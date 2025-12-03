All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
ACC/SEC Challenge
Day 2
Announcers: Brian Custer/Jon Crispin
LSU at Boston College — ACC Network, 7:15 p.m.
Announcers: Karl Ravech/Jimmy Dykes
Louisville at Arkansas — ESPN, 7:15 p.m.
Announcers: Matt Schumacker/Richard Hendrix
Clemson at Alabama — EPNU, 7:15 p.m.
Announcers: Mike Morgan/Scott Williams
Mississippi State at Georgia Tech — ACC Network, 9:15 p.m.
Announcers: Kevin Brown/Cory Alexander
North Carolina State at Auburn — ESPN, 9:15 p.m.
Announcers: Lowell Galindo/Sean Farnham
Virginia at Texas — ESPNU, 9:15 p.m.
Announcers: Roy Philpott/Brooke Weisbrod
SMU at Vanderbilt — SEC Network, 9:15 p.m.
Louisville vs. Arkansas College Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11:15 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Illinois-Chicago — ESPN+, noon
Tennessee Tech at Lipscomb — ESPN+, noon
New Hampshire at Dartmouth — ESPN+, 3 p.m.
Northeastern at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
Vermont State-Johnson at Boston University — ESPN+, 6 p.m.
Virginia of Lynchburg at Appalachian State — ESPN+ 6:30 p.m.
Indiana at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Loyola Maryland at Hampton — Monumental Sports Network 2/FloSports, 7 p.m..
Hofstra at Columbia — SNY/ESPN+, 7 p.m.
Marshall at North Carolina-Wilmington — WITN/FloSports, 7 p.m.
Austin Peay at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
Bloomsburg at St. Bonaventure — ESPN+, 7 p.m.
Bucknell at Akron — ESPN+, 7 p.m.
Central Connecticut State at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Cleveland State at Northern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at South Carolina Upstate — ESPN+, 7 p.m.
Coppin State at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Drexel at American — ESPN+, 7 p.m.
Florida Gulf Coast at Florida International — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at UMass — ESPN+, 7 p.m.
Howard Payne at Tarleton — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana at Lamar — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana Tech at Georgia Southern — ESPN+, 7 p.m.
Maine at Ohio — ESPN+, 7 p.m.
Midway at Bellarmine — ESPN+, 7 p.m.
Navy at Delaware State — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina A&T at Charlotte — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina Central at James Madison — ESPN+, 7 p.m.
Pfeiffer at Longwood — ESPN+, 7 p.m.
Presbyterian at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
Purdue Fort Wayne at Oakland — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Mount St. Mary’s — ESPN+, 7 p.m.
Southern Illinois at HIgh Point — ESPN+, 7 p.m.
Southern Indiana at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Southern Mississippi at Radford — ESPN+, 7 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Stephen F. Austin — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at Towson — FloSports, 7 p.m.
Furman at Elon — FloSports, 7 p.m.
Arkansas-Little Rock at Central Arkansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Brandeis at Yale — ESPN+, 7:30 p.m.
Mississippi Valley State at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
Richmond at Belmont — ESPN+, 7:30 p.m.
Princeton at Monmouth — NBC Sports Philadelphia/FloSports, 8 p.m.
Maryland-Baltimore County at Georgetown — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Alcorn State at Iowa State — ESPN+, 8 p.m.
Ball State at Evansville — ESPN+, 8 p.m.
Idaho State at Missouri-Kansas City — Summit League Network, 8 p.m.
Northern Colorado at Nebraska-Omaha — Summit League Network, 8 p.m.
Portland at South Dakota — Summit League Network, 8 p.m.
Tennessee State at Alabama A&M — SWAC TV, 8 p.m.
Eastern Washington at Denver — Altitude 2/Summit League Network, 9 p.m.
Northwestern at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Pacific at Air Force – Mountain West Network, 9 p.m.
California Baptist vs. BYU (at Delta Center, Salt Lake City, UT) — ESPN+, 9 p.m.
North Dakota at Idaho — ESPN+, 9 p.m.
North Dakota State at Montana — ESPN+, 9 p.m.
Oral Roberts at Weber State — ESPN+, 9 p.m.
St. Thomas at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Texas State at Rice — ESPN+, 9 p.m.
Vermont at Oregon State — ESPN+, 9:30 p.m.
Utah Valley at San Diego State — KUSI/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 10 p.m.
North Alabama at San Francisco — ESPN+, 10 p.m.
Puget Sound at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
Utah Tech at Santa Clara — ESPN+, 10 p.m.
UCLA at Washington — Big Ten Network/Fox One, 11 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Women’s
ACC/SEC Challenge
Day 1
Announcers: Kylen Mills/Angela Taylor
Auburn at Syracuse — ACC Network, 5 p.m.
Announcers: Ariya Massoudi/Nell Fortner
Kentucky at Miami (FL) — ESPN2, 5 p.m.
