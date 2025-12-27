All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Columbia College at North Carolina-Wilmington — WWAY 3.3/FloSports, noon
Cleary at Duquesne — ESPN+, 2 p.m.
Cal State-Northridge at Stanford — ACC Network Extra, 8 p.m.
College Football
Military Bowl
ACC vs. American Athletic Conference, Navy–Marine Corps Memorial Stadium, United States Naval Academy, Annapolis, MD
Announcers: Jay Alter/Rocky Boiman//Madison Fitzpatrick
Pittsburgh vs. East Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Pinstripe Bowl
B1G vs. ACC, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Dave Pasch/Dusty Dvoracek//Taylor McGregor
Penn State vs. Clemson — ABC/ESPN Unlimited, noon
Fenway Bowl
Independent vs. American Athletic Conference, Fenway Park, Boston, MA
Announcers: Wes Durham/Steve Addazio//Dana Boyle
UConn vs. Army — ESPN/ESPN Unlimited, 2:15 p.m.
Pop-Tarts Bowl
ACC vs. Big XII, Camping World Stadium, Orlando, FL
Announcers: Mark Jones/Roddy Jones//Quint Kessenich
Georgia Tech vs. BYU — ABC/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Arizona Bowl
MAC vs. Mountain West, Casino Del Sol Stadium, University of Arizona, Tucson, AZ
Announcers: Thom Brennaman/Will Blackmon//Wes Bryant
Miami (OH) vs. Fresno State — The CW, 4:30 p.m.
Arizona Bowl Pre-Game Show — The CW, 4 p.m.
New Mexico Bowl
American Athletic Conference vs. Mountain West, Branch Field at University Stadium, University of New Mexico, Albuquerque, NM
Announcers: Lowell Galindo/Aaron Murray//Lauren Sisler
North Texas vs. San Diego State — ESPN/ESPN Unlimited, 5:45 p.m.
Gator Bowl
ACC vs. SEC, EverBank Stadium, Jacksonville, FL
Announcers: Bob Wischusen/Louis Riddick//Kris Budden
Virginia vs. Missouri — ABC/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Texas Bowl
SEC vs. Big XII, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers: Tom Hart/Jordan Rodgers//Cole Cubelic
LSU vs. Houston — ESPN/ESPN Unlimited, 9:15 p.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Penn State vs. Clemson In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
Dogs
AKC Agility Dogs Invitational — ESPN2, 10 a.m.
English Premier League
Matchweek 18
Nottingham Forest vs. Manchester City — USA Network, 7:25 a.m.
Arsenal vs. Brighton & Hove Albion — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Brentford vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Burnley vs. Everton — Peacock, 10 a.m.
West Ham United vs. Fulham — Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Graeme Le Saux
Chelsea vs. Aston Villa — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
The Men in Blazers Show with guest John Oliver — NBC, 3:30 p.m.
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Junior Championship
Group A Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Slovakia vs. Germany — TSN3/NHL Network, 2 p.m.
United States vs. Switzerland — TSN3/NHL Network, 6 p.m.
Group B, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Latvia vs. Canada — TSN1/TSN4, 4:30 p.m.
Denmark vs. Czechia — TSN1/TSN3/NHL Network, 8:30 p.m.
2026 IIHF World Junior Pre-Game — TSN1/TSN4, 4 p.m.
Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
NBA
Dallas at Sacramento — NBA TV/KFAA/NBC Sports California, 5 p.m.
Denver at Orlando — Altitude 2/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Phoenix at New Orleans — KPHE/KTVK/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 7 p.m.
Brooklyn at Minnesota — YES/FanDuel Sports Network Extra, 8 p.m.
Cleveland at Houston — FanDuel Sports Network Ohio/Space City Home Network, 8 p.m.
Indiana at Miami — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.
Milwaukee at Chicago — FanDuel Sports Network Wisconsin/Chicago Sports Network, 8 p.m.
