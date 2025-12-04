All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Robert Morris at Wisconsin-Green Bay — WACY/ESPN+, 7 p.m.
Rider at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
The Citadel at Davidson — ESPN+, 7 p.m.
Utah State at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Warren Wilson at Charleston Southern — ESPN+, 7 p.m.
Long Beach State at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Cal Poly at Cal State-Fullerton — ESPN+, 10 p.m.
Cal-Riveride at Cal-Irvine — ESPN+, 10 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal State-Northridge — ESPN+, 10 p.m.
Cal-Davis at Hawai’i — Spectrum Sports Hawai’i/ESPN+, midnight
Women’s
ACC/SEC Challenge
Day 2
Announcers: Tom Werme/Steffi Sorensen
Florida at Virginia Tech — ESPN2, 5 p.m.
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Arkansas at SMU — ACC Network, 7 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Andraya Carter
South Carolina at Louisville — ESPN, 7 p.m.
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli
North Carolina at Texas — ESPN2, 7 p.m.
Announcers: Sam Gore/Tamika Catchings
Clemson at Alabama — ESPNU, 7 p.m.
Announcers: Alex Loeb/Anne O’Neill
Pittsburgh at Mississippi State — SEC Network, 7 p.m.
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo
LSU at Duke — ESPN, 9 p.m.
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck
Notre Dame at Mississippi — ESPN2, 9 p.m.
Announcers: Brenda VanLengen/Andrea Lloyd
Cal at Missouri — SEC Network, 9 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.
Providence at Xavier — ESPN+, 11 a.m.
Loyola at Towson — FloSports, 11 a.m.
Samford at Tennessee Tech — ESPN+, noon
St. Francis at Western Illinois — ESPN+, noon
New Mexico State at Southern Utah — ESPN+, 2 p.m.
Maine at Penn — ESPN+, 6 p.m.
Navy at Radford — ESPN+, 6 p.m.
North Florida at Georgia Southern — ESPN+, 6 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Northern Kentucky — ESPN+, 6 p.m.
Villanova at Georgetown — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Butler at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Cleveland State at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Creighton at St. John’s — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee-Martin at Lipscomb — ESPN+, 7 p.m.
Wofford at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Mississippi Valley State at Tulsa — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri State at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
Grand Canyon at Gonzaga — ESPN+, 8 p.m.
Utah at Colorado State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Marquette at DePaul — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Cal-Irvine at Cal-Riverside — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal Poly — ESPN+, 9 p.m.
Hawai’i at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Sacramento State at Pacific — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Northridge at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Saint Mary’s at San José State — Mountain West Network/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
College Football
College Football Insiders — CBS Sports Network, noon
College Football Live — ESPN2, 4 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNews, 4:30 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 15 Preview — FS, 7:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Best Bets: CFB Week 15 — FS1, 11 p.m.
College Hockey
Men’s
Minnesota at Ohio State — Big Ten Network, 7:30 p.m.
On the Ice — Big Ten Network, 10 p.m.
College Volleyball
Women’s
NCAA Women’s Volleyball Tournament
Announcers: Courtney Lyle/Emily Ehman/Holly McPeak/Mary Wise
The Fifth Set — ESPNU, 5 p.m.
The Fifth Set — ESPNU, 9 p.m.
Copa del Rey
2nd Round
CD Atlético Baleares vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN+, 12:50 p.m.
Real Ávila CF vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 12:50 p.m.
CD Extremadura vs. Sevilla FC — ESPN+, 2:50 p.m.
CD Tenerife vs. Granada CF — ESPN+, 2:50 p.m.
FC Cartagena vs. Valencia CF — ESPN+, 2:50 p.m.
UE Sant Andreu vs. Celta de Vigo — ESPN+, 2:50 p.m.
