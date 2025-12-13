All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 14
Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Hamburger SV — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Köln — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Football
NCAA Football Championship Subdivision Playoffs
Quarterfinals
Left Bracket, Tarleton Memorial Stadium, Tarleton State University, Stephenville, TX
Announcers: Lowell Galindo/Aaron Murray//Lauren Sisler
Villanova at Tarleton State — ESPN, noon
Right Bracket, Washington-Grizzly Stadium, University of Montana, Missoula, MT
Announcers: Roy Philpott/Sam Acho//Taylor Davis
South Dakota at Montana — ABC, 3:30 p.m.
Left Bracket, UC Davis Health Stadium, University of California, Davis, Davis, CA
Announcers: Ted Emrich/Rene Ingoglia
Illinois State at Cal-Davis — ESPN+, 5 p.m.
Celebration Bowl
MEAC vs. SWAC, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers: Tiffany Greene/Jay Walker/Harry Lyles, Jr.//Quint Kessenich
South Carolina State vs. Prairie View A&M — ABC/ESPN Unlimited, noon
126th Army-Navy Game
M&T Bank Stadium, Baltimore, MD
Announcers: Brad Nessler/Gary Danielson//Jenny Dell
Army vs. Navy — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Inside College Football: Army-Navy Special — CBS Sports Network, 11:30 a.m.
Inside College Football: Army-Navy March On live from M&T Bank Stadium, Baltimore, MD — CBS Sports Network, noon
Inside College Football: Army-Navy Tailgate live from M&T Bank Stadium, Baltimore, MD — CBS Sports Netowrk, 1 p.m.
College Football Today — CBS, 2:30 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 6:30 p.m.
LA Bowl
Mountain West vs. B1G, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers: Dave Pasch/Dusty Dvoracek//Taylor McGregor
Boise State vs. Washington — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Chris Fowler/Rece Davis/Desmond Howard/Tim Tebow/Andre Ware//Holly Rowe//Marty Smith
Heisman Trophy Presentation live from Appel Room, Jazz at Lincoln Center, New York, NY — ABC/ESPN Unlimited, 7 p.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Bowl Mania — ESPN, 10:30 a.m.
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 2 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
Army vs. Navy College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Bronko Nagurski Awards — CBS Sports Network, 4:30 p.m.
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 6:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
NCAA Division I Women’s Volleyball Tournament
Regional Finals
Kentucky Region, Historic Memorial Coliseum, University of Kentucky, Lexington, KY
Announcers: Kevin Barnett/Missy Whittemore//Dawn Davenport
Kentucky vs. Creighton — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Pittsburgh Region, Fitzgerald Field House, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
Announcers: Anne Marie Anderson/Nicole Branagh//Shelby Coppedge
Pittsburgh vs. Purdue — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Announcers: Sam Gore/Jennifer Hoffman/Mary Wise
NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN2, 4:30 p.m.
NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN2, 7 p.m.
College Wrestling
Men’s
Oklahoma at Rutgers — Big Ten Network, 8 p.m.
Darts
Professional Darts Corporation
World Darts Championship
Day 3, Alexandra Palace, London, England, United Kingdom
Round 1 — Peacock (simulcast Sky Sports from the UK), 2 p.m.
EFL Championship
Matchday 21
Stoke City vs. Swansea City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Coventry City vs. Bristol City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
EFL League One
Matchday 20
AFC Wimbledon vs. Mansfield Town — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 16
Chelsea vs. Everton — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Liverpool vs. Brighton Hove & Albion — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon
Burnley vs. Fulham — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Arsenal vs. Wolverhampton — USA Network, 3 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 9 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Premier League Live — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
Golf
PGA Tour
Grant Thornton Invitational, Tiburon Golf Club, Naples, FL
2nd Round — Golf Channel, 2 p.m.
2nd Round — NBC, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
Q-School, TPC Sawgrass (Dye’s Valley Course), Ponte Vedra Beach, FL
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.
DP World Tour
Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
Final Round — Golf Channel, 4:30 a.m. (Sunday)
Hockey
Women’s
Canada-USA Rivaly Series
Game 4, Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada
Canada vs. USA — TSN3/NHL Network, 9 p.m.
LaLiga
Matchday 16
Atlético de Madrid vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
RCD Mallorca vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
FC Barcelona vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Getafe CF vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 2;30 p.m.
