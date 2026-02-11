All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Iowa at Maryland — FS1/Fox One, 6 p.m.
Colgate at Holy Cross — NESN/ESPN+, 6 p.m.
The Citadel at Western Carolina — Nexstar/ESPN+, 6 p.m.
Boston University at Army — ESPN+, 6 p.m.
USC at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Virginia Commonwealth at La Salle — ESPN+, 6:30 p.m.
Virginia Tech at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Tennessee-Chattanooga at East Tennessee State — CBS Sports Network, 7 p.m.
Florida at Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cal at Syracuse — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Loyola Maryland at Lafayette — NBC Sports Philadelphia/ESPN+, 7 p.m.
Alabama at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
American at Lehigh — ESPN+, 7 p.m.
Appalachian State ast Georgia Southern — ESPN+, 7 p.m.
Austin Peay at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Buffalo at Ball State — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Michigan at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
Furman at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville at Stetson — ESPN+, 7 p.m.
North Texas at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Texas-El Paso at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
Texas-San Antonio at East Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Toledo at Western Michigan — EPSN+, 7 p.m.
Virginia Military Institute — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at North Alabama — ESPN+< 7 p.m.
Wofford at Samford — ESPN+, 7 p.m.
Providence at Seton Hall — Peacock, 7:30 p.m.
UConn at Butler — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Bellarmine at Central Arkansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Marshall at Old Dominion — ESPN+, 7:30 p.m.
South Florida at Wichita State — ESPN+, 7:30 p.m.
Temple at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
North Dakota at South Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Bowling Green at Northern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Colorado at Texas Tech — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Kentucky at Lipscomb — ESPN+, 8 p.m.
Florida Atlantic at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Louisiana-Monroe at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
Troy at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
UAB at Tulsa — ESPN+< 8 p.m.
Michigan at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
Wake Forest at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cincinnati at Kansas State — CBS Sports Network, 9 p.m.
Tennessee at Mississippi State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Stanford at Boston College — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Creighton at DePaul — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Missouri at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Liberty at New Mexico State — ESPN+, 9 p.m.
Portland at San Diego — ESPN+, 9:30 p.m.
New Mexico at Grand Canyon — FS1/Fox One, 10 p.m.
Loyola Marymount at Pacific — ESPN+, 10 p.m.
Pepperdine at Saint Mary’s — ESPN+, 10 p.m.
Seattle at Santa Clara — ESPN+, 10 p.m.
Penn State at Washington — Big Ten Network/Fox One, 10:30 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 6 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 9:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 11 p.m.
Women’s
George Mason at Dayton — ESPN+, 11 a.m.
Loyola Chicago at Duquesne — ESPN+, 11 a.m.
Coastal Carolina at Old Dominion — ESPN+, 5 p.m.
Army at Boston University — ESPN+, 6 p.m.
Holy Cross at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Lehigh at American — ESPN+, 6 p.m.
South Carolina Upstate at Winthrop — ESPN+, 6 p.m.
St. Bonaventure at Richmond — ESPN+, 6 p.m.
Virginia Commonwealth at URI — ESPN+, 6 p.m.
Akron at Central Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.
James Madison at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
Oakland at IU Indianapolis — ESPN+, 6:30 p.m.
Radford at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
Robert Morris at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Seton Hall at Marquette — ESPN+, 6:30 p.m.
Villanova at Xavier — ESPN+, 6:30 p.m.
Charleston Southern at Gardner-Webb — ESPN, 7 p.m.
Creighton at UConn — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Butler at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Bucknell at Navy — ESPN+, 7 p.m.
Central Florida at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
George Washington at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Lafayette at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Longwood at High Point — ESPN+, 7 p.m.
North Alabama at West Georgia — ESPN+, 7 p.m.
Tulsa at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Washington at Iowa — B1G+, 7:30 p.m.
Colorado at Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Seton Hall at Marquette — ESPN+, 7:30 p.m.
UCLA at Michigan State — Peacock, 8 p.m.
Fordham at Saint Louis — ESPN+, 8 p.m.
Utah at Arizona State — ESPN+, 8:30 p.m.
Colorado State at San Diego State — Mountain West Network, 9 p.m.
San José State at New Mexico — Mountain West Network, 9 p.m.
