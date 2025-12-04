Detroit Lions head coach Dan Campbell reacts to a play against Green Bay Packers during the first half at Ford Field in Detroit on Thursday, Nov. 27, 2025.
By Ken Fang on

All Times Eastern

College Basketball
Men’s
Robert Morris at Wisconsin-Green Bay — WACY/ESPN+, 7 p.m.
Rider at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
The Citadel at Davidson — ESPN+, 7 p.m.
Utah State at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Warren Wilson at Charleston Southern — ESPN+, 7 p.m.
Long Beach State at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Cal Poly at Cal State-Fullerton — ESPN+, 10 p.m.
Cal-Riveride at Cal-Irvine — ESPN+, 10 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal State-Northridge — ESPN+, 10 p.m.
Cal-Davis at Hawai’i — Spectrum Sports Hawai’i/ESPN+, midnight

Women’s
ACC/SEC Challenge
Day 2
Announcers: Tom Werme/Steffi Sorensen
Florida at Virginia Tech — ESPN2, 5 p.m.

Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Arkansas at SMU — ACC Network, 7 p.m.

Announcers: Mike Monaco/Andraya Carter
South Carolina at Louisville — ESPN, 7 p.m.

Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli
North Carolina at Texas — ESPN2, 7 p.m.

Announcers: Sam Gore/Tamika Catchings
Clemson at Alabama — ESPNU, 7 p.m.

Announcers: Alex Loeb/Anne O’Neill
Pittsburgh at Mississippi State — SEC Network, 7 p.m.

Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo
LSU at Duke — ESPN, 9 p.m.

Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck
Notre Dame at Mississippi — ESPN2, 9 p.m.

Announcers: Brenda VanLengen/Andrea Lloyd
Cal at Missouri — SEC Network, 9 p.m.

Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.

Providence at Xavier — ESPN+, 11 a.m.
Loyola at Towson — FloSports, 11 a.m.
Samford at Tennessee Tech — ESPN+, noon
St. Francis at Western Illinois — ESPN+, noon
New Mexico State at Southern Utah — ESPN+, 2 p.m.
Maine at Penn — ESPN+, 6 p.m.
Navy at Radford — ESPN+, 6 p.m.
North Florida at Georgia Southern — ESPN+, 6 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Northern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Villanova at Georgetown — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Butler at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Cleveland State at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Creighton at St. John’s — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee-Martin at Lipscomb — ESPN+, 7 p.m.
Wofford at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Mississippi Valley State at Tulsa — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri State at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
Grand Canyon at Gonzaga — ESPN+, 8 p.m.
Utah at Colorado State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Marquette at DePaul — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Cal-Irvine at Cal-Riverside — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal Poly — ESPN+, 9 p.m.
Hawai’i at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Sacramento State at Pacific — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Northridge at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Saint Mary’s at San José State — Mountain West Network/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.

College Football
College Football Insiders — CBS Sports Network, noon
College Football Live — ESPN2, 4 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNews, 4:30 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 15 Preview — FS, 7:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Best Bets: CFB Week 15 — FS1, 11 p.m.

College Hockey
Men’s
Minnesota at Ohio State — Big Ten Network, 7:30 p.m.

On the Ice — Big Ten Network, 10 p.m.

College Volleyball
Women’s
NCAA Women’s Volleyball Tournament
Announcers: Courtney Lyle/Emily Ehman/Holly McPeak/Mary Wise
The Fifth Set — ESPNU, 5 p.m.
The Fifth Set — ESPNU, 9 p.m.

Copa del Rey
2nd Round
CD Atlético Baleares vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN+, 12:50 p.m.
Real Ávila CF vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 12:50 p.m.
CD Extremadura vs. Sevilla FC — ESPN+, 2:50 p.m.
CD Tenerife vs. Granada CF — ESPN+, 2:50 p.m.
FC Cartagena vs. Valencia CF — ESPN+, 2:50 p.m.
UE Sant Andreu vs. Celta de Vigo — ESPN+, 2:50 p.m.

Coppa Italia
Round of 16
Bologna FC 1909 vs. Parma Calcio 1913 — CBS Sports Golazo Network, noon
S.S. Lazio vs. AC Milan — CBS Sports Network, 3 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 5:30 p.m.

