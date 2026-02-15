All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 22
FC Augsburg vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 11:20 a.m.
College Basketball
Men’s
Utah at Cincinnati — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Texas-San Antonio at Charlotte — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Maryland at Rutgers — FS1/Fox One, noon
Indiana at Illinois — CBS/Paramount+, 1 p.m.
Denver at Nebraska-Omaha — CBS Sports Network, 1 p.m.
Holy Cross at Loyola Maryland — ESPN+, 1 p.m.
Manhattan at Canisius — ESPN+, 1 p.m.
Youngstown State at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
South Florida at Florida Atlantic — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Tulane at UAB — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Merrimack at Quinnipiac — NESN/ESPN+, 2 p.m.
Wright State at Cleveland State — Rock Entertainment Sports Network/ESPN+, 2 p.m.
Oakland at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh/ESPN+, 2 p.m.
Bradley at Southern Illinois — ESPN+, 2 p.m.
Fairfield at Saint Peter’s — ESPN+, 2 p.m.
Indiana State at Valparaiso — ESPN+, 2 p.m.
Iona at Niagara — ESPN+, 2 p.m.
IU Indianapolis at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 2 p.m.
Drake at Northern Indiana — CBS Sports Network, 3 p.m.
Illinois State at Illinois-Chicago — ESPN+, 3 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 3 p.m.
Davidson at Dayton — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Eastern Kentucky at North Alabama — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College of Charleston at Campbell — CBS Sports Network, 5 p.m.
Belmont at Murray State — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Seton Hall at Butler — FS1/Fox One, 6 p.m.
San Francisco at San Diego — ESPN+, 6 p.m.
Towson at Monmouth — CBS Sports Network, 7 p.m.
Oregon State at Seattle — ESPN+, 8 p.m.
Women’s
Pittsburgh at SMU — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Vanderbilt at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Miami (FL) at Boston College — ACC Network Extra, noon
North Carolina at Duke — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Youngstown State at IU Indianapolis — ESPN+, 1 p.m.
Campbell at North Carolina-Wilmington — FloSports, 1 p.m.
Stony Brook at Northeastern — FloSports, 1 p.m.
Towson at William & Mary — FloSports, 1 p.m.
Kansas State at Iowa State — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Maryland at Ohio State — FS1/Fox One, 2 p.m.
North Dakota State at North Dakota — Midco Sports, 2 p.m.
Mississippi at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Clemson at Syracuse — ACC Network Extra, 2 p.m.
Baylor at Central Florida — ESPN+, 2 p.m.
Kansas State at Iowa State — ESPN+, 2 p.m.
College of Charleston at Monmouth — FloSports, 2 p.m.
Hofstra at North Carolina A&T — FloSports, 2 p.m.
Texas at Tennessee — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Fresno State at Utah State — Mountain West Network, 3 p.m.
Northwestern at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
North Carolina State at Notre Dame — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Michigan State at Michigan — FS1/Fox One, 4 p.m.
Oklahoma at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Illinois State at Evansville — ESPN+, 4 p.m.
Virginia Tech at Cal — ACC Network Extra, 5 p.m.
Florida State at Louisville — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Minnesota at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Auburn at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Illinois-Chicago at Murray State — ESPN+, 6 p.m.
Oregon at Washington — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
West Virginia at TCU — FS1/Fox One, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Clemson at Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
The Climb: LSU Gymnastics — ESPNU, 6 p.m.
College Hockey
Men’s
Providence at Northeastern — ESPN+, 4 p.m.
College Softball
Shriners Children’s Clearwater Invitational
Day 3, Eddie C. Moore Complex, Clearwater, FL
Missouri vs. Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 a.m.
James Madison vs. Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 a.m.
LSU vs. UCLA — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Tennessee vs. Florida State — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Central Florida vs. North Carolina State — ESPN+, noon
Northwestern vs. Texas A&M — ESPN+, 1 p.m.
Texas Tech vs. Nebraska — ESPN+, 3 p.m.
College Wrestling
Men’s
Nebraska at Indiana — Big Ten Network/Fox One, noon
Oklahoma State at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Illinois at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
B1G Wrestling: On the Mat — Big Ten Network/Fox One, 11:30 a.m.
