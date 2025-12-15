All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Niagara at Virginia Commonwealth — MASN/ESPN+, 7 p.m.
East Texas A&M at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Rhodes at Stetson — ESPN+, 7 p.m.
Wofford at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Albany State at Florida A&M — SWAC TV, 7 p.m.
Wyoming vs. South Dakota State (at Sanford Pentagon, Sioux Falls, SD) — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Minnesota-Crookston at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network, 8 p.m.
East-West at Southern Indiana — ESPN+, 8 p.m.
Incarnate Word at TCU — ESPN+, 8 p.m.
McNeese at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Women’s
North Carolina A&T at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Texas Southern at East Texas A&M — ESPN+, 11:30 a.m.
Memphis at Murray State — ESPN+, noon
Oakland at Loyola Chicago — ESPN+, noon
Texas A&M-Kingsville at Texas-San Antonio — ESPN+, noon
Central Connecticut State at Siena — ESPN+, 6 p.m.
Alcorn State at UAB — ESPN+, 7 p.m.
Concord at Radford — ESPN+, 7 p.m.
Florida International at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
Mercyhurst at Mount St. Mary’s — ESPN+, 7 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Stephen F. Austin — ESPN+, 7 p.m.
Norfolk State at Campbell — FloSports, 7 p.m.
Northwestern State at McNeese — ESPN+, 7:30 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Tulsa at Oklahoma State — ESPN+, 7:30 p.m.
South Florida at Vanderbilt — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Chicago State at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Park at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Cal-San Diego at California Baptist — ESPN+, 9 p.m.
Simpson at Sacramento State — ESPN+, 9:30 p.m.
On the Court — Big Ten Network, 10 p.m.
College Football
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 1:45 p.m.
Southern Mississippi Press Conference — ESPN+, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Journey: Big Ten Football: Indiana — Big Ten Network, 6 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
College Soccer
Men’s
NCAA Division I Men’s Soccer Tournament
College Cup
National Championship, First Horizon Stadium, WakeMed Soccer Park, Cary, NC
Announcers: Joe Malfa/Devon Kerr//Marion Crowder
North Carolina State vs. Washington — ESPNU, 7 p.m.
NCAA Men’s Soccer Trophy Presentation — ESPN+, 9 p.m.
English Premier League
Matchweek 15
Announcers: USA Network: Joe Speight/Stephen Warnock
Manchester United vs. Bournemouth — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
World Long Drive Championship Highlights: 2025 — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 16
Rayo Vallecano vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC The Walk: Pereira vs. Adesanya 2 — ESPN2, 11:30 p.m.
UFC Unleashed: Bad Blood — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Heavyweight Brawls — ESPNews, 1 a.m. (Tuesday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Noah Eagle/Robbie Hummel/Austin Rivers
Detroit Pistons at Boston Celtics — Peacock/Sportsnet/Sportsnet One/FanDuel Sports Network Detroit/NBC Sports Boston, 7 p.m.
Announcers: Michael Grady/Vince Carter//Jordan Cornette
Houston Rockets at Denver Nuggets — Peacock/Sportsnet/Sportsnet One/Space City Home Network/Altitude, 9:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Carmelo Anthony/Derek Fisher
NBA Showtime — Peacock, 6:30 p.m.
NBA Showtime — Peacock, midnight
Toronto at Miami — TSN3/TSN4/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Dallas at Utah — KFAA/KJZZ, 9 p.m.
Memphis at Los Angeles Clippers — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
The Association: Media Day — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 5 p.m.
Raptors GameDay — TSN3/TSN4, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Stockton Kings at Rip City Remix — KUNP, 1:30 p.m.
Valley Suns at Salt Lake City Stars — Jazz+, 8 p.m.
NFL
Week 15
Monday Night Football, Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensn//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Miami Dolphins at Pittsburgh Steelers — ESPN/ABC (main feed)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Acrisure Stadium, Pittsburgh, pA — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 8 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Acisure Stadium, Pittsburgh, PA — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey/Andi Petrillo
Ottawa Senators at Winnipeg Jets — Amazon Prime Video (Canada only)/RDS, 7:30 p.m
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
Anaheim at New York Rangers — Victory+/KCOP/MSG Netwokr, 7 p.m.
Florida at Tampa Bay — NHL Network/TVA Sports/Scripps Sports/WXPX, 7 p.m.
Los Angeles at Dallas — FanDuel Sports Network West/Victory+, 8 p.m.
Nashville at St. Louis — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly: Los Angeles at Dallas/Nashville at St. Louis Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
