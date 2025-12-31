All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Wake Forest at North Carolina State — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Tulane at East Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Loyola Chicago at URI — MeTV Providence (WLNE 6.5)/ESPN+, noon
Army at Lehigh — ESPN+, noon
Johnson & Wales at Brown — ESPN+, noon
Lmar at East Texas A&M — ESPN+, noon
Mercer at Furman — ESPN+, noon
Boston University at Navy — ESPN+, 1 p.m.
Buffalo at Northern Illinois — ESPN+, 1 p.m.
Loyola Maryland at American — ESPN+, 1 p.m.
South Alabama at Louisiana – ESPN+, 1 p.m.
Texas-San Antonio at Florida Atlantic — ESPN+, 1 p.m.
Virginia at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Stony Brook at William & Mary — CBS Sports Network, 2 p.m.
Clemson at Syracuse — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Rice at Tulsa — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
St. Bonaventure at Virginia Commonwealth — MASN/ESPN+, 2 p.m.
Campbell at Monmouth — NBC Sports Philadelphia/SNY/FloSports, 2 p.m.
Fordham at Dayton — Spectrum News 1 (Dayton)/ESPN+, 2 p.m.
Appalachian State at Old Dominion — ESPN+, 2 p.m.
Bucknell at Holy Cross — ESPN+, 2 p.m.
Charleston Southern at Gardner-Webb — ESPN+, 2 p.m.
George Mason at La Salle — ESPN+, 2 p.m.
High Point at North Carolina-Asheville — ESPN+, 2 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Penn — ESPN+, 2 p.m.
Penn State-Abington at Columbia — ESPN+, 2 p.m.
Radford at South Carolina Upstate — ESPN+, 2 p.m.
Teas State at Troy — ESPN+, 2 p.m.
College of Charleston at Elon — FloSports, 2 p.m.
Towson at Hampton — Monumental Sports Network 2/FloSports, 2:30 p.m.
Colgate at Lafayette — NBC Sports Philadelphia Plus/ESPN+, 3 p.m.
Winthrop at Longwood — ESPN+, 3 p.m.
Northeastern at North Carolina A&T — FloSports, 3 p.m.
Georgia Tech at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
North Texas at Memphis — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Wichita State at UAB — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Saint Joseph’s at Saint Louis — FanDuel Sports Network Midwest/ESPN+, 4 p.m.
George Washington at Richmond — Monumental Sports Network/ESPN+, 4 p.m.
Georgia State at Marshall — ESPN+, 4 p.m.
Missouri-Kansas City at Denver — Summit League Network, 4 p.m.
New Orleans at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 4:30 p.m.
Stephen F. Austin at Northwestern State — ESPN+, 4:30 p.m.
UConn at Xavier — NBCSN/Peacock, 5 p.m.
South Dakota at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network, 5 p.m.
Nicholls at Texas-Rio Grande Valley Grande — ESPN+, 5:30 p.m.
DePaul at Villanova — FS1/Fox One, 6 p.m.
Drexel at North Carolina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
St. John’s at Georgetown — FS1/Fox One, 8 p.m.
Women’s
Lamar at East Texas A&M — ESPN+, 11:30 a.m.
Ohio State at Purdue — Big Ten Network/Fox One, noon
Dayton at George Mason — ESPN+, noon
Miami (OH) at Kent State — ESPN+, noon
Radford at Presbyterian — ESPN+, noon
American at Loyola Maryland — ESPN+, 1 p.m.
George Washington at St. Bonaventure — ESPN+, 1 p.m.
Georgetown at Seton Hall — ESPN+, 1 p.m.
Holy Cross at Bucknell — ESPN+, 1 p.m.
La Salle at Fordham — ESPN+, 1 p.m.
Lehigh at Army — ESPN+. 1 p.m.
Ohio at Central Michigan — ESPN+, 1 p.m.
Saint Louis at Duquesne — ESPN+, 1 p.m.
Saleem at Youngstown State — ESPN+, 1 p.m.
Western Michigan at UMass — ESPN+, 1 p.m.