FA Cup
Fourth Round Proper
Birmingham City vs. Leeds United — ESPN2, 7 a.m.
Grimsby Town vs. Wolverhampton Wanderers — ESPN+, 8:25 a.m.
Oxford vs. Sunderland — ESPN+, 8:25 a.m.
Stoke City vs. Fulham — ESPN+, 8:25 a.m.
Arsenal vs. Wigan Athletic — ESPN+, 11:20 a.m.
Golf
PGA Tour
Pebble Beach Pro-Am, Pebble Beach Golf Links and Spyglass Hill Golf Course, Pebble Beach, CA
Final Round
Announcers — Golf Channel: Rich Lerner/Notah Begay III/Arron Oberholser//Jim Gallagher, Jr.//Roger Maltbie//Todd Lewis//CBS: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo///Mark Immelman/Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Groups: Pierceson Coody/Rory McIlroy/Justin Rose & Shane Lowry/Xander Schauffele/Jordan Spieth — ESPN/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Holes: 5, 7, 12, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Marquee Group: Max McGreevy/Robert MacIntyre/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 11:15 p.m.
Featured Group #1: Pierceson Coody/Rory McIlroy/Justin Rose — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group #2: Max McGreevy/Robert MacIntyre/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 7 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Brendon de Jonge//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 6:30 p.m.
PGA Tour Champions
Chubb Classic, Tiburon Golf Course, Naples, FL
Final Round — Golf Channel, 3 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 9 a.m.
Hockey
AHL
Syracuse Crunch at Lehigh Valley Phantoms — NHL Network, 3 p.m.
LaLiga
Matchday 24
Real Oviedo vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Rayo Vallcano vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Levante UD vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
RCD Mallorca vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 22
Le Havre AC vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
FC Metz vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
FC Lorient vs. Angers SCO — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11:05 a.m.
Olympique Lyonnais vs. OCC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
MLB
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
MLB Tonight: Insiders — MLB Network, 11 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Daytona 500, Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
Race — Fox/Fox One, 1:30 p.m.
NASCAR RaceDay: Daytona — Fox/Fox One, 11:30 a.m.
We’ve Lost Dale Earnhardt: 25 Years Later — FS1, 11 a.m.
NBA
NBA All-Star Weekend 2026
NBA All-Star, Intuit Dome, Inglewood, CA
Announcers — NBC/Peacock: Noah Eagle/Jamal Crawford/Reggie Miller//Ashley ShahAhmadi//Zora Stephenson//Telemundo: Álvaro Martín/Diego Balado/Greivis Vásquez//Diego Arrioja
World vs. USA Stars — NBC/Peacock/Telemundo, 5 p.m.
NBA All-Star Round Robin — NBC/Peacock/Telemundo, 5:55 p.m.
NBA All-Star Round Robin — NBC/Peacock/Telemundo, 6:25 p.m.
All-Star Championship — NBC/Peacock/Telemundo, 7:10 p.m.
Sunday Night Basketball en Telemundo Post Game — Telemundo, 7:45 p.m.
NBA Legends Awards — NBA TV, 1 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 4 p.m.
The Association: All-Star Weekend Postgame — NBA TV, 8 p.m.
NFL
NFL Mic’d Up: The 2025 Season — NFL Network, 7 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 a.m.
NFL Mic’d Up: Super Bowls — NFL Network, 8 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics
Day 9
Studio
Announcers: Scott Hanson/Jac Collinsworth/Andrew Siciliano/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Cross-Country Skiing
Men’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
4 x 7.5km Relay — NBC/Peacock, 7 a.m.
Alpine Skiing
Women’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Giant Slalom, Final Run — NBC/Peacock, 7:30 a.m.
Snowboard
Livigno Snow Park, Bormio, Italy
Mixed Team Cross Finals — USA Network/Peacock, 7:45 a.m.
Mixed Team Cross Finals — NBC/Peacock, 8:30 a.m.
Women’s Slopestyle Qualification — USA Network/Peacock, 8:45 a.m.
Curling
Women’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Denmark vs. Italy — Peacock 8:05 a.m.
