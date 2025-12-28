All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Arcadia at Saint Joseph’s — ESPN+, noon
Worcester State at Bryant — ESPN+, 1 p.m.
Winthrop at Texas Tech — TNT/truTV/HBO Max, 2 p.m.
Le Moyne at Boston College — ACC Network Extra, 2 p.m.
Alice Lloyd at Morehead State — ESPN+, 2 p.m.
Baptist of Florida at Mercer — ESPN+, 2 p.m.
Columbia at North Florida — ESPN+, 2 p.m.
Fort Lauderdale at Florida Gulf Coast — ESPN+, 2 p.m.
Harvard at Colgate — ESPN+, 2 p.m.
Liberty at Florida International — ESPN+, 2 p.m.
Louisiana-Monroe at Kansas State — ESPN+, 2 p.m.
Norfolk State at Louisiana — ESPN+, 2 p.m.
Pfeiffer at High Point — ESPN+, 2 p.m.
Union Commonwealth at Wofford — ESPN+, 2 p.m.
Mount Marty at South Dakota — Summit League Network, 2 p.m.
North Central at St. Thomas — Summit League Network, 2 p.m.
Florida A&M at Georgia Tech — ACC Network Extra, 2:30 p.m.
Shenandoah at Radford — ESPN+, 2:30 p.m.
Cal State-Fullerton at SMU — ACC Network Extra, 3 p.m.
Averett at Longwood — ESPN+, 3 p.m.
Northern Colorado at Colorado — ESPN+, 3 p.m.
Principia at Saint Louis — ESPN+, 3 p.m.
Charleston Southern at Richmond — ESPN+, 4 p.m.
Truett-McConnell at Presbyterian — ESPN+, 4 p.m.
University of the Southwest at New Mexico State — ESPN+, 4 p.m.
Columbia College at Georgia State — ESPN+, 5 p.m.
Pacific Union at Cal-Davis — ESPN+, 5 p.m.
Penn at George Mason –ESPN+, 5 p.m.
Washington State at Portland — ESPN+, 5 p.m.
Fisk at Austin Peay — ESPN+, 5:30 p.m.
Old Dominion at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Pacific at San Diego — ESPN+, 6 p.m.
Santa Clara at Oregon State — ESPN+, 6 p.m.
McPherson at Missouri-Kansas City — Summit League Network, 6 p.m.
Saint Mary’s at Loyola Marymount — ESPN+, 7 p.m.
Stanton at Cal-San Diego — ESPN+, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Oregon — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Gonzaga at Pepperdine — SWX Local Sports/KHQ 6.2/ESPN+, 8 p.m.
San Francisco at Seattle — ESPN+, 8 p.m.
Women’s
Wofford at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Illinois at Purdue — Big Ten Network/Fox One, noon
Providence at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
New Haven at New Hampshire — ESPN+, 1 p.m.
University of Dallas at Sam Houston — ESPN+, 1 p.m.
Wilberforce at Ohio — ESPN+, 1 p.m.
Xavier at Seton Hall — ESPN+, 1 p.m.
Stetson at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
UCLA at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Southeastern Louisiana at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Rutgers at Michigan State — B1G+, 2 p.m.
Arcadia at Saint Joseph’s — ESPN+, 2 p.m.
Brewton Parker at West Georgia — ESPN+, 2 p.m.
Coppin State at George Washington — ESPN+, 2 p.m.
Dartmouth at Vermont — ESPN+, 2 p.m.
LaGrange at Georgia State — ESPN+, 2 p.m.
Furman at Florida — SEC Network Plus, 2 p.m.
Hofstra at Kentucky — SEC Network Plus, 2 p.m.
Berry College at Austin Peay — ESPN+, 3 p.m.
Pepperdine at Washington State — ESPN+, 3 p.m.
Rust at Memphis — ESPN+, 3 p.m.
Alcorn State at Mississippi — SEC Network Plus, 3 p.m.
Arkansas State at Arkansas — SEC Network Plus, 3 p.m.
Missouri-Kansas City at Missouri — SEC Network Plus, 3 p.m.
Samford at Mississippi State — SEC Network Plus, 3 p.m.
Stonehill at Vanderbilt — SEC Network Plus, 3 p.m.
Duke at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Penn State at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Alabama State at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
UConn at Butler — TNT/truTV/HBO Max, 4 p.m.
Cal Poly at Cal — ACC Network Extra, 4 p.m.
Cornell at Stanford — ACC Network Extra, 4 p.m.
San Diego at Santa Clara — ESPN+, 4 p.m.
Seattle at Pacific — ESPN+, 4 p.m.
Kentucky Christian at Morehead State — ESPN+, 4:30 p.m.
Grand Canyon at San José State — Mountain West Network, 5 p.m.
La Sierra at Cal State-Fullerton –ESPN+, 5 p.m.