English Premier League
Matchweek 14
Manchester United vs. West Ham United — USA Network, 2:55 p.m.

Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — NBCSN, 5 p.m.

FA Cup
FA Cup Round 2 Preview Show — ESPN+, noon

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Practice 1 — ESPN2, 4:25 a.m. (Friday)

Golf
PGA Tour
World Champions Cup. Feather Sound Country Club, Clearwater, FL
Day 1 — ESPN+, 8:30 a.m.
Day 1 — ESPN, noon

PGA Tour
Hero World Challenge, Albany Golf Course, Albany, New Providence, The Bahamas
Day 1 — Golf Channel, 1:30 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, noon

Golf Central — Golf Channel, 8:30 p.m.

DP World Tour
Australian Open, The Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Victoria, Australia
2nd Round — Golf Channel, 9:30 p.m.

DP World Tour
Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Gary Player Country Club, Sun City, South Africa
2nd Round — Golf Channel, 4 a.m. (Friday)

Mixed Martial Arts
UFC 323
Dvalishvili vs. Yan 2, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Press Conference — ESPN+, 8 p.m.

Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.

NBA
Boston at Washington — NBC Sports Boston/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Golden State at Philadelphia — NBA TV/NBC Sports Bay Area/NBC Sports Bay Area, 7 p.m.
Los Angeles Lakers at Toronto — Spectrum SportsNet/Sportsnet (East/Ontario/Pacific), 7:30 p.m.
Utah at Brooklyn — KJZZ/YES, 7:30 p.m.
Minnesota at New Orleans — FanDuel Sports Network North/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
Inside Practice: Chicago Bulls — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association — NBA TV, 6 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet (East/Ontario/Pacific), 7 p.m.
The Association — NBA TV, 9:30 p.m.
NBA Action — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 11 p.m.

NBA G League
Iowa Wolves at Grand Rapids Gold — ESPN+, 7 p.m.
Osceola Magic at Oklahoma City Blue — ESPN+, 8 p.m.
San Diego Clippers at Rip City Remix — ESPN+/KUNP, 9 p.m.
Salt Lake City Stars at Stockton Kings — ESPN+/Jazz+, 10 p.m.

NFL
Week 14
Thursday Night Football, Ford Field, Detroit, MI
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Goméz
Dallas Cowboys at Detroit Lions — Amazon Prime Video/KDFW (Dallas-Fort Worth)/WJBK (Detroit), 8:15 p.m.

Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Ian Rapoport
TNF Tonight live from Ford Field, Detroit, MI — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Ford Field, Detroit, MI— Amazon Prime Video/WKBW/KRIV, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from Ford Field, Detroit, MI — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from Ford Field, Detroit, MI — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.

Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
This Is Football — ESPN2, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
This Is Football — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Dallas Cowboys vs. Detroit Lions NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.

NHL
NHL on ESPN+
Announcers: John Buccigross/AJ Mleczko
Detroit Red Wings at Columbus Blue Jackets — ESPN+/Hulu/Disney+, 7:30 p.m.

Announcers: Roxy Bernstein/Cassie Campbell-Pascall
Chicago Blackhawks at Los Angeles Kings — ESPN+/Hulu/Disney+, 10 p.m.

Colorado at New York Islanders — Altitude/KTVD/MSG SportsNet, 7 p.m.
Nashville at Florida — FanDuel Sports Network South/Scripps Sports, 7 p.m.
New York Rangers at Ottawa — MSG Network/TSN5/RDS, 7 p.m.
Pittsburgh at Tampa Bay — TVA Sports/SportsNet Pittsburgh/WXPX, 7 p.m.
St. Louis at Boston — FanDuel Sports Network Midwest/NESN, 7 p.m.
Toronto at Carolina — TSN4/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Minnesota at Calgary — FanDuel Sports Network North Extra/Sportsnet One, 9 p.m.
Seattle at Edmonton — Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle only)/Sportsnet West/TVA Sports, 9 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Friday)

PWHL
Ottawa Charge at Toronto Sceptres — TSN2/YouTube, 7 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 12:30 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)

