All Times Eastern
College Basketball
Men’s
North Carolina Central at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 1 p.m.
Merrimack at Sacred Heart — ESPN+, 2 p.m.
Missouri State at Delaware — ESPN+, 2 p.m.
Southern at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Marist at Quinnipiac — NESN/ESPN+, 4 p.m.
Arlington Baptist at Baylor — ESPN+, 4 p.m.
Elmira at Binghamton — ESPN+, 4 p.m.
Illinois Tech at Illinois-Chicago — ESPN+, 4 p.m.
SUNY-Canton at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 4 p.m.
Georgia College & State at South Florida — ESPN+, 4:30 p.m.
UMass-Lowell at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Towson at William & Mary — MASN/FloSports, 5 p.m.
Dartmouth at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Maryland-Baltimore County at Coppin State — ESPN+, 6 p.m.
Detroit Mercy at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Delaware State at Rutgers — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at North Carolina A&T — CBS Sports Network, 7 p.m.
Cornell at Michigan State — FS1/Fox One, 7 p.m.
Campbell at Hofstra — MSG2/FloSports, 7 p.m.
Northern Kentucky at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh/ESPN+, 7 p.m.
Drexel at College of Charleston — WCBD 2.2/FloSports, 7 p.m.
Kent State at Purdue — B1G+, 7 p.m.
McNeese at Michigan — B1G+, 7 p.m.
Belmont at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Earlham at Ball State — ESPN+, 7 p.m.
Iona at Mount St. Mary’s — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Lipscomb at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
Manhattan at Rider — ESPN+, 7 p.m.
Oakland at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Saint Peter’s at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Southern Illinois at Murray State — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at Elon — FloSports, 7 p.m.
Stony Brook at Hampton — FloSports, 7 p.m.
Long Island University at Georgia — SEC Network Plus, 7 p.m.
New Haven at Vanderbilt — SEC Network Plus, 7 p.m.
Lamar at Northwestern State — ESPN+, 7:30 p.m.
New Orleans at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Stephen F. Austin at East Texas A&M — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas-El Paso at Louisiana Tech — ESPN+, 7:30 p.m.
Alabama State at Mississippi State — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Alcorn State at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Benedictine Mass at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Bethune-Cookman at Oklahoma State — ESPN+, 8 p.m.
California Baptist at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Evansville at Bradley — ESPN+, 8 p.m.
Houston Christian at Iowa State — ESPN+, 8 p.m.
Jackson State at TCU — ESPN+, 8 p.m.
Middle Tennessee at Houston — ESPN+, 8 p.m.
Mobile at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Purdue Fort Wayne at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 8 p.m.
Tarleton at Texas-Arlington — ESPN+, 8 p.m.
Valparaiso at Northern Iowa — ESPN+, 8 p.m.
James Madison at Arkansas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Mississippi Valley State at Oklahoma — SEC Network Plus, 8 p.m.
Prairie View A&M at Texas A&M — SEC Network Plus, 8 p.m.
Southern Mississippi at LSU — SEC Network Plus, 8 p.m.
Yale at Alabama — SEC Network Plus, 8 p.m.
Nicholls at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8:30 p.m.
Fairleigh Dickinson at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Illinois State at Drake — ESPN+, 9 p.m.
South Dakota State at Arizona — ESPN+, 9 p.m.
Southern Utah at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
Queens at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 10 p.m.
La Sierra at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Utah at Washington — FS1/Fox One, 11 p.m.
Women’s
Howard at Army — ESPN+, noon
Wheaton at Brown — ESPN+, noon
Charleston Southern at Georgia — SEC Network Plus, noon
Delaware at Harvard — ESPN+, 1 p.m.
Drake at Illinois-Chicago — ESPN+, 1 p.m.
Hampton at Eastern Kentucky — ESPN+, 1 p.m.
Rochester Christian at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Southeastern at Florida A&M — SWAC TV, 1 p.m.
Northern Illinois at St. Thomas — Midco Sports Plus, 2 p.m.
Columbia at Florida Gulf Coast — ESPN+, 2 p.m.
Mount St. Mary’s at Merrimack — ESPN+, 2 p.m.
Melson University at Abilene Christian — ESPN+, 2 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Delaware State — ESPN+, 2 p.m.
Northern Iowa at Valparaiso — ESPN+, 2 p.m.
Sacred Heart at Marist — ESPN+, 2 p.m.
Jackson State at Auburn — SEC Network Plus, 2 p.m.
USC at Nebraska — B1G+, 3 p.m.
Quinnipiac at Saint Peter’s — ESPN+, 3 p.m.
College of Biblical Studies at Texas Southern — YouTube, 3 p.m.
Wisconsin at Maryland — B1G+, 4 p.m.
Oakland at Robert Morris — ESPN+, 4 p.m.
Ottawa University at Lindenwood — ESPN+, 4 p.m.
Rider at Iona — ESPN+, 4 p.m.
Youngstown State at Cleveland State — ESPN+, 4 p.m.
New Orleans at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 5 p.m.
Stephen F. Austin at East Texas A&M — ESPN+, 5 p.m.
Georgian Court University at Monmouth — FloSports, 5 p.m.
Pittsburgh at Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Minnesota at Indiana — B1G+, 6 p.m.
Brevard at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6 p.m.
Columbia College at Coastal Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Nicholls at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 6 p.m.
Saint Joseph’s (NY) at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Carolina University at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
St. John’s at Marquette — ESPN+, 6:30 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at IU Indianapolis — ESPN+, 6:30 p.m.
Saint Mary’s at North Dakaota State — Midco Sports Plus/WDAY Xtra, 7 p.m.
SMU at Virginia — ACC Network Extra, 7 p.m.
