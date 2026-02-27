All Times Eastern
Australian Rules Football
Preseason
2026 Community Series, Mars Stadium, Ballarat, Victoria, Australia
St. Kilda Saints vs. Essendon Bombers — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
2026 Community Series, Rushton Park, Mandurah, Western Australia, Australia
Fremantle Dockers vs. Adelaide Crows — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Saturday)
Basketball
Unrivaled
End of Regular Season
Afternoon Session
Hive vs. Lunar Owls — truTV/HBO Max, 1 p.m.
Mist vs. Vinyl — truTV/HBO Max, 2:15 p.m.
Evening Sesssion
Rose vs. Phantoms — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Breeze vs. Laces — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
Bundesliga
Matchday 24
FC Augsburg vs. 1. FC Köln — ESPN+, 2:20 p.m.
College Baseball
Florida at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Basketball
Men’s
Miami (OH) at Western Michigan — CBS Sports Network, 6 p.m.
Yale at Cornell — ESPNU/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Brown at Columbia — SNY/ESPN+, 6 p.m.
Quinnipiac at Niagara — ESPN+, 6:30 p.m.
Dayton at George Washington — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Dartmouth at Penn — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana-Monroe at Troy — ESPN+, 7 p.m.
Manhattan at Saint Peter’s — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Canisius — ESPN+, 7 p.m.
Mount St. Mary’s at Sacred Heart — ESPN+, 7 p.m.
Rider at Iona — ESPN+, 7 p.m.
Siena at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Old Dominion at Georgia State — ESPN+, 7:30 p.m.
Akron at Kent State — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Michigan at Illinois — Fox/Fox One, 8 p.m.
Appalachian State at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Costal Carolina at James Madison — ESPN+, 8 p.m.
Louisiana at Arkansas State — ESPN+, 8:30 p.m.
Southern Mississippi at South Alabama — ESPN+, 8:30 p.m.
Georgia Southern at Marshall — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
Michigan vs. Illinois College Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Women’s
North Carolina A&T at Monmouth — FloSports, 2 p.m.
Coastal Carolina at James Madison — ESPN+, 5 p.m.
Louisiana at Georgia State — ESPN+, 5 p.m.
Elon at Hofstra — MSG SportsNet/FloSports, 6 p.m.
Columbia at Yale — ESPN+, 6 p.m.
Georgia Southern at Marshall — ESPN+, 6 p.m.
Princeton at Dartmouth — ESPN+, 6 p.m.
Texas State at Arkansas State — ESPN+, 6 p.m.
Troy at South Alabama — ESPN+, 6 p.m.
Northeastern at Drexel — FloSports, 6 p.m.
Bellarmine at Eastern Kentucky — ESPN+, 6:30 p.m.
North Florida at Jacksonville — ESPN+, 6:30 p.m.
Old Dominion at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
Queens at Central Arkansas — ESPN+, 6:30 p.m.
Hampton at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Austin Peay at Lipscomb — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at Brown — ESPN+, 7 p.m.
Penn at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
Towson at Campbell — FloSports, 7 p.m.
William & Mary at College of Charleston — FloSports, 7 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
College Gymnastics
Women’s
Big Four Meet
B1G, Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Olivia Karas/Dean Keane
UCLA vs. Iowa vs. Ohio State vs. Maryland — FS1/Fox One, 10 p.m.
Georgia at Kentucky — SEC Network, 6 p.m.
Auburn at Oklahoma — SEC Network, 7:45 p.m.
Alabama at LSU — SEC Network, 9:30 p.m.
College Hockey
Men’s
Minnesota at Michigan — Big Ten Network, 6 p.m.
Canisius at Niagara — FloSports, 6 p.m.
Penn State at Notre Dame — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Bowling Green at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Ferris State at Lake Superior State — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Boston College at Boston University — ESPN+, 7 p.m.
Clarkson at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Maine at Northeastern — ESPN+, 7 p.m.
New Hampshire at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
RPI at Brown — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
UMass at UConn — ESPN+, 7 p.m.
Union at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Vermont at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
Air Force at Bentley — FloSports, 7 p.m.
Rochester Institute of Technology at Holy Cross — FloSports, 7 p.m.
Sacred Heart at Army — FloSports, 7 p.m.
Colorado College at Minnesota Duluth — KBJR, 8 p.m.
Northern Michigan at Minnesota State — Midco Sports Plus, 8 p.m.
St. Thomas at Bemidji State — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Ohio State at Michigan State — Big Ten Network, 8:30 p.m.
On the Ice — Big Ten Network, 11:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 35
Bristol City vs. Watford — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 27
Wolverhampton Wanderers vs. Aston Villa — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
PGA Tour
Cognizant Classic, PGA National Resort, Palm Beach Gardens, FL
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Brad Faxon//Jim “Bones” Mackay//Smylie Kaufman//Rex Hoggard
Featured Groups: Rasmus Hejgaard/Tom Kim/Thorbjørn Oleson & Michael Brennan/Ryan Gerard/Max Homa — ESPN+/PGA Tour Live, 7:15 a.m.
