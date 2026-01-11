Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts hands the ball off to running back Saquon Barkley during first half action against the Philadelphia Eagles at Highmark Stadium in Orchard Park on Dec. 28, 2025.
By Ken Fang on

All Times Eastern

Basketball
Unrivaled
Rose vs. Breeze — truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Hive vs. Vinyl — truTV/HBO Max, 8:45 p.m.

Bundesliga
Matchday 16
Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 11:20 a.m.

Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.

College Basketball
Men’s
Illinois at Iowa — Fox/Fox One, noon
Saint Joseph’s at Richmond — USA Network, noon
Memphis at Florida Atlantic — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Canisius at Iona — ESPN+, 1 p.m.
Cleveland State at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Charlotte at Rice — ESPN+, 2 pm.
Marist at Rider — ESPN+, 2 p.m.
Merrimack at Saint Peter’s — ESPN+, 2 p.m.
Niagara at Manhattan — ESPN+, 2 p.m.
Northern Kentucky at Wisconsin — ESPN+, 2 p.m.
Purdue Fort Wayne at Robert Morris — ESPN+, 2 p.m.
Quinnipiac at Sacred Heart — ESPN+, 2 p.m.
Siena at Mount St. Mary’s — ESPN+, 2 p.m.
UAB at East Carolina — ESPN+, 2 p.m.
Wright State at Oakland — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
North Texas at Wichita State — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
IU Indianapolis at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 3 p.m.
Cincinnati at Central Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Northwestern at Rutgers — Peacock, 5 p.m.
Ohio State at Washington — NBCSN/Peacock, 6 p.m.

Big Time Hoops — FS1, 7 p.m.

Women’s
Boston College at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Villanova at Providence — truTV/HBO Max, noon
North Carolina at Notre Dame — ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Louisiana Tech at Liberty — ESPNU/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Duquesne at Virginia Commonwealth — ESPN+, 1 p.m.
Wright State at IU Indianapolis — ESPN+, 1 p.m.
Monmouth at Northeastern — FloSports, 1 p.m.
North Carolina A&T at Stony Brook — FloSports, 1 p.m.
North Carolina-Wilmington at Towson — FloSports, 1 p.m.
Florida State at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Georgia at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
UConn at Creighton — truTV/HBO Max, 2 p.m.
Saint Louis at Loyola Chicago — USA Network, 2 p.m.
Pittsburgh at Louisville — ACC Network Extra, 2 p.m.
Syracuse at Virginia — ACC Network Extra, 2 p.m.
Wisconsin at Michigan — B1G+, 2 p.m.
Colorado at Oklahoma State — ESPN+, 2 p.m.
Northern Iowa at Belmont — ESPN+, 2 p.m.
College of Charleston at Hampton — FloSports, 2 p.m.
Hofstra at Drexel — FloSports, 2 p.m.
William & Mary at Campbell — FloSports, 2 p.m.
Arkansas at Tennessee — SEC Network Plus, 2 p.m.
Illinois at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Texas at LSU — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Rutgers at Northwestern — B1G+, 3 p.m.
Drake at Murray State — ESPN+, 3 p.m.
Evansville at Illinois State — ESPN+, 3 p.m.
Indiana State at Bradley — ESPN+, 3 p.m.
Kansas at Baylor — ESPN+, 3 p.m.
West Virginia at Iowa State — ESPN+, 3 p.m.
Florida at Auburn — SEC Network Plus, 3 p.m.
Vanderbilt at Texas A&M — SEC Network Plus, 3 p.m.
Clemson at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Oklahoma at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Ohio State at Maryland — Peacock, 4 p.m.
Iowa at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Duke at Stanford — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Wake Forest at Cal — ACC Network Extra, 5 p.m.
Michigan State at Oregon — B1G+, 5 p.m.
Arizona State at TCU — ESPN+, 5 p.m.
SMU at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Mississippi State at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
UCLA at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.

Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m.

College Wrestling
Men’s
Maryland at Wisconsin — Big Ten Network, 1 p.m.