Colorado State at Grand Canyon — Mountain West Network, 1 p.m.
UCLA at Penn State — Peacock, 2 p.m.
Buffalo at Toledo — ESPN+, 2 p.m.
Cincinnati at Kansas State — ESPN+, 2 p.m.
Gardner-Webb at Winthrop — ESPN+, 2 p.m.
Iowa State at Houston — ESPN+, 2 p.m.
Navy at Boston University — ESPN+, 2 p.m.
New Orleans at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 2 p.m.
North Carolina-Asheville at High Point — ESPN+, 2 p.m.
Southeastern Louisiana at Incarnate Word — ESPN+, 2 p.m.
Stephen F. Austin at Northwestern State — ESPN+, 2 p.m.
Virginia Commonwealth at Saint Joseph’s — ESPN+, 2 p.m.
Fresno State at UNLV — Mountain West Network, 3 p.m.
San José State at Utah State — Mountain West Network, 3 p.m.
Wyoming at New Mexico — Mountain West Network, 3 p.m.
UConn at Providence — NBCSN/Peacock, 3 p.m.
Baylor at Oklahoma State — ESPN+, 3 p.m.
Davidson at Loyola Chicago — ESPN+, 3 p.m.
McNeese at Houston Christian — ESPN+, 3 p.m.
Memphis at Charlotte — ESPN+, 3 p.m.
Nicholls at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 3 p.m.
Northern Iowa at Illinois-Chicago — ESPN+, 3 p.m.
Air Force at San Diego State — Mountain West Network, 4 p.m.
Lafayette at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
South Carolina Upstate at Charleston Southern — ESPN+, 6 p.m.
Central Florida at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
Arizona at Colorado — ESPN+, 9 p.m.
Arizona State at Utah — ESPN+, 9 p.m.
TCU at BYU — ESPN+, 9 p.m.
On the Court — Big Ten Network, 2:30 p.m.
College Football
ReliaQuest Bowl
Big Ten vs. SEC, Raymond James Stadium, Tampa, FL
Announcers: Roy Philpott/Sam Acho//Taylor Davis
Iowa vs. Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Sun Bowl
Big XII vs. ACC, Sun Bowl, El Paso, TX
Announcers: Brad Nessler/ Gary Danielson//Jenny Dell
Arizona State vs. Duke — CBS/Paramount+, 2 p.m.
Citrus Bowl
Big Ten vs. SEC, Camping World Stadium, Orlando, FL
Announcers: Mark Jones/Roddy Jones//Alyssa Lang
Michigan vs. Texas — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Las Vegas Bowl
Big Ten vs. Big XII, Allegiant Stadium, Paradise, NV
Announcers: Dave Flemming/Brock Osweiler//Dawn Davenport
Nebraska vs. Utah — ESPN/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
College Football Playoff
Quarterfinal
Cotton Bowl, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Dave Pasch/Dusty Dvoracek//Taylor McGregor//Quint Kessenich//ESPN2: Pat McAfee/Darius Butler/Connor Campbell/Tone Digs/A.J. Hawk/Ty Schmit//ACC Network: Taylor Tannenbaum/Dave Clawson/Brent Key/Eric Mac Lain
Miami (FL) vs. Ohio State — ESPN/ESPN Unlimited (main)//ESPN2 (Field Pass with the Pat McAfee Show)//ACC Network (ACC Huddle Field Pass), 7:30 p.m.
College Football Playoff Megacast
Command Center — ESPNews, 7:30 p.m.
SkyCast — ESPNU, 7:30 p.m.
Announcers: Taylor Tannenbaum/Dave Clawson/Brent Key/Eric Mac Lain
ACC Huddle live from the Cotton Bowl, AT&T Stadium, Arlington, TX — ACC Network, 6 p.m.
ACC Huddle live from the Cotton Bowl, AT&T Stadium, Arlington, TX — ACC Network, 11:10 p.m.
CFP Pregame — ESPN/ESPN2/ESPNews/ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
CFP Postgame — ESPN/ESPN2/ESPNews/ESPNU/ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
B1G Live: Orange Bowl Coaches Press Conference — Big Ten Network, 9 a.m.
