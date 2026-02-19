All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Florida International at Liberty — CBS Sports Network, 6 p.m.
Binghamton at Bryant — ESPN+, 6 p.m.
New Hampshire at UMass-Lowell — ESPN+ 6 p.m.
Vermont at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.
Marshall at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
South Carolina Upstate at Winthrop — ESPN+, 6:30 p.m.
Memphis at South Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
North Carolina-Asheville at High Point — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Drexel at Northeastern — NESN/FloSports, 7 p.m.
William & Mary at Campbell — WITN 7.2/WRAL 5.2/FloSports, 7 p.m.
Alabama State at Bethune-Cookman — SWAC TV, 7 p.m.
Albany at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 7 p.m.
Austin Peay at North Florida — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Radford — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Longwood at Presbyterian — ESPN+, 7 p.m.
Samford at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
College of Charleston at North Carolina A&T — ESPN+, 7 p.m.
Monmouth at North Carolina-Wilmington — ESPN+, 7 p.m.
Hampton at Hofstra — CBS Sports Network, 8 p.m.
Missouri-Kansas City at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Arkansas State at Louisiana — ESPN+, 8 p.m.
Central Arkansas at Stetson — ESPN+, 8 p.m.
Georgia Southern at Georgia State — ESPN+, 8 p.m.
Southern Utah at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Tennessee-Martin at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
Texas State at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Utah Tech at Texas-Arlington — ESPN+, 8 p.m.
Morehead State at Eastern Illinois — Gray TV/ESPN+, 8:30 p.m.
Alabama A&M at Florida A&M — SWAC TV, 8:30 p.m.
Prairie View A&M at Mississippi Valley State — SWAC TV, 8:30 p.m.
Texas Southern at Arkansas-Pine Bluff — SWAC TV, 8:30 p.m.
Lindenwood at Tennessee State — ESPN+, 8:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsvlle at Tennessee Tech — ESPN+, 8:30 p.m.
Southern Indiana at Western Illinois — ESPN+, 8:30 p.m.
South Dakota at Denver — Altitude 2/Summit League Network, 9 p.m.
Tulane at North Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Idaho at Portland State — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Cal State-Northridge at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Montana at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
Montana State at Weber State — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Davis at Cal State-Fullerton — Spectrum SportsNet/ESPN+, 10 p.m.
Cal-Irvine at Long Beach State — ESPN+, 10 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal-Riverside — ESPN+, 10 p.m.
Eastern Washington at Sacramento State — ESPN+, 10 p.m.
Cal Poly at Hawai’i — Spectrum SportsNet Hawai’i/ESPN+, midnight
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 5:30 p.m.
College Basketball Live — ESPN2, 11 p.m.
Women’s
Delaware at Florida International — ESPN+, 11 a.m.
Sacramento State at Eastern Washington — ESPN+, 2 p.m.
Valparaiso at Drake — ESPN+, 3 p.m.
Old Dominion at Georgia State — ESPN+, 5:30 p.m.
North Carolina at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Cal at Florida State — ACC Network Extra, 6 p.m.
Georgia Tech at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Notre Dame at Wake Forest — ACC Network Extra, 6 p.m.
Bryant at Binghamton — ESPN+, 6 p.m.
Iona at Siena — ESPN+, 6 p.m.
Lindenwood at Tennessee State — ESPN+, 6 p.m.
Marshall at Georgia Southern — ESPN+, 6 p.m
Maryland-Baltimore County at Vermont — ESPN+, 6 p.m.
Morehead State at Eastern Illinois — ESPN+, 6 p.m.
Mount St. Mary’s at Niagara — ESPN+, 6 p.m.
Southern Indiana at Western Illinois — ESPN+, 6 p.m.
Tennessee Martin at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 6 p.m.
UMass-Lowell at New Hampshire — ESPN+, 6 p.m.
Western Carolina at Tennessee-Chattanooga — ESPN+, 6 p.m.
Youngstown State at Northern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Oklahoma at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Albany — ESPN+, 6:30 p.m.
North Alabama at Bellarmine — ESPN+, 6:30 p.m.
Queens at Jacksonville — ESPN+, 6:30 p.m.
Rider at Canisius — ESPN+, 6:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Tennessee Tech — ESPN+, 6:30 p.m.
Texas A&M at Tennessee — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
North Carolina State at Duke — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Iowa at Purdue — B1G+, 7 p.m.
