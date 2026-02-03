All Times Eastern
Baseball
Caribbean Series
Round Robin, Estadio Panamericano de Béisbol, Zapopan, Jalisco, México
Panamá vs. México (Green Team) — MLB Network/ESPN Deportes, 3 p.m.
México (Red Team) vs. Puerto Rico — MLB Network/ESPN Deportes, 8 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Special #13-Best of January — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Akron at Eastern Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.
Canisius at Niagara — ESPN+, 6:30 p.m.
Miami (OH) at Buffalo — ESPN+, 6:30 p.m.
Boston College at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
St. Bonaventure at Dayton — CBS Sports Network, 7 p.m.
Mississippi at Tennessee — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Xavier vs. UConn (at the Hartford Civic Center, Hartford, CT) — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
South Carolina at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Ball State at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at UMass — ESPN+, 7 p.m.
Kent State at Toledo — ESPN+, 7 p.m.
Southern Illinois at Illinois State — ESPN+, 7 p.m.
Virginia Commonwealth at Fordham — ESPN+, 7 p.m.
Western Michigan at Ohio — ESPN+, 7 p.m.
La Salle at Loyola Chicago — Marquee Sports Network/ESPN+, 8 p.m.
St. John’s at DePaul — Peacock, 8 p.m.
Illinois-Chicago at Murray State — ESPN+, 8 p.m.
Indiana State at Evansville — ESPN+, 8 p.m.
Valparaiso at Bradley — ESPN+, 8 p.m.
Arkansas-Little Rock at Tennessee-Martin — ESPN+, 8:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Lindenwood — ESPN+, 8:30 p.m.
Pittsburgh at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Saint Louis at Davidson — CBS Sports Network, 9 p.m.
North Carolina State at SMU — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Air Force at Grand Canyon — KPHE/Mountain West Network/Ryz Sports Network, 9 p.m.
Nevada at Boise State — Mountain West Network/Sports Illustrated TV, 9 p.m.
Drake at Belmont — ESPN+, 9 p.m.
Rutgers at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 9:30 p.m.
Indiana at USC — NBCSN/Peacock, 10 p.m.
Wyoming at San Diego State — CBS Sports Network, 11 p.m.
UNLV at Fresno State — FS1/Fox One, 11 p.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon
Eye on College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Inside College Basketball: A-10 Special — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 9 p.m.
College Basketball Live — ESPN2, 11 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 11:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 a.m. (Wednesday)
Women’s
Texas-San Antonio at UAB — ESPN+, 5 p.m.
Oakland at Northern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Lindenwood — ESPN+, 6 p.m.
Washington Adventist at Coppin State — ESPN+, 6 p.m.
Arkansas-Little Rock at Tennessee-Martin — ESPN+, 6:30 p.m.
Niagara at Canisius — ESPN+, 6:30 p.m.
Tulsa Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
College Football
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
Always College Football — ESPN2, 3:30 p.m.
Copa del Rey
Knockout Round
Quarter-final
Albacete Balompié vs. Barcelona — ESPN+, 2:50 p.m.
Coupe de France
Knockout Round
Round of 16
Olympique de Marseille vs. Stade Rennais — Fox Soccer Plus, 3 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
Knockout Round
Quarterfinal
Bayer 04 Leverkusen vs. FC St. Pauli — ESPN+, 2:35 p.m.
Dogs
Westminster Kennel Club
The 150th Westminster Kennel Club Dog Show
Day 2, Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY
Announcers: John Strong/Dr. Johan Becerra-Hernandez/Kim Meredith//Allison Williams
Best of Breed Judging: Sporting, Working and Terrier — FS2/Fox One, 1 p.m.
Night 2, Madison Square Garden, New York, NY
Announcers: Chris Myers/Jason Hoke//Jamie Little
Group Judging: Sporting, Working and Terrier/Best in Show — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
Host: Jenny Taft
Westminster Pre-Show live from Madison Square Garden, New York, NY — FS1/Fox One, 7 p.m.
EFL Championship
Matchday 26
Portsmouth vs. Ipswich Town — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Golf
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Eye on Golf with Shotgun Start — CBS Sports Network, noon
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Playing Lessons From the Pros: Jake Knapp-Trouble Shots & Par 5 Management — Golf Channel, 7 p.m.
Playing Lessons From the Pros: Jake Knapp-Handling Driveable Par 4s — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
Race for the Seat: Tough Road Ahead — FS1, 6 p.m.
NBA
Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Noah Eagle/Reggie Miller//Zora Stephenson
Boston Celtics at Dallas Mavericks — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide)//NBC Sports Boston//KFAA, 8 p.m.
Announcers: Michael Grady/Brad Daugherty//Ashley ShahAhmadi
Phoenix Suns at Portland Trail Blazers — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (nationwide)//KPHE/KPHO//KUNP, 11 p.m.
Announcers: Jordan Cornette/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime live from Moda Center, Portland, OR — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime live from Moda Center, Portland, OR — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
NBA Showtime live from Moda Center, Portland, OR — Peacock, 1:30 a.m. (Wednesday)
Denver at Detroit — Altitude/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
New York at Washington — MSG Network/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Utah at Indiana — KJZZ/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Miami — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Los Angeles Lakers at Brooklyn — Spectrum SportsNet/YES, 7:30 p.m.
Chicago at Milwaukee — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Orlando at Oklahoma City — FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Philadelphia at Golden State — NBC Sports Philadelphia/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Trivia Time With NBA Stars — NBA TV, 11:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Month: January — NBA TV, midnight
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Memphis Hustle at Motor City Cruise — ESPN+, 7 p.m.
Rip City Remix at Mexico City Capitanes — ESPN+, 9 p.m.
Iowa Wolves at Stockton Kings — ESPN+, 10 p.m.
NFL
NFL Pro Bowl Games
Flag Football, Moscone Center, San Francisco, CA
Announcers — ESPN/Disney XD: Scott Van Pelt/Jason Kelce/Dan Orlovsky//Michelle Beisner-Buck//Laura Rutledge//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian M. Christensen//John Sutcliffe
AFC vs. NFC — ESPN/Disney XD/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Peter Schrager/Marcus Spears
NFL Live from Moscone Center, San Francisco, CA — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Michelle Beisner-Buck
Postseason NFL Countdown live from Moscone Center, San Francisco, CA — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 3 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 4 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 5 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Super Bowl Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
NFL Pro Bowl Games In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Super Bowl’s Greatest Commercials 2026 — NFL Network, 8 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: Bob Wischusen/Ray Ferraro
Buffalo Sabres at Tampa Bay Lightning — ESPN+/Hulu, 7:30 p.m.
NHL on TNT
Pittsburgh Penguins at New York Islanders — TNT/HBO Max/TVA Sports, 7:30 p.m.
Seattle Kraken at Anaheim Ducks — TNT/HBO Max, 10 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/HBO Max, 1 a.m. (Wednesday)
Columbus at New Jersey — FanDuel Sports Network Ohio/MSG SportsNet, 7 p.m.
Ottawa at Carolina — TSN5/RDS/FanDuel Sports South, 7 p.m.
Washington at Philadelphia — Monumental Sports Network 2/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs at Edmonton — Sportsnet/TVA Sports, 8:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show live from San Francisco — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, noon
CBS Sports Spotlight HQ — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Courtside: Abu Dhabi Open (WTA Tour)/Open Occitanie (ATP Tour)/Ostrava Open (WTA Tour)/Transylvania Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 4 a.m. (Wednesday)
Courtside: Abu Dhabi Open (WTA Tour)/Open Occitanie (ATP Tour)/Ostrava Open (WTA Tour)/Transylvania Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