New York at Atlanta — MSG Network/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Utah at San Antonio — KJZZ/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
NBA Nightcap: Amazon — NBA TV, 9 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
The Association: Weekend — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, midnight
NFL
Week 17
NFL Saturday Special, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers: Rich Eisen/Kurt Warner//Jamie Erdahl//Megan Olivi
Houston Texans at Los Angeles Chargers — NFL Network/NFL+/KHOU (Houston)/KCBS (Los Angeles), 4:30 p.m.
Announcers: Rhett Lewis/Maurice Jones-Drew/Michael Robinson//Tom Pelissero
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 2 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Saturday Special, Lambeau Field, Green Bay, WI
Announcers: Noah Eagle/Todd Blackledge//Kathryn Tappen
Baltimore Ravens at Green Bay Packers — Peacock/WBAL (Baltimore)/WGBA (Green Bay)/WTMJ (Milwaukee), 8 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jason Garrett/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry
Football Night in America — Peacock, 7:30 p.m.
NFL Matchup — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Houston Texans vs. Los Angeles Chargers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Baltimore Ravens vs. Green Bay Packers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Minnesota Wild at Winnipeg Jets — Sportsnet West/Sportsnet One/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Ottawa Senators at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/CBC/City TV/TVA Sports, 7 p.m.
Edmonton Oilers at Calgary Flames — Sportsnet (East/Ontario/West)/CBC/TVA Sports, 10 p.m.
San José Sharks at Vancouver Canucks — Sportsnet Pacific/Sportsnet One/City TV/NBC Sports California, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Sunday)
New York Rangers at New York Islanders — MSG2/MSG SportsNet, 6 p.m.
Boston at Buffalo — NESN/MSG Western New York, 7 p.m.
Detroit at Carolina — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Tampa Bay at Florida — WXPX/Scripps Sports, 7 p.m.
Washington at New Jersey — Monumental Sports Network/MSG SportsNet 2, 7 p.m.
Chicago at Dallas — Chicago Sports Network 2/Victory+, 8 p.m.
Nashville at St. Louis — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Midwest/KMOV/Matrix Midwest, 8 p.m.
Anaheim at Los Angeles — Victory+/KTTV/FanDuel Sports Network West, 9 p.m.
Colorado at Vegas — Altitude/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 5:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Anaheim at Los Angeles/Colorado at Vegas/Edmonton at Calgary/San José at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
PWHL
Boston Fleet at Ottawa Charge — Sportsnet/NESN/YouTube, noon
Toronto Sceptres at Montréal Victoires — CBC/YouTube, 2 p.m.
Minnesota Frost at Vancouver Goldeneyes — Sportsnet/FanDuel Sports Network North/YouTube, 3 p.m.
Serie A
Matchday 17
US Lecce vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Torino FC vs. Cagliari Calcio — Paramount+, 9 a.m.
Udinese Calcio vs. SS Lazio — CBS Sports Network, noon
Pisa SC vs. Juventus FC — CBS Sports Network, 2:45 p.m.
AC Milan vs. Hellas Verona FC — Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 4:45 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 19
Livingston vs. Celtic — CBS Sports Network, 10 a.m.
Aberdeen vs. Dundee United — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
Soccer
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
30 for 30: Al Davis vs. the NFL — ESPN2, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Preview Live — CBS Spors HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
ESPN Films: Fab Five — ESPN2, noon
30 for 30: One and Not Done — ESPN2, 2 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 3 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
30 for 30: Requiem for the Big East — ESPN2, 4 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
30 for 30: Survive and Advance — ESPN2, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
E60: The Other Hurley — ESPN2, 9 p.m.
30 for 30: I Hate Christian Laettner — ESPN2, 10 p.m..
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:45 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
MGM Macau Tennis Masters
Day 2, Macao Forum, Macau, Communist China
Captain’s Challenge, Women’s Singles, Men’s Singles — Tennis Channel, 1 a.m. (Sunday)