Air Force at Nevada — Mountain West Network, 9:30 p.m.
Boise State at Fresno State — Mountain West Network, 9:30 p.m.
Wyoming at UNLV — Mountain West Network, 9:30 p.m.
CONCACAF Champions Cup
Round 1
2nd Leg, Estadio Ciudad de los Deportes, México City, México
Club América vs. CD Olimpia — FS2/TUDN, 7:56 p.m.
2nd Leg, Estadio BBVA, Monterrey, México
CD Monterrey vs. Club Xelajú — FS2/TUDN, 9:58 p.m.
Copa del Rey
Knockout Round
Semifinal
Athletic Club Bilbao vs. Real Sociedad — ESPN+, 2:50 p.m.
Coppa Italia
Knockout Round
Quarter-Final
Bologna FC 1909 vs. S.S. Lazio — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
Knockout Round
Quarter-Final, Allianz Arena, Munich, Germany
Bayern München vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 2:45 p.m.
English Premier League
Matchweek 26
Aston Villa vs. Brighton and Hove Albion — Peacock, 2:20 p.m.
Crystal Palace vs. Burnley — Peacock, 2:20 p.m.
Manchester City vs. Fulham — Peacock, 2:20 p.m.
Nottingham Forest vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock, 2:20 p.m.
Sunderland vs. Liverpool — Universo/Peacock, 3:10 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 2 p.m.
Premier League Goal Rush — Peacock, 2:20 p.m.
Premier League Multiview — Peacock, 2:20 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 5:15 p.m.
Golf
PGA Tour
AT&T Pebble Beach Pro-Am, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, CA
On the Range — Golf Channel, 5 p.m.
Ladies European Tour
Saudi Ladies International, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
2nd Round — Golf Channel, 5:30 a.m. (Thursday)
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 9:30 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 10:30 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 11:30 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 12:30 p.m.
The Smylie Kaufman Show — Golf Channel, 2:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
U.S. Open Golf Highlights: 2000 — Golf Channel, 6:30 p.m.
Hockey
AHL
AHL All-Star Classic, BMO Center, Rockford, IL
Announcers: Alan Fuehring/Garrett Mitchell//Dana Grey
AHL All-Star Challenge — TSN5/NHL Network/Chicago Sports Network Plus, 8 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Duel at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
Practice — FS1/Fox One, 10 a.m.
Qualifying — FS1/Fox One, 8:15 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Katie George
New York Knicks at Philadelphia 76ers — ESPN/ESPN Unlimited/MSG Network, 7:30 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Jorge Sedano
San Antonio Spurs at Golden State Warriors — ESPN/ESPN Unlimited/FanDuel Sports Network Southwest, 10 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Chiney Ogwumike/Kendrick Perkins/Brian Windhorst
Naismith Basketball Hall of Fame Finalists Reveal Show — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins/Brian Windhorst
NBA Countdown — ESPN, 7 p.m.
Atlanta at Charlotte — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Milwaukee at Orlando — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Washington at Cleveland — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Chicago at Boston — Chicago Sports Network/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Detroit at Toronto — FanDuel Sports Network Detroit/TSN4, 7:30 p.m.
Indiana at Brooklyn — FanDuel Sports Network Indiana/YES, 7:30 p.m.
Los Angeles Clippers at Houston — FanDuel Sports Network SoCal/Space City Home Network, 8 p.m.
Miami at New Orleans — FanDuel Sports Network Sun/Gulf Coast Sports & Entertainment Network/WVUE, 8 p.m.
Portland at Minnesota — KUNP/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Memphis at Denver — FanDuel Sports Network Southeast/Altitude, 9 p.m.
Oklahoma City at Phoenix — FanDuel Sports Network Oklahoma/KPHE/KTVK, 9 p.m.
Sacramento at Utah — NBC Sports California/KJZZ, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV2 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
Raptors GameDay — TSN4, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Thursday)
NBA G League
Santa Cruz Warriors at Memphis Hustle — NBC Sports Bay Area, 11:30 a.m.
Capital City Go-Go at Greensboro Swarm — ESPN+, 7 p.m.
Motor City Cruise at Maine Celtics — ESPN+, 7 p.m.
Austin Spurs at Iowa Wolves — ESPN+, 7:30 p.m.