Coppa Italia
Round of 16
Bologna FC 1909 vs. Parma Calcio 1913 — CBS Sports Golazo Network, noon
S.S. Lazio vs. AC Milan — CBS Sports Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 5:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 14
Manchester United vs. West Ham United — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — NBCSN, 5 p.m.
FA Cup
FA Cup Round 2 Preview Show — ESPN+, noon
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Practice 1 — ESPN2, 4:25 a.m. (Friday)
Golf
PGA Tour
World Champions Cup. Feather Sound Country Club, Clearwater, FL
Day 1 — ESPN+, 8:30 a.m.
Day 1 — ESPN, noon
PGA Tour
Hero World Challenge, Albany Golf Course, Albany, New Providence, The Bahamas
Day 1 — Golf Channel, 1:30 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 8:30 p.m.
DP World Tour
Australian Open, The Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Victoria, Australia
2nd Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
DP World Tour
Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Gary Player Country Club, Sun City, South Africa
2nd Round — Golf Channel, 4 a.m. (Friday)
Mixed Martial Arts
UFC 323
Dvalishvili vs. Yan 2, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Press Conference — ESPN+, 8 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Boston at Washington — NBC Sports Boston/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Golden State at Philadelphia — NBA TV/NBC Sports Bay Area/NBC Sports Bay Area, 7 p.m.
Los Angeles Lakers at Toronto — Spectrum SportsNet/Sportsnet (East/Ontario/Pacific), 7:30 p.m.
Utah at Brooklyn — KJZZ/YES, 7:30 p.m.
Minnesota at New Orleans — FanDuel Sports Network North/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
Inside Practice: Chicago Bulls — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association — NBA TV, 6 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet (East/Ontario/Pacific), 7 p.m.
The Association — NBA TV, 9:30 p.m.
NBA Action — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 11 p.m.
NBA G League
Iowa Wolves at Grand Rapids Gold — ESPN+, 7 p.m.
Osceola Magic at Oklahoma City Blue — ESPN+, 8 p.m.
San Diego Clippers at Rip City Remix — ESPN+/KUNP, 9 p.m.
Salt Lake City Stars at Stockton Kings — ESPN+/Jazz+, 10 p.m.
NFL
Week 14
Thursday Night Football, Ford Field, Detroit, MI
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Goméz
Dallas Cowboys at Detroit Lions — Amazon Prime Video/KDFW (Dallas-Fort Worth)/WJBK (Detroit), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Ian Rapoport
TNF Tonight live from Ford Field, Detroit, MI — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Ford Field, Detroit, MI— Amazon Prime Video/WKBW/KRIV, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from Ford Field, Detroit, MI — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from Ford Field, Detroit, MI — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
This Is Football — ESPN2, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
This Is Football — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Dallas Cowboys vs. Detroit Lions NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: John Buccigross/AJ Mleczko
Detroit Red Wings at Columbus Blue Jackets — ESPN+/Hulu/Disney+, 7:30 p.m.
Announcers: Roxy Bernstein/Cassie Campbell-Pascall
Chicago Blackhawks at Los Angeles Kings — ESPN+/Hulu/Disney+, 10 p.m.
Colorado at New York Islanders — Altitude/KTVD/MSG SportsNet, 7 p.m.
Nashville at Florida — FanDuel Sports Network South/Scripps Sports, 7 p.m.
New York Rangers at Ottawa — MSG Network/TSN5/RDS, 7 p.m.
Pittsburgh at Tampa Bay — TVA Sports/SportsNet Pittsburgh/WXPX, 7 p.m.
St. Louis at Boston — FanDuel Sports Network Midwest/NESN, 7 p.m.
Toronto at Carolina — TSN4/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Minnesota at Calgary — FanDuel Sports Network North Extra/Sportsnet One, 9 p.m.
Seattle at Edmonton — Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle only)/Sportsnet West/TVA Sports, 9 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Friday)
PWHL
Ottawa Charge at Toronto Sceptres — TSN2/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 12:30 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
