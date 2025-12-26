All Times Eastern
College Football
GameAbove Sports Bowl
MAC vs. Big Ten, Ford Field, Detroit, MI
Announcers: Matt Schumacker/Dustin Fox//Dawn Davenport
Central Michigan vs. Northwestern — ESPN, 1 p.m.
Rate Bowl
Mountain West vs. Big Ten, Chase Field, Phoenix, AZ
Announcers: Bob Wischusen/Louis Riddick//Kris Budden
New Mexico vs. Minnesota — ESPN, 4:30 p.m.
First Responder Bowl
Conference USA vs. American Athletic Conference, Gerald J. Ford Stadium, Southern Methodist University, Dallas, TX
Announcers: Anish Shroff/Andre Ware//Paul Carcaterra
Florida International vs. Texas-San Antonio — ESPN, 8 p.m.
The Bobby Carpenter Show — SportsGrid, 4 p.m.
EFL Championship
Matchday 23
Birmingham City vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. Preston North End — CBS Sports Network, 10 a.m.
Wrexham vs. Sheffield United — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, 01 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network,noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 18 — Boxing Day
Announcers: Jon Champion/Lee Dixon
Manchester United vs. Newcastle United — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — Peacock
The Men in Blazers Show with guest John Oliver — Peacock, 5:30 p.m.
Hockey
Men’s
2026 IIHF World Juniors Championship
Group A, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Sweden vs. Slovakia — TSN1/TSN3/NHL Network, 1 p.m.
Announcers — NHL Network: E.J. Hradek/Tony Granato//Jon Morosi
Germany vs. United States — TSN1/TSN3/NHL Network, 6 p.m.
Group B, 3M Arena at Mariucci, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Denver vs. Finland — TSN1/TSN4/NHL Network, 3:30 p.m.
Czechia vs. Canada — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/NHL Network, 8:30 p.m.
IIHF World Junior Preview Show — TSN1/TSN3, noon
2026 IIHF World Junior Pregame — TSN4/TSN5, 8 p.m.
NBA
NBA on Amazon Prime
Announcers: Ian Eagle/Stan Van Gundy//Cassidy Hubbarth
Philadelphia 76ers at Chicago Bulls — Amazon Prime Video/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Announcers: Michael Grady/Jim Jackson//Allie Clifton
Los Angeles Clippers at Portland Trail Blazers — Amazon Prime Video, 10 p.m.
Announcers: Taylor Rooks/Rudy Gay/Dwyane Wade/John Wall
NBA on Amazon Prime Pregame — Amazon Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Amazon Prime Video, 12:30 a.m. (Saturday)
Boston at Indiana — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Charlotte at Orlando — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Miami at Atlanta — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Toronto at Washington — Sportsnet/Sportsnet One/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Milwaukee at Memphis — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Phoenix at New Orleans — KPHE/KTVK/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Detroit at Utah — FanDuel Sports Network Detroit/KJZZ, 9:30 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 2 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet/Sportsnet One, 6:30 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Philadelphia 76ers vs. Chicago Bulls NBA In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Hardwood Classics: Larry Bird’s First Christmas — NBA TV, 10;30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Saturday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Peyton’s Places: The Bills Mafia — ESPN2, 7 p.m.
Tbe Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Peyton’s Places: Sneak Attack! — ESPN2, 7:30 p.m.
Peyton’s Places: The Harbaugh Files — ESPN2, 8 p.m.
Peyton’s Places: Lies, Damned Lies and Football Statistics — ESPN2, 8:30 p.m.
Peyton’s Places: Football’s Holy Grail — ESPN2, 9 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
Peyton’s Places: Who Makes the Call — ESPN2, 9:30 p.m.
Peyton’s Places: Taxi Squad — ESPN2, 10 p.m.
Peyton’s Places — ESPN2, 10:30 p.m.
Peyton’s Places — ESPN2, 11 p.m.
NHL
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Serie A
Matchday 17
Parma Calcio 1913 vs. ACF Fiorentina — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Saturday)
Soccer
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea ce cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
TMZ Sports — FS1, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
SportsCenter — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
2025 Best of SC Featured — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 8 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
Maria Full of Strength — ESPN2, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 3:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 4 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
MGM Macau Tennis Masters
Day 1, Macao Forum, Macau, Communist China
Captain’s Challenge, Men’s Singles, Mixed Doubles — Tennis Channel, 1 a.m. (Saturday)
