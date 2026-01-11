All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Rose vs. Breeze — truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Hive vs. Vinyl — truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Bundesliga
Matchday 16
Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 11:20 a.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Illinois at Iowa — Fox/Fox One, noon
Saint Joseph’s at Richmond — USA Network, noon
Memphis at Florida Atlantic — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Canisius at Iona — ESPN+, 1 p.m.
Cleveland State at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Charlotte at Rice — ESPN+, 2 pm.
Marist at Rider — ESPN+, 2 p.m.
Merrimack at Saint Peter’s — ESPN+, 2 p.m.
Niagara at Manhattan — ESPN+, 2 p.m.
Northern Kentucky at Wisconsin — ESPN+, 2 p.m.
Purdue Fort Wayne at Robert Morris — ESPN+, 2 p.m.
Quinnipiac at Sacred Heart — ESPN+, 2 p.m.
Siena at Mount St. Mary’s — ESPN+, 2 p.m.
UAB at East Carolina — ESPN+, 2 p.m.
Wright State at Oakland — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
North Texas at Wichita State — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
IU Indianapolis at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 3 p.m.
Cincinnati at Central Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Northwestern at Rutgers — Peacock, 5 p.m.
Ohio State at Washington — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
Big Time Hoops — FS1, 7 p.m.
Women’s
Boston College at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Villanova at Providence — truTV/HBO Max, noon
North Carolina at Notre Dame — ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Louisiana Tech at Liberty — ESPNU/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Duquesne at Virginia Commonwealth — ESPN+, 1 p.m.
Wright State at IU Indianapolis — ESPN+, 1 p.m.
Monmouth at Northeastern — FloSports, 1 p.m.
North Carolina A&T at Stony Brook — FloSports, 1 p.m.
North Carolina-Wilmington at Towson — FloSports, 1 p.m.
Florida State at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Georgia at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
UConn at Creighton — truTV/HBO Max, 2 p.m.
Saint Louis at Loyola Chicago — USA Network, 2 p.m.
Pittsburgh at Louisville — ACC Network Extra, 2 p.m.
Syracuse at Virginia — ACC Network Extra, 2 p.m.
Wisconsin at Michigan — B1G+, 2 p.m.
Colorado at Oklahoma State — ESPN+, 2 p.m.
Northern Iowa at Belmont — ESPN+, 2 p.m.
College of Charleston at Hampton — FloSports, 2 p.m.
Hofstra at Drexel — FloSports, 2 p.m.
William & Mary at Campbell — FloSports, 2 p.m.
Arkansas at Tennessee — SEC Network Plus, 2 p.m.
Illinois at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Texas at LSU — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Rutgers at Northwestern — B1G+, 3 p.m.
Drake at Murray State — ESPN+, 3 p.m.
Evansville at Illinois State — ESPN+, 3 p.m.
Indiana State at Bradley — ESPN+, 3 p.m.
Kansas at Baylor — ESPN+, 3 p.m.
West Virginia at Iowa State — ESPN+, 3 p.m.
Florida at Auburn — SEC Network Plus, 3 p.m.
Vanderbilt at Texas A&M — SEC Network Plus, 3 p.m.
Clemson at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Oklahoma at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Ohio State at Maryland — Peacock, 4 p.m.
Iowa at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Duke at Stanford — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Wake Forest at Cal — ACC Network Extra, 5 p.m.
Michigan State at Oregon — B1G+, 5 p.m.
Arizona State at TCU — ESPN+, 5 p.m.
SMU at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Mississippi State at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
UCLA at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m.
College Wrestling
Men’s
Maryland at Wisconsin — Big Ten Network, 1 p.m.
FA Cup
Third Round Proper
Derby County vs. Leeds United — ESPN+, 7 a.m.
Portsmouth vs. Arsenal — ESPN2, 8:30 a.m.
Hull City vs. Blackburn Rover — ESPN+, 9:25 a.m.
Norwich City vs. Walsall — ESPN+, 9:25 a.m.
Sheffield United vs. Mansfield Town — ESPN+, 9:25 a.m.
Swansea City vs. West Bromwich Albion — ESPN+. 9:25 a.m.
West Ham United vs. Queens Park Rangers — ESPN+, 9:25 a.m.
Manchester United vs. Brighton & Hove Albion — ESPN+, 11:15 a.m
FA Cup Round 3 Goals Show — ESPN+, 9:45 a.m.
Figure Skating
US Figure Skating
U.S. Figure Skating Championships
Day 5, Enterprise Center, St. Louis, MO
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Gabriella Papadakis/Johnny Weir//Andrea Joyce
Exhibition and Olympic Team Announcement — NBC/Peacock, 2 p.m.
Golf
PGA Korn Ferry Tour
The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Paradise Island Golf Course (Ocean Course), Bahamas
1st Round — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.
Hockey
Women’s
IIHF U18 Women’s World Championship
Group Stage, Sport and Wellness Centre, Sydney, Nova Scotia, Canada
Group B: Finland vs. Slovakia — ESPN+, 12:30 p.m.
Group B: United States vs. Czechia — TSN5/NHL Network, 5 p.m.
LaLiga
Matchday 19
Rayo Vallecano vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 755 a.m.
Levante UD vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockout: Contender Series — CBS Sports Network, 7 p.m.
UFC Main Event: UFC 249: Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, 8 p.m.
UFC-The Walk: Cyborg vs. Nunes — CBS Sports Network, 9 p.m.
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 10 p.m.
UFC Ultimate Knockouts: Contender Series — CBS Sports Network, 11 p.m.
UFC-The Walk: UFC 262: Oliveira vs Chandler — CBS Sports Network, midnight
MLB
MLB Tonight: Insiders — MLB Network, 11 a.m.