Eastern Kentucky at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Illinois-Chicago at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Manhattan at Marist — ESPN+, 7 p.m.
Mercer at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Sacred Heart — ESPN+, 7 p.m.
Nicholls at Lamar — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at East Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
Northern Iowa at Southern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Robert Morris at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Saint Peter’s at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Sam Houston at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Samford at Furman — ESPN+, 7 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Houston Christian at East Texas A&M — ESPN+, 7:30 p.m.
Incarnate Word at Northwestern State — ESPN+, 7:30 p.m.
Liberty at Missouri State — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana Tech at Jacksonville State — ESPN+, 7:30 p.m.
Memphis at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
New Orleans at Stephen F. Austin — ESPN+, 7:30 p.m.
Auburn at Missouri — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Florida at Mississippi State — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Texas at Arkansas — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Stanford at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Nebraska-Omaha at South Dakota — Midco Sports Two, 8 p.m.
North Florida at Stetson — ESPN+, 8 p.m.
South Carolina at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Boston College at SMU — ACC Network Extra, 8:30 p.m.
LSU at Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Nebraska at Oregon — B1G+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal State-Northridge — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Hawai’i at Cal Poly — ESPN+, 9 p.m.
Idaho State at Montana — ESPN+, 9 p.m.
Long Beach State at Cal-Irvine — ESPN+, 9 p.m.
Loyola Marymount at Seattle — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at San Francisco — ESPN+, 9 p.m.
Portland at Oregon State — ESPN+, 9 p.m.
Saint Mary’s at Santa Clara — ESPN+, 9 p.m.
San Diego at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
Washington State at Gonzaga — ESPN+, 9 p.m.
Weber State at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Riverside at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Washington at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
College Hockey
Men’s
Notre Dame at Michigan State — Big Ten Network, 7:30 p.m.
CONCACAF Champions Cup
First Round
Leg 1, Estadio Profesor Javier Cruz García, Panama City, Panama
AF Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy — FS1/TUDN, 8 p.m.
Fútbol central — TUDN, 7 p.m.
Golf
PGA Tour
The Genesis Invitational, The Riviera Country Club, Los Angeles, CA
1st Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Groups — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Marquee Group — ESPN+/PGA Tour Live, 11:15 a.m.
Featured Group 1 — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Group 2 — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 4 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 4 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 8 p.m.
LPGA Tour
LPGA Thailand, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
2nd Round — Golf Channel, 10 p.m.
DP World Tour
Magical Kenya Open, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
2nd Round — Golf Channel, 5 a.m. (Friday)
The Smylie Kaufman Show — Golf Channel, 2:30 p.m.
LaLiga
Black Stars of LaLiga 2025 — ESPN Deportes, 11 a.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Kurt Busch Interview — FS1, 10:30 p.m.
NBA
NBA on Prime
Detroit Pistons at New York Knicks — Prime Video/MSG Network, 7:30 p.m.
Boston Celtics at Golden State Warriors — Prime Video/NBC Sports Boston/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Friday)
Atlanta at Philadelphia — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Brooklyn at Cleveland — YES/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Houston at Charlotte — Space City Home Network/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Indiana at Washington — FanDuel Sports Network Indiana/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Toronto at Chicago — Sportsnet One/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Phoenix at San Antonio — KPHE/KTVK/KENS, 8;30 p.m.
Orlando at Sacramento — FanDuel Sports Network Florida/NBC Sports California, 10 p.m.
Denver at Los Angeles Clippers — Altitude/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
Top Plays: 1st Half of the Season — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Top Dunks: 1st Half of the Season — NBA TV, 3:30 p.m.
Top Clutch Plays: 1st Half of the Season — NBA TV, 4 p.m.
NBA Action — NBA TV, 5:30 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Friday)
NBA G League
Long Island Nets at Birmingham Squadron — WABM, noon
Cleveland Charge at Noblesville Boom — ESPN+, 7 p.m.
Grand Rapids Gold at Westchester Knicks — ESPN+, 7 p.m.
Maine Celtics at Delaware Blue Coats — ESPN+, 7 p.m.
Osceola Magic at Capital City Go-Go — ESPN+/Monumental+, 7 p.m.
Rio Grande Valley Suns at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Oklahoma City Blue at Salt Lake City Stars — ESPN+/Jazz+, 8 p.m.
