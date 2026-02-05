[US, Mexico & Canada customers only] Feb 4, 2026; Cortina d’Ampezzo, ITALY; Kristin Skaslien of Norway and Magnus Nedregotten of Norway during the curling mixed doubles round robin competition during the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games at the Cortina Curling Olympic Stadium. Mandatory Credit: Jennifer Lorenzini/Reuters via Imagn Images
All Times Eastern

Baseball
Caribbean Series
Round Robin, Estadio Panamericano de Béisbol, Zapopan, Jalisco, México
Puerto Rico vs. Panama — MLB Network/ESPN Deportes, 3 p.m.
Dominican Republic vs. Mexico (Green Team) — MLB Network/ESPN Deportes, 8:30 p.m.

College Basketball
Men’s
Vermont at Maine — NESN/ESPN+, 6 p.m.
Albany at Bryant — ESPN+, 6 p.m.
Binghamton at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.
Penn State at Michigan — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
William & Mary at North Carolina-Wilmington — CBS Sports Network, 7 p.m.
West Virginia at Cincinnati — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Iona at Siena — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Northeastern at Hofstra — MSG2/FloSports, 7 p.m.
Saint Francis at Mercyhurst — SportsNet Pittsburgh Plus/NESN/NESN Nation/ESPN+, 7 p.m.
Monmouth at Stony Brook — SNY/FloSports, 7 p.m.
Drexel at Campbell — WRAL 5.2/FloSports, 7 p.m.
Canisius at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Fairfield at Sacred Heart — ESPN+, 7 p.m.
Florida Gulf Coast at Eastern Kentucky — ESPN+< 7 p.m.
Jacksonville at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Mercer at Tennnessee-Chattanooga — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Mount St. Mary’s — ESPN+, 7 p.m.
North Florida at West Georgia — ESPN+, 7 p.m.
Rider at Marist — ESPN+, 7 p.m.
Saint Peter’s at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at Bellarmine — ESPN+, 7 p.m.
UMass-Lowell at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 7 p.m.
Elon at Hampton — FloSports, 7 p.m.
North Carolina A&T at College of Charleston — FloSports, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Denver at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network, 8 p.m.
Abilene Christian at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Lindenwood at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
The Citadel at Samford — ESPN+, 8 p.m.
Ohio State at Maryland — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee-Martin — Gray Television/ESPN+, 8:30 p.m.
Eastern Illinois at Tennessee State — ESPN+, 8:30 p.m.
Morehead State at Southeast Missouri — ESPN+, 8:30 p.m.
Western Illinois at Tennessee Tech — ESPN+, 8:30 p.m.
Jacksonville State t Western Kentucky — CBS Sports Network, 9 p.m.
Memphis at UAB — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Eastern Washington at Montana — SWX Local Sports/ESPN+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Idaho at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
Northern Colorado at Weber State — ESPN+. 9 p.m.
Texas-Arlington at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Riverside at Cal State-Fullerton — ESPN+, 10 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal-Irvine — ESPN+. 10 p.m.
Cal State-Northridge at Cal Poly — ESPN, 10 p.m.
Long Beach State at Cal-San Diego — ESPN+, 10 p.m.
Tarleton at California Baptist — ESPN+. 10 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
College Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
FS1 College Hoops Extra — FS1, 10:30 p.m.
College Basketball Live — ESPN2, 11 p.m.

