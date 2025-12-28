Dec 21, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns defensive end Myles Garrett (95) reacts against the Buffalo Bills during the second half at Huntington Bank Field. Mandatory Credit: Ken Blaze-Imagn Images

All Times Eastern

College Basketball

Men’s

Arcadia at Saint Joseph’s — ESPN+, noon

Worcester State at Bryant — ESPN+, 1 p.m.

Winthrop at Texas Tech — TNT/truTV/HBO Max, 2 p.m.

Le Moyne at Boston College — ACC Network Extra, 2 p.m.

Alice Lloyd at Morehead State — ESPN+, 2 p.m.

Baptist of Florida at Mercer — ESPN+, 2 p.m.

Columbia at North Florida — ESPN+, 2 p.m.

Fort Lauderdale at Florida Gulf Coast — ESPN+, 2 p.m.

Harvard at Colgate — ESPN+, 2 p.m.

Liberty at Florida International — ESPN+, 2 p.m.

Louisiana-Monroe at Kansas State — ESPN+, 2 p.m.

Norfolk State at Louisiana — ESPN+, 2 p.m.

Pfeiffer at High Point — ESPN+, 2 p.m.

Union Commonwealth at Wofford — ESPN+, 2 p.m.

Mount Marty at South Dakota — Summit League Network, 2 p.m.

North Central at St. Thomas — Summit League Network, 2 p.m.

Florida A&M at Georgia Tech — ACC Network Extra, 2:30 p.m.

Shenandoah at Radford — ESPN+, 2:30 p.m.

Cal State-Fullerton at SMU — ACC Network Extra, 3 p.m.

Averett at Longwood — ESPN+, 3 p.m.

Northern Colorado at Colorado — ESPN+, 3 p.m.

Principia at Saint Louis — ESPN+, 3 p.m.

Charleston Southern at Richmond — ESPN+, 4 p.m.

Truett-McConnell at Presbyterian — ESPN+, 4 p.m.

University of the Southwest at New Mexico State — ESPN+, 4 p.m.

Columbia College at Georgia State — ESPN+, 5 p.m.

Pacific Union at Cal-Davis — ESPN+, 5 p.m.

Penn at George Mason –ESPN+, 5 p.m.

Washington State at Portland — ESPN+, 5 p.m.

Fisk at Austin Peay — ESPN+, 5:30 p.m.

Old Dominion at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.

Pacific at San Diego — ESPN+, 6 p.m.

Santa Clara at Oregon State — ESPN+, 6 p.m.

McPherson at Missouri-Kansas City — Summit League Network, 6 p.m.

Saint Mary’s at Loyola Marymount — ESPN+, 7 p.m.

Stanton at Cal-San Diego — ESPN+, 7 p.m.

Nebraska-Omaha at Oregon — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.

Gonzaga at Pepperdine — SWX Local Sports/KHQ 6.2/ESPN+, 8 p.m.

San Francisco at Seattle — ESPN+, 8 p.m.

Women’s

Wofford at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, noon

Illinois at Purdue — Big Ten Network/Fox One, noon

Providence at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, noon

New Haven at New Hampshire — ESPN+, 1 p.m.

University of Dallas at Sam Houston — ESPN+, 1 p.m.

Wilberforce at Ohio — ESPN+, 1 p.m.

Xavier at Seton Hall — ESPN+, 1 p.m.

Stetson at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.

UCLA at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.

Southeastern Louisiana at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.

Rutgers at Michigan State — B1G+, 2 p.m.

Arcadia at Saint Joseph’s — ESPN+, 2 p.m.

Brewton Parker at West Georgia — ESPN+, 2 p.m.

Coppin State at George Washington — ESPN+, 2 p.m.

Dartmouth at Vermont — ESPN+, 2 p.m.

LaGrange at Georgia State — ESPN+, 2 p.m.

Furman at Florida — SEC Network Plus, 2 p.m.

Hofstra at Kentucky — SEC Network Plus, 2 p.m.

Berry College at Austin Peay — ESPN+, 3 p.m.

