Bundesliga
Bundesliga Special #08-Best of November — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
ACC/SEC Challenge
Announcers: Doug Sherman/Terrence Oglesby
Oklahoma at Wake Forest — ACC Network, 7 p.m.
Announcers: Wes Durham/Dennis Scott
Tennessee at Syracuse — ESPN2, 7 p.m.
Announcers: Jay Alter/Randolph Childress
Texas A&M at Pittsburgh — ESPNU, 7 p.m.
Announcers: Anish Shroff/Chris Spatola
Virginia Tech at South Carolina — SEC Network, 7 p.m.
Announcers: Dan Shulman/Jay Bilas//Kris Budden
Florida at Duke — ESPN, 7:30 p.m.
Announcers: Evan Lepler/Dan Bonner/Jim Boeheim
Georgia at Florida State — ACC Network, 9 p.m.
Announcers: Kevin Fitzgerald/Rodney Terry
Missouri at Notre Dame — ESPNU, 9 p.m.
Announcers: Tom Hart/Dane Bradshaw
Miami (FL) at Mississippi — SEC Network, 9 p.m.
Announcers: Dave O’Brien/Dick Vitale/Jay Williams
North Carolina at Kentucky — ESPN, 9:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.
George Washington at Army — ESPN+, 11 a.m.
Virginia of Lynchburg at Western Carolina — ESPN+, 11 a.m.
Charleston Southern at Tennessee-Martin — ESPN+, noon
Campbell at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Lehigh at Binghamton — ESPN+, 6 p.m.
Stonehill at Bryant — ESPN+, 6 p.m.
East Tennessee State at Dayton — FanDuel Sports Network Ohio/ESPN+, 7 p.m.
Iowa at Michigan State — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
William & Mary at Duquesne — SportsNet Pittsburgh/ESPN+, 7 p.m.
Eastern Michigan at Butler – truTV/HBO Max, 7 p.m.
Brown at URI — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
Eureka at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Fairleigh Dickinson at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Florida A&M at Jacksonville — ESPN+, 7 p.m.
Georgia State at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
Indiana-East at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
Jackson State at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Maryland-Eastern Shore at East Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at North Florida — ESPN+, 7 p.m.
SUNY-Maritime at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Western Illinois at Drake — Mediacom MC22/ESPN+, 7:30 p.m.
Winthrop at Long Island University — Ryz Sports Network, 7:30 p.m.
Grambling State at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
Mount Marty at Wichita State — ESPN+, 7:30 p.m.
St. Mary of the Woods at Southeast Missouri — ESPN+, 7:30 p.m.
Wagner at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Purdue at Rutgers — FS1/Fox One, 8 p.m.
Central Michigan at Loyola Chicago — Marquee Sports Network/ESPN+, 8 p.m.
Houston Christian at North Texas — ESPN+, 8 p.m.
Lindenwood at Northern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Manhattan Christian at Tulsa — ESPN+, 8 p.m.
Morehead State at Murray State — ESPN+, 8 p.m.
Sacramento State at Baylor — ESPN+, 8 p.m.
Sam Houston at Oklahoma State — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Arlington at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
Valparaiso at Marquette — ESPN+, 8 p.m.
Washington State at Bradley — ESPN+, 8 p.m.
Stetson at Grand Canyon — KPHE/Mountain West Network, 9 p.m.
Nicholls at Creighton — truTV/HBO Max, 9 p.m.
Abilene Christian at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
USC at Oregon — FS1/Fox One, 10 p.m.
Cal-San Diego at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network/Ryz Sports Network, 10 p.m.
Utah at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
Saint Louis at Loyola Marymount — ESPN+, 10 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 7:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — truTV/HBO Max, 11 p.m.
Women’s
Columbia College at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 11 a.m.
East Texas A&M at Louisiana — ESPN+, noon
McMurry at Abilene Christian — ESPN+, noon
Evergreen State at Seattle — ESPN+, 2 p.m.
Uconn at South Florida — ESPN2, 5 p.m.
Merrimack at Dartmouth — ESPN+, 6 p.m.
New Haven at Siena — ESPN+, 6 p.m.
North Carolina A&T at North Carolina Central — ESPN+, 6 p.m.
Bellarmine at Illinois — B1G+, 7 p.m.
Morgan State at Toledo — ESPN+, 7 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas-Arlington at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
College of Charleston at Colorado — ESPN+, 9 p.m.
McNeese at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
Saint Mary’s at USC — B1G+, 10 p.m.
College Football
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
SEC Inside: Alabama at Auburn — SEC Network, 2:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
Always College Football — ESPN2, 3:30 p.m.
College Football Playoff: Top 25 — ESPN, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 10 p.m.
CONCACAF W Qualifiers
Group Play
Group E, Estadio Antonio Maceo, Santiago de Cuba, Cuba
Cuba vs. Saint Kitts and Nevis — TUDN, 2:50 p.m.
Group F, Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, El Salvador
El Salvador vs. Honduras — TUDN, 8:20 p.m.