Women’s
Bryant at Albany — ESPN+, 11 a.m.
Maine at Vermont — ESPN+. 11 a.m.
Wisconsin-Green Bay at Robert Morris — ESPN+, 11 a.m.
Western Carolina at Samford — ESPN+, 5 p.m.
Clemson at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Stanford at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Syracuse at Boston College — ACC Network Extra, 6 p.m.
Eastern Illinois at Tennessee State — ESPN+, 6 p.m.
Lindenwood at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 6 p.m.
Manhattan at Rider — ESPN+, 6 p.m.
Mount St. Mary’s at Iona — ESPN+, 6 p.m.
New Jersey Institute of Technology at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Maryland-Eastern Shore at Southeast Missouri State — ESPN+, 6:15 p.m.
Mississippi State at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Quinnipiac at Canisius — ESPN+, 6:30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee-Martin — ESPN+, 6:30 p.m.
West Georgia at Jacksonville — ESPN+, 6:30 p.m.
Western Illinois at Tennessee Tech — ESPN+, 6:30 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Tennessee at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Minnesota at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Duke at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cal at Georgia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
Miami at Virginia — ACC Network Extra, 7 p.m.
Virginia Tech at Notre Dame — ACC Network Extra, 7 p.m.
Bellarmine at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Belmont at Drake — ESPN+, 7 p.m.
Delaware at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
East Tennessee State at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
Evansville at Valparaiso — ESPN+, 7 p.m.
Incarnate Word at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Marist at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Murray State at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Mercer — ESPN+., 7 p.m.
Northern Iowa at Bradley — ESPN+, 7 p.m.
Purdue Fort Wayne at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
Siena at Saint Peter’s — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at North Florida — ESPN+, 7 p.m.
Utah Valley at Abilene Christian — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Florida International — ESPN+, 7 p.m.
Auburn at Florida — SEC Network Plus, 7 p.m.
Vanderbilt at Kentucky — SEC Network Plus, 7 p.m.
Wake Forest at SMU — ACC Network Extra, 7:30 p.m.
East Texas A&M at Stephen F. Austin — ESPN+, 7:30 p.m.
Houston Christian at McNeese — ESPN+, 7:30 p.m.
Liberty at Jacksonville State — ESPN+, 7:30 p.m.
Middle Tennessee at Missouri State — ESPN+, 7:30 p.m.
Northwestern State at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at New Orleans — ESPN+, 7:30 p.m.
Utah Tech at Texas-Arlington — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri at Arkansas — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Florida State at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
California Baptist at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Idaho State at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Sam Houston at New Mexico State — ESPN+, 8 p.m.
Southern Illinois at Illinois-Chicago — ESPN+, 8 p.m.
Weber State at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
USC at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
LSU at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Ohio State at Washington — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Mississippi at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cal-Davis at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Cal Poly at Cal State-Northridge — ESPN+. 9 p.m.
Cal-San Diego at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal-Riverside — ESPN+, 9 p.m.
Louisiana Tech at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Montana at Eastern Washington — ESPN+, 9 p.m.
Montana State at Idaho — ESPN+, 9 p.m.
Oregon State at Gonzaga — ESPN+, 9 p.m.
San Francisco at Seattle — ESPN+, 9 p.m.
Santa Clara at Pacific — ESPN+, 9 p.m.
Washington State at San Diego — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Irvine at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Loyola Marymount at Saint Mary’s — ESPN+, 9;30 p.m.

B1G Live: Women’s Basketball Pregame — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 10 p.m.

College Football
First Draft — ESPNews, 6 p.m.

Copa del Rey
Knockout Round
Quarterfinal
Real Betis vs. Atlético de Madrid — ESPN+, 2:50 p.m.

Coppa Italia
Knockout Round
Quarter-final
Atalanta BC vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

Golf
PGA Tour
Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ
1st Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser//Ryan Lavner
Main Feed & Marquee Group: Chris Gotterup/Scottie Scheffler/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Featured Groups: Sam Burns/J.J. Spaun/Sahith Theegala & Wyndham Clark/Matt Fitzpatrick/Ben Griffin — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
Featured Holes: 4, 12, 16, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Group #1: Viktor Hovland/Hideki Matsuyama/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Featured Group #2: Brooks Koepka/Xander Schauffele/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 3:30 p.m.

Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee/Paige Mackenzie//Ryan Lavner
Golf Central Pregame live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 1:30 p.m.
Golf Central live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 7:30 p.m.

DP World Tour
Qatar Masters, Doha Golf Club, Doha, Qatar
2nd Round — Golf Channel, 4 a.m. (Friday)

The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.

Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
Combat Sports Report — SportsGrid, midnight
UFC Main Event: UFC 249: Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, midnight
UFC-The Walk: Cyborg vs. Nunes — CBS Sports Network, 1 a.m. (Friday)
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Friday)

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.

NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Bob Pockrass 2026 Preview — FS1, 11 p.m.

NBA
NBA on Prime
Chicago Bulls at Toronto Raptors — Prime Video/Sportsnet One, 7:30 p.m.
Golden State Warriors at Phoenix Suns — Prime Video/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.

NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Friday)

Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 7 p.m.

