College Basketball
Men’s
Southeastern Louisiana at East Texas A&M — ESPN+, 2 p.m.
Colgate at Boston University — CBS Sports Network, 6 p.m.
New Orleans at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
Syracuse at Duke — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Bethune-Cookman at Jackson State — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Norfolk State at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Grambling State at Prairie View A&M — SWAC TV, 7 p.m.
Mississippi Valley State at Alabama State — SWAC TV, 7 p.m.
Coppin State at South Carolina State — ESPN+, 7 p.m.
Howard at Delaware State — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana at Old Dominion — ESPN+, 7 p.m.
Morgan State at North Carolina Central — ESPN+, 7 p.m.
South Alabama at Marshall — ESPN+, 7 p.m.
Lamar at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
McNeese at Northwestern State — ESPN+, 7:30 p.m.
Drexel at Stony Brook — CBS Sports Network, 8 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Alabama A&M — SWAC TV, 8 p.m.
Southern at Texas Southern — SWAC TV, 8 p.m.
Abilene Christian at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Nicholls at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Stephen F. Austin at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8 p.m.
Houston at Iowa State — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
Women’s
Iowa at Nebraska — Fox/Fox One, noon
Utah at Oklahoma State — Fox/Fox One, 2 p.m.
Morgan State at South Carolina State — ESPN+, 2 p.m.
Seattle at Saint Mary’s — ESPN+, 4 p.m.
Mississippi State at Arkansas — SEC Network/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
SEC Inside: Oklahoma Women’s Basketball — SEC Network, 10 p.m.
SEC Inside: Alabama Women’s Basketball — SEC Network, 10:30 p.m.
College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The 41st Annual Butkus Awards — Big Ten Network, 7:30 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9 p.m.
EFL Championship
Matchday 32
Coventry City vs. Middlesbrough — CBS Sports Network, 2;56 p.m.
FA Cup
Fourth Round Proper
Macclesfield vs. Brentford — ESPN+, 2:25 p.m.
FA Cup Round 5 Draw — ESPN+, 1:30 p.m.
FA Cup Round 4 Review Show — ESPN+, 5:55 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast wtih Rex & Lav — Golf. Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
U.S. Open Golf Highlights: 2025: JJ Spaun at Oakmont Country Club — Golf Channel, 8 p.m.
LaLiga
Matchday 24
Girona FC vs. Barcelona — ESPN2/ESPN Unlimited, 2:55 p.m.
ESPN FC: LaLiga Pregame Show — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Black Stars of LaLiga 2024 — ESPN Deportes, 11:30 a.m.
Black Stars of LaLiga 2025 — ESPN Deportes, 12:30 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Action — NBA TV, 3 p.m.
Trivia Time With NBA Stars — NBA TV, 11:30 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympic Games — Milano Cortina
Day 10
Studio
Announcers: Scott Hanson/Andrew Siciliano/Jac Collinsworth/Matt Iseman/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Alpine Skiing
Men’s, Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Slalom 2bd Run — USA Network/Peacock, 7:30 a.m.
Curling
Men’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Great Britain vs. Norway — Peacock, 8:05 a.m.
Czechia vs. Canada — Peacock, 8:05 a.m.
Sweden vs. Germany — Peacock, 8:05 a.m.
Italy vs. Communist China — Peacock, 8:05 a.m.
Bobsleigh
Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
2-man: Heat 2 — USA Network/Peacock, 8:45 a.m.
Women’s Monobob: Heat 3 — NBC/Peacock, 1 p.m.
Women’s Monobob: Heat 4 — Peacock, 3:06 p.m.
Women’s Monobob: Heat 4 — NBC/Peacock, 3:30 p.m.
Ice Hockey
Women’s Semifinal, Unipol Dome, Milan, Italy
United States vs. Sweden — NBC/Peacock, 10:40 a.m.
Canada vs. Switzerland — Peacock, 3:10 p.m./USA Network, 4:15 p.m. (joined in progress)
Ski Jumping
Men’s, Pedazzo Ski Jumping Stadium, Pedazzo, Italy
Super Team: Trial Round — Peacock, noon
Super Team: Final Round — Peacock, 2:31 p.m.
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Big Air Final — NBC/Peacock, 1:30 p.m.
Figure Skating
Unipol Forum, Milan, Italy
Pairs Free Skate — USA Network/Peacock, 2 p.m.
Pairs Free Skate — NBC/Peacock, 4 p.m.
Primetime Highlights
Freestyle Skiing: Women’s Big Air Final/Figure Skating: Pairs Free Skate/Women’s Monobob/Short Track Speed Skating: Women’s 1000m Final — NBC/Peacock, 8 p.m.
Late Night Highlights
Alpine Skiing: Men’s Slalom/Bobsleigh: Two-Man, 1st and 2nd Runs — NBC/Peacock, 11:35 p.m.
Winter Olympics In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Day 11
Curling
Men’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Switzerland vs. Sweden — Peacock, 3;05 a.m. (Tuesday)
United States vs. Communist China — Peacock, 3:05 a.m. (Tuesday)
Czechia vs. Germany — Peacock, 3:05 a.m. (Tuesday)
Nordic Combined
Men’s, Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo, italy
Individual Large HIll — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Tuesday)
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Livigno, Italy
Big Air Qualifying — USA Network/Peacock, 4:45 a.m. (Tuesday)
Ice Hockey
Men’s Qualification Play-off, Unipol Dome, Milan, Italy
Germany vs. France — Peacock, 6:10 a.m. (Tuesday)
Men’s Qualification Play-off, Fiera Milano Rho Arena, Milan, Italy
Switzerland vs. Italy — Peacock, 6:10 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 25
Cagliari Calcio vs. U.S. Lecce — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
The Football Review — SportsGrid, 4;30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Misión Europa — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, noon
SportsCenter– ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m..
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scot Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Courtside Live: Delray Beach Open (ATP Tour)/Rio Open (ATP Tour)/Qatar Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Tuesday)
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Highlight Show — ESPN Deportes, 11 a.m.
