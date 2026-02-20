All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Phantom vs. Laces — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Hive vs. Rose — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
Bundesliga
Matchday 23
1. FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV — ESPN+, 2:20 p.m.
College Baseball
TCU at UCLA — FS1, 8 p.m.
College Basketball
Men’s
Akron at Ball State — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Virginia Commonwealth at Saint Louis — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Canisius at Rider — ESPN+, 7 p.m.
Marist at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Niagara at Mount St. Mary’s — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Brown — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Saint Peter’s at Iona — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Oakland — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Siena at Merrimack — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Indiana at Purdue — Fox/Fox One, 8 p.m.
Bowling Green at Miami (OH) — CBS Sports Network, 8:30 p.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
Women’s
Drexel vs. Hampton — FloSports, 2 p.m.
North Carolina-Wilmington at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Murray State at Bradley — ESPN+, 7 p.m.
Campbell at Elon — FloSports, 7 p.m.
College of Charleston at Towson — FloSports, 7 p.m.
Monmouth at William & Mary — FloSports, 7 p.m.
Northeastern at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Belmont at Illinois State — ESPN+, 7:30 p.m.
UAB at Tulsa — ESPN+, 7:30 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Florida at Georgia — SEC Network, 7 p.m.
Alabama at Auburn — SEC Network, 8:45 p.m.
LSU at Oklahoma — ESP2, 9 p.m.
College Hockey
Men’s
Notre Dame at Michigan State — Big Ten Network, 6 p.m.
Lake Superior State at Northern Michigan — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Minnesota State at Bowling Green — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Providence at Vermont — NESN/ESPN+, 7 p.m.
Brown at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
Colgate at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Dartmouth at RPI — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at Union — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Maine — ESPN+, 7 p.m.
New Hampshire at UMass — ESPN+, 7 p.m.
UConn at Boston College — ESPN+, 7 p.m.
UMass-Lowell at Northeastern — ESPN+, 7 p.m.
Yale at Clarkson — ESPN+, 7 p.m.
St. Cloud State at North Dakota — Midco Sports/TSN2, 8 p.m.
Augustana at St. Thomas — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Michigan at Wisconsin — B1G+, 8 p.m.
Ohio State at Penn State — Big Ten Network, 8:30 p.m.
Western Michigan at Colorado College — KXRM 21.2, 9 p.m.
Women’s
Northeastern at UConn — ESPNU, 5:30 p.m.
College Wrestling
Cornell at North Carolina State — ACC Network, 7 p.m.
EFL Championship
Matchday 33
Blackburn Rovers vs. Preston North End — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Golf
PGA Tour
The Genesis Invitational, The Riviera Country Club, Los Angeles, CA
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Rich Lerner/Curt Byrum/Notah Begay III//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Todd Lewis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 11:30 a.m.
Featured Groups: Chris Gotterup/Robert MacIntyre/Justin Rose & Daniel Berger/Min Woo Lee/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 11:45 a.m.
Marquee Group: Si Woo Kim/Scottie Scheffler/Xander Schauffele — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Group 1: Si Woo Kim/Scottie Scheffler/Xander Schauffele — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Group 2: Tommy Fleetwood/Rory McIlroy/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 4 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendel Chamblee/Paige Mackenzie
Golf Central Pregame — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 8 p.m.
LPGA Tour
LPGA Thailand, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
3rd Round — Golf Channel, 10 p.m.
DP World Tour
Magical Kenya Open, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
3rd Round — Golf Channel, 5 a.m. (Saturday)
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Hockey
AHL
Toronto Marlies at Cleveland Monsters — NHL Network, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 25
Athletic Club Bilbao vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Black Stars of LaLiga 2024 — ESPN Deportes, noon
Ligue 1
Round 23
Stade Brestois 29 vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockouts: Contender Series — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 229-Khabib vs. McGregor — CBS Sports Network, 11 p.m.
UFC Main Event: UFC 268-Namajunas vs. Zhang 2 — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
UFC The Walk: UFC 239-Nunes vs. Holm — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)
UFC The Walk: UFC 257-Poirier vs. McGregor 2 — CBS Sports Network, 1 a.m. (Saturday)
UFC The Walk: UFC 291-Poirier vs. Gaethje 2 — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Saturday)
MLB Spring Training
Grapefruit League
New York Yankees vs. Baltimore — MLB Network/MASN, 1 p.m.
Northeastern vs. Boston — NESN, 1 p.m.
Cactus League
Arizona vs. Colorado — Dbacks.TV/Rockies.TV, 3 p.m.
Chicago White Sox vs. Chicago Cubs — Marquee Sports Network, 3 p.m.
San Diego vs. Seattle — MLB Network/Padres.TV, 3 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Fr8 Racing 208, EchoPark Speedway, Hampton, GA
Qualifying — FS1, 3 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
A Race That Goes 250 Miles, EchoPark Speedway, Hampton, GA
Qualifying — The CW app, 5 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Mark Jones/Richard Jefferson//Katie George
Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves — ESPN/ESPN Unlimited/KFAA/WFAA/FanDuel Sports Network North, 7:30 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Jorge Sedano
Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers — ESPN/ESPN Unlimited/FanDuel Sports Network SoCal/Spectrum SportsNet, 10 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Jalen Rose/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 12:30 a.m. (Saturday)
Cleveland at Charlotte — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Indiana at Washington — FanDuel Sports Network Indiana/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Utah at Memphis — KJZZ/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Miami at Atlanta — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Southeast/WANF/Peachtree Sports Network, 7:30 p.m.