Great Britain vs. Sweden — Peacock, 8:05 a.m.
United States vs. Communist China — Peacock, 8:05 a.m.
Biathlon
Women’s, Anterselva Biathlon Arena, Cortina d’Ampezzo, Italy
10km Pursuit — NBC/Peacock, 8:45 a.m.
Speed Skating
Fiera Milano Rho, Milan, Italy
Men’s Team Pursuit Qualifying — NBC/Peacock, 10 a.m.
Women’s 500m — NBC/Peacock, 11 a.m.
Ice Hockey
Men’s Preliminary Round, Unipol Dome, Milan, Italy
Group A: Canada vs. France — Peacock, 10:40 a.m.
Group C: United States vs. Germany — USA Network/Peacock, 3:10 p.m.
Men’s Preliminary Round, Fiera Milano Rho, Milan, Italy
Group C: Denmark vs. Latvia — Peacock, 1:10 p.m.
Skeleton
Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Mixed Team Final — Peacock, noon
Mixed Team Final — NBC/Peacock, 1:15 p.m.
Curling
Men’s, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Communist China vs. Canada — Peacock, 1:05 p.m.
Norway vs. United States — Peacock, 1:05 p.m.
Italy vs. Czechia — Peacock, 1:05 p.m.
Great Britain vs. Switzerland — Peacock, 1:05 p.m.
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Snow Park, Bormio, Italy
Big Air Qualification — NBC/Peacock, 1:40 p.m.
Figure Skating
Unipol Forum, Milan, Italy
Pairs’ Short Program — USA Network/Peacock, 1:45 p.m.
Pairs’ Short Program — NBC/Peacock, 3 p.m.
Primetime Highlights
Speed Skating: Women’s 500m/Men’s Freestyle Skiing/Women’s Giant Slalom, 1st Run and 2nd Run/Figure Skating: Pairs’ Short Program — NBC/Peacock, 8 p.m.
Late Night Highlights
Snowboard: Mixed Team Cross Final/Freestyle Skiing: Men’s Big Air Qualification — NBC/Peacock, 11:35 p.m.
Winter Olympics In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Winter Olympics In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Day 10
Nordic Combined
Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo, Italy
Large Hill Training — Peacock, 3 a.m. (Monday)
Curling
Women’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo
Sweden vs. Switzerland — Peacock, 3:05 a.m. (Monday)
Communist China vs. Canada — Peacock, 3:05 a.m. (Monday)
Denmark vs. Great Britain — Peacock, 3:05 a.m. (Monday)
Alpine Skiing
Men’s, Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Slalom 1st Run — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Monday)
Bobsleigh
Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
2-man: Heat 1 — Peacock, 4 a.m. (Monday)
2-man: Heat 2 — Peacock, 5:57 s.m. (Monday)
Short Track Speed Skating
Unipol Forum, Milan, Italy
Women’s 1000m: Quarterfinals, Semifinals, Final/Men’s 500m Heats/Men’s 5000m Relay Semifinals — USA Network/Peacock, 5 a.m. (Monday)
Serie A
Matchday 25
US Cremonese vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Parma Calcio 1913 vs. Hellas Verona FC — Paramount+, 9 a.m.
Torino FC vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golao Network, noon
SSC Napoli vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 27
Kilmarnock F.C. vs. Celtic F.C. — CBS Sports Network, 8:55 a.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN+, 1:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7:30 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
SEC Now — SEC Network, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
Playing to Be Seen — BBC News, 1:30 p.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 2 p.m.
TechXplore: Japan, Tokyo Deaflympics — BBC News, 2:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 5:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
TrueSouth: Lake Village — ESPNU, 6;30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
TrueSouth: Behind the Scenes — ESPN2, 8 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
30 for 30: The Philly Special — ESPN2, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Delray Beach Open (ATP Tour)/Rio Open (ATP Tour)/Qatar Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Monday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4 p.m.
Women’s Super League
Matchday 16
Chelsea vs. Liverpool — ESPN+, 7 a.m.
Manchester City vs. London City Lionesses — ESPN+, 7 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Arsenal — ESPN+, 9:25 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.