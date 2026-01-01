All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Elms at Dartmouth — ESPN+, 1 p.m.
Georgia Southern at Coastal Carolina — ESPN+, 1 p.m.
Oakland at Youngstown State — ESPN+, 1 p.m.
Samford at Virginia Military Institute — ESPN+, 1 p.m.
Stetson at North Alabama — ESPN+, 1 p.m.
Oral Roberts at North Dakota — Midco Sports Two/Summit League Network, 2 p.m.
Florida Gulf Coast at Central Arkansas — ESPN+, 2 p.m.
IU Indianapolis at Northern Kentucky — ESPN+, 2 p.m.
Jacksonville at Lipscomb — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wright State — ESPN+, 2 p.m.
Evansville at Illinois State — ESPN+, 3 p.m.
Valparaiso at Southern Illinois — ESPN+, 3 p.m.
Portland State at Weber State — ESPN+, 4 p.m.
Tennessee-Chattanooga at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 4 p.m.
Southern Indiana at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 4:30 p.m.
Cal-Irvine at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 5 p.m.
Cal State-Northridge at Cal-Davis — ESPN+, 5 p.m.
Southern Mississippi at Louisiana-Monroe — ESPN+, 5 p.m.
Nebraska-Omaha at South Dakota State — Midco Sports/Summit League Network, 5:15 p.m.
Northern Arizona at Montana — ESPN+, 6 p.m.
Tennessee Tech at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 6 p.m.
Bellarmine at West Georgia — ESPN+, 7 p.m.
Bradley at Belmont — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Kentucky at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Hawai’i at Cal-Riverside — Spectrum SportsNet/ESPN+, 8 p.m.
California Baptist at Texas-Arlington — ESPN+, 8 p.m.
Indiana State at Northern Iowa — ESPN+, 8 p.m.
North Florida at Austin Peay — ESPN+, 8 p.m.
Utah Tech at Abilene Christian — ESPN+, 8 p.m.
Utah Valley at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Illinois at Southeast Missouri — Gray Television/ESPN+, 8:30 p.m.
Murray State at Illinois-Chicago — ESPN+, 9 p.m.
Northern Colorado at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Sacramento State at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
Cal-San Diego at Cal Poly — ESPN+, 10 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal State-Fullerton — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Central Arkansas at Stetson — ESPN+, 11 a.m.
Cal at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Michigan State at Indiana — Big Ten Network/Fox One, noon
Creighton at Villanova — ESPN+, noon
Boston College at Duke — ACC Network Extra, 1 p.m.
Carolina University at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 1 p.m.
Marquette at Xavier — ESPN+, 1 p.m.
Southern Wesleyan at Wofford — ESPN+, 1 p.m.
West Virginia at Kansas — ESPN+, 1 p.m.
Stanford at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Nebraska at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
SMU at Louisville — ACC Network Extra, 2 p.m.
Wisconsin at Rutgers — B1G+, 2 p.m.
Canisius at Fairfield — ESPN+, 2 p.m.
DePaul at St. John’s — ESPN+, 2 p.m.
Georgia Southern at Old Dominion — ESPN+, 2 p.m.
Georgia State at James Madison — ESPN+, 2 p.m.
Iona at Quinnipiac — ESPN+, 2 p.m.
Lipscomb at North Florida — ESPN+, 2 p.m.
Merrimack at Rider — ESPN+, 2 p.m.
Morehead State at Lindenwood — ESPN+, 2 p.m.
Mount St. Mary’s at Siena — ESPN+, 2 p.m.
Niagara at Sacred Heart — ESPN+, 2 p.m.
North Alabama at Florida Gulf Coast — ESPN+, 2 p.m.
Southern Indiana at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 2 p.m.
Valparaiso at Indiana State — ESPN+, 2 p.m.
Vermont at Albany — ESPN+, 2 p.m.
Western Illinois at Tennessee-Martin — ESPN+, 2 p.m.
Alabama at South Carolina — SEC Network Plus, 2 p.m.
Florida at Tennessee — SEC Network Plus, 2 p.m.
South Alabama at Louisiana-Monroe — ESPN+, 2:30 p.m.
St. Thomas at South Dakota State — Midco Sports, 3 p.m.
Cal Poly at Cal-San Diego — ESPN+, 3 p.m.
Manhattan at Saint Peter’s — ESPN+, 3 p.m.
