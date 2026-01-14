All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 17
VfL Wolfsburg vs. FC St. Pauli — ESPN+, 12;20 p.m.
1. FC Köln vs. Bayern München — ESPN+, 2:20 p.m.
Red Bull Leipzig vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 2:20 p.m.
TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 2:20 p.m.
Bundesliga Weekly — ESPN+, 9 p.m.
College Basketball
Men’s
Virginia Commonwealth at URI — CBS Sports Network, 6 p.m.
East Tennessee State at Western Carolina — Nextstar/ESPN+, 6 p.m.
Army at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
Lehigh at Boston University — ESPN+, 6 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Wofford — ESPN+, 6 p.m.
Iowa at Purdue — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Butler at Xavier — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
High Point at Winthrop — ESPN+, 6:30 p.m.
Pittsburgh at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Auburn at Missouri — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Mississippi at Georgia — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
La Salle at Richmond — Monumental Sports Network/ESPN+, 7 p.m.
Davidson at George Washington — Monumental Sports Network 2/ESPN+, 7 p.m.
Colorado at Cincinnati — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Kentucky at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Iona at Rider — SNY/ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at Marshall — ESPN+, 7 p.m.
Colgate at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
East Carolina at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Florida International at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Furman at Samford — ESPN+, 7 p.m.
Illinois State at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Manhattan at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Niagara at Canisius — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Asheville at Presbyterian — ESPN+, 7 p.m.
Radford at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Siena — ESPN+, 7 p.m.
Saint Peter’s at Quinnipiac — ESPN+. 7 p.m.
Sam Houston at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina Upstate at Charleston Southern — ESPN+, 7 p.m.
Southern Mississippi at Troy — ESPN+, 7 p.m.
St. Bonaventure at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Tulsa at Charlotte — ESPN+, 7 p.m.
Lafayette at Bucknell — ESPN+, 7:30 p.m.
Middle Tennessee at Louisiana Tech — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri State at Western Kentucky — ESPN+, 7:30 p.m.
San Diego State at Wyoming — CBS Sports Network, 8 p.m.
Fordham at Saint Louis — FanDuel Sports Network Midwest/ESPN+, 8 p.m.
Central Florida at Kansas State — Peacock, 8 p.m.
South Dakota State at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network, 8 p.m.
Drake at Southern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Louisiana at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Rice at Texas-San Antonio — ESPN+, 8 p.m.
Temple at Memphis — ESPN+, 8 p.m.
Illinois at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
UCLA at Penn State — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
North Carolina at Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Oral Roberts at Denver — Altitude 2/Summit League Network, 9 p.m.
Vanderbilt at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Virginia Tech at SMU — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Utah at Texas Tech — Peacock, 9 p.m.
South Carolina at Arkansas — SEC Network/ESPN Unliimted, 9 p.m.
Portland at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
Nevada at Utah State — CBS Sports Network, 10 p.m.
Loyola Marymount at Oregon State — ESPN+, 10 p.m.
Pacific at Santa Clara — ESPN+, 10 p.m.
Michigan at Washington — Big Ten Network/Fox One, 10:30 p.m.
Arizona State at Arizona — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Duke at Cal — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
TCU at BYU — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 6 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
Nothing But Net — ACC Network, 1 a.m. (Thursday)
Women’s
Akron at UMass — ESPN+, 11 a.m.
Fairfield at Marist — ESPN+, 11 a.m.
Merrimack at Iona — ESPN+, 11 a.m.
Mount St. Mary’s at Manhattan — ESPN+, 11 a.m.
Siena at Sacred Heart — ESPN+, 11:30 a.m.
Southern Mississippi at Texas State — ESPN+, noon
New Mexico at San Diego State — Mountain West Network, 2 p.m.
Lafayette at Bucknell — ESPN+, 5 p.m.
Boston University at Lehigh — ESPN+, 6 p.m.
Canisius at Niagara — ESPN+, 6 p.m.
George Washington at Duquesne — ESPN+, 6 p.m.
Holy Cross at Army — ESPN+, 6 p.m.
Loyola Marymount at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Saint Joseph’s at St. Bonaventure — ESPN+, 6 p.m.
URI at Virginia Commonwealth — ESPN+, 6 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Northern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Penn State at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Appalachian State at Old Dominion — ESPN+, 6:30 p.m.
Buffalo at Ball State — ESPN+, 6:30 p.m.
Charleston Southern at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
Georgia Southern at Georgia State — ESPN+, 6:30 p.m.
Saint Louis at La Salle — ESPN+, 6:30 p.m.
Washington st Indiana — B1G+, 7 p.m.
American at Navy — ESPN+, 7 p.m.
Bowling Green at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Cincinnati at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Detroit Mercy at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Fordham at Davidson — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Radford — ESPN+, 7 p.m.
