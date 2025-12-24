All Times Eastern
College Football
Hawai’i Bowl
ACC vs. Mountain West, Clarence T. C. Ching Athletics Complex, University of Hawaiʻi at Mānoa, Honolulu, HI
Announcers: Chris Cotter/Max Browne//Harry Lyles, Jr.
Cal vs. Hawai’i — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Inside the College Football Playoff — ESPN2, 6 p.m.
Not So Fast, My Friend: A Lee Corso Special — ESPN2, 7 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC 300: Pereira vs. Hill — ESPNews, 9 p.m.
UFC 25 Greatest Fights: #1-4 — ESPNews, midnight
MLB
Jackie Robinson: Part One — MLB Network, 8:30 p.m.
Jackie Robinson: Part Two — MLB Network, 11 p.m.
NBA
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
The Association: Christmas Preview — NBA TV, noon
Basketcast — NBA TV, 12:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today: Christmas Special — ESPN, 2 p.m.
The Hoop Collective — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
Steph Curry: Shot Ready — NBA TV, 8 p.m.
NBA Action — NBA TV, 9:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Slimetime: Week 16 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Films Presents: Man or Machine — FS1, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Films Presents: What’s in a Name? — FS1, 6:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 6:30 p.m.
2025 Walter Payton NFL Man of the Year Special — ESPN, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Soccer
European Nights: A Champions League Journey — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
UEFA Champions League-Matchday & Goals — CBS Sports Golazo Network, 8:30 a.m.
ESPN FC — ESPN+, noon
Faitelson sin censura — TUDN, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
SC Featured: The Speech — ESPNews, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN, 4 p.m.
2025: Best of SC Featured — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess: Holiday Special — ACC Network, 5 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter: Year in Review — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
30 for 30: Boo-Yah: A Portrait of Stuart Scott — ESPN2, 8 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo: Especial — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
E60: Southpaw-The Life and Legacy of Jim Abbott — ESPN2, 9:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
E60: House of Pearl — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo: Especial– TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
