All Times Eastern
Baseball
Caribbean Series
Round Robin, Estadio Panamericano de Béisbol, Zapopan, Jalisco, México
Puerto Rico vs. Panama — MLB Network/ESPN Deportes, 3 p.m.
Dominican Republic vs. Mexico (Green Team) — MLB Network/ESPN Deportes, 8:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Vermont at Maine — NESN/ESPN+, 6 p.m.
Albany at Bryant — ESPN+, 6 p.m.
Binghamton at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.
Penn State at Michigan — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
William & Mary at North Carolina-Wilmington — CBS Sports Network, 7 p.m.
West Virginia at Cincinnati — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Iona at Siena — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Northeastern at Hofstra — MSG2/FloSports, 7 p.m.
Saint Francis at Mercyhurst — SportsNet Pittsburgh Plus/NESN/NESN Nation/ESPN+, 7 p.m.
Monmouth at Stony Brook — SNY/FloSports, 7 p.m.
Drexel at Campbell — WRAL 5.2/FloSports, 7 p.m.
Canisius at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Fairfield at Sacred Heart — ESPN+, 7 p.m.
Florida Gulf Coast at Eastern Kentucky — ESPN+< 7 p.m.
Jacksonville at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Mercer at Tennnessee-Chattanooga — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Mount St. Mary’s — ESPN+, 7 p.m.
North Florida at West Georgia — ESPN+, 7 p.m.
Rider at Marist — ESPN+, 7 p.m.
Saint Peter’s at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at Bellarmine — ESPN+, 7 p.m.
UMass-Lowell at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 7 p.m.
Elon at Hampton — FloSports, 7 p.m.
North Carolina A&T at College of Charleston — FloSports, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Denver at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network, 8 p.m.
Abilene Christian at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Lindenwood at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
The Citadel at Samford — ESPN+, 8 p.m.
Ohio State at Maryland — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee-Martin — Gray Television/ESPN+, 8:30 p.m.
Eastern Illinois at Tennessee State — ESPN+, 8:30 p.m.
Morehead State at Southeast Missouri — ESPN+, 8:30 p.m.
Western Illinois at Tennessee Tech — ESPN+, 8:30 p.m.
Jacksonville State t Western Kentucky — CBS Sports Network, 9 p.m.
Memphis at UAB — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Eastern Washington at Montana — SWX Local Sports/ESPN+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Idaho at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
Northern Colorado at Weber State — ESPN+. 9 p.m.
Texas-Arlington at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Riverside at Cal State-Fullerton — ESPN+, 10 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal-Irvine — ESPN+. 10 p.m.
Cal State-Northridge at Cal Poly — ESPN, 10 p.m.
Long Beach State at Cal-San Diego — ESPN+, 10 p.m.
Tarleton at California Baptist — ESPN+. 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
College Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
FS1 College Hoops Extra — FS1, 10:30 p.m.
College Basketball Live — ESPN2, 11 p.m.
Women’s
Bryant at Albany — ESPN+, 11 a.m.
Maine at Vermont — ESPN+. 11 a.m.
Wisconsin-Green Bay at Robert Morris — ESPN+, 11 a.m.
Western Carolina at Samford — ESPN+, 5 p.m.
Clemson at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Stanford at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Syracuse at Boston College — ACC Network Extra, 6 p.m.
Eastern Illinois at Tennessee State — ESPN+, 6 p.m.
Lindenwood at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 6 p.m.
Manhattan at Rider — ESPN+, 6 p.m.
Mount St. Mary’s at Iona — ESPN+, 6 p.m.
New Jersey Institute of Technology at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Maryland-Eastern Shore at Southeast Missouri State — ESPN+, 6:15 p.m.
Mississippi State at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Quinnipiac at Canisius — ESPN+, 6:30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee-Martin — ESPN+, 6:30 p.m.
West Georgia at Jacksonville — ESPN+, 6:30 p.m.
Western Illinois at Tennessee Tech — ESPN+, 6:30 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Tennessee at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Minnesota at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Duke at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cal at Georgia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
Miami at Virginia — ACC Network Extra, 7 p.m.
Virginia Tech at Notre Dame — ACC Network Extra, 7 p.m.