Pepperdine at Washington State — ESPN+, 3 p.m.

Rust at Memphis — ESPN+, 3 p.m.

Alcorn State at Mississippi — SEC Network Plus, 3 p.m.

Arkansas State at Arkansas — SEC Network Plus, 3 p.m.

Missouri-Kansas City at Missouri — SEC Network Plus, 3 p.m.

Samford at Mississippi State — SEC Network Plus, 3 p.m.

Stonehill at Vanderbilt — SEC Network Plus, 3 p.m.

Duke at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.

Penn State at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.

Alabama State at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.

UConn at Butler — TNT/truTV/HBO Max, 4 p.m.

Cal Poly at Cal — ACC Network Extra, 4 p.m.

Cornell at Stanford — ACC Network Extra, 4 p.m.

San Diego at Santa Clara — ESPN+, 4 p.m.

Seattle at Pacific — ESPN+, 4 p.m.

Kentucky Christian at Morehead State — ESPN+, 4:30 p.m.

Grand Canyon at San José State — Mountain West Network, 5 p.m.

La Sierra at Cal State-Fullerton –ESPN+, 5 p.m.

Loyola Marymount at Gonzaga — ESPN+, 5 p.m.

Oregon State at San Francisco — ESPN+, 5 p.m.

Portland at Saint Mary’s — ESPN+, 5 p.m.

Creighton at Georgetown — truTV/HBO Max, 6 p.m.

University of Health Sciences & Pharmacy at Saint Louis — ESPN+, 6 p.m.

College Football

Inside the College Football Playoff: Episode 2 — ESPN, 2 p.m.

Darts

Professional Darts Corporation

World Darts Championship

Day 14, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom

Third Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 7:30 a.m.

Third Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 2 p.m.

Dogs

AKC National Championship Dog Show — ESPN2, 3 p.m.

English Premier League

Matchweek 18

Sunderland vs. Leeds United — USA Network, 8:55 a.m.

Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe

Premier League Mornings — USA Network, 8 a.m.

Premier League Live — USA Network, 11 a.m.

Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.

La Liga Premier Extra — Telemundo, 10:30 a.m.

La Liga Premier: 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.

Golf

TGL Golf

Week 1, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL

New York Golf Club vs. Atlanta Drive Golf Club — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.

Hockey

Men’s

2026 IIHF World Junior Championship

Group A, Grand Casino Arena, St. Paul, MN

Sweden vs. Switzerland — TSN1/NHL Network 2 p.m.

Group B, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN

Finland vs. Latvia — TSN1/TSN3/TSN5/NHL Network, 4:30 p.m.

Mixed Martial Arts

UFC Top 10: Slugfests — ESPN2, 10:30 p.m.

MLB

MLB Network Countdown: Stars & Oddities of 2025 — MLB Network, 2 p.m.

MLB Network Special: 2025 MLB Network Year in Review — MLB Network, 3 p.m.

NBA

Golden State at Toronto — NBC Sports Bay Area/Sportsnet/Sportsnet One, 3:30 p.m.

Philadelphia at Oklahoma — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Oklahoma, 3:30 p.m.

Boston at Portland — NBC Sports Boston/KATU/KUNP, 6 p.m.

Memphis at Washington — FanDuel Sports Network Southeast/Monumental Sports Network, 6 p.m.

Detroit at Los Angeles Clippers — FanDuel Sports Network Detroit Extra/FanDuel Sports Network SoCal, 9 p.m.

Sacramento at Los Angeles Lakers — NBC Sports California/Spectrum SportsNet, 9:30 p.m.

Top Plays of the Year — NBA TV, 2:30 p.m.

Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet/Sportsnet One, 3 p.m.

The Association: Weekend — NBA TV, 8 p.m.

NBA Shot Clock: Best Games of the Week — NBA TV, 10 p.m.

The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Sunday)

NBA G League

Long Island Nets at College Park Skyhawks — NBA TV/Peachtree Sports Network, 3 p.m.