Brooklyn at Oklahoma City — YES/FanDuel Sports Network Oklahoma/KWTV, 8 p.m.
Milwaukee at New Orleans — FanDuel Sports Network Wisconsin/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Denver at Portland — Altitude/KUNP, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPN2, 3:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Saturday)
NBA G League
College Park Skyhawks at Motor City Cruise — FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Raptors 905 at Windy City Bulls — Prime Video/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Greensboro Swarm at Wisconsin Herd — WACY, 8 p.m.
Long Island Nets at Birmingham Squadron — WABM, 8 p.m.
Oklahoma City Blue at Salt Lake City Stars — Jazz+, 8 p.m.
Valley Suns at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Florida, 8 p.m.
South Bay Lakers at Texas Legends — Urban Edge Network, 8:30 p.m.
Austin Spurs at San Diego Clippers — Prime Video, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Fields of Change — NFL Network, 8 p.m.
The Super That Wasn’t — NFL Network, 9 p.m.
NFL Presents Legacy: A Celebration of HBCU Football — NFL Network, 10 p.m.
Field of Opportunity: The NFL Latino Youth Honors — FS1, 11 p.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics — Milano Cortina
Day 14
Studio
Announcers: Jac Collinsworth/Scott Hanson/Matt Iseman/Andrew Siciliano/Ashey Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Livigno, Italy
Aerials Finals — USA Network/Peacock, 7:30 a.m.
Curling
Women’s Semifinals, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Canada vs. Sweden — Peacock, 8:05 a.m.
United States vs. Switzerland — Peacock, 8:05 a.m.//USA Network/Peacock, 8:45 a.m.
Biathlon
Men’s, Anterselva Biathlon Arena, Rasen-Antholz, Italy
15km Mass Start — Peacock, 8:15 a.m.
Speed Skating
Women’s, Fiera Milano Rho Speed Skating Stadium, Milan, Italy
1500m — Peacock, 10:30 a.m.//USA Network/Peacock, 10;45 a.m.
Ice Hockey
Men’s Semifinals, Unipol Dome, Milan, Italy
Canada vs. Finland — Peacock, 10:40 a.m.//USA Network/Peacock, 11:50 a.m.
United States vs. Slovakia — NBC/Peacock, 3:10 p.m.
Bobsleigh
Women’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
2-woman: Heat 1 — Peacock, noon//NBC/Peacock, 12:15 p.m.
2-woman: Heat 2 — Peacock, 1:50 p.m.
Curling
Men’s Bronze Medal Game, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Norway vs. Switzerland — Peacock, 1:05 p.m.
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Snow Park, Livigno
Freeski Halfpipe Finals — NBC/Peacock, 1:30 p.m.
Short Track Speed Skating
Men’s and Women’s, Unipol Forum, Milan, Italy
Women’s 1500m Quarterfinals, Semifinals, Finals/Men’s 5000m Relay Finals — USA Network/Peacock, 2:15 p.m.
Primetime Highlights
Speed Skating: Women’s 1500m/Bobsleigh: 2-woman Heats 1 and 2/Short Track Speed Skating: Women’s 1500m/Freestyle Skiing: Men’s Halfpipe Final — NBC, 8 p.m.
Late Night Highlights
Biathlon: Men’s 15km Mass Start/Freestyle Skiing: Women’s Ski Cross Final — NBC, 11:35 p.m.
Winter Olympics In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Winter Games Central — SportsGrid, 10:30 p.m.
Day 15
Bobsleigh
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
4-man: Heat 1 — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Saturday)
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Ski Cross Qualification — Peacock, 4 a.m. (Saturday)
Ski Cross 1/8 Finals/Quarterfinals/Semifinals — Peacock, 6 a.m. (Saturday)
Men’s and Women’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Livigno, Italy
Mixed Team Aerials Finals — USA Network/Peacock, 4:45 a.m. (Saturday)
Cross-Country Skiing
Men’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
50km Mass Start Classic — Peacock, 5 a.m.//USA Network/Peacock, 6:10 a.m. (Saturday)
Serie A
Matchday 26
U.S. Sassuolo Calcio vs. Hellas Verona FC — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Football Review — SportsGrid, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
TMZ Sports — FS1, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network noon
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:35 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:35 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 6 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 6:30 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside Live: Delray Beach Open (ATP Tour)/Rio Open (ATP Tour)/Qatar Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 8 a.m.
UEFA Champions League
UEFA Champions League Matchday: 02/17/2026 — CBS Sports Network, 11 a.m.
UEFA Champions League Matchnight — CBS Sports Network, 11:30 a.m.
UEFA Champions League Weekly: 02/20/2026 — CBS Sports Network, 6 p.m.