Belmont at Southern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Dillard at Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Eastern New Mexico at New Mexico State — ESPN+, 7 p.m.
Fairfield at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Life University at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
McNeese at Incarnate Word — ESPN+, 7 p.m.
Murray State at Evansville — ESPN+, 7 p.m.
Northern Kentucky at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
Villanova at DePaul — ESPN+, 7 p.m.
Columbia International at North Carolina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
Indiana State at Illinois State — ESPN+, 7:30 p.m.
St. John’s at Marquette — ESPN+, 7:30 p.m.
North Carolina at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Oklahoma Wesleyan at Oral Roberts — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Northwestern at Washington — B1G+, 8 p.m.
Huston-Tilotson at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Arlington at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Utah Tech at Southern Utah — ESPN+, 8:30 p.m.
Michigan at Oregon — FS1/Fox One, 9 p.m.
Bushnell at Eastern Washington — ESPN+, 9 p.m.
Hope International at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
University of the Southwest at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Utah Valley at California Baptist — ESPN+, 9 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
College Football
Birmingham Bowl
Sun Belt vs. Sun Belt, Protective Stadium, Birmingham. AL
Announcers: Taylor Zarzour/Matt Stinchcomb//Alyssa Lang
Georgia Southern vs. Appalachian State — ESPN, 2 p.m.
B1G Live: Cotton Bowl Media Day — Big Ten Network, 10 a.m.
Ross Tucker College Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
College Football Insiders — CBS Sports Network, 5 p.m.
Darts
Professional Darts Corporation
World Darts Championship
Day 15, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom
Third Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 7:30 a.m.
Third and Fourth Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 2 p.m.
EFL Championship
Matchday 24
Coventry City vs. Ipswich Town — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m.
Birmingham City vs. Southampton — CBS Sports Golazo Network, 3:15 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5:15 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF 2026 World Junior Championship
Group A, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Germany vs. Sweden — TSN1/NHL Network, 1 p.m.
Slovakia vs. United States — TSN1/TSN2/NHL Network, 6 p.m.
Group B, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Finland vs. Czechia — TSN1/TSN4/NHL Network, 3:30 p.m.
Canada vs. Denmark — TSN1/TSN4/NHL Network, 8:30 p.m.
2026 IIHF World Junior Pre-Game — TSN4, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Welcome to the Suga Show — ESPNews, 11 p.m.
UFC 300: Pereira vs. Hill — ESPNews, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
NBA
NBA on NBC
Announcers: Michael Grady/Grant Hill//Zora Stephenson
San Antonio Spurs at Cleveland Cavaliers — NBC/Peacock, 8 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Austin Crawford/Austin Rivers
Dallas Mavericks at Portland Trail Blazers — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Brad Daugherty/Isiah Thomas
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
Milwaukee at Charlotte — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Phoenix at Washington — KPHE/KTVK/Monumental Sports Network 2, 7 p.m.
Denver at Miami — Altitude 2/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Golden State at Brooklyn — NBC Sports Bay Area/YES, 7:30 p.m.
Orlando at Toronto — FanDuel Sports Network Florida/Sportsnet (East/Ontario)/Sportsnet One, 7:30 p.m.
Atlanta at Oklahoma City — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Indiana at Houston — FanDuel Sports Network Indiana/Space City Home Network, 8 p.m.
Minnesota at Chicago — FanDuel Sports Network North/Chicago Sports Network, 8 p.m.
New York at New Orleans — MSG Network/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet (East/Ontario)/Sportsnet One, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Texas Legends at Greensboro Swarm — Urban Edge Network, 7 p.m.
Windy City Bulls at Motor City Cruise — Chicago Sports Network Plus, 7 p.m.
NFL
Week 17
Monday Night Football
NFC, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — ESPN: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Luke Kuechly/Dan Orlovsky/Field Yates//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Chistensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Los Angeles Rams at Atlanta Falcons — ESPN (main)/ESPN2 (MNF Playbook with Next Gen Stats)/ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live — ESPN2, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — ESPN, 5:30 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 8 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — ESPN, 8 p.m.
Announcers: Luke Kuechly/Dan Orlovsky/Field Yates
MNF Playbook Kickoff — ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Los Angeles Rams vs. Atlanta Falcons NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Thomas Hickey/Tyson Nash//Andi Petrillo
Edmonton Oilers at Winnipeg Jets — Amazon Prime Video (Canada only), 7:30 p.m
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
Columbus at Ottawa — FanDuel Sports Network Ohio/TSN5/RDSI, 7 p.m.
New York Rangers at Carolina — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Washington at Florida — TVA Sports/Monumental Sports Network/Scripps Sports, 7 p.m.
Buffalo at St. Louis — MSG Western New York/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
Boston at Calgary — NESN/Sportsnet West/TVA Sports, 9 p.m.
Los Angeles at Colorado — FanDuel Sports Network West/Altitude, 9 p.m.
Nashville at Utah — FanDuel Sports Network South/KUPX, 9 p.m.
Minnesota at Vegas — FanDuel Sports Network North Extra/Scripps Sports, 10 p.m.
San José at Anaheim — NBC Sports California/Victory+/KTTV, 10 p.m.
Vancouver at Seattle — Sportsnet Pacific/Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Network (Seattle), 10 p.m.
On the Fly: Boston at Calgary/Los Angeles at Colorado/Nashville at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Minnesota at Vegas/San José at Anaheim/Vancouver at Seattle Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 17
AS Roma vs. Genoa CFC — CBS Sports Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 4:45 p.m.
Best Serie A Goals-25/26 Season — CBS Sports Golazo Network, 11:30 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
The Musial Awards — CBS Sports Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SEC Now — SEC Network, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