Grand Rapids Gold at Noblesville Boom — NBA TV, 5 p.m.

Birmingham Squadron at Westchester Knicks — MSG Network 2, 7 p.m.

Osceola Magic at Santa Cruz Warriors — NBC Sports Bay Area Plus, 9 p.m.

NFL

Week 17

NFL on CBS — 1 p.m.

New Orleans Saints at Tennessee Titans — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross

Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson

Seattle Seahawks at Carolina Panthers — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn

Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan

The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.

Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan

The NFL Today — CBS, noon

The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:30 p.m.

NFL on Fox, 1 p.m.

Arizona Cardinals at Cincinnati Bengals — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Williams

Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts — Joe Davis/Greg Olsen//Pam Oliver

New England Patriots at New York Jets — Adam Amin/Drew Brees//Kristina Pink

Tampa Bay Buccaneers at Miami Dolphins — Kenny Albert/Jonathan Vima//Jen Hale

Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson

Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.

Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer

Fox NFL Sunday — Fox, noon

NFL on CBS — 4:05 p.m.

New York Giants at Las Vegas Raiders — Kevin Harlan/Trent Green//Melanie Collins

NFL on Fox — 4:25 p.m.

Philadelphia Eagles at Buffalo Bills — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi

Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer

The O.T. — Fox, 7:30 p.m.

NFL Viewing Maps — 506sports

Sunday Night Football

NFC, Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera

Chicago Bears at San Francisco 49ers — NBC/Peacock//Universo, 8:20 p.m.

Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta

Football Night in America — NBC, 7 p.m.

Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.

Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison

Sunday Night Football Final live SoFi Stadium, Inglewood, CA — Peacock, 11:30 p.m.

Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.

NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.

Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.

Fantasy Football Now — ESPNews, 10 a.m.

Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 10 a.m.

Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.

NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.

NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.

NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.

Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.

NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.

Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.

NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.

NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.

NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.

Chicago Bears vs. San Francisco 49ers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.

Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.

NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.

NHL

Montréal at Tampa Bay — TSN2/RDS/WXPX, 5 p.m.

New York Islanders at Columbus — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network Ohio, 5 p.m.

Toronto at Detroit — Sportsnet Ontario/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.

Pittsburgh at Chicago — SportsNet Pittsburgh/Chicago Sports Network, 7 p.m.

Philadelphia at Seattle — NHL Network/NBC Sports Philadelphia/Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle), 8 p.m.

Toronto Maple Leafs Pre-Game — Sportsnet Ontario, 6:30 p.m.

On the Fly — NHL Network, 11 p.m.

PWHL

Takeover Tour

American Airlines Center, Dallas, TX

Seattle Torrent vs. New York Sirens — Sportsnet 360/YouTube/KZJO/MSG Network, 6 p.m.

Serie A

Matchday 17

US Cremonese vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.

Bologna FC 1909 vs. U.S. Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon

Atalanta BC vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

AC Milan vs. Hellas Verona FC — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m. (same day coverage)

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.

Soccer

Faitelson sin censura — TUDN, 3 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.

Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.

Sports News & Talk

SportsCenter — ESPN, 7 a.m.

Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.

SportsCenter — ESPN, 8 a.m.

30 for 30: The ’85 Bears — ESPN2, 8 a.m.

SportsCenter — ESPN, 9 a.m.

Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.

Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon

South Beach Sessions — DraftKings Network, noon

Contacto deportivo — TUDN, noon

Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.

All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.

30 for 30: Catholics vs. Convicts — ESPN2, 1 p.m.

All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.

Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.

Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.

All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.

Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.

All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.

SportsCenter — ESPN, 7 p.m.

HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.

SportsCenter — ESPN, 8 p.m.

Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.

E60 — ESPN, 8:30 p.m.

All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.

30 for 30: Boo-Yah: A Portrait of Stuart Scott — ESPN, 9:30 p.m.

The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.

Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.

Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.

Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.

SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.

Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.

SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.

El pelotazo — Telemundo, midnight

South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight

La jugada — Univision/TUDN midnight

SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)

Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)

SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)

Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)

Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)

Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)

Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)