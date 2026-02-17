All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Lace vs. Hive — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Breeze vs. Lunar Owls — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
College Basketball
Men’s
Boston College at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Gardner-Webb at Charleston Southern — ESPN+, 6 p.m.
Villanova at Xavier — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Michigan at Purdue — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
Central Michigan at Eastern Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.
Northern Illinois at Buffalo — ESPN+, 6:30 p.m.
North Carolina at North Carolina State — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Louisville at SMU — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
South Carolina at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Saint Louis at URI — WLNE 6.5/ESPN+, 7 p.m.
Akron at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Ball State at Ohio — ESPN+, 7 p.m.
Kent State at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
Miami (OH) at UMass — ESPN+, 7 p.m.
TCU at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Virginia Tech at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
George Washington at Virginia Commonwealth — CBS Sports Network, 8 p.m.
Wisconsin at Ohio State — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Fresno State at Wyoming — Mountain West Network, 8:30 p.m.
UCLA at Michigan State — NBCSN/Peacock, 8:30 p.m.
Southeast Missouri at Tennessee-Martin — ESPN+, 8:30 p.m.
Air Force at New Mexico — Altitude/Sports Illustrated TV/Mountain West Network, 9 p.m.
Nebraska at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Georgia at Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Baylor at Kansas State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
LSU at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Grand Canyon at San Diego State — CBS Sports Network, 10 p.m.
Nevada at San José State — Mountain West Network, 10 p.m.
Minnesota at Oregon — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Texas Tech at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Eye on College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 7 p.m.
Inside College Basketball: A-10 Special — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
The Journey: Big Ten Basketball — Big Ten Network, 11 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 11:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
Women’s
Florida Atlantic at East Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Temple at Charlotte — ESPN+, 6 p.m.
Southeast Missouri State at Tennessee-Martin — ESPN+, 6:30 p.m.
Rutgers at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Tennessee at Mississippi — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
UAB at North Texas — ESPN+, 7 p.m.
Colorado at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
South Florida at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Cincinnati at BYU — ESPN+, 9 p.m.
EFL League One
Matchday 33
Blackpool vs. Mansfield Town — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Formula 1
The Inside Line — SportsGrid, 10 p.m.
Golf
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Eye on Golf With Shotgun Start — CBS Sports Network, noon
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
The Golf Fix: Contact You Can Count On — Golf Channel, 7 p.m.
The Golf Fix: Bunker Brilliance — Golf Channel, 7:30 p.m.
Golf’s Greatest Rounds: 2001 The Players — Golf Channel, 8 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Daytona 500 Recap — FS1, 12:30 a.m. (Wednesday)
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Hoops Streams — ESPN2, 2:30 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL 360 — NFL Network, 8 p.m.
NFL 360: The Indelible Legacy of Jimmy Raye — NFL Network, 9 p.m
NFL 360: Tomlinson — NFL Network, 10 p.m.
NFL Roundtables: Field Generals — NFL Network, 11 p.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics — Milano Cortina
Day 11
Studio
Announcers: Jac Collinsworth/Scott Hanson/Matt Iseman/Andrew Siciliano/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Snowboard
Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Slopestyle Final — US Network/Peacock, 7 a.m.
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Livigno, Italy
Aerials Qualification 1 — Peacock, 7:30 a.m.
Aerials Qualification 2 — Peacock, 8:15 a.m.
Nordic Combined
Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Individual 10km Cross-Country — Peacock, 7:45 a.m.
Bobsleigh
Women’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Training Heats — Peacock, 8 a.m.
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
2-Man: Heat 3 — Peacock, 1 p.m.
2-Man: Heat 4 — Peacock, 3:05 p.m.//USA Network/Peacock, 3:15 p.m.
Curling
Women’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Sweden vs. Canada — Peacock, 8:05 a.m.
Italy vs. Japan — Peacock, 8:05 a.m.
Denmark vs. United States — Peacock, 8:05 a.m.
Republic of Korea vs. Switzerland — Peacock, 8:05 a.m.
Men’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Germany vs. Switzerland — Peacock, 1:05 p.m.
United States vs. Italy — Peacock, 1:05 p.m.
