ESPN+, 4 p.m.
Canada vs. Finland — TSN1/TSN5/ESPN+, 7:30 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
NBA Berlin Game
Game 1, Uber Arena, Berlin, Germany
Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic — Prime Video, 2 p.m.
NBA Berline Game: Commissioner’s Press Conference — NBA TV, 1 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 1:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 4:30 p.m.
NBA on Prime Video
Oklahoma City Thunder at Houston Rockets — Prime Video/FanDuel Sports Network Oklahoma, 7:30 p.m.
New York Knicks at Golden State Warriors — Prime Video/MSG Network, 10 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Saturday)
Phoenix at Detroit — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Boston at Miami — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Milwaukee at San Antonio — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Utah at Dallas — KJZZ/KFAA/WFAA, 8:30 p.m.
Atlanta at Portland — FanDuel Sports Network Southeast/KUNP, 10 p.m.
Charlotte at Los Angeles Lakers — FanDuel Sports Network Southeast./Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Action — NBA TV, 2 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 4:30 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Friday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
This Is Football — ESPNews, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Announcers: Bob Wischusen/Kevin Weekes
Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Steve Levy/Ray Ferraro
Toronto Maple Leafs at Vegas Golden Knights — ESPN/ESPN Unlimited/TSN4, 9:30 p.m.
Announcers: John Buccigross/T.J. Oshie/P.K, Subban//Emily Kaplan//Arda Öcal
The Point — ESPN2, 6 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 9 p.m.
Montréal at Buffalo — TSN2/RDS/MSG Western New York, 7 p.m.
San José at Washington — NBC Sports California/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Vancouver at Columbus — Sportsnet Pacific/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Seattle at Boston — Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Prime Video (Seattle)/NESN, 8 p.m.
Winnipeg at Minnesota — TSN3/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Calgary at Chicago — Sportsnet West/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
New York Islanders at Edmonton — MSG SportsNet/Sportsnet One/TVA Sports, 9 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
Serie A
Matchday 16
Hellas Verona vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, noon
Como 1907 vs. AC Milan — Paramount+, 2:45 p.m./CBS Sports Golazo Network, 8 p.m. (same day coverage)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6:30 p.m.
Volleyball
MLV
San Diego Mojo at Dallas Pulse — YouTube, 8 p.m.
Wrestling
TNA Wrestling
TNA Thursday Night Impact, Curtis Culwell Center, Dallas, TX
Main Card (series premiere) — AMC, 9 p.m.