Announcers: Angel Gray/Kelly Gramlich
Georgia at Florida State — ESPNU, 5 p.m.
Announcers: Roy Philpott/Brooke Weisbrod
Virginia at Vanderbilt — SEC Network, 5 p.m.
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
North Carolina State at Oklahoma — ESPN2, 7:15 p.m.
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli
Georgia Tech at Texas A&M — SEC Network, 7:15 p.m.
Announcers: Krista Blunk/Stephanie White
Tennessee at Stanford — ESPN2, 9:15 p.m.
Albany at Sacred Heart — ESPN+, 11 a.m.
Army at Saint Peter’s — ESPN+, 11 a.m.
North Carolina-Wilmington at West Georgia — ESPN+, 11 a.m.
Oakland City at Ball State — ESPN+, 11 a.m.
South Carolina Upstate at Western Carolina — ESPN+, 11 a.m.
Troy at Longwood — ESPN+, 11 a.m.
William & Mary at Wake Forest — ACC Network Extra, 11:30 a.m.
Miami (OH) at Cincinnati — ESPN+, 11:30 a.m.
South Carolina State at North Carolina-Asheville — ESPN+, 11:30 a.m.
Lindenwood at Drake — ESPN+, noon
Quinnipiac at Boston College — ACC Network Extra, 1 p.m.
Binghamton at San Diego — ESPN+, 2 p.m.
Oral Roberts at Idaho — ESPN+, 2 p.m.
UMass at Northeastern — ESPN+, 4 p.m.
Washington State at BYU — ESPN+, 4 p.m.
Bryant at Yale — ESPN+, 4:30 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Monmouth — FloSports, 5 p.m.
Western Michigan at Indiana — B1G+, 6 p.m.
Cornell at Lehigh — ESPN+, 6 p.m.
Dayton at George Washington — ESPN+, 6 p.m.
James Madison at East Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Johnson & Wales at Winthrop — ESPN+, 6 p.m.
Loyola Chicago at Richmond — ESPN+, 6 p.m.
Marshall at Coppin State — ESPN+, 6 p.m.
Murray State at Morehead State — ESPN+, 6 p.m.
Niagara at Buffalo — ESPN+, 6 p.m.
American at Drexel — FloSports, 6 p.m.
Purdue Fort Wayne at IU Indianapolis — ESPN+, 6:30 p.m.
Sam Houston at Rice — ESPN+, 6:30 p.m.
Virginia Commonwealth at La Salle — ESPN+, 6:30 p.m.
Central Michigan at Michigan — B1G+, 7 p.m.
Evansville at Purdue — B1G+, 7 p.m.
Mount St. Mary’s at Maryland — B1G+, 7 p.m.
Columbia at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Duquesne at Davidson — ESPN+, 7 p.m.
Fordham at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
Holy Cross at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Illinois State at Northern Iowa — ESPN+, 7 p.m.
Kentucky State at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
Northern Illinois at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Oakland at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Oklahoma State at North Texas — ESPN+, 7 p.m.
Presbyterian at Furman — ESPN+, 7 p.m.
Southern Indiana at UAB — ESPN+, 7 p.m.
Stetson at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
UMass-Lowell at Iona — ESPN+, 7 p.m.
URI at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Wichita State at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
Mercer at Campbell — FloSports, 7 p.m.
Belmont at Middle Tennessee — ESPN+, 7:30 p.m.
Florida Atlantic at Western Kentucky — ESPN+, 7:30 p.m.
Harris-Stowe at Southeast Missouri State — ESPN+, 7:30 p.m.
Incarnate Word at TCU — ESPN+, 7:30 p.m.
UNLV at Texas-San Antonio — ESPN+, 7:30 p.m.
Montana at North Dakota — Midco Sports, 8 p.m.
Bradley at Nebraska — B1G+, 8 p.m.
Kansas at Northwestern — B1G+, 8 p.m.
Florida Gulf Coast at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
Missouri-Kansas City at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Southeastern Louisiana at Baylor — ESPN+, 8 p.m.
Southern at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
St. Bonaventure at Saint Louis — ESPN+, 8 p.m.
Oregon State at Oregon — B1G+, 9 p.m.
California Baptist at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
Denver at Eastern Washington — ESPN+, 9 p.m.
Nebraska-Omaha at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
South Dakota at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
College Football
Texas A&M Football Signing Day Show — SEC Network Plus, 11 a.m.
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:30 a.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, noon
Duke Football Signing Day Show — ACC Network Extra, 12:30 p.m.
Head Coach Jeff Lebby (Mississippi State) Signing Day Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Oklahoma Football Signing Day — SEC Network Plus, 1 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
B1G Libe: Signing Day Special — Big Ten Network, 2 p.m.
College Football Live: Signing Day Special — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
South Carolina Football Signing Day Special — SEC Network Plus, 2 p.m.
Championship Drive — ESPN2, 3 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 3 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
Texas-San Antonio Football Signing Day Show — ESPN+, 4 p.m.
