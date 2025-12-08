All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Southern Wesleyan at Kennesaw State — ESPN+, noon
Lafayette at Penn — ESPN+, 6 p.m.
South Carolina State at Charleston Southern — ESPN+, 7 p.m.
Southern at Texas — SEC Network, 8 p.m.
Grambling State at Southern Mississippi — ESPN+, 8 p.m.
Incarnate Word at New Orleans — ESPN+, 8 p.m.
Mississippi Valley State at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Women’s
Albany at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Norfolk State at Georgia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
Texas Southern at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
College Football
Jimmy Rogers (Iowa State) Introductory Press Conference — ESPN+, 10 a.m.
Brian Hartline (South Florida) Introductory Press Conference — ESPN+, 11 a.m.
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
College Soccer
Women’s
NCAA Women’s Soccer Tournament
College Cup
National Championship, CPKC Stadium, Kansas City, MO
Announcers: Jenn Hildreth/Kacey White//Marion Crowder
Stanford vs. Florida State — ESPNU, 7 p.m.
NCAA Women’s Soccer Tournament Trophy Presentation — ESPN+, 9 p.m.
English Premier League
Matchweek 14
Manchester United vs. West Ham United — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Lee Dixon/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
FA Cup
FA Cup Round 3 Draw — ESPN+, 1:30 p.m.
FA Cup Round 2 Review Show — ESPN+, 6 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
LaLiga
Matchday 15
CA Osasuna vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight live from the Baseball Winter Meetings, JW Marriott Bonnet Creek, Orlando, FL — MLB Network, 2 p.m.
MLB Tonight live from the Baseball Winter Meetings, JW Marriott Bonnet Creek, Orlando, FL — MLB Network 4 p.m.
MLB Tonight live from the Baseball Winter Meetings, JW Marriott Bonnet Creek, Orlando, FL — MLB Network, 6 p.m.
NBA
Sacramento at Indiana — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Phoenix at Minnesota — Peacock, 7:30 p.m.
San Antonio at New Orleans — FanDuel Sports Network Southwest/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 11 p.m.
NFL
Week 14
Monday Night Football, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2/Disney+/Disney Channel/Disney XD: Drew Carter/Dan Orlovsky//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Marinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Philadelphia Eagles at Los Angeles Chargers — ESPN/ABC (main feed)//ESPN2/Disney Channel/Disney XD/Disney+ (Monsters Funday Football)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Chargers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey/Andi Petrillo
Tampa Bay Lightning at Toronto Maple Leafs — Amazon Prime Video (Canada only)/TVA Sports//NHL Network/WXPX, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
Buffalo at Calgary — MSG Western New York/Sportsnet West, 9 p.m.
Los Angeles at Utah — FanDuel Sports Network West/KUPX, 9 p.m.
Detroit at Vancouver — FanDuel Sports Network Detroit/Sportsnet Pacific/TVA Sports, 10 p.m.
Minnesota at Seattle — FanDuel Sports Network North Extra/Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle only), 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly — NHL Network, 1o:30 p.m.
On the Fly: Buffalo at Calgary/Los Angeles at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Minnesota at Seattle Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday
Serie A
Matchday 14
Pisa SC vs. Parma Calcio 1913 — Paramount+, 9 a.m.
Udinese Calcio vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, noon
Torino FC vs. AC Milan — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
TMZ Sports — FS1, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday
Turkish Süper Lig
Matchday 15
Beşiktaş J.K. vs. Gaziantep F.K. — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:55 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.