Georgia at Mississippi — SEC Network Plus, 3 p.m.
Marshall at Coastal Carolina — ESPN+, 3:30 p.m.
Notre Dame at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Maryland at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Abilene Christian at Utah Tech — ESPN+, 4 p.m.
Tarleton at Utah Valley — ESPN+, 4 p.m.
Tennessee Tech at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 4 p.m.
Texas-Arlington at California Baptist — ESPN+, 4 p.m.
Northwestern at Oregon — B1G+, 5 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal-Irvine — ESPN+, 5 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 4 p.m.
Troy at Louisiana — ESPN+, 5 p.m.
Michigan at Washington — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Florida State at Syracuse — ACC Network Extra, 6 p.m.
Miami (FL) at Virginia Tech — ACC Network Extra, 6 p.m.
Wake Forest at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Eastern Illinois at Southeast Missouri State — ESPN+, 6 p.m.
Maine at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
New Hampshire at Bryant — ESPN+, 6 p.m.
Austin Peay at Jacksonville — ESPN+, 6:30 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.
Queens at Bellarmine — ESPN+, 6 p.m.
West Georgia at Eastern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Clemson at Virginia — ACC Network Extra, 7 p.m.
Arkansas State at Southern Mississippi — ESPN+, 7 p.m.
Auburn at Mississippi State — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Texas at Missouri — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Montana at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Montana State at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Kentucky at LSU — SEC Network Plus, 8 p.m.
Oklahoma at Texas A&M — SEC Network Plus, 8 p.m.
Cal-Davis at Cal State-Northridge — ESPN+, 9 p.m.
Idaho State at Sacramento State — ESPN+, 9:30 p.m.
Weber State at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
Cal-Riverside at Hawai’i — ESPN+, midnight
College Football Playoff
Quarterfinals
Orange Bowl
Big XII vs. B1G, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Announcers — ESPN: Joe Tessitore/Jesse Palmer//Stormy Buonantony//Katie George//ESPN Deportes: Eitán Benezra/Miguel Pasquel
Texas Tech vs. Oregon — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, noon
College Football Playoff Megacast
Skycast — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Command Center — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Pregame/Postgame
Announcers: Rece Davis/Kirk Herbstreit/Desmond Howard/Pat McAfee/Nick Saban//Jen Lada//Jess Sims//Pete Thamel//”Stanford Steve” Coughlin
College GameDay live from the Rose Bowl, Pasadena, CA — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 9 a.m.
Orange Bowl Postgame — ESPN/ESPN2/ESPNU/ESPN Unlimited, 3:40 p.m.
Rose Bowl
B1G vs. SEC, Rose Bowl, Pasadena, CA
Announcers — ESPN: Chris Fowler/Kirk Herbstreit//Kris Budden//Holly Rowe//ESPN2: Pat McAfee/Darius Butler/Connor Campbell/Tone Digs/A.J. Hawk/Ty Schmit//ESPN Deportes: Eduardo Varela/Pablo Viruega
Indiana vs. Alabama — ESPN (main)/ESPN2 (Field Pass with The Pat McAfee Show)//ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College Football Megacast
Command Center — ESPNews/ESPN Unlimited, 4 p.m.
SkyCast — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Hometown Audio (Alabama: Chris Stewart/Tyler Watts//Cory Reamer) — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
4K Feed — ESPN 4K/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Pregame and Postgame
Announcers: Dari Nowkhah/Chris Doering/Benjamin Watson
SEC Now live from the Rose Bowl, Pasadena, CA — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Rose Bowl Pregame — ESPN/ESPN2/ESPNews/ESPNU/ESPN Unlimited, 3:50 p.m.
Rose Bowl Postgame — ESPN/ESPN2/ESPNews/ESPNU/ESPN Unlimited, 7:40 p.m.
Sugar Bowl
SEC vs. SEC, Louisiana Superdome, New Orleans, LA
Announcers — ESPN: Sean McDonough/Greg McElroy//Molly McGrath//Laura Rutledge//ESPN Deportes: Javier Trejo Garay/Ramiro Pruneda
Georgia vs. Mississippi — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Football Megacast
Hometown Audio (Georgia: Scott Howard/Eric Zeier//D.J. Shockley) — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Command Center — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Skycast/Hometown Audio (Mississippi: David Kellum/Harry Harrison//John Darnell) — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Pregame/Postgame
Announcers: Laura Rutledge/Roman Harper/Jordan Rodgers/Tim Tebow/Paul Finebaum
SEC Now live from the Louisiana Superdome, New Orleans, LA — SEC Network/ESPN Unlimited, 7:40 p.m.
