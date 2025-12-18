All Times Eastern
College Basketball
Men’s
HBCU Chris Paul Classic
Day 1, Gateway Center Arena, College Park, GA
Jackson State vs. Hampton — ESPNU/ESPN Unlimted, 5 p.m.
Norfolk State vs. Grambling State — ESPNU/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
North Florida at Charleston Southern — ESPN+, 11 a.m.
Coastal Carolina at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
Morris at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Eastern Illinois — ESPN+, 6:30 p.m.
Temple at Davidson — FanDuel Sports Network South/ESPN+, 7 p.m.
American at Virginia Commonwealth — MASN/ESPN+, 7 p.m.
Radford at William & Mary — MASN2/FloSports, 7 p.m.
Fairfield at Central Connecticut State — Ryz Sports Network, 7 p.m.
Bradley at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Delaware State at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Furman at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Lafayette at Charlotte — ESPN+, 7 p.m.
Penn State-Hazelton at Lehigh — ESPN+, 7 p.m.
Southern Utah at Northern Arizona — ESPN+, 7 p.m.
Toccoa Falls at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Western Carolina at Georgia — SEC Network Plus, 7 p.m.
Winthrop at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Drake at Murray State — ESPN+, 8 p.m.
Georgia State at Georgia Southern — ESPN+, 8 p.m.
Missouri-Kansas City at Oklahoma State — ESPN+, 8 p.m.
Oral Roberts at TCU — ESPN+, 8 p.m.
Western Illinois at Lindenwood — Gray Television/ESPN+, 8:30 p.m.
Arkansas-Little Rock at Southern Indiana — ESPN+, 8:30 p.m.
Louisiana at Southern Mississippi — ESPN+, 8:30 p.m.
Southeast Missouri at Tennessee Tech — ESPN+, 8:30 p.m.
Tennessee-Martin at Tennessee State — ESPN+, 8:30 p.m.
Illinois State at Southern Illinois — ESPN+, 9 p.m.
Montana Western at Idaho State — ESPN+,. 9 p.m.
Nobel at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Pepperdine at Long Beach State — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Radford at Hampton — FloSports, 11 a.m.
Yale at Monmouth — SNY/NBC Sports Philadelphia/WWAX/FloSports, 11:30 a.m.
Loyola Chicago at Northwestern — B1G+, noon
Arkansas-Pine Bluff at Tulsa — ESPN+, noon
Portland at Oregon — B1G+, 2 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Eastern Illinois — ESPN+, 4 p.m.
Miami (OH) at Wake Forest — ACC Network Extra, 6 p.m.
Saint Francis at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Virginia Tech at Florida State — ACC Network Extra, 6 p.m.
Arkansas-Little Rock at Southern Indiana — ESPN+, 6 p.m.
Tennessee-Martin at Tennessee State — ESPN+, 6 p.m.
Western Illinois at Lindenwood — ESPN+, 6 p.m.
Norfolk State at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Dayton at Western Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.
Lipscomb at Samford — ESPN+, 6:30 p.m.
Southeast Missouri State at Tennessee Tech — ESPN+, 6:30 p.m.
Albany at Vanderbilt — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
South Dakota State at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
South Carolina at South Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Georgia Tech at North Carolina State — ACC Network Extra, 7 p.m.
Gardner-Webb at East Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
Southern Illinois at Bradley — ESPN+, 7 p.m.
Alcorn State at Auburn — SEC Network Plus, 7 p.m.
Houston Christian at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
Incarnate Word at New Orleans — ESPN+, 7:30 p.m.
Albany at Vanderbilt — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Bellarmine at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Southern at Baylor — ESPN+, 8 p.m.
Cal-Irvine at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Eastern Washington at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Cal State-Northridge — ESPN+, 9 p.m.
Cal Poly at USC — B1G+, 10 p.m.
College Football
Xbox Bowl
Conference USA vs. Sun Belt, Ford Center at the Star, Frisco, TX
Announcers: Jorge Sedano/Rodney McLeod//Victoria Arlen
Missouri State at Arkansas State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
College Volleyball
Women’s
NCAA Division I Women’s Volleyball Tournament
National Semifinals, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Announcers: Courtney Lyle/Katie George/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Pittsburgh vs. Texas A&M — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Kentucky vs. Wisconsin — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Announcers: Christine Williamson/Emily Ehman/Mary Wise
NCAA Women’s Volleyball Studio live from T-Mobile Center, Kanssa City, MO — ESPN/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Copa del Rey
Round of 32
Burgos CF vs. Getafe CF — ESPN+, 12:50 p.m.
Ourense CF vs. Athletic Club Bilbao — ESPN+, 12:50 p.m.
Real Murcia vs. Real Betis — ESPN+, 2:50 p.m.
Golf
DP World Tour
Mauritius Open, Heritage La Réserve Golf Links, Heritage Bel Ombre, Mauritius
2nd Round — Golf Channel, 3:30 a.m. (Friday)
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Top 10: Slugfests — ESPNews, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Atlanta at Charlotte — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
New York at Indiana — MSG Network/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Miami at Brooklyn — FanDuel Sports Network Sun/YES, 7:30 p.m.
Houston at New Orleans — Space City Home Network/Gulf Coast Sports & Entertainment Network/WVUE, 8 p.m.
Los Angeles Clippers at Oklahoma City — NBA TV/FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Toronto at Milwaukee — TSN4/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Washington at San Antonio — Monumental Sports Network 2/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Detroit at Dallas — FanDuel Sports Network Detroit/KFAA/WFAA, 8:30 p.m.
Golden State at Phoenix — NBC Sports Bay Area/KPHE/KTVK, 9 p.m.
Los Angeles Lakers at Utah — Spectrum SportsNet/KJZZ, 9 p.m.
Orlando at Denver — FanDuel Sports Network Florida/Atitude/KUSA, 9 p.m.
Sacramento at Portland — NBC Sports California/KUNP, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, 12:30 p.m.
NBA Action — NBA TV, 1 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
Raptors GameDay — TSN4, 7:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Friday)
NFL
Week 16
Thursday Night Football, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Los Angeles Rams at Seattle Seahawks — Amazon Prime Video/KTTV (Los Angeles)/KCPQ (Seattle), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Ian Rapoport
TNF Tonight live from Lumen Field, Seattle, WA — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Lumen Field, Seattle, WA— Amazon Prime Video/KTTV/KCPQ, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from Lumen Field, Seattle, WA — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from Lumen Field, Seattle, WA — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
This Is Football — ESPN2, 5:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL
Chicago at Montréal — Chicago Sports Network/TSN2/RDS, 7 p.m.
Edmonton at Boston — Sportsnet West/NESN, 7 p.m.
Los Angeles at Tampa Bay — FanDuel Sports Network West/WXPX, 7 p.m.
Minnesota at Columbus — FanDuel Sports Network North/FanFuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Pittsburgh at Ottawa — SportsNet Pittsburgh/TSN5, 7 p.m.
Toronto at Washington — Sportsnet Ontario/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Philadelphia at Bufalo — ESPN+/Hulu, 7:30 p.m.
New York Rangers at St. Louis — MSG Network/FanDuel Sports Network, 8 p.m.
Seattle at Calgary — Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Amazon Prime Video (Seattle)/Sportsnet One, 9 p.m.
Dallas at San José — Victory+/NBC Sports California Plus, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — Sportsnet Ontario, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: New York at St. Louis Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Seattle at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Dallas at San José Bons Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Friday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Knockout Round Draw — CBS Sports Golazo Network, 7 a.m.