Bellarmine at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Belmont at Drake — ESPN+, 7 p.m.
Delaware at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
East Tennessee State at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
Evansville at Valparaiso — ESPN+, 7 p.m.
Incarnate Word at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Marist at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Murray State at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Mercer — ESPN+., 7 p.m.
Northern Iowa at Bradley — ESPN+, 7 p.m.
Purdue Fort Wayne at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
Siena at Saint Peter’s — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at North Florida — ESPN+, 7 p.m.
Utah Valley at Abilene Christian — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Florida International — ESPN+, 7 p.m.
Auburn at Florida — SEC Network Plus, 7 p.m.
Vanderbilt at Kentucky — SEC Network Plus, 7 p.m.
Wake Forest at SMU — ACC Network Extra, 7:30 p.m.
East Texas A&M at Stephen F. Austin — ESPN+, 7:30 p.m.
Houston Christian at McNeese — ESPN+, 7:30 p.m.
Liberty at Jacksonville State — ESPN+, 7:30 p.m.
Middle Tennessee at Missouri State — ESPN+, 7:30 p.m.
Northwestern State at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at New Orleans — ESPN+, 7:30 p.m.
Utah Tech at Texas-Arlington — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri at Arkansas — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Florida State at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
California Baptist at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Idaho State at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Sam Houston at New Mexico State — ESPN+, 8 p.m.
Southern Illinois at Illinois-Chicago — ESPN+, 8 p.m.
Weber State at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
USC at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
LSU at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Ohio State at Washington — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Mississippi at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cal-Davis at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Cal Poly at Cal State-Northridge — ESPN+. 9 p.m.
Cal-San Diego at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal-Riverside — ESPN+, 9 p.m.
Louisiana Tech at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Montana at Eastern Washington — ESPN+, 9 p.m.
Montana State at Idaho — ESPN+, 9 p.m.
Oregon State at Gonzaga — ESPN+, 9 p.m.
San Francisco at Seattle — ESPN+, 9 p.m.
Santa Clara at Pacific — ESPN+, 9 p.m.
Washington State at San Diego — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Irvine at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Loyola Marymount at Saint Mary’s — ESPN+, 9;30 p.m.
B1G Live: Women’s Basketball Pregame — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 10 p.m.
College Football
First Draft — ESPNews, 6 p.m.
Copa del Rey
Knockout Round
Quarterfinal
Real Betis vs. Atlético de Madrid — ESPN+, 2:50 p.m.
Coppa Italia
Knockout Round
Quarter-final
Atalanta BC vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Golf
PGA Tour
Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ
1st Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser//Ryan Lavner
Main Feed & Marquee Group: Chris Gotterup/Scottie Scheffler/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Featured Groups: Sam Burns/J.J. Spaun/Sahith Theegala & Wyndham Clark/Matt Fitzpatrick/Ben Griffin — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
Featured Holes: 4, 12, 16, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Group #1: Viktor Hovland/Hideki Matsuyama/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Featured Group #2: Brooks Koepka/Xander Schauffele/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 3:30 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee/Paige Mackenzie//Ryan Lavner
Golf Central Pregame live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 1:30 p.m.
Golf Central live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 7:30 p.m.
DP World Tour
Qatar Masters, Doha Golf Club, Doha, Qatar
2nd Round — Golf Channel, 4 a.m. (Friday)
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
Combat Sports Report — SportsGrid, midnight
UFC Main Event: UFC 249: Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, midnight
UFC-The Walk: Cyborg vs. Nunes — CBS Sports Network, 1 a.m. (Friday)
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Friday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Bob Pockrass 2026 Preview — FS1, 11 p.m.
NBA
NBA on Prime
Chicago Bulls at Toronto Raptors — Prime Video/Sportsnet One, 7:30 p.m.
Golden State Warriors at Phoenix Suns — Prime Video/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Friday)
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 7 p.m.
Brooklyn at Orlando — YES/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Washington at Detroit — Monumental Sports Network 2/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Utah at Atlanta — KJZZ/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Charlotte at Houston — FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8 p.m.
San Antonio at Dallas — KENS/KFAA, 8:30 p.m.