MLB Tonight: Week in Review — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
NBA
New Orleans at Orlando — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Florida, 3 p.m.
Brooklyn at Memphis — YES/FanDuel Sports Network Southeast, 3:30 p.m.
New York at Portland — MSG Network/KUNP, 6 p.m.
Philadelphia at Toronto — NBC Sports Philadelphia/Sportsnet One, 6 p.m.
Miami at Oklahoma City — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Oklahoma, 7 p.m.
San Antonio at Minnesota — FanDuel Sports Network Southwest/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Milwaukee at Denver — FanDuel Sports Network Wisconsin/Altitude, 8 p.m.
Washington at Phoenix — Monumental Sports Network 2/KPHE/KTVK, 8 p.m.
Atlanta at Golden State — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Bay Area, 8:30 p.m.
Houston at Sacramento — Space City Home Network/NBC Sports California, 9 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 5:30 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 7 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Monday)
NBA G League
Wisconsin Herd at Grand Rapids Gold — WACY, 3 p.m.
Rip City Remix at Sioux City Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 4 p.m.
Cleveland Charge at Texas Legends — NBA TV/KFAA/Urban Edge Network, 4:30 p.m.
Santa Cruz Warriors at Mexico City Capitanes — NBC Sports Bay Area Plus, 5 p.m.
Salt Lake City Stars at Motor City Cruise — Jazz+/FanDuel Sports Network Detroit, 6 p.m.
Noblesville Boom at Windy City Bulls — Chicago Sports Network, 8 p.m.
NFL Playoffs
Wild Card Weekend
AFC Wild Card Playoff Game, EverBank Stadium, Jacksonville, FL
Announcers: Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars — CBS/Paramount+, 1 p.m.
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
NFC Wild Card Playoff Game, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers: Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
San Francisco 49ers at Philadelphia Eagles — Fox/Fox One, 4:30 p.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, 4 p.m.
NFL on Fox Postgame — Fox, 7:30 p.m.
AFC Wild Card Playoff Game, Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Telemundo/Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Los Angeles Chargers at New England Patriots — NBC/Peacock//Telemundo/Universo, 8:15 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America — NBC, 7:30 p.m.
Sunday Night Football en Telemundo — Universo, 8p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live Gillette Stadium, Foxborough, MA — Peacock, 11:30 p.m.
Peyton’s Places: Sneak Attack! — ESPN2, 8 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.
Postseason NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars NFL Football Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 4 p.m.
San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles NFL Football Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4;30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Today Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Los Angeles Chargers vs. New England Patriots NFL Football Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11 p.m.
NFL PrimeTime — ESPN+, 11:20 p.m.
NHL
New Jersey at Winnipeg — NHL Network/MSG SportsNet/TSN3, 2 p.m.
Pittsburgh at Boston — SportsNet Pittsburgh/NESN, 5 p.,m.
Columbus at Utah — FanDuel Sports Network/KUPX, 7 p.m.
Washington at Nashville — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Vegas at San José — NHL Network/Scripps Sports/NBC Sports California Plus, 8 p.m.
Winnipeg Jets Pre-Game — TSN3, 1:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
PWHL
2025-26 Takeover Tour
Scotiabank Centre, Halifax, Nova Scotia, Canada
Ottawa Charge vs. Boston Fleet — TSN5/NESN/YouTube, noon
Vidéotron Centre, Québec City, Québec, Canada
Vancouver Goldeneyes vs. Montréal Victoires — CBC/YouTube, 2 p.m.
Seattle Torrent at Minnesota Frost — Sportsnet One/FanDuel Sports Network North/YouTube, 2 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 22
Dundee vs. Heart of Midlothian — CBS Sports Network, 8:55 a.m.
Serie A
Matchday 20
ACF Fiorentina vs. AC Milan — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Hellas Verona vs. S.S. Lazio — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. SSC Napoli — Paramount+, 2:45 p.m./CBS Sports Golazo Network, 8 p.m. (same day coverage)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Soccer
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
30 for 30: Boo-Yah: A Portrait of Stuart Scott — ESPN2, 11:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
TrueSouth: Behind the Scenes — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
ESPN Films: Fab Five — ESPN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Supercopa de España
Championship Round
Final, Alinma Stadium, Jeddah, Saudi Arabia
Announcers — ABC: Ian Darke/Steve McManaman//Gemma Soler//ESPN Deportes: Fernando Paolomo/Eduardo Biscayart//Martin Ainstein
Barcelona vs. Real Madrid — ABC/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.
Announcers: Mauricio Pedroza/Rodrigo Faez/Barak Fever/Mauricio Pedroza//Martín Ainstein
ESPN FC: Supercopa de España Final Pregame — ESPN Deportes, 1 p.m.
ESPN FC: Supercopa de España Final Postgame — ESPN Deportes, 4 p.m.
Announcers: Kay Murray/Luis Garcia/Alejandro Moreno
ESPN FC: Supercopa de España Final Pregame — ABC, 1:30 p.m.
ESPN FC: Supercopa de España Final Postgame — ABC, 4 p.m.
Tennis
Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 5:30 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 5 p.m.
Center Court Live: Adelaide International (ATP/WTA)/ASB Classic (ATP Tour)/Hobart International (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Monday)
Volleyball
LOVB
LOVB Houston at LOVB Nebraska — ESPN+, 4 p.m.
LOVB Atlanta at LOVB Austin — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
MLV
Grand Rapids Rise at Atlanta Vibe — CBS Sports Network, 4 p.m.
Orlando Valkyries at San Diego Mojo — YouTube, 7 p.m.