Head Coach Will Stein (Kentucky) Introductory Press Conference — SEC Network Plus, 4 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 4:30 p.m.
North Carolina Football Signing Day — ACC Network Extra, 5 p.m.
Temple Football Signing Day Show — ESPN+, 6 p.m.
Copa del Rey
2nd Round
CA Antoniano vs. Villarreal — ESPN+, 2:50 p.m.
CD Cieza vs. Levante UD — ESPN+, 2:50 p.m.
CD Quintanar del Rey vs. Elche CF — ESPN+, 2:50 p.m.
Ourense CF vs. Girona FC — ESPN+, 2:50 p.m.
Reus FC Reddis vs. Real Sociedad — ESPN+, 2:50 p.m.
Torrent CF vs. Real Betis — ESPN+, 2:50 p.m.
Coppa Italia
Round of 16
SSC Napoli vs. Cagliari Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. Venezia FC — CBS Sports Network, 3 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
Round of 16
Sport-Club Freiburg vs. SV Darmstadt 98 — ESPN+, 11:50 a.m.
VfL Bochum 1848 vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 11:50 a.m.
1. FC Union Berlin vs. Bayern München — ESPN+, 2:30 p.m.
Hamburger SV vs. Holstein Kiel — ESPN+, 2:35 p.m.
English Premier League
Matchweek 14
Arsenal vs. Brentford — USA Network, 2:25 p.m.
Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa — Peacock, 2:30 p.m.
Burnley vs. Crystal Palace — Peacock, 2:30 p.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Nottingham Forest — Peacock, 2:30 p.m.
Leeds United vs. Chelsea — Peacock, 3:15 p.m.
Announcers: Jon Champion/Graeme Le Saux
Liverpool vs. Sunderland — NBCSN/Peacock, 3:15 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Danny Higginbotham/Tim Howard
Premier League Live — USA Network/Peacock, 1:30 p.m.
Goal Zone — Peacock, 5:15 p.m.
Goal Rush — Peacock, 2:30 p.m.
Premier League Multiview — Peacock, 2:30 p.m.
Golf
DP World Tour
Australian Open, The Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Victoria, Australia
1st Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 3 p.m.
DP World Tour
Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Gary Player Country Club, Sun City, South Africa
1st Round — Golf Channel, 4 a.m. (Thursday)
LaLiga
Matchday 19
Athletic Club Bilbao vs. Real Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 12:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC 323 Countdown: Dvalishvili vs. Yan 2 — ESPNews, 7:15 p.m.
UFC Main Event: O’Malley vs. Dvalishvili — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Denver at Indiana — Altitude/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Portland at Cleveland — KATU/KUNP/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
San Antonio at Orlando — FanDuel Sports Network Southwest/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Charlotte at New York — FanDuel Sports Network Southeast/MSG Network, 7:30 p.m.
Los Angeles Clippers at Atlanta — FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Brooklyn at Chicago — YES/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Detroit at Milwaukee — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Sacramento at Houston — NBC Sports California/Space City Home Network, 8 p.m.
Miami at Dallas — NBA TV/FanDuel Sports Network Sun/KFAA/WFAA, 8:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV< 2 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Race to the NBA Cup — NBA TV, 11 p.m.
The Association: Post up — NBA TV, 11:30 p.m.
NBA G League
Westchester Knicks at College Park Skyhawks — MSG Network, 11 a.m.
Wisconsin Herd at Motor City Cruise — WACY, 11 a.m.
Noblesville Boom at Cleveland Charge — ESPN+/Rock Entertainment Sports Network, 7 p.m.
Capital City Go-Go at Raptors 905 — ESPN+/NBA TV Canada, 7:30 p.m.
Santa Cruz Warriors at Valley Suns — ESPN+/NBC Sports Bay Area/KPHE, 9 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 13 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Films Presents: Jason Garrett’s QB Quest: Part 1 — FS1, 6:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on TNT
Buffalo Sabres at Philadelphia Flyers — TNT/HBO Max, 7:30 p.m.
Utah Mammoth at Anaheim Ducks — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 1 a.m. (Thursday)(
Wednesday Night Hockey
Winnipeg Jets at Montréal Canadiens — Sportsnet/RDS, 7:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.
Dallas at New Jersey — Victory+/MSG SportsNet, 7 p.m.
Washington at San José — Sportsnet One/Monumental Sports Network/NBC Sports California Plus, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
PWHL
Vancouver Goldeneyes at Boston Fleet — TSN1/NESN/YouTube, 7 p.m.
New York Sirens at Seattle Torrent — TSN3/TSN5/MSG SportsNet, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 7:15 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
SC Featured: The Speech — ESPNews, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Game One: Journey to the NCAA Championship — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
2025 V Week for Cancer Research: Jim Valvano’s ESPY Speech — ACC Network/ESPN/ESPN2/ESPNews/ESPNU/ESPN Deportes/SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:15 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11:15 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