Austin Spurs at San Diego Clippers — ESPN+, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL Top 10: HBCU Players — NFL Network, 8 p.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 –NHL Network, 6 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics — Milano Cortina
Day 13
Studio
Hosts: Jac Collinsworth/Matt Iseman/Scott Hanson/Andrew Siciliano/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Ski Mountaineering
Men’s and Women’s, Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Women’s Sprint Semifinals and Finals — USA Network/Peacock, 6:55 a.m.
Men’s Sprint Final — USA Network/Peacock, 8:15 a.m.
Nordic Combined
Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Cross-Country Team Sprint — Peacock, 8 a.m.
Curling
Women’s Round-Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Switzerland vs. United States — USA Network/Peacock, 8:05 a.m.
Canada vs. Republic of Korea — Peacock, 8:05 a.m.
Japan vs. Communist China — Peacock, 8:05 a.m.
Great Britain vs. Italy — Peacock, 8:05 a.m.
Ice Hockey
Women’s, Unipol Forum, Milan, Italy
Bronze Medal Game: Switzerland vs. Sweden — Peacock, 8:40 a.m.
Gold Medal Game: United States vs. Canada — USA Network/Peacock, 1:10 p.m.
Speed Skating
Men’s, Fiera Milano Rho Speed Skating Stadium, Milan, Italy
1500m — Peacock, 10:30 a.m.//USA Network/Peacock, 10:45 a.m.
Figure Skating
Women’s, Unipol Forum, Milan, Italy
Free Skate — NBC/Peacock, 1 p.m.
Curling
Men’s Semifinals, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Semifinal #1 — Peacock 1:05 p.m.
Semifinal #2 — Peacock, 1:05 p.m.
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Freeski Halfpipe Qualification: Run 1 — Peacock, 1:30 p.m.
Freeski Halfpipe Qualification: Run 2 — Peacock, 2:27 p.m.
Winter Olympics In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Winter Games Central — SportsGrid, 10:30 p.m.
Day 14
Bobsleigh
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
4-Man Training Heats — Peacock, 4 a.m. (Friday)
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Ski Cross Seeding — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Friday)
Ski Cross Final — USA Network/Peacock, 6 a.m. (Friday)
Men’s, Livigno Aerials & Moguls Park, Livigno, Italy
Aerials Qualification — USA Network/Peacock, 4:30 a.m. (Friday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 1:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
FIFA World Cup 2026 Stories From the Cities: México City — FS1, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show live from San Francisco, CA — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo — midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Courtside Live: Delray Beach Open (ATP Tour)/Rio Open (ATP Tour)/Qatar Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 10 a.m.
UEFA Europa League
Play-off Knockout Round
Leg 1, Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleks, Istanbul, Türkiye
Fenerbahçe vs. Nottingham Forest — TUDN, 12:40 p.m.
Fútbol central — TUDN, noon
Leg 1, Brann Stadion, Bergen, Norway
SK Brann vs. Bologna FC 1909 — Paramount+, 12:45 p.m.
Leg 1, Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia
GNK Dinamo Zagreb vs. K.R.C. Genk — Paramount+, 12:45 p.m.
Leg 1, Toumba Stadium, Thessaloniki, Greece
PAOK FC vs. Celta de Vigo — Paramount+, 12:45 p.m.
Leg 1, Celtic Park, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Celtic vs. VfB Stuttgart — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
Leg 1, Decathlon Arena, Lille, France
LOSC Lille vs. FK Crvena zvezda — Paramount+, 3 p.m.
Leg 1, Olympic Athletic Center of Athens Spiros Louis, Athens, Greece
Panathinaikos vs. Viktoria Plzeň — Paramount, 3 p.m.
Leg 1, Huvepharma Arena, Razgrad, Bulgaria
PFC Ludogorets Razgrad vs. Ferencváros — Paramount+, 3 p.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, noon
UEFA Women’s Champions League
Round of 16
Leg 2, Juventus Training Center, Turin, Italy
Juventus vs. VfL Wolfsburg Women — CBS Sports Network, 12:40 p.m. (1st leg aggregate, 2-2)
Leg 2, Progress With Unity Stadium, Leigh, Manchester, United Kingdom
Manchester United vs. Atlético de Madrid Femenino — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
UEFA Women’s Champions League Today — CBS Sports Network, 2:35 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.