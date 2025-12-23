All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Special Show #10-Midseason Review — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Binghamton at Army — ESPN+, noon
Wisconsin-Green Bay at Campbell — FloSports, noon
Bellarmine at Kentucky — SEC Network Plus, 1 p.m.
Grambling State at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Florida Atlantic vs. Central Florida (at State Farm Field House, ESPN Wide World of Sports Complex, Kissimmee, FL) — EPSN+, 2 p.m.
Lindenwood at Missouri State — ESPN+, 3 p.m.
Cal-Riverside at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Idaho at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 5 p.m.
Harvard at St. John’s — FS1/Fox One, 6 p.m.
Morgan State at Loyola Marymount — ESPN+, 6 p.m.
Villanova at Seton Hall — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
West Virginia Tech at Marshall — ESPN+, 7 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football
Boca Raton Bowl
MAC vs. ACC, Howard Schnellenberger Field at Flagler Credit Union Stadium, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL
Announcers: Jay Alter/Rocky Boiman//Ashley Stroehlein
Toledo vs. Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
New Orleans Bowl
Conference USA vs. Sun Belt, Louisiana Superdome, New Orleans, LA
Announcers: Courtney Lyle/Rene Ingoglia//Ian Fitzsimmons
Western Kentucky vs. Southern Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Frisco Bowl
Mountain West vs. MAC, Ford Center at the Star, Frisco, TX
Announcers: Wes Durham/Steve Addazio//Dana Boyle
UNLV vs. Ohio — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Always College Football — CBS Sports Network, 6 p.m.
Golf
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
IndyCar
100 Days to Indy: Is It May Yet — FS1, 8 p.m.
100 Days to Indy: Glory at the Bricks — FS1, 9 p.m.
Road to the IndyCar Championship: Episode 1 — FS1, 10 p.m.
Road to the IndyCar Championship: Episode 2 — FS1, 11 p.m.
Road to the IndyCar Championship: Episode 3 — FS1, midnight
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
NBA
Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford//Ashley ShahAmadi
Denver Nuggets at Dallas Mavericks — NBC/Peacock, 8 p.m. (nationwide)
Announcers: Terry Gannon/Reggie Miller//Grant Liffmann
Houston Rockets at Los Angeles Clippers — NBC/Peacock, 10:30 p.m. (nationwide)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
Brooklyn at Philadelphia — YES/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Washington at Charlotte — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Chicago at Atlanta — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Milwaukee at Indiana — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Indiana, 7:30 p.m.
New Orleans at Cleveland — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Ohio, 7:30 p.m.
Toronto at Miami — Sportsnet One/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
New York at Minnesota — MSG Network/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Oklahoma City at San Antonio — FanDuel Sports Network Oklahoma/FanDuel Sports Network Southwest, 8:30 p.m.
Los Angeles Lakers at Phoenix — Spectrum SportsNet/KPHE/KTVK, 9 p.m.
Memphis at Utah — FanDuel Sports Network Southeast/KJZZ, 9 p.m.
Detroit at Sacramento — FanDuel Sports Network Detroit/NBC Sports California, 10 p.m.
Orlando at Portland — FanDuel Sports Network Florida/KUNP, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 7 p.m.
New York Knicks vs. Minnesota Timberwolves NBA In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association — NBA TV, 9 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Wednesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Hard Knocks: In Season With the NFC East: Episode 4 — HBO/HBO Max, 9 p.m.
NHL
NHL on TNT
Announcers: John Forslund/Eddie Olczyk//Jackie Redmond
Pittsburgh Penguins at Toronto Maple Leafs — TNT/truTV/HBO Max/Sportsnet Ontario, 4 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — Sportsnet Ontario, 3:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Colby Armstrong/Rick Bowness/Anson Carter
NHL on TNT Faceoff — TNT/truTV/HBO Max, 3:30 p.m.
Announcers: Kenny Albert/Brian Boucher//Nabil Karim
Dallas Stars at Detroit Red Wings — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Announcers: Brendan Burke/Shane Hnidy/Darren Pang
Philadelphia Flyers at Chicago Blackhawks — TNT/HBO Max, 9 p.m.
Announcers: Jason Sklar/Randy Sklar
NHL on TNT Altcast — truTV, 9 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Colby Armstrong/Rick Bowness/Anson Carter
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 p.m.
NHL on ESPN+
Announcers: Bob Wischusen/AJ Mleczko
Nashville Predators at Minnesota Wild — ESPN+/Disney+/Hulu, 8 p.m.
Buffalo at Ottawa — MSG Western New York/TSN5/RDS2, 7 p.m.
Florida at Carolina — Scripps Sports/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Montréal at Boston — TSN2/RDS/NESN, 7 p.m.
New Jersey at New York Islanders — MSG SportsNet 2/MSG SportsNet, 7 p.m.
New York Rangers at Washington — Sportsnet/MSG2/Monumental Sports Network 2, 7 p.m.
Calgary at Edmonton — Sportsnet West/Sportsnet 360, 9 p.m.
Utah at Colorado — KUPX/Altitude, 9 p.m.
San José at Vegas — NBC Sports California Plus/Scripps Sports, 10 p.m.
Seattle at Los Angeles — Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle)/FanDuel Sports Network West, 10 p.m.
NHL Network: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Utah at Colorado Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: San José at Vegas/Seattle at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
PWHL
Ottawa Charge at Toronto Sceptres — Amazon Prime Video (Canada)/YouTube, 7 p.m.
Montréal Victoires at Seattle Torrent — Amazon Prime Video (Canada)/YouTube, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 4:15 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Clinton & Friends — ESPN2, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge: Christmas Preview– CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
CBS Sports Spotlight HQ — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