Canada vs. Great Britain — Peacock, 1:05 p.m.
Sweden vs. Norway — Peacock, 1:05 p.m.
Biathlon
Men’s, Anterselva Biathlon Arena, Rasen-Antholz, Italy
4 x 7.5km Relay — Peacock, 8:30 a.m.
4 x 7.5km Relay — USA Network/Peacock, 9:50 a.m. (joined in progress)
Speed Skating
Men’s and Women’s, Fiera Milano Rho Speed Skating Stadium, Milan, Italy
Team Pursuit Semifinals — USA Network/Peacock, 8:30 a.m.
Ice Hockey
Men’s Qualification Playoff, Unipol Dome, Milan, Italy
Czechia vs. Denmark — Peacock, 10:40 a.m.//USA Network/Peacock, 10:55 a.m. (joined in progress)
Sweden vs. Latvia — Peacock, 3:10 p.m.//USA Network/Peacock, 3:50 (joined in progress)
Figure Skating
Women’s, Unipol Forum, Milan, Italy
Short Program — USA Network/Peacock, 12:45 p.m.
Short Program — NBC/Peacock, 2:40 p.m.
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Big Air Final — NBC/Peacock, 1:30 p.m.
Primetime Highlights
Speed Skating: Men’s and Women’s Team Pursuit Finals/Figure Skating: Women’s Short Program/Freestyle Skiing: Men’s Big Air Final/Snowboarding: Women’s Slopestyle Final — NBC/Peacock, 8 p.m.
Late Night Highlights
Freestyle Skiing: Men’s and Women’s Aerials Qualifying/Bobsleigh: Two-Man: 3rd and 4th Runs — NBC/Peacock, 11:35 p.m.
Winter Olympics In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Winter Games Central — SportsGrid, 10:30 p.m.
Day 12
Nordic Combined
Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Large Hill Official Training — Peacock, 3 a.m. (Wednesday)
Curling
Women’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Communist China vs. Denmark — Peacock, 3:05 a.m. (Wednesday)
United States vs. Great Britain — Peacock, 3:05 a.m. (Wednesday)
Sweden vs. Republic of Korea — Peacock, 3:05 a.m. (Wednesday)
Cross-Country Skiing
Men’s and Women’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Women’s Team Sprint Free Qualification — Peacock, 3:45 a.m. (Wednesday)
Men’s Team Sprint Free Qualification — Peacock, 4:15 a.m. (Wednesday)
Men’s and Women’s Team Sprint Free Qualification — USA Network/Peacock, 5 a.m. (Wednesday, same day coverage)
Women’s Team Sprint Free Final — Peacock, 5:45 a.m. (Wednesday)
Men’s Team Sprint Free Final — Peacock, 6:15 a.m. (Wednesday)
Alpine Skiing
Women’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Slalom: 1st Run — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Wednesday)
Bobsleigh
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Four-man Training: Heats 1 and 2 — Peacock, 4 a.m. (Wednesday)
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Livigno, Italy
Aerials Finals — USA Network/Peacock, 5:30 a.m. (Wednesday)
Ice Hockey
Men’s Quarterfinals, Unipol Dome, Milan, Italy
Slovakia vs. Germany/France — Peacock, 6:10 a.m. (Wednesday)
Snowboard
Men’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Slopestyle Finals — Peacock, 6:30 a.m. (Wednesday)
Slopestyle Finals — USA Network/Peacock, 6:45 a.m. (Wednesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Generación Fútbol – ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Courtside Live: Delray Beach Open (ATP Tour)/Rio Open (ATP Tour)/Qatar Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Monday)
UEFA Champions League
Play-off
Leg 1, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul, Türkiye
Galatasaray vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network/UniMás/TUDN, 12:45 p.m.
Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Leg 1, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon, Portugal
Benfica vs. Real Madrid — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
Leg 1, Signal Iduna Park, Dortmund, Germany
Borussia Dortmund vs. Atalanta — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions Today Post-Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
Leg 1, Stade Louis II, Fontvieille, Principality of Monaco
AS Monaco vs. Paris Saint-Germain — Paramount+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.