Philadelphia at Los Angeles Lakers — NBC Sports Philadelphia/Spectrum SportsNet, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network 10 a.m.
The Hoop Collective — ESPN2, noon
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today: Trade Deadline Special — ESPN, 1 p.m.
The Association: Trade Deadline Special — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today: Trade Deadline Special — ESPN2, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks NBA Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association — NBA TV, 8:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 10:30 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1:30 a.m. (Friday)
NBA G League
Grand Rapids Gold at Raptors 905 — NBA TV Canada, 11 a.m.
Wisconsin Herd at Delaware Blue Coats — WACY/Delmarva Sports Network, 11 a.m.
Long Island Nets at Windy City Bulls — Chicago Sports Network, noon
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live from San Francisco, CA — ESPN, 4 p.m.
NFL Super Bowl Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL Honors Red Carpet Show — NFL Network, 8 p.m.
NFL Honors — NBC/Peacock/NFL Network, 9 p.m.
NFL Films Presents: Sights and Sounds of the Season — FS1, 1:30 a.m. (Friday)
NHL
Last Games Before Olympic Break
NHL on ESPN+
Announcers: Bob Wischusen/Ray Ferraro
Florida Panthers at Tampa Bay Lightning — ESPN+/Disney+/Hulu, 7:30 p.m.
Announcers: John Buccigross/Emily Kaplan
The Point — ESPN2, 6 p.m.
Carolina at New York Rangers — FanDuel Sports Network South/MSG Network, 7 p.m.
Nashville at Washington — FanDuel Sports Network South/Monumental Sports Network, 7 p.m.
New York Islanders at New Jersey — MSG SportsNet 2/MSG SportsNet, 7 p.m.
Ottawa at Philadelphia — TSN5/RDS/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Pittsburgh at Buffalo — SportsNet Pittsburgh/MSG Western New York, 7 p.m.
Los Angeles at Vegas — FanDuel Sports Network West/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Los Angeles at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Friday)
Olympics
XXV Winter Olympic Games
Day -1
Preview Shows
Intro to Milan Corina — USA Network, 8 a.m.
Ice, Snow & Glory: The Winter Olympics — NBC, 8 p.m.
Curling
Mixed Doubles — Round Robin
Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina, Italy
United States vs. Switzerland — USA Network, 8:35 a.m.
Norway vs. Canada — Peacock, 8:35 a.m.
Canada vs. Italy — USA Network, 1:05 p.m.
Estonia vs. Sweden — Peacock, 1:05 p.m.
Switzerland vs. Republic of Korea — Peacock, 1:05 p.m.
Ice Hockey
Women’s
Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Milan, Italy
Group B: Italy vs. France — Peacock, 8:40 a.m.
Group A: United States vs. Czechia — USA Network, 10:40 a.m.
Group A: Finland vs. Canada — USA Network, 3:45 p.m.
Snowboarding
Men’s
Livigno Snow Park, Valtellina, Italy
Big Air Qualifying — USA Network, 1:30 p.m. (same day coverage)
Day 0
Figure Skating
Team Event, Unipol Forum, Assago, Italy
Rhythm Dance — USA Network, 4 a.m. (Friday)
Pairs Short Program — USA Network, 5:35 a.m. (Friday)
Curling
Mixed Doubles — Round Robin
Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina, Italy
Italy vs. Switzerland — Peacock, 4:05 a.m. (Friday)
Sweden vs. Great Britain — Peacock, 4:05 a.m. (Friday)
United States vs. Canada — Peacock, 4:05 a.m. (Friday)
Alpine Skiing
Men’s
Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Downhill: 3rd Official Training — Peacock, 5:30 a.m. (Friday)
Women’s
Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Downhill: 2nd Official Training — Peacock, 5:30 a.m. (Friday)
Ice Hockey
Women’s
Fiera Milano Rho, Milan, Italy
France vs. Japan — Peacock, 6:10 a.m (Friday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fútbol Picante — ESPN+, 10 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show live from San Francisco, CA — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show live from San Francisco, CA– ESPN, noon
The Rich Eisen Show live from San Francisco, CA — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show live from San Francisco, CA — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show live from San Francisco, CA — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo — midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