Loyola Marymount at Gonzaga — ESPN+, 5 p.m.
Oregon State at San Francisco — ESPN+, 5 p.m.
Portland at Saint Mary’s — ESPN+, 5 p.m.
Creighton at Georgetown — truTV/HBO Max, 6 p.m.
University of Health Sciences & Pharmacy at Saint Louis — ESPN+, 6 p.m.
College Football
Inside the College Football Playoff: Episode 2 — ESPN, 2 p.m.
Darts
Professional Darts Corporation
World Darts Championship
Day 14, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom
Third Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 7:30 a.m.
Third Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 2 p.m.
Dogs
AKC National Championship Dog Show — ESPN2, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 18
Sunderland vs. Leeds United — USA Network, 8:55 a.m.
Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 10:30 a.m.
La Liga Premier: 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
Golf
TGL Golf
Week 1, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
New York Golf Club vs. Atlanta Drive Golf Club — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Junior Championship
Group A, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Sweden vs. Switzerland — TSN1/NHL Network 2 p.m.
Group B, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Finland vs. Latvia — TSN1/TSN3/TSN5/NHL Network, 4:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Top 10: Slugfests — ESPN2, 10:30 p.m.
MLB
MLB Network Countdown: Stars & Oddities of 2025 — MLB Network, 2 p.m.
MLB Network Special: 2025 MLB Network Year in Review — MLB Network, 3 p.m.
NBA
Golden State at Toronto — NBC Sports Bay Area/Sportsnet/Sportsnet One, 3:30 p.m.
Philadelphia at Oklahoma — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Oklahoma, 3:30 p.m.
Boston at Portland — NBC Sports Boston/KATU/KUNP, 6 p.m.
Memphis at Washington — FanDuel Sports Network Southeast/Monumental Sports Network, 6 p.m.
Detroit at Los Angeles Clippers — FanDuel Sports Network Detroit Extra/FanDuel Sports Network SoCal, 9 p.m.
Sacramento at Los Angeles Lakers — NBC Sports California/Spectrum SportsNet, 9:30 p.m.
Top Plays of the Year — NBA TV, 2:30 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet/Sportsnet One, 3 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 8 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Week — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Sunday)
NBA G League
Long Island Nets at College Park Skyhawks — NBA TV/Peachtree Sports Network, 3 p.m.
Grand Rapids Gold at Noblesville Boom — NBA TV, 5 p.m.
Birmingham Squadron at Westchester Knicks — MSG Network 2, 7 p.m.
Osceola Magic at Santa Cruz Warriors — NBC Sports Bay Area Plus, 9 p.m.
NFL
Week 17
NFL on CBS — 1 p.m.
New Orleans Saints at Tennessee Titans — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Seattle Seahawks at Carolina Panthers — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:30 p.m.
NFL on Fox, 1 p.m.
Arizona Cardinals at Cincinnati Bengals — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Williams
Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts — Joe Davis/Greg Olsen//Pam Oliver
New England Patriots at New York Jets — Adam Amin/Drew Brees//Kristina Pink
Tampa Bay Buccaneers at Miami Dolphins — Kenny Albert/Jonathan Vima//Jen Hale
Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson
Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, noon
NFL on CBS — 4:05 p.m.
New York Giants at Las Vegas Raiders — Kevin Harlan/Trent Green//Melanie Collins
NFL on Fox — 4:25 p.m.
Philadelphia Eagles at Buffalo Bills — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.
Sunday Night Football
NFC, Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Chicago Bears at San Francisco 49ers — NBC/Peacock//Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America — NBC, 7 p.m.
Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live SoFi Stadium, Inglewood, CA — Peacock, 11:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPNews, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Chicago Bears vs. San Francisco 49ers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL
Montréal at Tampa Bay — TSN2/RDS/WXPX, 5 p.m.
New York Islanders at Columbus — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network Ohio, 5 p.m.
Toronto at Detroit — Sportsnet Ontario/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Pittsburgh at Chicago — SportsNet Pittsburgh/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Philadelphia at Seattle — NHL Network/NBC Sports Philadelphia/Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle), 8 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — Sportsnet Ontario, 6:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
PWHL
Takeover Tour
American Airlines Center, Dallas, TX
Seattle Torrent vs. New York Sirens — Sportsnet 360/YouTube/KZJO/MSG Network, 6 p.m.
Serie A
Matchday 17
US Cremonese vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Bologna FC 1909 vs. U.S. Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon
Atalanta BC vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
AC Milan vs. Hellas Verona FC — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m. (same day coverage)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Faitelson sin censura — TUDN, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
30 for 30: The ’85 Bears — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
30 for 30: Catholics vs. Convicts — ESPN2, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 8 p.m.
Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
E60 — ESPN, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
30 for 30: Boo-Yah: A Portrait of Stuart Scott — ESPN, 9:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