Loyola Chicago at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
Marquette at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Northern Illinois at Toledo — ESPN+, 7 p.m.
Ohio at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
Purdue Fort Wayne at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 7 p.m.
Richmond at Dayton — ESPN+, 7 p.m.
TCU at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Winthrop at Longwood — ESPN+, 7 p.m.
Youngstown State at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Oklahoma State at Kansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Troy at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
North Dakota at South Dakota — Midco Sports, 8 p.m.
Nevada at Grand Canyon — Mountain West Network, 8 p.m.
UCLA at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
UAB at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Colorado State at Air Force — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Wyoming at Boise State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Baylor at Utah — ESPN+, 9 p.m.
Iowa State at Colorado — ESPN+, 9 p.m.
Utah State at Fresno State — Mountain West Network, 9:30 p.m.
UNLV at San José State — Mountain West Network, 9:30 p.m.
College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Inside ACCess Special: Mario Cristobal — ESPN2, 2:30 p.m.
First Draft — ESPNews, 6 p.m.
Inside the College Football Playoff: Episode 4 — ESPN2, 6:30 p.m.
Copa del Rey
Round of 16
Albacete Balompié vs. Real Madrid — ESPN+, 2:50 p.m.
Deportivo Alavés vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 2:50 p.m.
Real Betis vs. Elche CF — ESPN+, 2;50 p.m.
Figure Skating
International Skating Union
ISU Figure Skating European Championships
Day 1, Utilia Arena, Sheffield, England, United Kingdom
Announcers — E!/Peacock: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir
Pairs’ Short Program — Peacock, 8 a.m.
Women’s Short Program — Peacock, noon
Women’s Short Program — E!/Peacock, 4 p.m. (same day coverage)
Golf
PGA Korn Ferry Tour
The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Paradise Island Golf Course (Ocean Course), Bahamas
Final Round — Golf Channel, 1 p.m.
DP World Tour
Dubai International, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates
1st Round — Golf Channel, 2:30 a.m. (Thursday)
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 9 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 10 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 11 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Mark Jones/Tim Legler//Jorge Sedano
Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers — ESPN/FanDuel Sports Network Ohio/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson//Vanessa Richardson
Denver Nuggets at Dallas Mavericks — ESPN/Altitude/KFAA, 9:30 p.m.
Announcers: Malika Andrrews/Michael Malone/Kendrick Perkins/Brian Windhorst/Shams Charania
NBA Countdown — ESPN, 6:30 p.m.
Toronto at Indiana — TSN4/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Brooklyn at New Orleans — YES/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Utah at Chicago — KJZZ/Chicago Sports Network, 8 p.m.
New York at Sacramento — MSG Network/NBC Sports California, 10 p.m.
Washington at Los Angeles Clippers — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPN2, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 11:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Thursday)
NBA G League
Delaware Blue Coats at College Park Skyhawks — ESPN+/Peachtree Sports Network, 7 p.m.
Long Island Nets at Capital City Go-Go — ESPN+/Monumental Sports Network Plus, 7 p.m.
Maine Celtics at Wisconsin Herd — ESPN+/WACY, 7 p.m.
Texas Legends at Memphis Hustle — ESPN+/Urban Edge Network, 8 p.m.
Oklahoma City Blue at Rip City Remix — ESPN+/KUNP, 9 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Mexico City Capitanes — ESPN+, 9 p.m.
San Diego Clippers at South Bay Lakers — ESPN+/Spectrum SportsNet, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 19 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 19 — Nickelodeon, 5 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m
NFL Films Presents: Take Your Best Shot — FS1, 1 a.m. (Thursday)
NHL
NHL on TNT
Philadelphia Flyers at Buffalo Sabres — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Vegas Golden Knights at Los Angeles Kings — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO, 1 a.m. (Thursday)
Wednesday Night Hockey
Ottawa Senators at New York Rangers — Sportsnet/MSG Network, 7:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.
Seattle at New Jersey — Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle)/MSG SportsNet, 7 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Thursday)
Serie A
Matchday 16
SSC Napoli vs. Parma Calcio 1913 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Inter Milan vs. U.S. Lecce — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 9:30 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN/ESPN Unlimited, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:05 a.m. (Thursday)
The B1G Show — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 5:30 p.m.
Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Thursday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 5 p.m.
Volleyball
LOVB
Week 2
Announcers: Shelby Coppedge/Courtney Thompson
LOVB Austin at LOVB Atlanta — USA Network, 8 p.m.
MLV
Columbus Fury at Grand Rapids Rise — YouTube, 7 p.m.
Wrestling
All Elite Wrestling
AEW Dynamite-Maximum Carnage, Arizona Financial Theater, Phoenix, AZ
Main Card — TBS, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.