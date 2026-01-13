All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 17
VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 12:20 p.m.
1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 2:20 p.m.
Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 2:20 p.m.
Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 2:20 p.m.
Goal Arena -The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 2:20 p.m.
College Basketball
Men’s
Villanova at Providence — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Indiana at Michigan State — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
Marquette vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY) — Peacock, 6:30 p.m.
Kent State at Buffalo — ESPN+, 6:30 p.m.
Northern Illinois at Eastern Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.
Boston College at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Wisconsin at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
George Mason at Loyola Chicago — CBS Sports Network, 7 p.m.
Virginia at Louisville — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Miami (FL) at Notre Dame — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Texas A&M at Tennessee — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Ball State at Akron — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
Dayton at Duquesne — ESPN+. 7 p.m.
Illinois-Chicago at Northern Iowa — ESPN+, 7 p.m.
Ohio at Toledo — ESPN+, 7 p.m.
UMass at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Valparaiso at Belmont — ESPN+, 7:30 p.m.
UConn at Seton Hall — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Bradley at Evansville — ESPN+, 8 p.m.
West Virginia at Houston — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Western Illinois at Eastern Illinois — ESPN+, 8:30 p.m.
Florida State at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Grand Canyon at New Mexico — Altitude 2/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 9 p.m.
Oregon at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Baylor at Oklahoma State — CBS Sports Network, 9 p.m.
Iowa State at Kansas — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Florida at Oklahoma — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Colorado State at Fresno State — Mountain West Network, 9 p.m.
Georgetown at Creighton — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Alabama at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Air Force at San José State — NBC Sports California/Mountain West Network, 10 p.m.
Maryland at USC — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Boise State at UNLV — CBS Sports Network, 11 p.m.
Saint Mary’s at San Francisco — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Eye on College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
The Journey: Big Ten Basketball — Big Ten Network, 11 p.m.
B1G Live Basketball Postgame — Big Ten Network, 11:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 a.m. (Wednesday)
Women’s
SUNY-Dehli at Cornell — ESPN+, 1 p.m.
Tulsa at East Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Western Illinois at Eastern Illinois — ESPN+, 6 p.m.
DePaul at Xavier — ESPN+, 6:30 p.m.
Houston at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
Memphis at North Texas — ESPN+, 7 p.m.
St. John’s at Georgetown — ESPN+, 7 p.m.
Texas-San Antonio at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Tulane at Temple — ESPN+, 7 p.m.
Wichita State at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 3 p.m.
College GameDay Podcast — ESPNews, 6 p.m.
College Gymnastics
Women’s
The Climb: LSU Gymnastics — ESPNU, 6 p.m.
Copa del Rey
Round of 16
Cultural Leonesa vs. Athletic Club Bilbao — ESPN+, 2:50 p.m.
Deportivo La Coruna vs. Atlético de Madrid — ESPN+, 2:50 p.m.
Real Sociedad vs. CA Osasuna — ESPN+, 2:50 p.m.
Coppa Italia
Round of 32
AS Roma vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Coupe de France
Round of 32
FC Bayeux vs. Olympique de Marseille — FS2, 2:50 p.m.
Golf
PGA Korn Ferry Tour
The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Paradise Island Golf Course (Ocean Course), Bahamas
3rd Round — Golf Channel, 2 p.m.
TGL Golf
Season 2, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Jupiter Links vs. New York Golf Club — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
The Big Swing with Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.
Hockey
Women’s
IIHF U18 Women’s World Championship
Group Stage, Sport and Wellness Centre, Sydney, Nova Scotia, Canada
Group B: United States vs. Finland — TSN1/NHL Network, 12:30 p.m.
Group A: Canada vs. Sweden — TSN1/ESPN+, 4 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC-The Walk: Cyborg vs. Nunes — CBS Sports Network, 6 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Nework, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Noah Eagle/Reggie Miller//Zora Stephenson
San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 8 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Ashley ShahAhmadi
Portland Trail Blazers at Golden State Warriors — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (nationwide), 11 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
NBA Showtime — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (nationwide), 1:30 a.m. (Wednesday)
Phoenix at Miami — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Chicago at Houston — Chicago Sports Network/Space City Home Network, 8 p.m.
Denver at New Orleans — Altitude/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Minnesota at Milwaukee — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Atlanta at Los Angeles Lakers — FanDuel Sports Network Southeast/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today —
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Austin Spurs at Salt Lake City Stars — ESPN+/Jazz+, 8 p.m.
Sioux Falls Skyforce at Memphis Hustle — ESPN+, 8 p.m.
Iowa Wolves at Valley Suns — ESPN+, 9 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Mexico City Capitanes — ESPN+/KGBT 4.1, 9 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Hard Knocks: In Season With the NFC East (season finale) — HBO, 9 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: John Buccigross/T.J. Oshie
Carolina Hurricanes at St. Louis Blues — ESPN+/Disney+/Hulu, 7:30 p.m.
Announcers: Roxy Bernstein/Cassie Campbell-Pascall
Toronto Maple Leafs at Utah — ESPN+/Disney+/Hulu/TSN4/TVA Sports, 10 p.m.
NHL on TNT
Detroit Red Wings at Boston Bruins — TNT/HBO Max/NESN, 7:30 p.m.
Dallas Stars at Anaheim Ducks — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
NHL on TNT Faceoff — TNT/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 1 a.m. (Wednesday)
Calgary at Columbus — Sportsnet West/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Montréal at Washington — TSN2/RDS/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh — WXPX/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Vancouver at Ottawa — Sportsnet Pacific/TSN5/RDS2, 7 p.m.
Edmonton at Nashville — Sportsnet Ontario/Sportsnet One/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
New York Islanders at Winnipeg — MSG SportsNet/TSN3, 8 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Edmonton at Nashville/New York Islanders at Winnipeg Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
PWHL
Ottawa Charge at Montréal Victoire — Prime Video (Canada)/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