FA Cup
Third Round Proper
Derby County vs. Leeds United — ESPN+, 7 a.m.
Portsmouth vs. Arsenal — ESPN2, 8:30 a.m.
Hull City vs. Blackburn Rover — ESPN+, 9:25 a.m.
Norwich City vs. Walsall — ESPN+, 9:25 a.m.
Sheffield United vs. Mansfield Town — ESPN+, 9:25 a.m.
Swansea City vs. West Bromwich Albion — ESPN+. 9:25 a.m.
West Ham United vs. Queens Park Rangers — ESPN+, 9:25 a.m.
Manchester United vs. Brighton & Hove Albion — ESPN+, 11:15 a.m

FA Cup Round 3 Goals Show — ESPN+, 9:45 a.m.

Figure Skating
US Figure Skating
U.S. Figure Skating Championships
Day 5, Enterprise Center, St. Louis, MO
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Gabriella Papadakis/Johnny Weir//Andrea Joyce
Exhibition and Olympic Team Announcement — NBC/Peacock, 2 p.m.

Golf
PGA Korn Ferry Tour
The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Paradise Island Golf Course (Ocean Course), Bahamas
1st Round — Golf Channel, 2 p.m.

Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.

Hockey
Women’s
IIHF U18 Women’s World Championship
Group Stage, Sport and Wellness Centre, Sydney, Nova Scotia, Canada
Group B: Finland vs. Slovakia — ESPN+, 12:30 p.m.
Group B: United States vs. Czechia — TSN5/NHL Network, 5 p.m.

LaLiga
Matchday 19
Rayo Vallecano vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 755 a.m.
Levante UD vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 10 a.m.

Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockout: Contender Series — CBS Sports Network, 7 p.m.
UFC Main Event: UFC 249: Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, 8 p.m.
UFC-The Walk: Cyborg vs. Nunes — CBS Sports Network, 9 p.m.
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 10 p.m.
UFC Ultimate Knockouts: Contender Series — CBS Sports Network, 11 p.m.
UFC-The Walk: UFC 262: Oliveira vs Chandler — CBS Sports Network, midnight

MLB
MLB Tonight: Insiders — MLB Network, 11 a.m.
MLB Tonight: Week in Review — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.

NBA
New Orleans at Orlando — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Florida, 3 p.m.
Brooklyn at Memphis — YES/FanDuel Sports Network Southeast, 3:30 p.m.
New York at Portland — MSG Network/KUNP, 6 p.m.
Philadelphia at Toronto — NBC Sports Philadelphia/Sportsnet One, 6 p.m.
Miami at Oklahoma City — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Oklahoma, 7 p.m.
San Antonio at Minnesota — FanDuel Sports Network Southwest/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Milwaukee at Denver — FanDuel Sports Network Wisconsin/Altitude, 8 p.m.
Washington at Phoenix — Monumental Sports Network 2/KPHE/KTVK, 8 p.m.
Atlanta at Golden State — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Bay Area, 8:30 p.m.
Houston at Sacramento — Space City Home Network/NBC Sports California, 9 p.m.

NBA Playback — NBA TV, noon
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 5:30 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 7 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Monday)

NBA G League
Wisconsin Herd at Grand Rapids Gold — WACY, 3 p.m.
Rip City Remix at Sioux City Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 4 p.m.
Cleveland Charge at Texas Legends — NBA TV/KFAA/Urban Edge Network, 4:30 p.m.
Santa Cruz Warriors at Mexico City Capitanes — NBC Sports Bay Area Plus, 5 p.m.
Salt Lake City Stars at Motor City Cruise — Jazz+/FanDuel Sports Network Detroit, 6 p.m.
Noblesville Boom at Windy City Bulls — Chicago Sports Network, 8 p.m.

NFL Playoffs
Wild Card Weekend
AFC Wild Card Playoff Game, EverBank Stadium, Jacksonville, FL
Announcers: Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars — CBS/Paramount+, 1 p.m.

Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.

Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon

NFC Wild Card Playoff Game, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers: Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
San Francisco 49ers at Philadelphia Eagles — Fox/Fox One, 4:30 p.m.

Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, 4 p.m.
NFL on Fox Postgame — Fox, 7:30 p.m.

AFC Wild Card Playoff Game, Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Telemundo/Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Los Angeles Chargers at New England Patriots — NBC/Peacock//Telemundo/Universo, 8:15 p.m.

Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America — NBC, 7:30 p.m.

Sunday Night Football en Telemundo — Universo, 8p.m.

Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live Gillette Stadium, Foxborough, MA — Peacock, 11:30 p.m.

Peyton’s Places: Sneak Attack! — ESPN2, 8 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.
Postseason NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars NFL Football Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 4 p.m.
San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles NFL Football Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4;30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Today Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Los Angeles Chargers vs. New England Patriots NFL Football Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11 p.m.
NFL PrimeTime — ESPN+, 11:20 p.m.

NHL
New Jersey at Winnipeg — NHL Network/MSG SportsNet/TSN3, 2 p.m.
Pittsburgh at Boston — SportsNet Pittsburgh/NESN, 5 p.,m.
Columbus at Utah — FanDuel Sports Network/KUPX, 7 p.m.
Washington at Nashville — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Vegas at San José — NHL Network/Scripps Sports/NBC Sports California Plus, 8 p.m.

Winnipeg Jets Pre-Game — TSN3, 1:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.

PWHL
2025-26 Takeover Tour
Scotiabank Centre, Halifax, Nova Scotia, Canada
Ottawa Charge vs. Boston Fleet — TSN5/NESN/YouTube, noon

Vidéotron Centre, Québec City, Québec, Canada
Vancouver Goldeneyes vs. Montréal Victoires — CBC/YouTube, 2 p.m.

Seattle Torrent at Minnesota Frost — Sportsnet One/FanDuel Sports Network North/YouTube, 2 p.m.

Scottish Premiership
Matchday 22
Dundee vs. Heart of Midlothian — CBS Sports Network, 8:55 a.m.

Serie A
Matchday 20
ACF Fiorentina vs. AC Milan — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Hellas Verona vs. S.S. Lazio — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. SSC Napoli — Paramount+, 2:45 p.m./CBS Sports Golazo Network, 8 p.m. (same day coverage)

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network,  2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

Soccer
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
30 for 30: Boo-Yah: A Portrait of Stuart Scott — ESPN2, 11:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
TrueSouth: Behind the Scenes — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
ESPN Films: Fab Five — ESPN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)

Supercopa de España
Championship Round
Final, Alinma Stadium, Jeddah, Saudi Arabia
Announcers — ABC: Ian Darke/Steve McManaman//Gemma Soler//ESPN Deportes: Fernando Paolomo/Eduardo Biscayart//Martin Ainstein
Barcelona vs. Real Madrid — ABC/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.

Announcers: Mauricio Pedroza/Rodrigo Faez/Barak Fever/Mauricio Pedroza//Martín Ainstein
ESPN FC: Supercopa de España Final Pregame — ESPN Deportes, 1 p.m.
ESPN FC: Supercopa de España Final Postgame — ESPN Deportes, 4 p.m.

Announcers: Kay Murray/Luis Garcia/Alejandro Moreno
ESPN FC: Supercopa de España Final Pregame — ABC, 1:30 p.m.
ESPN FC: Supercopa de España Final Postgame — ABC, 4 p.m.

Tennis
Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 5:30 p.m.

Tennis Channel Live — Tennis Channel, 5 p.m.

Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Monday)

Volleyball
LOVB
LOVB Houston at LOVB Nebraska — ESPN+, 4 p.m.
LOVB Atlanta at LOVB Austin — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.

MLV
Grand Rapids Rise at Atlanta Vibe — CBS Sports Network, 4 p.m.
Orlando Valkyries at San Diego Mojo — YouTube, 7 p.m.