SEC Football Final live from the Louisiana Superdome, New Orleans, LA — SEC Network/ESPN Unlimited, 11:40 p.m.
Sugar Bowl Pregame — ESPN/ESPN2/ESPNU/ESPN Unlimited, 7:50 p.m.
Sugar Bowl Postgame — ESPN/ESPN2/ESPNU/ESPN Unlimited, 11:40 p.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Oregon vs. Texas Tech College Football Playoff In-Game Live Gameday — SportsGrid, noon
Alabama vs. Indiana College Football Playoff In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Mississippi vs. Georgia College Football Playoff In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
B1G Live: Rose Bowl Postgame — Big Ten Network, 8 p.m.
Darts
Professional Darts Corporation
World Darts Championship
Day 17, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom
Quarterfinals — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 7:30 a.m.
Quarterfinals — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 2 p.m.
EFL Championship
Matchday 25
Watford FC vs. Birmingham City — CBS Sports Network, 10 a.m.
Sheffield United vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Blackburn Rovers vs. Wrexham — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m. (same day coverage)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 19
Announcers: Jon Champion/Stephen Warnock
Liverpool vs. Leeds United — USA Network, 12:25 p.m.
Crystal Palace vs. Fulham — NBCSN/Peacock, 12:30 p.m.
Sunderland vs. Manchester City — USA Network, 2:55 p.m.
Brentford vs. Tottenham Hotspur — NBCSN/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, noon
Premier League Live — USA Network, 2:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockouts: Contender Series — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 229-Khabib vs. McGregor — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 268-Namajunas vs. Zhang 2 — CBS Sports Network, 7 p.m.
UFC The Walk: UFC 239-Nunes vs. Holm – CBS Sports Network, 8 p.m.
UFC The Walk: UFC 257-Poirier vs. McGregor — CBS Sports Network, 8:30 p.m.
UFC Reloaded: UFC 314-Volkanovski vs. Lopes — CBS Sports Network, 9 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC The Walk: UFC 262-Oliveira vs. Chandler — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Friday)
UFC Main Event: UFC 309-Oliveira vs. Chandler 2 — CBS Sports Network, 1 a.m. (Friday)
NBA
Houston at Brooklyn — Space City Home Network/YES, 6 p.m.
Miami at Detroit — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Philadelphia at Dallas — NBA TV/NBC Sports Philadelphia/KFAA, 8:30 p.m.
Boston at Sacramento — NBC Sports Boston/NBC Sports California, 10 p.m.
Utah at Los Angeles Clippers — KJZZ/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
Basketcast — NBA TV, 2 p.m.
Top Dunks of the Year — NBA TV, 2 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 4 p.m.
NBA Action — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 11 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Friday)
NBA G League
Capital City Go-Go at Westchester Knicks — MSG SportsNet, 3 p.m.
Birmingham Squadron at College Park Skyhawks — ESPN+/Peachtree Sports Network, 7 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL
Washington at Ottawa — Monumental Sports Network/TSN5, 1 p.m.
Utah at New York Islanders — NHL Network/KUPX/MSG SportsNet, 3 p.m.
Detroit at Pittsburgh — FanDuel Sports Network Detroit/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Montréal at Carolina — TSN2/RDS/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Tampa Bay at Los Angeles — WXPX/FanDuel Sports Network West, 7 p.m.
Winnipeg at Toronto — NHL Network/TSN3/Sportsnet Ontario, 7 p.m.
Dallas at Chicago — Victory+/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
Nashville at Seattle — FanDuel Sports Network/Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle), 10 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Nashville at Seattle Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Friday)
Parade
The 137th Rose Parade — ABC/NBC/KTLA/Fubo Sports Network, 11 a.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Sampson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:50 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Tennis
United Cup
Group Stage
Group A, Perth Arena, Perth, Western Australia, Australia
Spain vs. Argentina — Tennis Channel, 9 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 8:30 p.m.
Group E, Perth Arena, Perth, Western Australia, Australia
Greece vs. Japan — Tennis Channel, 4 a.m. (Friday)