México City Capitanes at Stockton Kings — ESPN+, 10 p.m.
San Diego Clippers at South Bay Lakers — ESPN+, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 23 (season finale) — Nickelodeon, 5 p.m.
This Is Football — ESPNews, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL My World — NHL Network, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympic Games
Day 5
Studio
Announcers: Scott Hanson/Matt Iseman/Jac Collinsworth/Andrew Siciliano/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Nordic Combined
Men’s, Tesero Cross-Country Skiing Stadium, Tesero, Italy
10 km Cross-Country — Peacock, 7:45 a.m.
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Bormio, Italy
Moguls Finals — USA Network/Peacock, 8:15 .m.
Ice Hockey
Men’s Preliminary Round, Unipol Dome, Milan, Italy
Group B: Slovakia vs. Finland — Peacock, 10:40 a.m.
Group B: Sweden vs. Italy — Peacock, 3:10 p.m.
Luge
Men’s and Women’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Women’s Doubles Run 1 — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Men’s Doubles Run 1 — USA Network/Peacock
Women’s Doubles Run 2 — NBC/USA Network/Peacock, 12:50 p.m.
Men’s Doubles Run 2 — Peacock, 1:44 p.m.
Speed Skating
Men’s, Fiera Milano Rho, Milan, Italy
1000m — NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Curling
Men’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Sweden vs. Italy — Peacock, 1:05 p.m.
Canada vs. Germany — Peacock, 1:05 p.m.
Czechia vs. United States — Peacock, 1:05 p.m.
Communist China vs. Great Britain — Peacock, 1:05 p.m.
Figure Skating
Ice Dance, Unipol Arena, Milan, Italy
Free Dance — USA Network/Peacock, 1:30 p.m.
Free Dance — NBC/Peacock, 2:15 p.m.
Snowboard
Men’s, Livigno Snow Park, Bormio, Italy
Halfpipe Qualifying — NBC/Peacock, 1:40 p.m.
Halfpipe Qualifying — USA Network/Peacock, 2:15 p.m.
Primetime Highlights: Alpine Skiing (Men’s Super-G)/Figure Skating (Free Dance)/Speed Skating (1000m)/Snowboard (Women’s Halfpipe Qualification) — NBC/Peacock, 8 p.m.
Late Night: Freestyle Skiing (Women’s Moguls Finals)/Snowboard (Men’s Halftime Qualification) — NBC/Peacock, 11:35 p.m.
Day 6
Curling
Women’s, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Republic of Korea vs. United States — Peacock, 3:05 a.m. (Thursday)
Japan vs. Sweden — Peacock, 3:05 a.m. (Thursday)
Italy vs. Switzerland — Peacock, 3:05 a.m (Thursday)
Canada vs. Denmark — Peacock, 3:05 a.m. (Thursday)
Skeleton
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Heat 1 — Peacock, 3:30 a.m. (Thursday)
Heat 2 — Peacock, 5:08 a.m. (Thursday)
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Bormio, Italy
Moguls Qualification 2 — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Thursday)
Moguls Final — Peacock, 6:15 a.m. (Thursday)/USA Network, 6:45 a.m. (Thursday)
Snowboard
Men’s, Livigno Snow Park, Bormio, Italy
Snowboard Cross Qualification — USA Network/Peacock, 4:35 a.m (Thursday)
Alpine Skiing
Women’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Super-G — USA Network/Peacock, 5:30 a.m. (Thursday)
Ice Hockey
Men’s Preliminary Round, Unipol Dome, Milan
Switzerland vs. France — Peacock, 6:10 a.m. (Thursday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line — SportsGrid, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:35 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Courtside Live: ABN Amro Open (ATP Tour)/Argentina Open (ATP Tour)/Dallas Open (ATP Tour)/Qatar Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m (Thursday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 10 p.m.
UEFA Women’s Champions League
Round of 16
Leg 1, King Power at Den Dreef, Leuven, Belgium
Oud-Heverlee Leuven vs. Arsenal — CBS Sports Network, 12:40 p.m.
Leg 1, Stade Sébastien-Charléty, Paris, France
Paris FC vs. Real Madrid — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today — CBS Sports Network, noon
UEFA Women’s Champions League Today — CBS Sports Network, 2:35 p.m.
UEFA Women’s Champions League Post-Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.