CONMEBOL Women’s Nations League
Matchday 4
Estadio Alfredo Victor Viera, Montevideo, Uruguay
Uruguay vs. Ecuador — FS2, 3:50 p.m.
Estadio El Teniente, Rancagua, Chile
Chile vs. Paraguay — Fox Soccer Plus, 5:50 p.m.
Estadio Florencio Sola, Banfield, Argentina
Argentina vs. Bolivia — FS2, 5:50 p.m.
Estadio Metropolitano de Cabudare, Cabudare, Venezuela
Venezuela vs. Peru — TUDN, 5:50 p.m.
Copa del Rey
2nd Round
CD Numancia vs. RCD Mallorca — ESPN+, 12:50 p.m.
Club Portugalete vs. Deportivo Alavés — ESPN+, 12:50 p.m.
CDA Navalcarnero vs. Getafe CF — ESPN+, 2:50 p.m.
Coppa Italia
Round of 16
Juventus vs. Udinese Calcio — CBS Sports Network, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 14
Fulham vs. Manchester City — USA Network/Universo, 2:25 p.m.
Bournemouth vs.Everton — Peacock, 2:30 p.m.
Announcers: Joe Speight/Stephen Warnock
Newcastle United vs. Tottenham Hotspur — NBCSN/Peacock, 3:15 p.m.
Announcers: Cara Banks/Danny Higginbotham/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network/Peacock, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network/Peacock, 5:15 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
Round of 16
Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli — ESPN+, 11:50 a.m.
Hertha Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern — ESPN+, 11:50 a.m.
Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 2:30 p.m.
Red-Bull Leipzig vs. 1. FC Magdeburg — ESPN+, 2:50 p.m
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Glam Golf with Blair O’Neal: Legends Showdown — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Year End Review — Golf Channel, 8 p.m.
Hockey
Champions Hockey League
Quarter-Finals
First Game, Coop Norrbotten Arena, Luleå, Sweden
Luleå Hockey vs. Ilves Tampere — TSN5/NHL Network, 11:55 a.m.
First Game, SATURN-Arena, Ingolstadt, Germany
Erc Ingolstadt vs. Frölunda Gothenburg — TSN/NHL Network, 2:30 p.m.
LaLiga
Matchday 19
Barcelona vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/EPN+, 3:30 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
NBA Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson
Boston Celtics at New York Knicks — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 8 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Ashley ShahAhmadi
Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors — NBC (Mountain/West)/Peacock (nationwide), 11 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
NBA Showtime — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 10:30 p.m.
Washington at Philadelphia — Monumental Sports Network/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Portland at Toronto — BlazerVision/KATU/KUNP/TSN1/TSN3, 7:30 p.m.
Memphis at San Antonio — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Minnesota at New Orleans — FanDuel Sports Network North Extra/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
Raptors GameDay — TSN1/TSN3, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
New York Knicks vs. Boston Celtics NBA Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Westchester Knicks at College Park Skyhawks — MSG Network, 11 a.m.
South Bay Lakers at Salt Lake City Stars — ESPN+/Jazz+, 8 p.m.
San Diego Clippers at Rip City Remix — ESPN+, 9 p.m..
Santa Cruz Warriors at Valley Suns — ESPN+/NBC Sports Bay Area Plus, 9 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Hard Knocks: In Season With the NFC East: Episode 1 (series premiere) — HBO, 9 p.m.
NHL
Boston at Detroit — Sportsnet (East/Ontario)/NESN/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Dallas at New York. Rangers — Victory+/MSG2, 7 p.m.
Ottawa at Montréal TSN5/TSN2/RDS, 7 p.m.
Tampa Bay at New York Islanders — WXPX/MSG SportsNet, 7 p.m.
Toronto at Florida — ESPN+/Hulu/TSN4, 7:30 p.m.
Calgary at Nashville — Sportsnet West/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Minnesota at Edmonton — FanDuel Sports Network North/Sportsnet One, 9 p.m.
Vancouver at Colorado — Sportsnet Pacific/Altitude, 9 p.m.
Chicago at Vegas — ESPN+/Hulu/Sportsnet (East/Ontario), 10 p.m.
Washington at Los Angeles — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network West, 10;30 p.m.
The Point — ESPN2, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
On the Fly: Chicago at Vegas/Washington at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
On the Fly — NHL Network, 1:30 a.m. (Washington)
PWHL
Minnesota Frost at Ottawa Charge — Amazon Prime Video/FanDuel Sports Network North Extra/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Women’s
International Friendly, St Mary’s Stadium, Southampton, England, United Kingdom
England vs. Ghana — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m. (same day coverage)
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Fubo Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Clinton & Friends — ESPN2, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
UEFA Women’s Nations League
Medal Round
Final: 2nd Leg, Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain
Spain vs. Germany — CBS Sports Network, 12:30 p.m. (0-0, 1st leg aggregate)
Third Place Match: 2nd Leg, 3Arena, Stockholm, Sweden
Sweden vs. France — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m. (1-2, 1st leg aggregate)