Brooklyn at Orlando — YES/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Washington at Detroit — Monumental Sports Network 2/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Utah at Atlanta — KJZZ/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Charlotte at Houston — FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8 p.m.
San Antonio at Dallas — KENS/KFAA, 8:30 p.m.
Philadelphia at Los Angeles Lakers — NBC Sports Philadelphia/Spectrum SportsNet, 10 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network 10 a.m.
The Hoop Collective — ESPN2, noon
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today: Trade Deadline Special — ESPN, 1 p.m.
The Association: Trade Deadline Special — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today: Trade Deadline Special — ESPN2, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks NBA Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association — NBA TV, 8:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 10:30 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1:30 a.m. (Friday)

NBA G League
Grand Rapids Gold at Raptors 905 — NBA TV Canada, 11 a.m.
Wisconsin Herd at Delaware Blue Coats — WACY/Delmarva Sports Network, 11 a.m.
Long Island Nets at Windy City Bulls — Chicago Sports Network, noon

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live from San Francisco, CA — ESPN, 4 p.m.
NFL Super Bowl Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL Honors Red Carpet Show — NFL Network, 8 p.m.
NFL Honors — NBC/Peacock/NFL Network, 9 p.m.
NFL Films Presents: Sights and Sounds of the Season — FS1, 1:30 a.m. (Friday)

NHL
Last Games Before Olympic Break
NHL on ESPN+
Announcers: Bob Wischusen/Ray Ferraro
Florida Panthers at Tampa Bay Lightning — ESPN+/Disney+/Hulu, 7:30 p.m.

Announcers: John Buccigross/Emily Kaplan
The Point — ESPN2, 6 p.m.

Carolina at New York Rangers — FanDuel Sports Network South/MSG Network, 7 p.m.
Nashville at Washington — FanDuel Sports Network South/Monumental Sports Network, 7 p.m.
New York Islanders at New Jersey — MSG SportsNet 2/MSG SportsNet, 7 p.m.
Ottawa at Philadelphia — TSN5/RDS/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Pittsburgh at Buffalo — SportsNet Pittsburgh/MSG Western New York, 7 p.m.
Los Angeles at Vegas — FanDuel Sports Network West/Scripps Sports, 10 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Los Angeles at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Friday)

Olympics
XXV Winter Olympic Games
Day -1
Preview Shows
Intro to Milan Corina — USA Network, 8 a.m.
Ice, Snow & Glory: The Winter Olympics — NBC, 8 p.m.

Curling
Mixed Doubles — Round Robin
Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina, Italy
United States vs. Switzerland — USA Network, 8:35 a.m.
Norway vs. Canada — Peacock, 8:35 a.m.
Canada vs. Italy — USA Network, 1:05 p.m.
Estonia vs. Sweden — Peacock, 1:05 p.m.
Switzerland vs. Republic of Korea — Peacock, 1:05 p.m.

Ice Hockey
Women’s
Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Milan, Italy
Group B: Italy vs. France — Peacock, 8:40 a.m.
Group A: United States vs. Czechia — USA Network, 10:40 a.m.
Group A: Finland vs. Canada — USA Network, 3:45 p.m.

Snowboarding
Men’s
Livigno Snow Park, Valtellina, Italy
Big Air Qualifying — USA Network, 1:30 p.m. (same day coverage)

Day 0
Figure Skating
Team Event, Unipol Forum, Assago, Italy
Rhythm Dance — USA Network, 4 a.m. (Friday)
Pairs Short Program — USA Network, 5:35 a.m. (Friday)

Curling
Mixed Doubles — Round Robin
Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina, Italy
Italy vs. Switzerland — Peacock, 4:05 a.m. (Friday)
Sweden vs. Great Britain — Peacock, 4:05 a.m. (Friday)
United States vs. Canada — Peacock, 4:05 a.m. (Friday)

Alpine Skiing
Men’s
Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Downhill: 3rd Official Training — Peacock, 5:30 a.m. (Friday)

Women’s
Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Downhill: 2nd Official Training — Peacock, 5:30 a.m. (Friday)

Ice Hockey
Women’s
Fiera Milano Rho, Milan, Italy
France vs. Japan — Peacock, 6:10 a.m (Friday)

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fútbol Picante — ESPN+, 10 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show live from San Francisco, CA — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show live from San Francisco, CA– ESPN, noon
The Rich Eisen Show live from San Francisco, CA — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show live from San Francisco, CA — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show live from San Francisco, CA — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo — midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)

Tennis
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.

