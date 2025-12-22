All Times Eastern
College Basketball
Men’s
New Haven at Fordham — SNY/ESPN+, 11 a.m.
Centenary (NJ) at Saint Peter’s — ESPN+, noon
Miami-Hamilton at Ohio — ESPN+, noon
Saint Mary’s at George Washington — ESPN+, noon
Trinity Jacksonville at Florida International — ESPN+, noon
UMass-Boston at UMass — ESPN+, noon
Defiance at Western Michigan — ESPN+, 1 p.m.
Sacred Heart at Towson — Monumental Sports Network/FloSports, 2 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Butler — ESPN+, 2 p.m.
Siena Heights at Bowling Green — ESPN+, 2 p.m.
West Georgia at Georgia — SEC Network Plus, 2 p.m.
Denver at Tulsa — ESPN+, 3 p.m.
East-West at Eastern Illinois — ESPN+, 3 p.m.
Northwest at Montana State — ESPN+, 3 p.m.
Seattle at Texas-San Antonio — ESPN+, 3 p.m.
Whittier at San Diego State — KUSI/Mountain West Network, 4 p.m.
Lincoln at Weber State — ESPN+, 4 p.m.
Greensboro College at Elon — FloSports, 4 p.m.
South Carolina State at South Carolina — SEC Network Plus, 4 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Western Illinois — ESPN+, 4:30 p.m.
Abilene Christian at Texas Southern — YouTube, 5 p.m.
Portland at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 5 p.m.
American at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Siena at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Coppin State at Georgetown — ESPN+, 6:30 p.m.
Penn State-Behrend at Buffalo — ESPN+, 6:30 p.m.
Rider at Virginia Commonwealth — MASN/WTVR/ESPN+, 7 p.m.
Prairie View A&M at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Fairleigh Dickinson at Boston College — ACC Network Extra, 7 p.m.
Jacksonville at Florida State — ACC Network Extra, 7 p.m.
Stonehill at Syracuse — ACC Network Extra, 7 p.m.
Bryant at High Point — ESPN+, 7 p.m.
Canisius at Duquesne — ESPN+,. 7 p.m.
CCNY at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Michigan at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Mississippi Valley State at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at URI — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Temple — ESPN+, 7 p.m.
Sciences & Arts at North Texas — ESPN+, 7 p.m.
Dallas Christian at Louisiana Tech — ESPN+, 7:30 p.m.
East Carolina at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Central Michigan at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Missouri vs. Illinois (at Enterprise Center, St. Louis, MO) — FS1/Fox One, 8 p.m.
Texas-Arlington at Oral Roberts — GEB America/Summit League Network, 8 p.m.
IU Indianapolis at Grand Canyon — KPHE/Mountain West Network, 8 p.m.
Alabama State at Memphis — ESPN+, 8 p.m.
Utah Tech at Creighton — ESPN+, 8 p.m.
Williams Baptist at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
Maryland-Eastern Shore at Texas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Stetson at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Bethune-Cookman at Arizona — ESPN+, 9 p.m.
Eastern Washington at BYU — ESPN+, 9 p.m.
San Diego at Washington — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Davidson at Kansas — ESPN+, 10 p.m.
Northern Iowa at Saint Mary’s — ESPN+, 10 p.m.
Sacramento State at Cal State-Northridge — ESPN+, 10 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
Women’s
Temple at Princeton — ESPN+, 11:30 a.m.
St. John’s at Villanova — ESPN+, noon
Wisconsin-Green Bay at MIami (OH) — ESPN+, noon
Gardner-Webb at Wake Forest — ACC Network Extra, 1 p.m.
Fort Lauderdale at Florida Gulf Coast — ESPN+, 1 p.m.
Northern Colorado at Sam Houston — ESPN+, 1 p.m.
North Carolina Central at Oklahoma — SEC Network Plus, 1 p.m.
Central Arkansas at Missouri State — ESPN+, 2 p.m.
South Carolina State at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 2 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Western Illinois — ESPN+, 2 p.m.
Utah at Arizona — ESPN+, 2 p.m.
Toledo at Long Beach State — ESPN+, 3 p.m.
Seton Hall at Creighton — ESPN+, 4 p.m.
Hendrix at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 6 p.m.
Western Michigan at Ohio State — B1G+, 6;30 p.m.
Southern Indiana at Tennessee — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Austin Peay at Loyola Chicago — ESPN+, 7 p.m.
The Season: Ole Miss Basketball — ESPNU, 6 p.m.
College Football
Potato Bowl
Pac-12 vs. Mountain West, Albertsons Stadium, Boise State University, Boise, ID
Announcers: Chuckie Kempf/Darius Walker//Tori Petry
Washington State vs. Utah State — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Darts
Professional Darts Corporation
World Darts Championship
Day 11, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom
Second Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 7:30 a.m.
Second Round — Peacock (Sky Sports UK simulcast), 2 p.m.
English Premier League
Matchweek 17
Fulham vs. Nottingham Forest — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
LaLiga
Matchday 17
Athletic Club Bilbao vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Top 10: Upsets — ESPNews, 12:30 a.m. (Tuesday)
UFC Unleashed: Barn Burners — ESPNews, 1 a.m. (Tuesday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Network Countdown: Top Bat Flips of 2025 – MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11 a.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers
Charlotte Hornets at Cleveland Cavaliers — NBCSN/Peacock//FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Announcers: Mark Followill/Grant Hill//Zora Stephenson
Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder -= NBCSN/Peacock//FanDuel Sports Network Oklahoma, 9:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Derek Fisher/Isiah Thomas
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
Indiana at Boston — FanDuel Sports Network Indiana/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Dallas at New Orleans — KFAA/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Utah at Denver — KJZZ/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Detroit at Portland — NBA TV Canada/FanDuel Sports Network Detroit/KUNP, 10 p.m.
Orlando at Golden State — FanDuel Sports Network Florida/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 8:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Winter Showcase
Finals, Orange County Convention Center, Orlando, FL
Salt Lake City Stars vs. Raptors 905 — ESPNU/NBA TV Canada, 6:30 p.m.
Non-Tournament Games, Orange County Convention Center, Orlando, FL
Sioux City Skyforce vs. Capital City Go-Go — NBA TV/NBA TV Canada, 11:30 a.m.
Oklahoma City Blue vs. Long Island Nets — ESPN+, 1:30 p.m.
Windy City Bulls vs. Rip City Remix — NBA TV/NBA TV Canada, 2 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Osceola Magic — ESPN+, 4 p.m.
Iowa Wolves vs. Westchester Knicks — NBA TV, 4:30 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Wisconsin Herd — The Roku Sports Channel, 7 p.m.
NFL
Week 16
Monday Night Football, Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Mike Monaco/Luke Kuechly/Dan Orlovsky/Field Yates//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
San Francisco 49ers at Indianapolis Colts — ESPN/ABC (main feed)//ESPN2 (MNF Playbook with Next Gen Stats)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live — ESPN2, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 8 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 5:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Thomas Hickey/Tyson Nash//Andi Petrillo
Vancouver Canucks at Philadelphia Flyers — Amazon Prime Video (Canada only)/NHL Network/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
St. Louis at Tampa Bay — FanDuel Sports Network Midwest/WXPX, 7 p.m.
Columbus at Los Angeles — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network West, 10 p.m.
Seattle at Anaheim — Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Amazon Prime Video (Seattle)/Victory+/KCOP, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
On the Fly: Columbus at Los Angeles/Seattle at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Supercoppa Italia
Knockout Round
Final, Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia
SSC Napoli vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 4:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.