Ligue 1
Round 16
FC Metz vs. Paris Saint-German — beIN Sports/beIN Sports en Español, 1:55 p.m. (joined in progress)
Paris FC vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Royval vs. Kape, UFC Apex, Enterprise, NV
Prelims — ESPN+, 7 p.m.
Prelims — ESPN2, 9:30 p.m.
Main Card — ESPN2/ESPN Unlimited 10 p.m. (Final card on ESPN)
UFC Live: Royval vs. Kape — ESPN2, 11:30 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
UFC Fight Night Post Show: Royal vs. Kape — ESPN+, 1 a.m. (Sunday)
MLB
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
The Sounds of Baseball: Joe Buck — MLB Network, noon
MLB Network Countdown: Top Finishes of 2025 — MLB Network, 7 p.m.
NBA Cup
Knockout Round
East Semifinal, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers: Ian Eagle/Stan Van Gundy/Dwyane Wade//Cassidy Hubbarth
New York Knicks vs. Orlando Magic — Amazon Prime Video, 5:30 p.m.
West Semifinal, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers: Michael Grady/Stan Van Gundy/Dwyane Wade//Cassidy Hubbarth
San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder — Amazon Prime Video, 9 p.m.
Announcers: Taylor Rooks/Blake Griffin/Udonis Haslem/Steve Nash/Dirk Nowitzki
NBA on Prime Pregame live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — Amazon Prime Video, 5 p.m.
NBA on Prime Crossover live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — Amazon Prime Video, 8 p.m.
NBA Nightcap live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
PlayStation NBA Creator Cup: Best of — NBA TV, 2 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Week — NBA TV, 3:30 p.m.
NBA Cup Semi-Finals In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
Grand Rapids Gold at Wisconsin Herd — WACY, 1 p.m.
Sioux Falls Skyforce at Cleveland Charge — Rock Entertainment Sports Network, 7 p.m.
Windy City Bulls at Noblesville Boom — The Roku Sports Channel/Chicago Sports Network Plus, 7 p.m.
Rip City Remix at South Bay Lakers — Spectrum SportsNet LA, 8 p.m.
Austin Spurs at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8:30 p.m.
Santa Cruz Warriors at San Diego Clippers — The Roku Sports Channel/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NFL
NFL Matchup — ESPN2, 8:30 a.m.
NFL Media Originals: Puka Nacua: The Journey Home — NFL Network, 8:30 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Edmonton Oilers at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific)/Sportsnet One/CBC, 7 p.m.
Montréal Canadiens at New York Rangers — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/MSG Network, 7 p.m.
Washington Capitals at Winnipeg Jets — Sportsnet West/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Calgary Flames at Los Angeles Kings — Sportsnet/CBC/City TV/FanDuel Sports Network West, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/CBC/NHL Network, 6:30 a.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Anaheim at New Jersey — Sportsnet/NHL Network/Victory+/KCOP/MSG Network, 12:30 p.m.
Ottawa at Minnesota — TSN5/TVA Sports/FanDuel Sports Network North, 2 p.m.
San José at Pittsburgh — Sportsnet/Sportsnet One/NBC Sports California/SportsNet Pittsburgh, 3 p.m.
Tampa Bay at New York Islanders — WXPX/MSG SportsNet, 3:30 p.m.
Carolina at Philadelphia — FanDuel Sports Network South/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Vegas at Columbus — Scripps Sports/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Detroit at Chicago — FanDuel Sports Network Detroit/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Florida at Dallas — Scripps Sports/Victory+, 9 p.m.
Nashville at Colorado — FanDuel Sports Network South/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Afternoon Bonus Coverage: San José at Pittsburgh/Tampa Bay at New York Islanders — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly: Calgary at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
Olympics
Chasing Gold: Milan Cortina 2026 — NBC, 5 p.m.
Serie A
Matchday 15
Torino FC vs. US Cremonese — Paramount+, 9 a.m.
Parma Calcio 1913 vs. SS Lazio — CBS/Paramount+, noon
Atalanta BC vs. Cagliari Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
AC Milan vs. US Sassuolo Calcio — Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday: Serie A Post-Match — CBS, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Soccer
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Preview Live — CBS Spors HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — TUDN, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Women’s Super League
Matchday 11
Everton vs. Arsenal — ESPN+, 7 a.m.