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
B1G Live: Rose Bowl Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 11:30 a.m.
Iowa vs. Vanderbilt College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 1:30 p.m.
Nebraska vs. Utah College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3:30 p.m.
College Football Primetim Pregame — CBS Sports HQ, 6:30 p.m.
Miami vs. Ohio State College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
B1G Live: Cotton Bowl Pregame — Big Ten Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Cotton Bowl Postgame — Big Ten Network, 11:30 p.m.
Golf
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 11:30 p.m.
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Junior Championship
Group A, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Switzerland vs. Slovakia — TSN1/TSN5/NHL Network, 1 p.m.
United States vs. Sweden — TSN1/TSN5/NHL Network, 6 p.m.
Group B, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Czechia vs. Latvia — TSN1/TSN4/NHL Network, 3:30 p.m.
Canada vs. Finland — TSN1/TSN4/TSN5/NHL Network, 8:30 p.m.
2026 IIHF World Junior Pre-Game — TSN4, 8 p.m.
MLB
MLB Tonight — MLB Network, 2 p.m.
NBA
Golden State at Charlotte — NBA TV/NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Southeast, 1 p.m.
Minnesota at Atlanta — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Southeast, 3 p.m.
Orlando at Indiana — FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network Indiana, 3 p.m.
Phoenix at Cleveland — NBA TV/KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network Indiana, 3:30 p.m.
New York at San Antonio — NBA TV/MSG Network/FanDuel Sports Network Southwest, 7 p.m
Denver at Toronto — Altitude 2/Sportsnet East/Sportsnet 360, 7:30 p.m.
Portland at Oklahoma City — KUNP/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Washington at Milwaukee — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 11 a.m.
The Association — NBA TV, 6 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet East/Sportsnet 360, 7 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 8:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 11 p.m.
NBA G League
Iowa Wolves at Delaware Blue Coats — WPSG, noon
Noblesville Boom at Maine Celtics — NBC Sports Boston, 1 p.m.
Texas Legends at Greensboro Swarm — Urban Edge Network, 1 p.m.
Osceola Magic at Rip City Remix — KUNP, 3:30 p.m.
Santa Cruz Warriors at Austin Spurs — NBC Sports Bay Area, 7 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Sioux Falls Skyforce — KGBT 4.1/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Memphis Hustle at Salt Lake City Stars — Jazz+, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Slimetime: Week 17 — Nickelodeon, 5 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
2025 Walter Payton Man of the Year — NFL Network, 8 p.m.
NFL Films Presents: Did You Know … — FS1, 10 p.m.
NHL
New York Rangers at Washington — Sportsnet/TVA Sports/MSG Network/Monumental Sports Network, 12:30 p.m.
Nashville at Vegas — Sportsnet/TVA Sports/FanDuel Sports Network South/Scripps Sports, 3 p.m.
Minnesota at San José — FanDuel Sports Network North/NBC Sports California, 4 p.m.
Tampa Bay at Anaheim — WXPX/Victory+/KCOP, 4 p.m.
Winnipeg at Detroit — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)/TSN3/FanDuel Sports Network Detroit, 6:30 p.m.
New Jersey at Columbus — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Buffalo at Dallas — MSG Western New York/Victory+, 8 p.m.
St. Louis at Colorado — FanDuel Sports Network Midwest/Altitude, 9 p.m.
Boston at Edmonton — NESN/Sportsnet (Ontario/Pacific/West), 9:30 p.m.
Philadelphia at Calgary — NBC Sports Philadelphia/Sportsnet One, 9:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
PWHL
Vancouver Goldeneyes at New York Sirens — Sportsnet One/YouTube/MSG Network, 1 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
SC Featured: The Speech — ESPNews, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 9:30 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN, 4 p.m.
2025: Best of SC Featured — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess: Holiday Special — ACC Network, 5 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7:3- p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo: Especial — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
TMZ Sports — FS1, 10:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
E60: House of Pearl — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt– ESPN, 11:10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — TUDN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
