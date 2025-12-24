Oct 19, 2024; Pullman, Washington, USA; Hawaii Warriors quarterback Brayden Schager (13) drops back for a pass against the Washington State Cougars in the second half at Gesa Field at Martin Stadium. Mandatory Credit: James Snook-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

College Football
Hawai’i Bowl
ACC vs. Mountain West, Clarence T. C. Ching Athletics Complex, University of Hawaiʻi at Mānoa, Honolulu, HI
Announcers: Chris Cotter/Max Browne//Harry Lyles, Jr.
Cal vs. Hawai’i — ESPN/ESPN Unlimited,  8 p.m.

Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Inside the College Football Playoff — ESPN2, 6 p.m.
Not So Fast, My Friend: A Lee Corso Special — ESPN2, 7 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC 300: Pereira vs. Hill — ESPNews, 9 p.m.
UFC 25 Greatest Fights: #1-4 — ESPNews, midnight

MLB
Jackie Robinson: Part One — MLB Network, 8:30 p.m.
Jackie Robinson: Part Two — MLB Network, 11 p.m.

NBA
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
The Association: Christmas Preview — NBA TV, noon
Basketcast — NBA TV, 12:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today: Christmas Special — ESPN, 2 p.m.
The Hoop Collective — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
Steph Curry: Shot Ready — NBA TV, 8 p.m.
NBA Action — NBA TV, 9:30 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Slimetime: Week 16 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Films Presents: Man or Machine — FS1, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Films Presents: What’s in a Name? — FS1, 6:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 6:30 p.m.
2025 Walter Payton NFL Man of the Year Special — ESPN, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

Soccer
European Nights: A Champions League Journey — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
UEFA Champions League-Matchday & Goals — CBS Sports Golazo Network, 8:30 a.m.
ESPN FC — ESPN+, noon
Faitelson sin censura — TUDN, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
SC Featured: The Speech — ESPNews, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN, 4 p.m.
2025: Best of SC Featured — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess: Holiday Special — ACC Network, 5 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter: Year in Review — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
30 for 30: Boo-Yah: A Portrait of Stuart Scott — ESPN2, 8 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo: Especial — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
E60: Southpaw-The Life and Legacy of Jim Abbott — ESPN2, 9:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
E60: House of Pearl — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo: Especial– TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)