Marquee Group: Daniel Berger/Brooks Koepka/Ben Silverman — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Holes: 5, 7, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.
Featured Group #1: Billy Horschel/Shane Lowry/Aaron Ray — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Group #2: Joe Highsmith/Chris Kirk/Keith Mitchell — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Steve Marino//Rex Hoggard
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
LPGA Tour
HSBC Women’s World Championship, Sentosa Golf Club, Sentosa Island, Singapore
3rd Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
DP World Tour
South African Open Championship, Stellenbosch Golf Club, Stellenbosch, South Africa
3rd Round — Golf Channel, 5:30 a.m. (Saturday)
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Season Opener
Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, FL
Practice 1 — FS2, 1:30 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Season Open
Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, FL
Practice 1 — FS2, 12:30 p.m.
LaLiga
Matchday 26
Levante UD vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 24
RC Strasbourg Alsace vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 144, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 7:30 a.m.
Legacy Fighting Alliance
LFA 227
Nascimento vs. Kamikubo, Ventura County Event Center, Ventura, CA
Main Card — Vice TV, 9 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Boston vs. Atlanta — Braves on Gray (WANF/WPCH), 1 p.m.
Miami vs. Philadelphia (SS) — MLB Network/NBC Sports Philadelphia Plus, 1 p.m.
New York Yankees vs. Minnesota — Twins.TV, 1 p.m.
Cactus League
Los Angeles Dodgers vs. San Francisco — MLB Network/Spectrum SportsNet LA, 3 p.m.
Arizona vs. Seattle — MLB Network/Dbacks.TV, 8 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Pittsburgh Pirates/St. Louis Cardinals — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Cincinnati Reds/Milwaukee Brewers — MLB Network, 7 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Whatever This is 150, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, FL
Practice and Qualifying — FS1, 4 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Focused Health 250, Circuit of the Americas, Austin, TX
Practice and Qualifying — The CW app, 5 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Ryan Ruocco/Tim Legler/Michael Malone//Jorge Sedano
Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons — ESPN/ESPN Unlimited//FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Katie George
Denver Nuggets at Oklahoma Thunders — ESPN/ESPN Unlimited//Altitude/FanDuel Sports Network Oklahoma, 9:35 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN, 6 p.m.
Inside the NBA — ESPN, 12:05 a.m. (Saturday)
Brooklyn at Boston — YES/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
New York at Milwaukee — MSG Network/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Memphis at Dallas — FanDuel Sports Network Southeast/KFAA/WFAA, 8:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
THe Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Saturday)
NBA G League
Cleveland Charge at Osceola Magic — FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Windy City Bulls at Maine Celtics — Prime Video/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Wisconsin Herd at Memphis Hustle — WACY, 8 p.m.
San Diego Clippers at Santa Cruz Warriors — Prime Video/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NFL
NFL Scouting Combine
Day 2, Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN
Defensive Backs & Tight Ends — NFL Network, 3 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your.local listings/The Roku Sports Channel, ss
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL Combine Today — NFL Network, 2 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NHL
Buffalo at Florida — MSG Western New York/Scripps Sports, 7 p.m.
Vegas at Washington — NHL Network/Scripps Sports/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Minnesota at Utah — FanDuel Sports Network North/KSTP/KUPX, 9 p.m.
Winnipeg at Anaheim — TSN3/TVA Sports/Victory+, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Minnesota at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Winnipeg at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
PWHL
Toronto Sceptres at Seattle Torrent — TSN4/KZJO/YouTube, 10 p.m.
Serie A
Matchday 27
Parma Calcio 1913 vs. Cagliari Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:05 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 6 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 6:30 a.m. (Saturday)
Tennis
Center Court: Abierto Méxicano (ATP Tour)/ATX Open (WTA Tour)/Chile Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (ATP Tour)/Merida Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 8 a.m.
UEFA Champions League
Champions League Weekly — CBS Sports Network, 10 p.m.
UEFA Europa League
Round of 16/Quarterfinal/Semifinal Draw — CBS Sports Golazo Network/TUDN, 7 a.m.
Volleyball
Major League Volleyball
Indy Ignite at Columbus Fury — YouTube, 7 p.m.
Orlando Valkyries at Dallas Pulse — CBS Sports Network, 8 p.m.
Wrestling
WWE
WWE SmackDown, KFC Yum! Center, Louisville, KY
Main Card — USA Network, 8 p.m.
WWE 2K26 Ratings Reveal Special — ESPN2, 2 p.m.
ESPN Elimination Chamber Preview Special — ESPN2, 1 a.m. (Saturday)
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.